Новый цикл меча и щита: ВСУ показали поражение реактивной «Герани»

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Новый цикл меча и щита: ВСУ показали поражение реактивной «Герани»

ВСУ опубликовали несколько видео, на которых показано поражение российских реактивных дронов-камикадзе «Герань-5». В роли перехватчиков выступили новые реактивные БПЛА – STING S и пока что неназванной модели.

Необходимость в переходе к новым зенитным беспилотникам была вызвана развёртыванием в российских войсках реактивных БПЛА («Герань-3», «Герань-4 Seeker» и «Герань-5») с высокой скоростью полёта (от 500 до 600 км/ч), за которыми уже не могли угнаться поршневые беспилотники или квадрокоптеры.



По заявлениям киевского режима, на фронте в разной степени готовности тестируются 4 модели перехватчиков, а ещё около 10 прототипов от разных производителей проходят оценку. Alexa Spatium стал первым в их ряду, получив официальный допуск Минобороны к эксплуатации.

Согласно подтверждённым и оценочным ТТХ, данный дрон, изготовленный из лёгких и прочных композитов, имеет длину 1,5 м и размах крыла 1,7 м. Двигатель малогабаритный турбореактивный (модель и точная тяга засекречены). Для экономии топлива возможно патрулирование на низкой скорости (максимальная не раскрывается).

Поисково-прицельный комплекс включает ТВ- и ИК-системы, что позволяет дрону эффективно обнаруживать горячий реактивный выхлоп «Герани» как днём, так и в ночное время. Дрон поддерживает как полёт по заранее заданным координатам, так и режим прямого дистанционного наведения оператором.

Весь комплекс в разобранном виде помещается в кузов обычного пикапа. Запуск осуществляется с помощью компактной мобильной катапульты. Перехватчик запрограммирован на возврат к месту старта для мягкой посадки и повторного использования.

СБУ разработала собственную линейку высокоскоростных БПЛА, точные названия и характеристики которых пока держатся в секрете.

STING S представляет собой глубоко модернизированную модификацию зенитного FPV-дрона от украинской компании Wild Hornets. Он оснащается тепловизионными модулями «Курбас-640-Альфа» от украинской Odd Systems. На борту установлен чип с алгоритмами машинного зрения, позволяющими осуществлять автокоррекцию курса при маневрировании «Герани».

Главная сложность при создании реактивных БПЛА-перехватчиков состоит в необходимости интеграции надёжных систем наведения и средств точного управления на скоростях порядка 600 км/ч. Как сообщало агентство Reuters, масштабные испытания прототипов летом 2026 года выявили ряд технических проблем с наведением, из-за чего комплексы были вынуждены пройти экстренную доработку программного обеспечения перед запуском в серийное производство.

Судя по всему, разработку удалось успешно завершить, в связи с чем вечное состязание меча и щита вошло в новый цикл.

47 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +23
    19 сентября 2026 19:17
    Это следовало ожидать, но конечно не от Украины а от её спонсоров. Похоже спонсоры начали проверять свои изделия против наших изделий. Гонка вооружений на марше. soldier
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +5
      19 сентября 2026 19:29
      следовало ожидать, но конечно не от Украины а от её спонсо

      Поразить можно всё, только какими силами и с какого раза.... А тень на плетень - это они умеют, это их все.....
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +5
        19 сентября 2026 20:06
        Поразить можно всё, только какими силами и с какого раза...

        Вот бы нам таких перехватчиков против поршневых БПЛА какелов.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +11
          19 сентября 2026 20:22
          Цитата: частное лицо
          Вот бы нам таких перехватчиков против поршневых БПЛА какелов.

          У нас есть панцирь с ракетами "Гвоздь", которыми сбиваются все БПЛА.
          А то что там на виде, больше похоже на "мультфильм" в киношном качестве. Разница в скорости нужна больше 100 км/ч. т.е. если Герань 5 летит на скорости 550-600 км/ч, то этот дельтаплан должен лететь на скорости 650-700 км/ч. минимум. Иначе догонять придется вечно.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            +6
            19 сентября 2026 20:45
            У нас есть панцирь с ракетами "Гвоздь", которыми сбиваются все БПЛА.

