СБУ задержала военнослужащего ВСУ за призывы митинговать против Зеленского

Киевский режим продолжает зачищать политическое поле. Идёт новая волна рьяной борьбы с инакомыслием. Теперь и в среде военных.Каналы, связанные с украинским военнослужащим Александром Тодоровым, сообщили, что Служба безопасности Украины его задержала. Тодоров - боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ранее он неоднократно публично критиковал Зеленского и военное командование за коррупцию и некомпетентное управление войсками, призывая выходить на протестные акции. Первый митинг, назначенный на 10 сентября, собрал лишь несколько человек. После этого Тодоров перенёс дату на 3 октября. По словам военнослужащего, все заявления Зеленского и командования ВСУ о том, что ситуация на фронте остаётся стабильной, являются ложью.Тодоров говорит, что выделяемые на армию средства всё больше оседают в карманах лиц, которые к армии не имеют никакого отношения.Киевский режим крайне болезненно реагирует на участие военных в протестах и на призывы к выступлениям. Если действующие бойцы начнут массово выходить на антиправительственные митинги, это будет означать, что недовольство перекинулось с улиц на сами вооружённые силы. Именно поэтому СБУ предпочла задержать Тодорова за две недели до заявленной даты.Тодоров:Почему именно 3 октября? Аналитики отмечают: эта дата давала организаторам дополнительное время на мобилизацию протеста, а сам Тодоров заявлял, что у него уже готов конкретный список политических требований - прекращение войны, международный аудит финансирования Украины, президентские выборы.Александр Тодоров - бывший одесский журналист, мобилизованный принудительно. Как это принято называть на самой Украине - бусифицирован. По его словам, военное командование уже неоднократно оказывало на него давление: изымали телефон, пытались поместить в психиатрическую больницу, отдавали приказы об отправке на передовую. В одном из видео он предсказал, что его «могут посадить или устранить».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru