«Клоны» для С-300 и прочие зенитные средства: США укрепят украинское ПВО

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«Клоны» для С-300 и прочие зенитные средства: США укрепят украинское ПВО

Госдепартамент США одобрил возможную продажу для нужд ВСУ широкого перечня зенитных средств, призванных укрепить ПВО Украины. В этот пакет стоимостью $2,68 млрд вошли, как указано в документе на официальном сайте: ракеты S-300 Clone и GAM-67, зенитные ракеты большой дальности с лазерным наведением, радары RPS 202 для борьбы с БПЛА, транспортно-пусковые установки 1.5, оборудование для адаптации мобильных ПУ, ПО, техническое обслуживание и прочие сопутствующие услуги:

Данная продажа укрепит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, сделав более мощной ПВО страны.

Как указано в решении Госдепа, подрядчики для исполнения данного решения будут выбраны в ходе конкурсных закупок.



RPS 202 – это тактические импульсно-доплеровские трёхмерные радары воздушного наблюдения, специально разработанные для обнаружения сверхмалых и малозаметных целей, в основном беспилотников. Они производятся израильской компанией RADA Electronic Industries (ныне в составе американской корпорации Leonardo DRS).

По данным украинских обозревателей, под названием S-300 Clone скрывается новая ракета к комплексам С-300, находящимся на вооружении ВСУ:

Это не «клон», не копия советской ЗУР 5В55, а новое изделие с расширенными характеристиками и другим, более современным механизмом наведения на цель.

Отмечается, что GAM-67 также является новой разработкой. Данная ЗУР предназначена для зенитных комплексов средней дальности, как уже имеющихся, включая советские, так и перспективных.

Создание указанных ЗУР является частью усилий США по разработке ЗРК, использующих советский технологический задел, например, способных применять ракеты советских типов с западных платформ или наоборот. Судя по тому, что в заявлении Госдепа также фигурируют ТПУ 1.5, определённые в документе как «импровизированные» (improvised), речь идёт и о создании пусковых платформ в рамках этой «гибридизации». Таким образом, США ведут разработку универсальных зенитных средств, адаптированных как под советские и российские, так и под западные технологии.

16 комментариев
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  1. Грац Звание
    Грац
    +5
    Сегодня, 06:59
    А почему наши спецслужбы не охотятся за их учеными -разработчиками, за нашими то они охотятся, а вот мы прочему то нет, надо бы нашим спецслужбам ликвидацию западных специалистов поставить в приоритет, тех же палантировцев надо бы зачистить под ноль.
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      +6
      Сегодня, 07:10
      пво развивается в сторону дешёвых перехватчиков, что логично. а отстреливать американских ученых пока плохая идея. кстати сегодня ночью на даче в Раменском районе с пол четвертого до шести была очень мощная дроновачя атака. сбивали ракетами и слышно и видно пуски были. но пушечные комплексы не использовали вообще, только ракеты. интересно почему. они же на панцирях что сегодня работали есть, а дроны шли низко
      1. илья63 Звание
        илья63
        +6
        Сегодня, 07:29
        Пушки панцыря бестолковая тема,на новых версиях их вообще убрали.
        1. Подкидыш Звание
          Подкидыш
          +3
          Сегодня, 07:37
          жаль. а то к полшестому в нашем районе уже пролетали дальше. ракеты видимо не бесконечны. и бахало уже где то далеко, а над домом уже нет. и часть пусков и видно и слышно, но без финального баха почему то
      2. Розмари Звание
        Розмари
        +8
        Сегодня, 07:35
        Цитата: Подкидыш
        но пушечные комплексы не использовали вообще, только ракеты. интересно почему. они же на панцирях что сегодня работали есть

        Может быть потому что использование снарядов с осколочно-фугасными элементами ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 в условиях плотной застройки Московской области может привести к жертвам среди жителей Подмосковья.
        Сегодня ночью в результате украинских атак на Подмосковье и так погибли как минимум 2 человека, еще 6 ранены
        1. Грац Звание
          Грац
          +2
          Сегодня, 07:41
          в других регионах не так всё жирно с пво и там только МОГ с пулеметными установками и никто не жалуется что им пули на голову падают
          1. Розмари Звание
            Розмари
            +7
            Сегодня, 08:03
            Цитата: Грац
            никто не жалуется что им пули на голову падают

            Разницу между "эффектом обратного падения" пули и "эффектом обратного падения" снаряда с осколочно-фугасными элементами объяснять надо?

            Объясню - снаряды Панцирь-С1, которые не подорвались в воздухе, под действием силы тяжести неизбежно возвращаются на землю. При отказе самоликвидатора такой снаряд взрывается при ударе о землю или крыши зданий.
            Поскольку снаряды Панцирь-С1 обладают зажигательным эффектом, падение их неразорвавшихся частей на жилые массивы или объекты инфраструктуры провоцирует локальные пожары

            Даже при штатном подрыве снаряда в воздухе образуется облако тяжелых металлических осколков. Падая с высоты нескольких километров, эти элементы сохраняют высокую кинетическую энергию и в условиях плотной жилой застройки способны пробивать крыши автомобилей, легких построек, наносить тяжелые ранения или приводить к гибели людей на земле
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +4
      Сегодня, 07:34
      Цитата: Грац
      А почему наши спецслужбы не охотятся за их учеными -разработчиками
      А почему мы не убиваем из генералов? А почему на Украине функционирует ТВ и связь? Этих "почему" наберётся с тысячу
    3. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 09:15
      Потому что нынешняя "элита" РФ свое будущее связывает с Западом, и все мечтает туда пролезть.
  2. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +5
    Сегодня, 07:54
    самое удручающее в этой новости что американцы делают клоны нашей техники, которая эффективна и относительно американской намного дешевле.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 09:15
      И откровенно забив на всякие там "интеллектуальные права" и лицензии.
  3. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    -1
    Сегодня, 07:58
    Ed i cittadini europei ,che in maggioranza non vogliono questa guerra,pagheranno con i propri soldi le armi fornite dagli Stati Uniti. I governi occidentali servi e succubi degli Stati Uniti hanno impoverito tutta l'Europa ed i suoi cittadini con questa irrazionale Russo fobia ed una inutile corsa ad un riarmo.
  4. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 08:26
    *Госдепартамент США одобрил возможную продажу для нужд ВСУ широкого перечня зенитных средств, призванных укрепить ПВО Украины. В этот пакет стоимостью $2,68 млрд *

    Ничего личного-только бизнес (с)

    Под ширмой о переговорах, обделывают свои дела..

    7 сентября 2026

    *Уиткофф заявил о «существенном прогрессе» в переговорах по Украине*.
  5. Пенза мстит
    Пенза мстит
    +2
    Сегодня, 08:46
    А вот это опасный звоночек, если мы в эту зиму не раскатаем бандеровсцев, то будет очень много чего интересного, наблюдаем, как наши верхние люди будут договорариватся wassat
  6. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 09:54
    GAM-67 разработка 1950х, противорадарная ракета. Их было сделано всего 14 штук. И на каком только складе их раскопали?
    https://en.wikipedia.org/wiki/GAM-67_Crossbow
    И что немаловажно, это, если состоится, будет не военная помощь, а продажа.
  7. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    +1
    Сегодня, 10:32
    Как там дух Анкориджа, снова в строю или уже совсем стал зарином?