            Кто бы спорил ,только если эти БПЛА в зоне поражения. Дрон перехватчик всяка лучше расчёта МОГ с автоматом или древнем пулемётом. ПД выпуска 1944 года с кривым стволом сам видел у МОГ. И да я не какел и не ципсо.
            1. topol717 Звание
              topol717
              -2
              19 сентября 2026 20:58
              Цитата: частное лицо
              Дрон перехватчик всяка лучше расчёта МОГ с автоматом или древнем пулемётом.
              совсем не факт. Если БПЛА не далеко то из спаренного пулемета даже ВМВ в него попасть можно. Попасть другим дроном намного сложнее. К тому же МОГ может сбить и 2 и 3 БПЛА. но да они должны пролетать совсем близко 100 максимум 200 метров от группы. Вообще с нашей ПВО против БПЛА очень моного вопросов, не понмаю кто мешает поднимать истребители или вертолеты? почему этого наше МО не делает никто не знает.
              1. Митрич73 Звание
                Митрич73
                +7
                19 сентября 2026 21:11
                Вертолеты давно применяют против БПЛА ВСуУ. Канал Файтбомбер в телеге широко это освещал. Некоторые экипажи за день до 20 штук сбивали.
              2. частное лицо Звание
                частное лицо
                +4
                19 сентября 2026 21:38
                не понмаю кто мешает поднимать истребители или вертолеты?

                Истребители поднимают и даже они поражают БПЛА. Видел как пролетал в догонку за БПЛА ,потом сказали что поражено два БПЛА.
              3. bk0010 Звание
                bk0010
                +5
                19 сентября 2026 22:06
                Цитата: topol717
                е понмаю кто мешает поднимать истребители или вертолеты?
                Поднимают. Но летный час - дорогой, а их самих немного по сравнению с БПЛА.
              4. жучок120560 Звание
                жучок120560
                +3
                20 сентября 2026 09:21
                Евгений, честь и слава бойцам МОГ что они сбивают. То чем они это делают можно сравнить с использованием кремневых ружей в век пулеметов. Пока функцию обнаружения БПЛА и наведения на цель будет выполнять человек, шансов гарантированно "выиграть" бой у машины у нет и не будет. И никакие потуги "эффективных" менеджеров от ВПК что бы ничего не менять приспособить созданные советскими конструкторами в целом отличные системы ПВО тут не помогут, ибо создавали их для совершенно других целей.
            2. Dart2027 Звание
              Dart2027
              +2
              19 сентября 2026 20:59
              Цитата: частное лицо
              Дрон перехватчик всяка лучше расчёта МОГ с автоматом или древнем пулемётом.

              Лучше. Вот только ему тоже нужно быть в зоне поражения, иначе пока он летит цель уже уйдет.
              Правда я не уверен, что эти дроны действительно существуют, может правда, а может и фейк.
              1. Дядя Сэм_2 Звание
                Дядя Сэм_2
                +3
                19 сентября 2026 21:32
                На видео может быть и результат, сгенерированный ИИ. Сейчас всё сложнее отличить фейки, - ии тоже обучается. (желательно, отдельно от "небратьев" wassat)
                1. Dart2027 Звание
                  Dart2027
                  +1
                  19 сентября 2026 22:25
                  Цитата: Дядя Сэм_2
                  На видео может быть и результат, сгенерированный ИИ.

                  Об этом и речь.
          2. poquello Звание
            poquello
            +1
            19 сентября 2026 22:40
            Цитата: topol717
            то что там на виде, больше похоже на "мультфильм" в киношном качестве. Разница в скорости нужна больше 100 км/ч.

