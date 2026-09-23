Как США побеждали Иран

История первая: этот страшный РЭБ

Этот эпизод демонстрирует растущую ценность быстро адаптируемых средств радиоэлектронной борьбы на поле боя для выведения из строя вражеских систем, защиты развернутых сил и расширения возможностей командиров во время боевых действий.



Военнослужащие Космических сил США, приписанные к 42-му боевому отряду радиоэлектронной борьбы, действуют в зоне ответственности Центрального командования США

«С тех пор как я стал начальником штаба, мне выпала честь общаться с военнослужащими Центрального командования США (CENTCOM)», — сказал Вильсбах. «Я ходил по взлетно-посадочным полосам, бывал в ангарах технического обслуживания и в операционных центрах, где молодые американцы управляли полетами. Позвольте мне рассказать вам о нескольких отважных летчиках, которых я встретил во время своей недавней поездки на Ближний Восток. Они рассказали мне о том, что пережили на взлетной полосе во время атаки».

История вторая. Горящий ангар

История третья: взлет F-15E под «обстрелом»



Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США в регионе Центрального командования Вооружённых сил США

История четвертая: стойкие дроноборцы и летчики



MQ-9 Reaper



Операторы MQ-9 Reaper

История пятая: спасение экипажа F-15E, сбитого над Ираном