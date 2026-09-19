Французский телеканал показал 3D-симуляцию «ядерного удара» по Тель-Авиву

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Французский телеканал показал 3D-симуляцию «ядерного удара» по Тель-Авиву

Израильская пресса подняла скандал по поводу одной из сцен в полудокументальном фильме «Новый Rafale, дроны и пушки: революция французского оружия», снятом по заказу французской телекомпании RMC Découverte и размещенном на ее интернет-платформах. Целью показа была демонстрация возможностей новейшей французской гиперзвуковой ядерной ракеты воздушного базирования ASN4G, которая пока еще находится в стадии разработки.

Студия, создавшая фильм, использовала компьютерную графику, чтобы показать разрушительную мощь перспективного французского оружия с ядерной боеголовкой, предназначенного для истребителей нового поколения Rafale F5. На то, что в фильме показан крупнейший израильский город, 17 сентября обратила внимание исследовательница ядерных вооружений Французского института международных отношений Элоиз Файе. Она публично спросила телеканал, почему ракета поражает именно Тель-Авив.

На следующий день после обращения администрация телеканала выразила публичные извинения и сообщила, что фильм удален со всех платформ. Однако он уже успел завируситься и получил широкое распространение в сети.

Что еще более примечательно, съемки фильма осуществила продюсерская компания, принадлежащая еврейским владельцам. Режиссер фильма Алекс Гари заявил, что глубоко потрясен произошедшим. По его словам, описание материала в библиотеке, взятой из компьютерной игры, не указывало, что на изображении находится реальный город и что это Тель-Авив.

А вот турецкий производитель беспилотников Skydagger не стал извиняться после того, как представил рекламное видео, в котором израильский танк Merkava становится целью для его ударных дронов. Интерес к покупке БПЛА проявила американская компания, есть вероятность их поставок в Сирию.

21 комментарий
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +10
    19 сентября 2026 19:48
    Испанцы посмели косо смотреть на Израиль - получили Сеуту и кризис с мигрантами. Интересно, какие сюрпризы ждут французов.
    1. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      +4
      19 сентября 2026 20:05
      Точно. Наверно набег мигрантов на Корсику или ещё куда.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      0
      20 сентября 2026 18:37
      Цитата: Pharmacist
      Испанцы посмели косо смотреть на Израиль - получили Сеуту и кризис с мигрантами. Интересно, какие сюрпризы ждут французов.

      Корсиканские негодяи проснутся или сепаратисты с Новой Каледонии...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +11
    19 сентября 2026 19:50
    Да уж конфуз вышел ,однако laughing . Вот даже интересно стало а еслиб объектом для виртуального удара стала столица другой страны,ну та самая что сейчас всю Европу "кошмарит" так же быстро удалили и извинились???
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    19 сентября 2026 20:06
    Интересно, а как будет выглядеть Париж после прилёта Сармата?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      19 сентября 2026 20:11
      кокосов тима hi ,хуже чем Тель-Авив на этом видео,гораздо хуже.
    2. solist2424 Звание
      solist2424
      +3
      19 сентября 2026 20:48
      Все развалины выглядят одинаковою
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      19 сентября 2026 21:07
      Цитата: кокосов тима
      Интересно, а как будет выглядеть Париж после прилёта Сармата?

      Разговор пойдёт не о Париже...
      Радиус поражения «Сармата» с ядерными зарядами, размещенными в десяти ББ индивидуального наведения, по предварительным оценкам, составляет около 650 тысяч квадратных километров, что, для сравнения, больше общей площади Франции -
      kp.ru
      1. bayard Звание
        bayard
        +3
        20 сентября 2026 19:03
        "Сармат" - МБР , он для целей на другом континенте. Для Парижа хватит и "Орешника" с его 6-ю ЯББ . С гарантией .
    4. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      20 сентября 2026 09:26
      Им и израильских КР с ябч хватит с избытком
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    19 сентября 2026 20:22
    Содом,Гоморра,Тель-Авив. . . request
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      19 сентября 2026 21:11
      Содом и Гомора в прошлом, а вот Тель - Авив в
      будущем, скорее всего в скором.
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +4
    19 сентября 2026 20:27
    Анекдот прямо. Может получиться мем.
    1. OldMichael Звание
      OldMichael
      0
      Вчера, 15:54
      Уже получился, ИМХО
      Да, коротко и не несёт
  6. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +3
    19 сентября 2026 21:20
    съемки фильма осуществила продюсерская компания, принадлежащая еврейским владельцам.
    Надеюсь, их уже внесли на сайт, аналог украинского "Миротворца", и объявили врагами еврейского народа? laughing
  7. ideo098 Звание
    ideo098
    +2
    19 сентября 2026 23:26
    А кто собственно против? поднимите руки?
  8. KelWin Звание
    KelWin
    +1
    20 сентября 2026 01:37
    Ну замените в переводе на Париж. Что застеклено лягушек не рожает
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    20 сентября 2026 05:06
    Цитата: Pharmacist
    Интересно, какие сюрпризы ждут французов.
    Массовый выезд палестинцев из Газы wink
  10. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    20 сентября 2026 07:19
    так и должно быть, сионисты должны помереть
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    20 сентября 2026 13:08
    Бы наш агитпром показал 3D-симуляцию «ядерного удара» по Великой британии
  12. commbatant Звание
    commbatant
    0
    20 сентября 2026 19:40
    Флажок странным образом своим цветом на флаг ЕСу похож...