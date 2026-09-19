Новый цикл меча и щита: ВСУ показали поражение реактивной «Герани»
ВСУ опубликовали несколько видео, на которых показано поражение российских реактивных дронов-камикадзе «Герань-5». В роли перехватчиков выступили новые реактивные БПЛА – STING S и пока что неназванной модели.
Необходимость в переходе к новым зенитным беспилотникам была вызвана развёртыванием в российских войсках реактивных БПЛА («Герань-3», «Герань-4 Seeker» и «Герань-5») с высокой скоростью полёта (от 500 до 600 км/ч), за которыми уже не могли угнаться поршневые беспилотники или квадрокоптеры.
По заявлениям киевского режима, на фронте в разной степени готовности тестируются 4 модели перехватчиков, а ещё около 10 прототипов от разных производителей проходят оценку. Alexa Spatium стал первым в их ряду, получив официальный допуск Минобороны к эксплуатации.
Согласно подтверждённым и оценочным ТТХ, данный дрон, изготовленный из лёгких и прочных композитов, имеет длину 1,5 м и размах крыла 1,7 м. Двигатель малогабаритный турбореактивный (модель и точная тяга засекречены). Для экономии топлива возможно патрулирование на низкой скорости (максимальная не раскрывается).
Поисково-прицельный комплекс включает ТВ- и ИК-системы, что позволяет дрону эффективно обнаруживать горячий реактивный выхлоп «Герани» как днём, так и в ночное время. Дрон поддерживает как полёт по заранее заданным координатам, так и режим прямого дистанционного наведения оператором.
Весь комплекс в разобранном виде помещается в кузов обычного пикапа. Запуск осуществляется с помощью компактной мобильной катапульты. Перехватчик запрограммирован на возврат к месту старта для мягкой посадки и повторного использования.
СБУ разработала собственную линейку высокоскоростных БПЛА, точные названия и характеристики которых пока держатся в секрете.
STING S представляет собой глубоко модернизированную модификацию зенитного FPV-дрона от украинской компании Wild Hornets. Он оснащается тепловизионными модулями «Курбас-640-Альфа» от украинской Odd Systems. На борту установлен чип с алгоритмами машинного зрения, позволяющими осуществлять автокоррекцию курса при маневрировании «Герани».
Главная сложность при создании реактивных БПЛА-перехватчиков состоит в необходимости интеграции надёжных систем наведения и средств точного управления на скоростях порядка 600 км/ч. Как сообщало агентство Reuters, масштабные испытания прототипов летом 2026 года выявили ряд технических проблем с наведением, из-за чего комплексы были вынуждены пройти экстренную доработку программного обеспечения перед запуском в серийное производство.
Судя по всему, разработку удалось успешно завершить, в связи с чем вечное состязание меча и щита вошло в новый цикл.
Информация