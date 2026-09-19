Глава Приднестровья заявил о готовности провести новый референдум
4 30718
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о готовности провести новый референдум о самоопределении региона. По его словам, условием должно стать признание итогов голосования «всеми международными участниками».
Молдова подвела к этому выбору приднестровский народ, как и сейчас. И приднестровский народ тоже имеет право на выбор. Мы готовы через 20 лет после предыдущего провести референдум. Проблем нет.
Главное, чтобы итоги референдума были приняты всеми международными участниками.
Так Красносельский прокомментировал вопрос о будущем статусе региона. Из его заявления не следует, что дата нового голосования уже определена или что оно официально назначено.
Глава ПМР связал тему референдума с введением Молдавией налогов для приднестровских предприятий. В августе правительство Молдавии одобрило поэтапное введение НДС и акцизов для ряда категорий товаров, ввозимых из Приднестровья.
Красносельский назвал эту меру экономическим давлением; это оценка приднестровской стороны.
В Приднестровье референдум уже проводился в 2006 году. Тогда за присоединение к России высказались 96,62% участников. ОБСЕ не признала голосование: организация заявляла, что односторонний референдум ставит под вопрос территориальную целостность Молдавии, а также указывала на отсутствие, по её оценке, условий для свободного и честного волеизъявления.
Таким образом, нынешнее заявление возвращает вопрос о статусе региона в публичную повестку, но не означает начала процедуры нового референдума.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация