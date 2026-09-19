Foreign Affairs: преимущества России зависят от глобальной нестабильности

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Foreign Affairs: преимущества России зависят от глобальной нестабильности

Западные аналитики с явным разочарованием отмечают, что Россия оказалась намного более устойчивой к внешнему давлению, чем предполагалось на начальных этапах украинского кризиса. Несмотря на участие в масштабном вооруженном конфликте, она сумела усилиться по ряду направлений и по-прежнему является одним из ключевых мировых игроков.

В статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, констатируется, что, вопреки ожиданиям Запада, беспрецедентные антироссийские санкции не вызвали экономического обвала и не разрушили политическую и социальную стабильность. При этом нынешняя международная обстановка чрезвычайно выгодна России, а центробежные тенденции, в корне меняющие всю международную систему, играют Москве на руку.



В то же время российская армия после определенных проблем на начальном этапе СВО значительно повысила свою боеспособность и получила уникальный опыт ведения современной войны. Бесспорно, это является преимуществом перед любой другой армией, включая американскую.

Однако, по мнению автора статьи, многие вышеперечисленные преимущества России в значительной степени зависят от нынешнего мирового хаоса. Если международная система когда-либо сможет вернуться к относительной стабильности и глобализации, слабостями России могут стать демография, определенное технологическое отставание, зависимость от сырьевого экспорта и закрытость экономики.
22 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    19 сентября 2026 20:42
    А с демографией на самом Западе всё отлично???
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      19 сентября 2026 21:04
      слабостями России могут стать демография, определенное технологическое отставание, зависимость от сырьевого экспорта и закрытость экономики.
      А этого мало. Это всё благодаря и вопреки...партии власти
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +5
    19 сентября 2026 20:51
    Как не крути: в нестабильности враги России сильнее просаживаются чем Россия, а в стабильности Россия быстрее растет. Потому " райский сад" так и корячит.
    По уровню жизни Россия уже достигла среднего европейского уровня, и уже богатеньких догоняет Франция Великобритания Германия.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      19 сентября 2026 20:54
      Andobor hi , интересно как переживёт этот "райский сад" если их накроют точь в точь "святые 90-тые"?
    2. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +1
      20 сентября 2026 11:39
      По уровню жизни Россия уже достигла среднего европейского уровня

      Наконец-то и размер пенсии с европейскими сравнялись. И продолжительность жизни. И цены на бензин с Америкой.
    3. Sensor Звание
      Sensor
      -1
      Вчера, 19:24
      По уровню жизни Россия уже достигла среднего европейского уровня, и уже богатеньких догоняет Франция Великобритания Германия.

      В мае 2026 года сотрудник в России в среднем получал 110 216 руб. https://www.rbc.ru/education/14/09/2026/6aa13c6f9a7947e65419417e
      Во Франции минимальная зарплата, на руки, 1400 евро = 135 800 рублей.
      https://mobiletator.com/ru/blog/zarplaty-ru/srednyaya-zarplata-vo-francii-v-2025-nalogi-i-obyazatelnye-platezhi
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Вчера, 19:50
        ВВП по ППС на душу населения Россия 52К$, Франция 60.
        1. Sensor Звание
          Sensor
          0
          Сегодня, 03:31
          ВВП по ППС

          И сколько килограммов картошки, кирзовых сапог и литров бензина на них может купить душа населения?
  3. balabol Звание
    balabol
    0
    19 сентября 2026 20:52
    Если международная система когда-либо сможет вернуться к относительной стабильности
    Ключевое слово "Если" и добавим слово "когда". Отлично, если мы в рамках сегодняшней тенденции смогли найти адекватную стратегию. Когда и если тенденция мировой нестабильности изменится, вот тогда и нужно будет менять свою стратегию. Конечно думать об этом нужно сейчас.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      19 сентября 2026 21:40
      Цитата: balabol
      Ключевое слово "Если" и добавим слово "когда". Отлично, если мы в рамках сегодняшней тенденции смогли найти адекватную стратегию.

      К их "если" и "когда" я бы добавил ещё одно условие - "наши 90-е".
      Не будет с нами того, что было в 90-е - чем дальше мы от них уйдём и выжжем остатки калёным железом, тем вероятнее не будет и у них ни "если", ни "когда".
      ИМ придётся искать стратегию, как дальше жить с нами. На том простом основании, что они сами загнали себя в ситуацию, когда военное противостояние неизбежно, а их в этом случае, кроме позора поражения, не ждёт НИЧЕГО. И ИМ придётся приспосабливаться к нам, а не наоборот.

