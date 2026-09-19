Американский разведчик часами нарезал круги близ Калининграда

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Американский разведчик часами нарезал круги близ Калининграда

Американский самолёт-разведчик 19 сентября был замечен система наблюдения ПВО неподалёку от воздушных границ России на Балтике. Речь идёт о борте Bombardier ARTEMIS II.

По данным мониторинговых пабликов, натовский самолёт нарезал круги у границ Калининградской области не менее 3 часов.



Известно, что самолёт вылетел из Румынии, с базы Михаил Когэлничану. Свой разведывательный полёт он проводил, находясь в том числе над территорией Польши. Известно о полёте близ рубежей российского региона; о заходе борта в воздушное пространство России речи не идёт.

ARTEMIS II создан компанией Leidos на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Производитель характеризует самолёт как платформу для дальней разведки, наблюдения и сбора информации.

Leidos сообщала, что ARTEMIS II предназначен для выполнения задач в интересах армии США. Компания отмечала способность борта вести сбор данных с больших высот и на удалении от района наблюдения.

Обычно после таких полётов над Балтикой активизируются ВСУ с дальними ударами по северо-западным регионам России. Вполне вероятно, что противнику переданы разведданные для такого развития событий.
31 комментарий
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    -2
    19 сентября 2026 18:05
    Бизнес Джет - разведчик. Шпионим с комфортом 🤗
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +8
      19 сентября 2026 18:11
      Опять к вопросу не причастности США к событиям на окраине, по сравнению с гейропой. Какие они гаранты переговоров????
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +4
        19 сентября 2026 18:14
        Никакие. Россия с ними разговаривает иногда, что бы создать видимость и выиграть время. Это видно по действиям России на поле боя.,
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          +1
          19 сентября 2026 18:22
          Как раз по действиям на поле боя этого не видно: целый год носится с "духом Анкориджа", когда противник за это время накопил арсеналы дальнобойных БПЛА, и поговаривает теперь о баллистических ракетах.
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            +1
            19 сентября 2026 18:24
            Говорят про дух Анкориджа постоянно?

            Дед на приеме у сексопатолога:
            — Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
            — Дед, а лет тебе сколько?
            — 85.
            — Дед, ну это же превосходно!
            — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
            — Ну так и вы говорите!
            1. Борис Сергеев Звание
              Борис Сергеев
              +5
              19 сентября 2026 18:26
              Вы бы эти анекдоты кремлевским сидельцам рассказывали! У них возраст уже подходит, правда за нос их водят, как маленьких детей.
              1. Мини Мокик Звание
                Мини Мокик
                -2
                19 сентября 2026 18:30
                Рад за вас Товарищ! Рад что вы в курсе всех действий и планов старопердельцев 🤝 😑
          2. bayard Звание
            bayard
            0
            20 сентября 2026 22:18
            Цитата: Борис Сергеев
            целый год носится с "духом Анкориджа"

            Кто с ним носится , Борис ? Журналисты (в меньшей мере) , блогеры да такие как вы ?
            В Анкоридже Трамп взял на себя некие обязательства , но выполнить их НЕ СМОГ . Вот его и тролят из Кремля , когда к нему от Трампа гости собираются : "Обязательства надо выполнять ! Пацан сказал - пацан сделал , а ты Трамп - не пацан . Исправляйся" . Причём обязательства брал только и исключительно Трамп , Путин сказал что если сделает как обещал , то мы согласны на переговоры . Так что Трамп не только с Ираном облажался . Вот ему и напоминают .
            Цитата: Борис Сергеев
            противник за это время накопил арсеналы дальнобойных БПЛА, и поговаривает теперь о баллистических ракетах.

