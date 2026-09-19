Глава Приднестровья заявил о готовности провести новый референдум

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Глава Приднестровья заявил о готовности провести новый референдум


Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о готовности провести новый референдум о самоопределении региона. По его словам, условием должно стать признание итогов голосования «всеми международными участниками».



Молдова подвела к этому выбору приднестровский народ, как и сейчас. И приднестровский народ тоже имеет право на выбор. Мы готовы через 20 лет после предыдущего провести референдум. Проблем нет.

Главное, чтобы итоги референдума были приняты всеми международными участниками.

Так Красносельский прокомментировал вопрос о будущем статусе региона. Из его заявления не следует, что дата нового голосования уже определена или что оно официально назначено.

Глава ПМР связал тему референдума с введением Молдавией налогов для приднестровских предприятий. В августе правительство Молдавии одобрило поэтапное введение НДС и акцизов для ряда категорий товаров, ввозимых из Приднестровья.

Красносельский назвал эту меру экономическим давлением; это оценка приднестровской стороны.

В Приднестровье референдум уже проводился в 2006 году. Тогда за присоединение к России высказались 96,62% участников. ОБСЕ не признала голосование: организация заявляла, что односторонний референдум ставит под вопрос территориальную целостность Молдавии, а также указывала на отсутствие, по её оценке, условий для свободного и честного волеизъявления.

Таким образом, нынешнее заявление возвращает вопрос о статусе региона в публичную повестку, но не означает начала процедуры нового референдума.
18 комментариев
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  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    -4
    Вчера, 19:45
    Через 20 лет ?
    Тогда или ишак подохнет , или падишах копыта откинет .
    Да и сами руководители Приднестровья , того ….. .
    1. Володин Звание
      Володин
      +6
      Вчера, 19:54
      Цитата: Кузнец 55
      Через 20 лет ?

      Так после предыдущего же - 20 лет с 2006.
      1. Комментарий был удален.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 19:54
      Кузнец55 hi
      В Приднестровье референдум уже проводился в 2006 году. Тогда за присоединение к России высказались 96,62% участников. Там про эти 20 лет наверное писали.
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        -3
        Вчера, 20:45
        Но кто может знать , ЧТО будет через 20 лет ?
        Политики могут многое пообещать , при этом не думая вообще . Главное брякнуть вовремя .
        Языком молоть , не мешки таскать .
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +5
          Вчера, 20:47
          Кузнец55, предыдущий референдум был в 2006 году ДВАДЦАТЬ лет назад,нынешний глава республики готов провести новый референдум СЕЙЧАС а не в 2046 году.
  2. Fangaro Звание
    Fangaro
    +4
    Вчера, 19:49
    Референдум то провести можно. Вот удастся ли его претворить в реальное административное управление?
    И подкрепить экономическими колоннами ежедневности.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 19:56
      Fangaro hi , Е.С. обсуждают принимать ли результаты выборов в Г.Д. России,а уж про итоги референдума в П.М.Р. и говорить нечего,даже если они будут просто супер прозрачные и честные не признают потому как не в их пользу.
  3. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Вчера, 19:57
    Приднестровье географически очень уязвимо. Нет выхода к морю, нет прямой границы с Россией, вытянутая и узкая территория, соседи, проводящие враждебную политику и при этом зависящее от Молдовы (экспорт оформляется как молдавский товар и т.д )
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      Вчера, 20:06
      Молдова вооружается.Молдова с Румынией и американцами в этом году учения проводили подобные тем,которые в 2019 году проводили Турция и Азербайджан,то есть за год до Второй Карабахской войны 2020 года.Это наводит на мысли.Тем более что Приднестровье это по своим возможностям даже не Карабах и помогать Приднестровью в силу географических причин никто не сможет.

      . В Молдавии с 4 по 19 сентября проходят учения «Огненный щит 2026» с участием армии Румынии и Национальной гвардии Северной Каролины США. Как сообщило Минобороны республики, манёвры нацелены на повышение оперативной совместимости контингентов трех стран. С начала 2026 года это уже 11-е совместные учения молдавских военных с их коллегами из стран НАТО. По мнению военных аналитиков, целью этих маневров является подготовка Национальной армии Молдавии к силовой операции против Приднестровья. ... Со стороны Молдавии в учениях «Огненный щит 2026» задействованы пехотные и артиллерийские подразделения, а также карабинеры (МВД). Как говорится в сообщении военного ведомства республики, маневры проходят в учебных центрах военных гарнизонов «Север», «Центр» и «Юг». Минобороны предупредило местное население о ночных перемещениях колонн тяжелой военной техники по дорогам к местам проведения учений. Подобные маневры проводятся ежегодно с 2015 года, официально заявленной их целью является отработка тактического взаимодействия. Однако характер этих тренировок позволяет предположить, что на самом деле они проводятся в рамках подготовки операции по захвату Приднестровья. Например, в ходе летних учений - Sea Breeze 2026 (3 - 17 июня) и военных сборов в румынском Гыдинци (15 по 22 июня) - молдавские военные отрабатывали форсирование крупных водных преград и высадку десанта на необорудованное побережье.