            да он её как стоячию догнал, тч или герань 200-300 км, или сей девайс свыше тысячи, ну или ..
            )))))))))))))
            1. Капитан Пушкин Звание
              Капитан Пушкин
              +1
              20 сентября 2026 13:10
              Цитата: poquello
              да он её как стоячию догнал, тч или герань 200-300 км, или сей девайс свыше тысячи, ну или ..

              Дрон догонял Герань на пикировании. Это ещё 150-200 км/ч плюса к максимальной скорости дрона в горизонтальном полете.
              1. poquello Звание
                poquello
                +1
                20 сентября 2026 13:22
                Цитата: Капитан Пушкин
                Цитата: poquello
                да он её как стоячию догнал, тч или герань 200-300 км, или сей девайс свыше тысячи, ну или ..

                Дрон догонял Герань на пикировании. Это ещё 150-200 км/ч плюса к максимальной скорости дрона в горизонтальном полете.

                по нисходящей градусов 30-40, ну это "я художник, я так вижу"
                1. Капитан Пушкин Звание
                  Капитан Пушкин
                  +2
                  20 сентября 2026 18:29
                  Цитата: poquello
                  Цитата: Капитан Пушкин
                  Цитата: poquello
                  да он её как стоячию догнал, тч или герань 200-300 км, или сей девайс свыше тысячи, ну или ..

                  Дрон догонял Герань на пикировании. Это ещё 150-200 км/ч плюса к максимальной скорости дрона в горизонтальном полете.

                  по нисходящей градусов 30-40, ну это "я художник, я так вижу"

                  В авиационной практике принято считать пикированием снижение с углом более 30° к горизонту. При этом:
                  Пологое пикирование — в диапазоне примерно от 30° до 45°.
                  Крутое пикирование — примерно от 45° до 80–85°.
                  Отвесное пикирование — близко к 90°
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    20 сентября 2026 22:18
                    Цитата: Капитан Пушкин
                    В авиационной практике принято считать пикированием снижение с углом более 30° к горизонту.

                    ) 150 км/ч на километр потерянной высоты.
              2. дядя влад Звание
                дядя влад
                +1
                20 сентября 2026 19:24
                Он догонял Герань на скорости +150-200. Герань прет на 450-500 Вы сопромат учили. Тут пенопластом и рейками не обойтись, тут материалы нужны и заявления о углеродах, что то верится с трудом О самолётах из углеволокна я что то не слышал.
          3. cmax Звание
            cmax
            +2
            20 сентября 2026 07:04
            Цитата: topol717
            Цитата: частное лицо
            Вот бы нам таких перехватчиков против поршневых БПЛА какелов.

            У нас есть панцирь с ракетами "Гвоздь", которыми сбиваются все БПЛА.
            А то что там на виде, больше похоже на "мультфильм" в киношном качестве. Разница в скорости нужна больше 100 км/ч. т.е. если Герань 5 летит на скорости 550-600 км/ч, то этот дельтаплан должен лететь на скорости 650-700 км/ч. минимум. Иначе догонять придется вечно.

            Да, да! Сегодня куча новых фото с горящим в который раз НПЗ в Капотне.
            1. topol717 Звание
              topol717
              +2
              20 сентября 2026 11:13
              Цитата: cmax
              Да, да! Сегодня куча новых фото с горящим в который раз НПЗ в Капотне.

              1600 БПЛА за сутки а прорвалось десяток штук. Это очень хорошая работа ПВО. А если бы за БПЛА охотились дроны то там 80% достигли цели.
          4. литий17 Звание
            литий17
            +2
            20 сентября 2026 15:15
            У нас есть панцирь с ракетами "Гвоздь", которыми сбиваются все БПЛА.
            Точно заметили, не панцири, а панцирь! разницу понимаете я надеюсь!
        2. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          20 сентября 2026 07:07
          В России разработаны "зенитные" БПЛА-перехватчики со скоростью не менее 400-450 км...Были демонстрации ,как минимум, 2 образцов...один реактивный,другой "электровинтовой",но со скоростью до 450 км/ч !
      2. stankow Звание
        stankow
        +4
        19 сентября 2026 20:27
        На таких скоростях процент успешных перехватов конечно снизится. Время реакции тоже, поскольку цель скоростнее. Придеться увеличить в разы и количество МОГов. При кратное увеличение цен ...
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Вчера, 07:48
      спонсоры начали проверять свои изделия против наших изделий.

