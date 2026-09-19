«Герани» били по автоцистернам под Одессой, «Искандер» - по машзаводу в Херсоне

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«Герани» били по автоцистернам под Одессой, «Искандер» - по машзаводу в Херсоне

Российские Вооружённые силы в течение дня продолжали нанесение ударов по целям на различных подконтрольных войскам киевского режима территориях. Один из ракетных ударов пришёлся по машзаводу в Херсоне. Официально это предприятие не работает уже около 3-х лет. Однако противник использовал его территорию для широкого перечня военных целей и задач – размещения личного состава и техники, складирования боеприпасов, а также в качестве ремонтных мастерских.

По последним данным, удар по ХМЗ был нанесён с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».





Также в дневное время ВС РФ поразили ряд целей в других регионах. Сообщается о прилётах по логистической базе в Дачном под Одессой. И это уже далеко не первый удар по этому крупному комплексу логистики противника. Поражены склады и в другом населённом пункте Одесской области - в Усатово.

Под удары в этом же регионе попали автоцистерны, большинство которых использовалось в том числе для заправки топливом военной техники.

В Кривом Роге и Днепропетровске удары реактивных «Гераней» пришлись по складам торговых центров, которые противник использует в качестве прикрытия для размещения военной продукции, в том числе поставляемой странами Запада.

В Харьковской области поражён логистический комплекс компании «Эпицентр». Пожаром уничтожена большая часть номенклатуры хранения.

Нанесение ударов продолжается и в данный момент. Прилёты фиксируются в том числе на объектах в Киевской области, включая Бучу и Васильков.
16 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +1
    19 сентября 2026 21:16
    . «Герани» били по автоцистернам под Одессой, «Искандер» - по машзаводу в Херсоне


    То ли ещё будет.При дальности до 1500 км под ударом потенциально окажутся Львов, Ужгород и вообще все города Украины.

    . Россия модернизирует "Искандеры" до 1500 км, – украинские ресурсы. Российский ВПК начал модернизацию комплекса "Искандер-М" с целью увеличения дальности поражения до 1500 км. Испытания ракет на такую дистанцию ожидаются в октябре-ноябре 2026 года, вероятной целью станут западные области Украины.


    https://ok.ru/zorkiy/topic/157608715012294
    1. KCA Звание
      KCA
      -2
      19 сентября 2026 21:37
      Да не полетит никогда Искандер-М на 1500км, с Искандер-К попутали, М разрабатывался когда ещё был ДРСМД и ограничение дальности до 500км, прям так взять и увеличить дальность в 3 раза? Каким образом? Увеличить ракету в 2 раза и добавить топлива? А катать их на чём, на БЕЛАЗе? Разработать более эффективное топливо? А то что движки будут взрываться от избыточной мощности? Всё можно сделать, но это будут новые комплексы, Искандер М2, например
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +2
        19 сентября 2026 21:38
        Нет не попутали, это именно новая баллистическая ракета на 1500 км.
        1. KCA Звание
          KCA
          -1
          19 сентября 2026 21:41
          Так и пишу, будет другая ракета и другой комплекс, М2, М3, или ещё какие буковки, но это не будет давно знакомый всем Искандер-М
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    19 сентября 2026 21:20
    В Днепропетровске зафиксирован мощный удар по торговому центру «Новый Континент».
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      19 сентября 2026 21:34
      Интересно какова сейчас реальная численность населения Днепропетровска?Явно же не миллион.Сейчас по-моему только Киев и Харьков города-миллионники, оставшиеся на Украине,в Одессе и то меньше миллиона живёт.

      . Украина потеряла половину демографического потенциала за 36 лет. На этот факт обратил внимание экономист Алексей Кущ. По его словам, кризис начался ещё до СВО, но боевые действия серьёзно усугубили ситуацию.

