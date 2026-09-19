Зеленский заявил, что разрешил новые дальние удары по России
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Так называемый президент Украины заявил, что одобрил новые дальние удары по России. По его словам, решение принято в связи с российскими ударами вглубь Украины.
Сроки, районы и средства проведения операций он не назвал.
Заявление он сделал после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Я согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей.
В том же сообщении Зеленский указал, что вместе с главнокомандующим определил дальнейшие приоритеты активных действий на фронте. Он также рассказал о разработках для противодействия реактивным беспилотникам и о работе над системным применением этих разработок и массовым производством.
Сама фраза о том, что Зеленский одобрил удары вглубь России, звучит, мягко говоря, странно. Как будто до этого украинские войска таких ударов не наносили или делали некую паузу в их нанесении. На самом деле ВСУ, используя дроны и ракеты, бьют по самым разным регионам России ежедневно. Только за последние 12 часов, по сообщению Минобороны, над РФ было перехвачено порядка трёхсот беспилотников, в том числе в районе Москвы.
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