            А мы разве удары и наступления останавливали ??
            Они свои БПЛА запускают , а вот всё горит , рвётся и клокочет почему-то в\на б\У ? Или может мы на какие уступки пошли ? Нет ? Наоборот удары наращиваем ?
            У меня прямо сейчас очередные Су-34 на бомбометания пошли прямо над головой . Часто ходят . И освобождение населённых пунктов в разы чаще пошли , чем ещё 2-3 месяца назад .
            Так может не зря Трампа Анкориджем тролят ?
            Цитата: Борис Сергеев
            поговаривает теперь о баллистических ракетах.

            А их раньше не было ? Про "Точки-У" забыли ? А мы помним , они в т.ч. по нам (Донецк) летели . И как опытный тогда ещё "Гром-2" почти над Саками (Крым) сбивали , на моих глазах было , ещё летом 2022 г. Одной ЗУР С-400 её сбили , т.е. были абсолютно уверены что этого хватит . А "Пэтирот" по одной нашей ракете как правило от 4 до 8 ракет выпускает и ему как правило не хватает .
            Это война . Для вас она 4 года и 7 месяцев идёт , для меня с весны 2014 г. Привыкните ещё , война не скоро закончится . Против нас всё евро-НАТО , вот как всех победим , так и войне конец .
        2. AdAstra Звание
          AdAstra
          0
          19 сентября 2026 20:20
          И как, много времени выиграли? И для чего?
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    19 сентября 2026 18:11
    Вполне вероятно, что противнику переданы разведданные для такого развития событий.

    Хм ...по Калининграду БПЛА ВСУ будут наносить удары?
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +2
      19 сентября 2026 18:22
      по Калининграду БПЛА ВСУ будут наносить удары?

      Точно. Ждем теперь.
      Везде, где появляется подобный или иной такой же гаденыш, нужно ждать после этого удара БПЛА укробандерлогов.
  3. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +6
    19 сентября 2026 18:20
    Что же делает Иран, когда к его территории приближаются разведчики?
    1. ramschel Звание
      ramschel
      0
      19 сентября 2026 18:52
      Shoot the MFs down but in Kremlin they don't treat like that western friends.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      19 сентября 2026 19:32
      Что же делает Иран, когда к его территории приближаются разведчики?

      Что же делает Иран с внутренними врагами? Ну раз уж брать пример, так в полной мере. Не?))
      Бойтесь желаний своих.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        -2
        20 сентября 2026 05:53
        Внутренние враги у нас куда-то дели 1,5 млн комплектов военной формы и её никак не могут найти. И не внутренние ли враги занимались танковыми биатлонами и строительством храма Вооруженных сил, когда противник уже располагал Хаймарсами и беспилотниками?
        1. kolian Звание
          kolian
          -1
          20 сентября 2026 11:17
          С чего вы решили про 1.5? Откуда вообще информация что нехватка была?
          1. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            0
            20 сентября 2026 11:40
            Подтянулись желающие вставить хоть какое-то лыко в строку.

            Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что из пунктов приема личного состава пропало 1,5 млн комплектов военной формы для мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

            Как рассказал депутат, в данный момент у российский военных наблюдаются проблемы «то с формой, то еще с чем-то».

            «Мне до сих пор непонятно, куда делись 1,5 млн комплектов [формы], которые хранились на пунктах приема личного состава» — сказал Гурулев.

            Он отметил, что эту проблему никто и нигде не может объяснить.
        2. Tagan Звание
          Tagan
          0
          20 сентября 2026 15:06
          Внутренние враги у нас куда-то дели 1,5 млн комплектов военной формы и её никак не могут найти.

          Нет никакой разницы, кто из вас и каким образом шакалит.
  4. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +1
    19 сентября 2026 18:22
    Вот почему не сбили?
    А, что бы сделали американцы, если бы такой-же самолет регулярно летал вдоль границы США?
    И суток, бы не протянул!
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      19 сентября 2026 18:33
      Цитата: Aleks1956OU
      А, что бы сделали американцы, если бы такой-же самолет регулярно летал вдоль границы США?


