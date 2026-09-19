«Это их борьба, а не наша»: США предлагают Европе вступить в борьбу за Ормуз

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«Это их борьба, а не наша»: США предлагают Европе вступить в борьбу за Ормуз

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ормузский пролив нужен Европе больше, чем США, и фактически благословил европейских союзников по НАТО на проведение военной операции на Ближнем Востоке.

Как пишет Axios, глава американского военного ведомства убежден, что борьба за возобновление беспрепятственного судоходства в Ормузе должна стать задачей европейских стран, а не США. Одновременно с этим Трамп допустил возобновление масштабных ударов по Ирану, однако перед этим он намерен обсудить дальнейшую стратегию с союзниками США в Персидском заливе. Для этого американский президент намеревается встретиться с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы узнать их позицию и обсудить дальнейшие шаги.



Американские чиновники признают, что в настоящее время ближневосточный кризис оказался в состоянии неопределенности — активные боевые действия приостановлены, но мирное соглашение не подписано. В Вашингтоне считают, что перед тем, как приступить к следующему этапу операции, необходимо четко определить конечные цели всей военной кампании.

По данным Axios, Трамп и Хегсет распорядились сохранить нынешнюю численность американских войск на Ближнем Востоке до конца года, чтобы обладать возможностью в любой момент возобновить масштабные боевые действия. При этом очевидно, что невозможно долго поддерживать существующий режим ожидания.
33 комментария
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +6
    19 сентября 2026 18:51
    То победили, то бомбить. То вывести войска, то увеличить. То Ормуз разблокирован, то разблокировать это ваше дело. Уже все запутались, видимо в этом и есть стратегия. fool
    1. Голова Звание
      Голова
      +2
      20 сентября 2026 13:03
      То победили, то бомбить.

      Так цены на бирже то растут то падают и есть подозрения что Трамп и Ко делают немалые гешефты на колебаниях цен .
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    19 сентября 2026 18:55
    Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. bully
    1. strannik1985 Звание
      strannik1985
      +4
      19 сентября 2026 19:10
      Нет, мавр встрял, нужна помощь, сам не вывозит. Теперь европейцы должны воевать за еврейские интересы.
      1. кредо Звание
        кредо
        +4
        19 сентября 2026 19:14
        Предполагаю, что мавр себя чувствует на Ближнем Востоке достаточно неплохо и временные трудности преодолеет как лёгкий насморк.
        Настоящие трудности мавр создал для ЕС, Китая и Индии и пока что на этом наживается вполне успешно, чего не скажешь о других. hi
        1. strannik1985 Звание
          strannik1985
          0
          19 сентября 2026 19:51
          Настоящие трудности мавр создал для ЕС, Китая и Индии

          Так неплохо, что вынужден делить ракеты для ЗРК "Пэтриот" поштучно? Если что ЕС - американский союзник, должен Россию сдерживать полностью взалив на свои могучие плечи финансирование Украины.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        19 сентября 2026 21:20
        Цитата: strannik1985
        Теперь европейцы должны воевать за еврейские интересы.

        Так Хегсет им и рассказывает, что интерес там не еврейский и даже не американский - а очень даже европейский.
        С учётом того, что заявленной дальности иранских ракет хватает до Парижа, а лупить они не боятся ни по кому - интрига разжигается нешуточная...
        1. bayard Звание
          bayard
          +1
          20 сентября 2026 21:36
          Если евро-лимитрофы откажутся и на этот раз помочь США , то у Трампа будут все основания распустить НАТО и вывести войска из европ . К тому же нефть Залива нужна европам , а не США . Так что или воевать за Трампа , или остаться одним и без нефти , газа и американских войск в европах .
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            20 сентября 2026 22:32
            Цитата: bayard
            Если евро-лимитрофы откажутся и на этот раз помочь США , то у Трампа будут все основания распустить НАТО и вывести войска из европ .

            Так-то разговор идёт уже... Не про НАТО, а про какой-то новый блок. Урсула что-то говорила об аналоге 4-й и 5-й статьи, Канаду вон заманивают туда, Украину не оглядываясь ни на кого можно туда притянуть...
            Только Канада - так себе замена США. Украине этот мёртворождённый блок ничем новым не поможет. А без США ему самому цена три копейки.

            А США, по-моему, сами от НАТО не откажутся. Им НАТО как-то пофигу - кроме европейских денег. Деньги-то они исправно "за охрану" и за оружие стригут. И какой-то "вывод контингента" - если и будет, то просто как попытка жути навести. Реально-то на что эти 15-30-40 тысяч влияют? В случае столкновения с Россией - пыль. Причём радиоактивная.
            Зато Европа всё это очень серьёзно воспринимает - они-то с нами пушками-пулемётами воевать собрались и думают, что эти 80 тысяч американских солдат - огромная сила! А как же, по европейским меркам, не огромная, если это больше британских вооружённых сил?

            У Трампа нет задачи уйти из Европы. У него задача Европу напугать, чтобы она расслабилась и спокойно воспринимала то, что он с ней делает.
            1. bayard Звание
              bayard
              +1
              Вчера, 07:57
              Цитата: Zoldat_A
              Так-то разговор идёт уже... Не про НАТО, а про какой-то новый блок.

              Они давно про это мечтали - прежде хотели создать некие "объединённые силы европы" , но тогда США на них цыкнули , ибо те захотели в самостоятельность и деньги на свои вооружения тратить . Это очередной подход , но совсем в других условиях . О намереньи сократить контингент в европах Хекзит уже заявил , а Трамп прежде анонсировал такое сокращение и что поручил Хекзиту оценить такие возможности и саму целесообразность американских войск там . Уж больно дорого содержать в европах такие контингенты и такую инфраструктуру . Европы за свою безопасность не платят . Да и американские вооружения до недавнего времени закупали совсем неохотно .
              Цитата: Zoldat_A
              Канаду вон заманивают туда

              А вот это для Трампа не просто Красная Тряпка , это вызов на войну и самые решительные действия . По сути лимитрофы выстраивают коалицию против США . Они уже объединились против Трампа и готовы в будущем к конфронтации . Дрожжат от страха , но готовятся .
              Трамп уже нанёс ответный удар - забрал себе под полный контроль и управление Гренландию . Юридически она ПОКА в "юрисдикции" Дании , но управлять , распоряжаться и пользоваться там будет только Трамп и США . После этого можно будет спокойно и на всех юридических основаниях провести референдум и включить остров в состав США . Но Канада !!!... С её демаршами , хамством и встречными санкциями , включение её в состав европейского (!!!) военного блока - ХАРАМ и повод к войне .
              Ещё одним ответным ударом уже по англии стало одобрение и санкционирование фактически роспуска "великобритании" как "соединённого королевства" . Он эту справедливую справедливую затею не только одобрил , но и горячо поддержал . Одна деревня в англиях уже в состав США попросилась . И это только начало . Дальше будет веселей .
              А если учесть то , что в конец спятившие европы рвутся воевать с Россией как болонки с поводка , а Трамп эти порывы совсем не одобряет и хочет остановить войну ... Вы же понимаете что если эти лимитрофы войну таки спровоцируют , то прилетит и по американским войскам там. Причём их базы будут в числе приоритетных целей . И ведь тогда придётся как-то реагировать на то , что так стремился предотвратить .
              А вот если все войска из европ своевременно и Быстро вывести , то ... или болонки подожмут хвосты и забьются под лавку , либо ... Трамп будет с наслаждением и глубоким удовлетворением будет наблюдать зарево над европами , любоваться буйством морских стихий - "добились своего" .
              Цитата: Zoldat_A
              У него задача Европу напугать

              У него задача НАКАЗАТЬ .
              Это они его заманили в персидскую ловушку вместе с Израилем , они пытались его Убить , посадить в тюрьму по оговору , украли у него победу на выборах в 2020 г. , не просто не поддержали его в войне с Ираном , но даже запретили ему пользоваться собственными базами в США ! Такое не прощают . Как не прощают и хищение американских денег и денег бюджета США в течении десятилетий !! Очередное приглашение Трампа и Хекзита европейцев на войну с Ираном - последний (надеюсь) и контрольный выстрел . Откажутся сейчас - начнётся вывод войск , и выводить войска Трамп будет быстро . Они ему для завоевания Канады нужны .
              hi
      3. Голова Звание
        Голова
        0
        20 сентября 2026 13:05
        Нефть из Ирана идёт прежде всего в Китай и её уменьшеный пропуск бьёт по Китаю.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    19 сентября 2026 19:02
    Почему бы тогда еврайху не прогнать из окрестностей пролива американцев, которые якобы не при чём всегда?
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    19 сентября 2026 19:39
    Личное мнение...
    Если фото не сгенерировано и у Хегсета есть татуировки...
    Зачем они человеку такого уровня?
    Вернее, почему он их не скрывает?
    "Ошибки молодости" могут быть у многих.
    А вот для демонстрации ошибок молодости?
    Крут по-прежнему? На всех нас рать? Имиджмейкеры не уследили?
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      +1
      19 сентября 2026 20:10
      Ну,экземпляр вообще то неоднозначный! Любит побухать,после чего становится туп,груб и крайне невоспитан - швыряется в окружающих едой,посудой и выражается словами,читать которые можно только на заборе ибо в других местах цензура не пропустит. Так же отмечают его нетоварищеское отношение к женщинам - постоянно залезает к ним под юбку и устраивает там форменное безобразие! Дошло до того что его собственная мама публично выразила ему свое осуждение.После проведения над мамой разьяснительно-воспитательной работы, свое осуждение мама полностью дезавуировала.В общем товарищ полностью в духе Трампа - оттого и на своем посту...
      1. Голова Звание
        Голова
        0
        20 сентября 2026 13:09
        то неоднозначный! Любит побухать,после чего становится туп,груб

        Так это признаки вояки настоящего причём, также он был лучшим в школе служил в горячей точке. Для вояки лучшее качество быть грубым, а не падким на деньги как некоторые заместители в одной стране.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      19 сентября 2026 20:16
      В современном мире значение татуировок сильно изменилось по сравнению с прошлым. Если раньше они часто были маркером субкультур, статуса или ритуалов, то сейчас чаще служат способом рассказать о себе, своих ценностях или переживаниях.