      Не хотелось бы ко всему сказанному выше добавлять: "Если только нас опять не продадут..."
      1. balabol Звание
        balabol
        +3
        19 сентября 2026 22:16
        "Если только нас опять не продадут..."
        Вообще-то корни успехов и провалов лежат в нас самих. Не конструктивно сваливать на кого-то ошибки. Не с марса явились эти продавцы. Годами выращивались и размножались. А умнейшие инженеры, прозорливые физики, вдумчивые гуманитарии смотрели и не видели этого. Формулы считать умели, а посчитать ситуацию по-настоящему в политическом моменте нет. Да и очарование запада было, что уж там, и косность и замшелость руководства - тоже.
        1. Azim77 Звание
          Azim77
          +1
          20 сентября 2026 03:29
          Цитата: balabol
          Да и очарование запада было, что уж там

          Через западную пропаганду и человеческие слабости информация про самое лучшее в собирательном образе Запада просачивалось, а худшее скрывалось. Отчасти из-за занавеса, отчасти от уровня обмена информацией. Мы были наивные и не понимали, что везде можно найти как на выставке "чудеса" и эффект становится большим, если собрать все это вместе. Отсюда и самокопание, уныние и принижение своих настоящих достижений - вот же там люди живут.. А сейчас, когда из-за развития электронной информации, Интернета, когда с телефоном каждый человек почти что сам телерепортер - все стало очевидным. И журнал Крокодил стал документальной иллюстрацией. И мы теперь наблюдаем, что это начали понимать на Западе и идет попытка закрыть доступ, белое превратить в черное, закамуфлировать правду.
  4. Radio Звание
    Radio
    0
    19 сентября 2026 20:57
    "Хорошее слово "Если" " (с)
  5. bbb Звание
    bbb
    +1
    19 сентября 2026 21:18
    Нефтюшка дорогая нас всегда выручит, осталось сделать так, чтобы цена на нее была высокая.
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      19 сентября 2026 21:28
      Так Иран во всю свою мощь старается
      1. bbb Звание
        bbb
        0
        20 сентября 2026 11:24
        И парни в тапках.... ....
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      19 сентября 2026 21:50
      Цитата: bbb
      Нефтюшка дорогая нас всегда выручит, осталось сделать так, чтобы цена на нее была высокая.

      В 90-е "младореформаторы" (не к ночи помянуты) говорили, что нам ВОБЩЕ ничего не надо производить - торговать нефтью и газом, а остальное купим...
      Хоть бы до одного "младореформаторского" горла финкой дотянуться...
  6. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    19 сентября 2026 21:38
    Почему зависимость от сырьевого экспорта -слабость?
    1. balabol Звание
      balabol
      +2
      19 сентября 2026 22:44
      Зависимость - безусловно слабость. А разумная доля в экспортном портфеле энергоресурсов - супер сила как в экономическом плане так и в политическом.
  7. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    -1
    20 сентября 2026 06:33
    Если запад видит в «мировом хаосе» и «центробежных тенденциях» проблему для себя, то для нас проблемой является 30-летняя концептуальная стабильность своей «элиты». Россия дает фору западу для восстановления сил однополярного мира.
  8. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    20 сентября 2026 11:13
    слабостями России могут стать демография, определенное технологическое отставание, зависимость от сырьевого экспорта и закрытость экономики.

    .. Эти слабости в купе критичны. Особенно 1-я составляющая. Значит, Россия и дальше будет проводником мирового хаоса. Но энтропия не может быть статична. Её нельзя "заморозить". 2-й закон термодинамики не позволит. Смысл простой: если у системы много вариантов внутреннего устройства, её энтропия велика. Для замкнутой (изолированной) системы энтропия либо растёт, либо остаётся неизменной, но никогда не уменьшается сама по себе. Если представить, что энтропия строго постоянна, это означало бы, что в системе вообще ничего не происходит, но такого не случается в принципе.
    Но в этом случае такие действия приведут только к новой мировой войне, это неизбежно.. Увы
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    20 сентября 2026 12:58
    Нестабильность в мире невыгодна никому и РФ тоже, о чём можно судить по обвалу экономики с 4% в 23-24 годах до 1% в 25-26 и большом количестве предложений о продаже производственных площадей