СБУ задержала военнослужащего ВСУ за призывы митинговать против Зеленского

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СБУ задержала военнослужащего ВСУ за призывы митинговать против Зеленского

Киевский режим продолжает зачищать политическое поле. Идёт новая волна рьяной борьбы с инакомыслием. Теперь и в среде военных.

Каналы, связанные с украинским военнослужащим Александром Тодоровым, сообщили, что Служба безопасности Украины его задержала. Тодоров - боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ранее он неоднократно публично критиковал Зеленского и военное командование за коррупцию и некомпетентное управление войсками, призывая выходить на протестные акции. Первый митинг, назначенный на 10 сентября, собрал лишь несколько человек. После этого Тодоров перенёс дату на 3 октября. По словам военнослужащего, все заявления Зеленского и командования ВСУ о том, что ситуация на фронте остаётся стабильной, являются ложью.

Тодоров говорит, что выделяемые на армию средства всё больше оседают в карманах лиц, которые к армии не имеют никакого отношения.

Киевский режим крайне болезненно реагирует на участие военных в протестах и на призывы к выступлениям. Если действующие бойцы начнут массово выходить на антиправительственные митинги, это будет означать, что недовольство перекинулось с улиц на сами вооружённые силы. Именно поэтому СБУ предпочла задержать Тодорова за две недели до заявленной даты.

Тодоров:

Продолжение войны выгодно только олигархам и коррупционерам.

ТЦК - это опричники Зеленского.

Почему именно 3 октября? Аналитики отмечают: эта дата давала организаторам дополнительное время на мобилизацию протеста, а сам Тодоров заявлял, что у него уже готов конкретный список политических требований - прекращение войны, международный аудит финансирования Украины, президентские выборы.

Александр Тодоров - бывший одесский журналист, мобилизованный принудительно. Как это принято называть на самой Украине - бусифицирован. По его словам, военное командование уже неоднократно оказывало на него давление: изымали телефон, пытались поместить в психиатрическую больницу, отдавали приказы об отправке на передовую. В одном из видео он предсказал, что его «могут посадить или устранить».
9 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    20 сентября 2026 00:48
    Это конечно не майдан с Беркутом...шансы побороть пришедших к власти укронацистов путём протестов мизерные.
    Зеля будет давить любое несогласие с ним, также как Гиммлер антифашистов ,с помощью гестапо...в концлагерях и пыточных подвалах.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      20 сентября 2026 18:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      шансы побороть пришедших к власти укронацистов путём протестов мизерные.

      Шансы не мизерные, их просто нет, ни одного. Любой протест власть задавит на корню.
      Кстати, любая власть. Любая власть пойдет на любые действия, без исключения, лишь бы сохраниться.
  2. Наган Звание
    Наган
    +2
    20 сентября 2026 00:51
    Похоже что теперь судьба ему штурмовать укреп в одно рыло, и возможно без боезапаса. Зато у тех, кто будет подпирать его сзади, и с рылами, и с боезапасом будет полный ажур.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      20 сентября 2026 01:25
      Зато у тех, кто будет подпирать его сзади, и с рылами, и с боезапасом будет полный ажур.

      Там колумбийский наркокартель сидит. smile
  3. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +2
    20 сентября 2026 03:09
    А ведь можно поднять медийный вой о том что Зеленский занимается политическими преследованиями и Европа поддерживает нового Гитлера, спасти Тодорова и другие начнут шатать систему. Кричали же в СССР - свободу Карловану!
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    20 сентября 2026 04:57
    Цитата: Эд Мак
    А ведь можно поднять медийный вой
    Кто этим будет заниматься? У нас совсем нет антиукраинской пропаганды, чтобы расшатать внутренний уклад свиномордого государства
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      +1
      20 сентября 2026 10:01
      Тяжело шатать тех, у кого хата с краю... этих уже ничем не проймешь, если их пятый год всё устраивает.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      20 сентября 2026 10:33
      * У нас совсем нет антиукраинской пропаганды, чтобы расшатать внутренний уклад свиномордого государства *

      у нас была попытка при помощи Конашенкова, но вышло топорно..

      А больше этим никто заниматься не стал. Если и есть люди со способностями, то они заняты тем, что продвигают партию власти--это же важнее.
      и за это платят.

      государство занято борьбой со своими же гражданами, путем блокировок, выделяя миллиарды на это. и хай с ней, пропагандой антиукраинской. нету на нее денег. само собой рассосется мол.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 06:56
    Это ведь не за " кружевные труселя" скакать. Что наскакали,то и получили. Пусть жрут друг- друга.