      Там у него читается резанная змея: мем американской революции: "соединятся или умри". Ну типа он пэтриот, и это должны все видеть.
      1. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        0
        20 сентября 2026 04:24
        Как и "Deus wult", тоже о многом не сильно хорошем говорит. Впрочем, каков поп Трамп, таков и приход Хегсет.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      19 сентября 2026 20:25
      Цитата: Fangaro
      Имиджмейкеры не уследили?

      Так задумано, это уровень современной американской политики.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      19 сентября 2026 21:28
      Цитата: Fangaro
      Если фото не сгенерировано и у Хегсета есть татуировки...

      Татуировки есть. Ума - меньше, чем бриолина на волосах...
      1. Голова Звание
        Голова
        0
        20 сентября 2026 13:12
        ма - меньше, чем бриолина на волосах

        Он боевой офицер, не паркетный генерал.
    5. solar Звание
      solar
      +2
      19 сентября 2026 22:30
      Если фото не сгенерировано и у Хегсета есть татуировки...
      Зачем они человеку такого уровня?

      Не сгенерировано, о его татуировках давно известно, он их не скрывает. Часть военные, он служил в Нацгвардии и принимал участие в операциях в Ираке и Афганистане, награжден Бронзовой звездой.
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    19 сентября 2026 19:41
    Война наша, но последствия ваши. Сгребаете навоз и больше не ворчите. Так говорил Хегсет.
  6. Кмет Звание
    Кмет
    0
    19 сентября 2026 20:24
    Еще одна неуклюжая попытка перевалить проблему с со своей больной головы на другую, не мнее болезную, но сбыть проблему с рук... Это говорит лишь об одном: Хегсет расписался в собственном бессилии силовым способом изменить ситуацию на БВ. Это триумф провала. Безусловно проблем ЕС они (США) подкинули, но и сами не могут выйти с хорошей миной из этого липкого болота. Отсюда лучший выход - сбежать. Как говорил капитан Джек Воробей: "Будем следовать славной пиратской традиции: затеем войну и.. сбежим!"©
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    19 сентября 2026 21:01
    Без наземной военной операции победы США над Ираном не будет ,а сил надо не мене как у России против Украины - не менее 600 тысяч И Иран готов к войне ,без атомной бонбы .США совершенно не готовы к такой войне
  8. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +1
    19 сентября 2026 23:10
    НАТО очень долго готовилась к войне с Россией, но военный альянс оказался в растерянности при войне с Ираном, многих последствий американцы просто не просчитали на перед. Теперь США пытается на бегу кинуть свои проблемы на Европу.
  9. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    19 сентября 2026 23:36
    Кстати хочу напомнить про Анкоридж.
    Там скорее всего Путин пытался договориться о разделе Украины. Но Трамп похоже не пошел на поводу, решил все делать по-своему. Американцы недоговорспособны, они хотят приказывать всем. Так же будут тянуть резину с Ираном, пока не сменится президент США, или цены в США не взлетят до критической отметки после которой население взбунтуется.
  10. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    20 сентября 2026 00:48
    Amerika je k smíchu. Asi zapomněli, že Evropa si vše kupuje za peníze a nikdy je nenapadlo krást, jako je to běžné u USA.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      -1
      20 сентября 2026 00:49
      Америка — это нелепо. Они, вероятно, забыли, что в Европе всё покупают за деньги, и им никогда не приходило в голову воровать, как это принято в США.
      1. nPuBaTuP Звание
        nPuBaTuP
        0
        20 сентября 2026 01:42
        Ну это в прошлом веке может и так было....но тут брюсельский обком при поддержки откатов Зели воруют поболее чем в матрассии, и им(матрасам) это не нравится....
      2. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        0
        20 сентября 2026 04:22
        Европа да, вся образец честности и благообразия. Пара-тройка благообразных деяний Европы:
        1) оккупация Индии британскими господами
        2) опиумные войны в Китае
        3) испанское открытие Америки с последующим геноцидом ацтеков, инков и иже с ними
        4) чудесные деяния французов и бельгийцев в Африке
        5) и так далее и тому подобное.
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          0
          20 сентября 2026 11:51
          Tak ano, západní Evropa byla stejně dobyvačná, ale USA stále pokračuje. Nechce platit, má rakety a bomby.
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            0
            20 сентября 2026 11:52
            Да, Западная Европа тоже вела завоевательные войны, но США продолжают борьбу. Они не хотят платить, у них есть ракеты и бомбы.
  11. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Вчера, 13:31
    Да, что в мире делается. Амеры зачем то полезли в Иран, полагая что Персы испугаются и понимут белый флаг. а не получилось, сейчас валят на европейцев, что бы они с кем то разбирались, хотя до амеров все было хорошо. Европейцы на Русских натравили. стали так дружно им помогать. и наплевали на все., получили по зубам, так начали пиратством заниматься, вовсю вся европа помогает хохлам, а Русским видите ли нельзя, спазу ВОЙ такой начинается