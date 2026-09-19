Молдова подвела к этому выбору приднестровский народ, как и сейчас. И приднестровский народ тоже имеет право на выбор. Мы готовы через 20 лет после предыдущего провести референдум. Проблем нет.



Главное, чтобы итоги референдума были приняты всеми международными участниками.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о готовности провести новый референдум о самоопределении региона. По его словам, условием должно стать признание итогов голосования «всеми международными участниками».Так Красносельский прокомментировал вопрос о будущем статусе региона. Из его заявления не следует, что дата нового голосования уже определена или что оно официально назначено.Глава ПМР связал тему референдума с введением Молдавией налогов для приднестровских предприятий. В августе правительство Молдавии одобрило поэтапное введение НДС и акцизов для ряда категорий товаров, ввозимых из Приднестровья.Красносельский назвал эту меру экономическим давлением; это оценка приднестровской стороны.В Приднестровье референдум уже проводился в 2006 году. Тогда за присоединение к России высказались 96,62% участников. ОБСЕ не признала голосование: организация заявляла, что односторонний референдум ставит под вопрос территориальную целостность Молдавии, а также указывала на отсутствие, по её оценке, условий для свободного и честного волеизъявления.Таким образом, нынешнее заявление возвращает вопрос о статусе региона в публичную повестку, но не означает начала процедуры нового референдума.