      https://www.mk.ru/politics/2026/09/10/natovskie-ucheniya-v-moldavii-stavyat-moskvu-pered-slozhnym-vyborom.html

      .ПМР занимает юго-западную часть Восточно-Европейской равнины. Ландшафт региона преимущественно равнинный, но неравномерный, пересеченный речными долинами и балками. Долины притоков Днестра и отроги Подольской возвышенности образуют холмистую равнину. Глубина каньонов достигает 150 м. Около 10% территории Приднестровья занимают леса.


      https://www.rbc.ru/base/09/01/2025/677e06f39a794709aef8beb2

      Вытянутая равнина.
  4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +2
    Вчера, 20:19
    Подобные заявления это глас вопиющего в пустыне. В статье я так и не увидел кому и зачем он это заявление сделал.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Вчера, 20:24
    Не знаю, есть ли туристические маршруты в Приднестровье.
    Да и численность населения не знаю. Можно посмотреть, что пишут два еврея, яндекс и гоогле, но тогда и мнение изменится.
    40 тысяч туристов мужского пола и 30 тысяч туристов женского пола, появившихся в Приднестровье из нескольких стран, могут немного изменить отношение других нескольких стран.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 20:31
      Почему миротворцами в Приднестровье служат только местные?Потому что всех "туристов" в том числе тщательно проверяют в Молдове и на Украине и если что заподозрят,то в Приднестровье не пропускают.


      . На сегодняшний день гражданами России являются более 200 тысяч приднестровцев. По официальным данным, российское гражданство есть примерно у 220 тысяч местных жителей. Население Приднестровья — около 455 700 человек.

      Соотношение граждан РФ и общего населения ПМР
      Категория Количество
      Граждане РФ (официально) ~220 000
      Граждане РФ (по словам Красносельского) более 200 000
      Подано заявок на гражданство более 60 000
      Общее население ПМР ~455 700


      https://jurisora.ru/news/chislo-rossiyan-v-pridnestrove-mozhet-vyrasti-2026-09-17
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 20:39
      Естественно это всё будет синхронизировано с событиями на Украине. Режиссер то у них один и тот же.

      . "Румыния готова". На востоке Европы говорят об объединении государств
      SZ: около 42% молдаван хотели бы объединиться с Румынией, а 47% выступают против ... При этом популярность идеи об объединении в Молдавии постепенно растет. Согласно мартовскому опросу, около 42% молдаван хотели бы объединиться с Румынией, а 47% выступают против. В Румынии ситуация другая, и за объединение там выступают около 72%.
      Большая часть территории современной Молдавии до 1940 года входила в состав Румынии. Однако после заключения между СССР и Германией пакта Молотова — Риббентропа Бухарест был вынужден уступить тогдашнюю Бессарабию Москве.
      Но дело не только в истории. Обе страны уже сейчас во многих отношениях связаны. Около 80% молдавского населения говорит по-румынски, и на территории Молдавии во времена СССР этот язык называли молдавским. Именно разное название языка, по мнению критиков, должно было скрывать общую историю с Румынией.


      https://inosmi.ru/20260917/moldaviya-280200626.html
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:35
    Цитата: Orange-Bigg
    Почему миротворцами в Приднестровье служат только местные?Потому что всех "туристов" в том числе тщательно проверяют в Молдове и на Украине и если что заподозрят,то в Приднестровье не пропускают.


    То есть много туристов туда попасть не смогут?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 20:44
      Уже давным давно не могут,поэтому только местные миротворцами там и служат, остальных молдоване и украинцы не пропускают.Да и если бы смогли попасть,то попали бы в окружение,между Молдовой(и поддерживающей её Румынией) и Украиной.
  7. Radio Звание
    Radio
    0
    Вчера, 20:53
    Бедная Румынимя хочет присоединить нищию Молдавию и никакое, в экономическом смысле" Приднестровье... Что за "попроШайка" получиться?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -1
      Вчера, 21:00
      Цитата: Radio
      Бедная Румынимя хочет присоединить нищию Молдавию и никакое, в экономическом смысле" Приднестровье... Что за "попроШайка" получиться?


      Сильный конкурент у Украины появится в лице Румынии.Еще неизвестно кто больше выпросит.Зеленский наверняка захочет поучаствовать в выборах президента Румынии в качестве кандидата,главное чтобы не закончил потом как Чаушеску.А то получится какой то Зеленеску по итогу.
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Вчера, 23:26
    По аналогии с ДНР-ЛНР проводили референдум и обращались о приёме в состав РФ, а толку?