Американский разведчик часами нарезал круги близ Калининграда
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Американский самолёт-разведчик 19 сентября был замечен система наблюдения ПВО неподалёку от воздушных границ России на Балтике. Речь идёт о борте Bombardier ARTEMIS II.
По данным мониторинговых пабликов, натовский самолёт нарезал круги у границ Калининградской области не менее 3 часов.
Известно, что самолёт вылетел из Румынии, с базы Михаил Когэлничану. Свой разведывательный полёт он проводил, находясь в том числе над территорией Польши. Известно о полёте близ рубежей российского региона; о заходе борта в воздушное пространство России речи не идёт.
ARTEMIS II создан компанией Leidos на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Производитель характеризует самолёт как платформу для дальней разведки, наблюдения и сбора информации.
Leidos сообщала, что ARTEMIS II предназначен для выполнения задач в интересах армии США. Компания отмечала способность борта вести сбор данных с больших высот и на удалении от района наблюдения.
Обычно после таких полётов над Балтикой активизируются ВСУ с дальними ударами по северо-западным регионам России. Вполне вероятно, что противнику переданы разведданные для такого развития событий.
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