      Здесь самое интересное: чья это буржуйская разработка. Скорее всего, Германия подсуетилась.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    19 сентября 2026 19:33
    И почему эти компании остаются одни создавать и производить?
    1. двп Звание
      двп
      +2
      19 сентября 2026 19:49
      Видимо наши удары по украинскому ВПК малоэффективны. Нужно двигать фронт.
  3. matwey Звание
    matwey
    +3
    19 сентября 2026 19:49
    Ну да догоняют, но вот сбить по ходу не удалось, в конце видео так вообще, похоже реактивной струёй унесло.
  4. drags33 Звание
    drags33
    +4
    19 сентября 2026 19:54
    В общем-то видео не впечатлило... Такое и с помощью ИИ можно сделать. А вот то, что у укров есть возможность создавать новую военную технику (если это правда, конечно, а не пурга) - вот это настораживает... Пора бы им все "мозги" и производство выбить, чтобы ничего нового от них не появлялось на фронте.
  5. Адрей Звание
    Адрей
    +9
    19 сентября 2026 19:56
    Следующий логичный шаг, вооружение дронов-истребителей ракетами "воздух-воздух" с ИК-головкой наведения. Зачем терять дрон? ТРД "Герани-5" "светится" вполне хорошо и будет взят на захват ракетой без проблем.
  6. _DD_ Звание
    _DD_
    +11
    19 сентября 2026 20:03
    Всегда конечно забавно читать что на Украине чет там придумали при полном то отсутсвии производства сложной электроники и реактивных двигателей, у этой скотобазы только два изобретения ТЦК и КоллЦентры, все остальное подарки от господ из-за рубежа
    1. stankow Звание
      stankow
      +2
      19 сентября 2026 20:29
      Вы на имена контор посмотрите ...
      1. _DD_ Звание
        _DD_
        +2
        20 сентября 2026 19:38
        Эти ВСУшные дроны такие же Украинские, какой Российский новый Москвич =)
  7. Fisher Звание
    Fisher
    +5
    19 сентября 2026 21:00
    По большому счету нам нужно этим же вопросом озадачиться. Недалек тот день когда на нас полетят реактивные дроны, вместо сегодняшних пердолетов.
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      19 сентября 2026 22:49
      Цитата: Fisher
      По большому счету нам нужно этим же вопросом озадачиться. Недалек тот день когда на нас полетят реактивные дроны, вместо сегодняшних пердолетов.

      наша пво с времен СССР заточена на эти скорости, как раз пердолёты были несколько неожиданными
      1. Fisher Звание
        Fisher
        +2
        20 сентября 2026 09:54
        Тут больше вопрос цены, соотношения цены ракеты к цене перехватчика, и скорости производства. Нужен дешёвый вариант перехвата( желательно на разных рубежах как по дальности, так и по высоте) скоростной, возможно маневрирующей цели. И как показал Иран производство перехватчиков должно опережать производство ракет.
        ИМХО проблема пердолетов больше организационная, чем техническая.
  8. bbb Звание
    bbb
    +2
    19 сентября 2026 21:13
    Каклята врут, как дышат... ...
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    +3
    19 сентября 2026 21:45
    Сложно представить, что так можно отразить массированную атаку, количество перехватчиков нужно в разы больше спмих Гераней, вот пусть и занимаются выпуском реактивных перехватчиков тратят ресурсы и отбиваются. Вообще достаточно застпвить маневрировать Герань на конечном участке или выше поднять и перехватить будет практически невозможно. Да, и потом можно копить Герани и пускать по 1000 по целям и хеp им а не перехват.
  10. solar Звание
    solar
    +4
    19 сентября 2026 22:19
    Двигатель малогабаритный турбореактивный (модель и точная тяга засекречены).

