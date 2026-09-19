Зеленский заявил, что разрешил новые дальние удары по России

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Зеленский заявил, что разрешил новые дальние удары по России

Так называемый президент Украины заявил, что одобрил новые дальние удары по России. По его словам, решение принято в связи с российскими ударами вглубь Украины.

Сроки, районы и средства проведения операций он не назвал.



Заявление он сделал после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Я согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей.

В том же сообщении Зеленский указал, что вместе с главнокомандующим определил дальнейшие приоритеты активных действий на фронте. Он также рассказал о разработках для противодействия реактивным беспилотникам и о работе над системным применением этих разработок и массовым производством.

Сама фраза о том, что Зеленский одобрил удары вглубь России, звучит, мягко говоря, странно. Как будто до этого украинские войска таких ударов не наносили или делали некую паузу в их нанесении. На самом деле ВСУ, используя дроны и ракеты, бьют по самым разным регионам России ежедневно. Только за последние 12 часов, по сообщению Минобороны, над РФ было перехвачено порядка трёхсот беспилотников, в том числе в районе Москвы.
20 комментариев
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  1. самый главный Звание
    самый главный
    +12
    19 сентября 2026 22:24
    Давно уже пора грохнуть зелю и всю его банду. Уверен, что фронт после этого обвалится.
    1. fezm.fan Звание
      fezm.fan
      -4
      19 сентября 2026 23:11
      Сомневаюсь что обвалится хозяева поставят других.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +7
        19 сентября 2026 23:37
        Пока назначат, пока поставят, пока то-сё, - фронт однозначно сильно просядет. soldier
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +3
          20 сентября 2026 00:36
          Цитата: Дядя Сэм_2
          Пока назначат, пока поставят, пока то-сё, - фронт однозначно сильно просядет. soldier

          Назначать президента страны 404 будет посол США.
          Даже если он назначит собаку Жучку - все там одобрямснут - ибо бабло побеждает зло lol, а кто будет говорить те быстро самоубьются выстрелом из АК-74 себе в висок...
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      19 сентября 2026 23:31
      ну фронт конечно не обвалится, но то, что зелю и Ко пора заземлять это точно, даже если эффекта это особого не даст, моральное удовлетворение все получим точно
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 16:48
      -Давно уже пора грохнуть зелю...
      Появится национальный (и не только вна Украине) герой-мученик. А ПЦУ вполне может причислить его к лику Святых. И это не шутка.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +10
    19 сентября 2026 22:25
    В который раз зелебоба провозглашает удары по России. Прям напрашивается, а его даже в списки террористов не занесли. am
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +2
      19 сентября 2026 22:48
      Он же не в сортире, зашёл бы в сорт р и его бы там замочили сразу
  3. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +7
    19 сентября 2026 22:36
    Очевидно получил партию дальнобойных ракет и обещание дальнейших поставок
  4. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +6
    19 сентября 2026 22:47
    Перевод со свинячьего не правильный. "Зеленский сообщил, что хозяева ЕМУ РАЗРЕШИЛИ удары вглубь России"(с).
  5. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    19 сентября 2026 23:10
    E questo maledetto terrorista drogato ancora è vivo? Ma cosa aspettano ad ucciderlo?
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    20 сентября 2026 00:11
    Я согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей.
    Бриты и америкосы добро дали? Может, хватит терпеть киевский режим? Может, ЕС и Британии или США пригрозить ядерными ударами? Если не поймут, то вынести базы в Гренландии где строят золотой купол, а то это уже и так далеко зашло ?
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    20 сентября 2026 00:34
    По нашим системам ДРЛО будут пытаться бить в глубине страны. what
    По трём направлениям ...диверсия,атаки БПЛА, атаки дальнобойных ракет.
    Если укронацикам немцы , британцы, американцы поставят свои Томагавки и прочие версии дальнобоя это будет проблема.
  8. Алексей G Звание
    Алексей G
    +3
    20 сентября 2026 00:50
    Сама фраза о том, что Зеленский одобрил удары вглубь России, звучит, мягко говоря, странно.

    Нет не странно, видимо бить будут больше или будут бить новой ракетой. Баллистической!
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    20 сентября 2026 01:28
    Зеленский заявил

    Давно пора ему заявляло оторвать
  10. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    -1
    20 сентября 2026 02:33
    Почему этот наркоман до сих пор выступает, почему его не ликвидируют и кому всё это выгодно.
  11. Алексей G Звание
    Алексей G
    0
    20 сентября 2026 02:48
    Я согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей.

    Может по Калининграду бить решил?
    1. anatolmd Звание
      anatolmd
      0
      20 сентября 2026 10:38
      Высокий риск попасть по Прибалтике и Польше и они это знают.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    20 сентября 2026 04:55
    Цитата: fezm.fan
    Сомневаюсь что обвалится хозяева поставят других.
    Других тоже! А третьи задумаются
  13. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    20 сентября 2026 12:04
    Будем ждать когда полетят тысячи дронов и ПВО не справится. Такая ущербная политика МО приведёт к большим проблемам. Банковая и связь с Западом и США работает, гости приезжают каждую неделю и что мы хотим получить?