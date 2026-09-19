Французский телеканал показал 3D-симуляцию «ядерного удара» по Тель-Авиву
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Израильская пресса подняла скандал по поводу одной из сцен в полудокументальном фильме «Новый Rafale, дроны и пушки: революция французского оружия», снятом по заказу французской телекомпании RMC Découverte и размещенном на ее интернет-платформах. Целью показа была демонстрация возможностей новейшей французской гиперзвуковой ядерной ракеты воздушного базирования ASN4G, которая пока еще находится в стадии разработки.
Студия, создавшая фильм, использовала компьютерную графику, чтобы показать разрушительную мощь перспективного французского оружия с ядерной боеголовкой, предназначенного для истребителей нового поколения Rafale F5. На то, что в фильме показан крупнейший израильский город, 17 сентября обратила внимание исследовательница ядерных вооружений Французского института международных отношений Элоиз Файе. Она публично спросила телеканал, почему ракета поражает именно Тель-Авив.
На следующий день после обращения администрация телеканала выразила публичные извинения и сообщила, что фильм удален со всех платформ. Однако он уже успел завируситься и получил широкое распространение в сети.
Что еще более примечательно, съемки фильма осуществила продюсерская компания, принадлежащая еврейским владельцам. Режиссер фильма Алекс Гари заявил, что глубоко потрясен произошедшим. По его словам, описание материала в библиотеке, взятой из компьютерной игры, не указывало, что на изображении находится реальный город и что это Тель-Авив.
А вот турецкий производитель беспилотников Skydagger не стал извиняться после того, как представил рекламное видео, в котором израильский танк Merkava становится целью для его ударных дронов. Интерес к покупке БПЛА проявила американская компания, есть вероятность их поставок в Сирию.
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