    Для перехватчика с его небольшой боевой частью и дальностью достаточно недорогих турбореактивных двигателей от авиамоделизма.
  11. Алексей G Звание
    Алексей G
    +3
    20 сентября 2026 00:39
    Главная сложность при создании реактивных БПЛА-перехватчиков состоит в необходимости интеграции надёжных систем наведения и средств точного управления на скоростях порядка 600 км/ч.

    Это значит, что для нашего преимущества осталось не так много времени. Пока враг имеет прототипы новых перехватчиков, но скоро их будет много.
    Медленная война позволяет врагу придумавать контрмеры против любого нашего оружия.
    Скоро они и баллистику научатся сбивать. В Европе хорошие технологии и инженеринг. Они сумеет нас догнать и даже перегнать. У них есть заводы, фабрики, люди и купленный в России газ!
    Европу нужно душить экономически. Ее нужно оставить без ресурсов это единственное средство.
    Помочь хуситам закрыть второй пролив и не дать пасть Ирану.
    А самим ввести санкции против европы и не продавать им топливо и газ. Пусть мерзнут и разоряются.
  12. Алексей G Звание
    Алексей G
    +2
    20 сентября 2026 00:42
    Поисково-прицельный комплекс включает ТВ- и ИК-системы, что позволяет дрону эффективно обнаруживать горячий реактивный выхлоп «Герани» как днём, так и в ночное время. Дрон поддерживает как полёт по заранее заданным координатам, так и режим прямого дистанционного наведения оператором.

    Весь комплекс в разобранном виде помещается в кузов обычного пикапа. Запуск осуществляется с помощью компактной мобильной катапульты. Перехватчик запрограммирован на возврат к месту старта для мягкой посадки и повторного использования.

    Надо и нам использовать это для защиты от укропских бпла. Чего то я не слышал, чтобы мы такие штуки делали?
    1. cmax Звание
      cmax
      0
      20 сентября 2026 07:08
      Цитата: Алексей G
      Надо и нам использовать это для защиты от укропских бпла. Чего то я не слышал, чтобы мы такие штуки делали?

      Наверное "мы не такие"! А иначе не понятно почему так много горит на территории России очень много нужных нам производств и складов.
  13. 501Legion Звание
    501Legion
    -1
    20 сентября 2026 07:23
    Это только пару десятков км пролетит, ставишь камеру и все
  14. Пенза мстит
    Пенза мстит
    +1
    20 сентября 2026 08:33
    Ну теперь пора Герань 5 переводить на малые высоты, думаю, что с огибанием рельефа сделать бюджетное решение сложно, но думаю, что полет на 50 метрах можно что бюджетное по радиовысотомеру и ГЛОНАСС придумать, так то такой дрон перехватчик миллион рублей стоит, а не проще ПЗРК recourse
  15. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    20 сентября 2026 09:57
    Двигатель малогабаритный турбореактивный (модель и точная тяга засекречены).
    Тоже на АлиЭкспрессе берут?
  16. edeligor Звание
    edeligor
    +1
    20 сентября 2026 18:06
    Цитата: кредо
    но конечно не от Украины а от её спонсоров.
    Всегда это утверждал и буду! Меня просто выбешивает навешивание украинского ярлыка - это СМЕШНО! В противовес - реактивные "Шахеды" - это как?! Война идёт даже в этом и мы подхватываем данные нарративы. А другими словами, проигрываем информационную войну.
  17. AppoloDiomed Звание
    AppoloDiomed
    +1
    Вчера, 01:08
    Только наверное по цене он уже сопоставим с реактивной геранью..