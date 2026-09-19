«Герани» били по автоцистернам под Одессой, «Искандер» - по машзаводу в Херсоне
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Российские Вооружённые силы в течение дня продолжали нанесение ударов по целям на различных подконтрольных войскам киевского режима территориях. Один из ракетных ударов пришёлся по машзаводу в Херсоне. Официально это предприятие не работает уже около 3-х лет. Однако противник использовал его территорию для широкого перечня военных целей и задач – размещения личного состава и техники, складирования боеприпасов, а также в качестве ремонтных мастерских.
По последним данным, удар по ХМЗ был нанесён с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».
Также в дневное время ВС РФ поразили ряд целей в других регионах. Сообщается о прилётах по логистической базе в Дачном под Одессой. И это уже далеко не первый удар по этому крупному комплексу логистики противника. Поражены склады и в другом населённом пункте Одесской области - в Усатово.
Под удары в этом же регионе попали автоцистерны, большинство которых использовалось в том числе для заправки топливом военной техники.
В Кривом Роге и Днепропетровске удары реактивных «Гераней» пришлись по складам торговых центров, которые противник использует в качестве прикрытия для размещения военной продукции, в том числе поставляемой странами Запада.
В Харьковской области поражён логистический комплекс компании «Эпицентр». Пожаром уничтожена большая часть номенклатуры хранения.
Нанесение ударов продолжается и в данный момент. Прилёты фиксируются в том числе на объектах в Киевской области, включая Бучу и Васильков.
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