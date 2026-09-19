ИИ помог Интерполу установить личности 126 подозреваемых в терроризме

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ИИ помог Интерполу установить личности 126 подозреваемых в терроризме


Интерпол отчитался о проведении небывалой прежде спецоперации: она была нацелена на ликвидацию террористических сетей в цифровом пространстве, и при этом задействовали искусственный интеллект. В результате удалось выяснить, кто такие 126 человек, которых подозревают в причастности к терроризму.



Спецоперация под названием Shams II шла с 1 по 5 июня на территории Туниса. В ней были задействованы 28 специалистов, приехавших из 11 государств. За эти пять дней правоохранители успели разобрать свыше 108 тысяч снимков, которые выкладывали джихадистские группировки.

Чтобы часть работы по сбору данных и расследованию шла автоматически, специалисты задействовали ИИ-агентов и скрипты. Это дало системе возможность убирать повторы и оценивать качество снимков. В итоге массив данных удалось ужать примерно до 6,4 тысячи уникальных изображений в хорошем качестве, которые потом прогнали через систему распознавания лиц Интерпола.

То, что выдал искусственный интеллект, затем перепроверяли опытные сотрудники и аналитики – по правилам Интерпола о работе с данными. Помимо этого, в рамках операции отслеживали вероятные пути нелегального финансирования, в том числе через криптовалютные инструменты.

По итогам работы Интерпол разослал трём компаниям, оказывающим услуги с виртуальными активами, срочные требования раскрыть сведения о клиентах. Материалы следствия уже фигурируют в судебных процессах стран, участвовавших в операции, в том числе по делу двух задержанных подозреваемых.

Ещё в феврале Politico писала: террористическая группировка «Исламское государство» призывает своих сторонников активнее использовать ИИ и чат-боты – и для подготовки нападений, и для вербовки новых террористов.
2 комментария
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  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    19 сентября 2026 21:03
    ИИ помог Интерполу установить личности 126 подозреваемых в терроризме
    "В Китае местную предпринимательницу оштрафовали за переход дороги на красный свет. Алгоритм перепутал девушку с ее фотографией на автобусе, сообщает Abacus.
    Система распознавания лиц «увидела» Дун Минчжу на перекрестке в городе Нинбо, к югу от Шанхая. При этом самой девушки там не было: система сфотографировала проезжавший автобус и автоматически выписала Минчжу штраф."
    Так что с ии-помощником торопиться не надо! И расстреливать этих "распознанных террористов" тоже сразу не надо... lol
  2. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    20 сентября 2026 00:23
    Не туда распознавателей занесло. Это всё мелкая дичь, главари террора сидят в европах.