      А они, российские самолёты, регулярно летают вдоль границы с США. И самое интересное, возвращаются на аэродромы базирования.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        19 сентября 2026 19:04
        Цитата: alexboguslavski
        А они, российские самолёты, регулярно летают вдоль границы с США. И самое интересное, возвращаются на аэродромы базирования.

        А у нас есть на чем делать такие полеты? Имею в виду именно разведчики.
      2. САИД Звание
        САИД
        -2
        19 сентября 2026 19:47
        летают, вот только затем ударов по территории сша нет.
      3. Aleks1956OU Звание
        Aleks1956OU
        -2
        19 сентября 2026 21:02
        Российские военные и разведывательные самолёты да, периодически приближаются к воздушному пространству США, но только в районе Аляски в текущем году, но летают в международном воздушном пространстве.
        И при этом, не совершают регулярных полётов вдоль сухопутных государственных границ центральной части США (например, со стороны Мексики или вглубь материка).
        А, вот залетов ниже, не происходит.
        Последний раз российские военные самолёты непосредственно приближались к границам центральной части Америки (к Карибскому бассейну и побережью Флориды) в июне 2024 года.
        Это произошло в рамках масштабных совместных учений ВМФ и ВКС России в Атлантике.
        Дальние противолодочные самолёты Ту-142 и дальние самолёты-разведчики Ил-20 (их сопровождали корабли Северного флота, включая фрегат «Адмирал Горшков» и атомную подлодку «Казань», зашедшие на Кубу). Они совершали полёты над нейтральными водами Атлантики и Карибского моря вдоль восточного побережья США.
        Если говорить именно о сверхзвуковых ядерных бомбардировщиках, то последний раз пара стратегических ракетоносцев Ту-160 прилетала в регион в декабре 2018 года. Они базировались в Венесуэле и совершили 10-часовой патрульный полёт над Карибским морем.
        Воздушные силы США и Канады (NORAD) поднимали на перехват и сопровождение истребители F-16 и F-35, а также самолёты-дозаправщики и радары дальнего обнаружения AWACS. Американские военные самолёты неотступно следовали за российскими вдоль всей границы.
        Кипеж был конкретным! Целое авиакрыло вело из посменно, приближаясь в упор, на расстояние 10 метров, в тч по курсу.
        А, в Северном море натовцы даже залетают через госграницу в воздушном пространстве и не раз.
        Ну, как то так.
    2. Silbi Звание
      Silbi
      0
      19 сентября 2026 18:54
      Ну, "мынетакие" как персы, да и Фаберже у нас не те, и всё ещё хотм стать им своими, буржуинскими.
      Теперь жди ударов по ленинградской области, надеюсь приготовились.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    19 сентября 2026 18:27
    В Днепропетровске снова прилетело по торговому центру.
    Когда били по складам Wildberries явно не до конца представляли себе последствия. И это еще далеко не конец.
  6. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    19 сентября 2026 18:28
    will put money onit that there will be more attacks soon
    every time there been these overflights there been trouble a few days later

    maybe a few missiles aimed at this plane, which self destruct just before impact would be a good lesson for them
    or,if some one has the guts, take a page from the Irainians and the boys in slippers
    as of late its cost the yanks millions in lost planes and reapers and sentinals
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    19 сентября 2026 19:15
    Цитата: Борис Сергеев
    Как раз по действиям на поле боя этого не видно: целый год носится с "духом Анкориджа"

    С поля боя вещаете, судя по всему. Так вы и ваши собратья по "оружию" и носятся с этим духом. Больше некому и незачем.))
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      19 сентября 2026 20:19
      С этим "духом" носится Лавров, Ушаков, Песков и его начальник, а мы в очереди за бензином стоим.
      1. kolian Звание
        kolian
        0
        20 сентября 2026 11:19
        Приезжай к нам в Сочи, полный бак нальём
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          0
          20 сентября 2026 11:42
          Вы пассажирские самолёты хотя бы отправьте после удара по нефтебазе.
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    19 сентября 2026 23:29
    Керосина что ли не хватило облить Американский разведчик