      В 1990/91 учебном году на Украине насчитывалось 7,13 миллиона учеников и почти 22 тысячи школ. Сейчас осталось около 3,5 миллиона школьников и 12 тысяч школ, а в первый класс пошли порядка 240 тысяч детей против примерно 750 тысяч в 1990 году – объяснил Кущ.


      https://topcor.ru/74271-my-za-tochkoj-nevozvrata-jekonomist-predupredil-o-neizbezhnom-vymiranii-ukrainy.html

      Население Украины в 1990 году было около 51 млн.

      . Активный рост численности населения в Украине наблюдался только в период СССР. С 1950 года по 1990 год численность населения Украины увеличилась на 15 млн человек с 36 млн до 51 млн. Это огромный прирост!


      https://dzen.ru/a/Yg9PtKKsHBez83u8

      В первый класс пошло 750 тысяч детей в 1990 году,в этом году втрое меньше 240 тысяч.Вот и посчитайте нынешнее население Украины,если в 1990 году население Украины составляло 51~52 млн. человек.Программа математики начальных классов.Расчитать значение одного неизвестного числа Х с тремя известными.Примерно 17 млн.человек получается.
      1. olbop Звание
        olbop
        +1
        20 сентября 2026 15:22
        Расчитать значение одного неизвестного числа Х с тремя известными.Примерно 17 млн.человек получается.

        Только среднее количество детей в семье до 1990 г. было наверняка выше, чем сейчас. Так что 17 млн для объективности нужно несколько увеличить.
  3. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    -6
    19 сентября 2026 21:29
    Российские БПЛА и ракеты били и бьют по объектам Украины, украинские "дряни" и ракеты молотили и молотят по целям в РФ. Всё это стало обыденностью наших дней и ближайшего будущего, которое неизвестно сколько ещё продлится. Безрадостно, однако? sad
    1. KCA Звание
      KCA
      +4
      19 сентября 2026 21:38
      Ваши варианты выйти из кризиса? Под СШП лечь, или окраине сдаться?
      1. Франк Мюллер Звание
        Франк Мюллер
        -4
        19 сентября 2026 22:07
        А ваши? Почему - то уверен, что правящая нынешняя элита в любом случае поступит по своему, даже если её решением будет до крайности недовольно российское народонаселение. Уже проходили. no
        1. KCA Звание
          KCA
          +2
          20 сентября 2026 04:43
          А наши не ходят с сумой по гейропам и америгам, всё делают сами, надо будет, народ в 3 смены будет клепать ракеты, про все не могу сказать, но КР серии Х могут, и пусть лохлы молятся чтоб не Х-22, Х-32, Х-102 с ТЯБЧ, в стандарте не много, 200кТч БЧ, но в Х-22 можно и 2мГт, и управление, и грузоподъёмность позволяет, 2мГт это полная и безоговорочная Ж городу, вроде Киева
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      19 сентября 2026 21:42
      Как в ирано-иракскую войну.Хотя по слухам в нынешней уже сейчас больше жертв.Войной городов тогда назывались обмены ракетными ударами.
      «Война городов» в контексте ирано-иракской войны 1980–1988 годов — это серия воздушных налётов, ракетных обстрелов и артиллерийских обстрелов крупных городов и городских районов. Кстати тогда также били по торговым судам.
  4. Nord11 Звание
    Nord11
    +3
    19 сентября 2026 21:36
    На Украине не должно быть неприкасаемых объектов. Украина наш враг под внешним управлением, поэтому чем слабее она будет, тем дольше будет мирным небо над Россией..
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -3
      20 сентября 2026 08:17
      Вы разрешаете бить по Банковой и по Верховной Раде? Отлично! Именно этого все и ждали!
      1. Nord11 Звание
        Nord11
        -1
        20 сентября 2026 21:20
        Рада и Банковая ничего не значат без промышленности и экономики. Вот их и надо разносить, но днем, а не беречь заробитчан..
  5. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +2
    19 сентября 2026 21:39
    Грибовидное облако после удара.Это красиво,однозначно.
  6. Комментарий был удален.