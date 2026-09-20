«Клоны» для С-300 и прочие зенитные средства: США укрепят украинское ПВО
Госдепартамент США одобрил возможную продажу для нужд ВСУ широкого перечня зенитных средств, призванных укрепить ПВО Украины. В этот пакет стоимостью $2,68 млрд вошли, как указано в документе на официальном сайте: ракеты S-300 Clone и GAM-67, зенитные ракеты большой дальности с лазерным наведением, радары RPS 202 для борьбы с БПЛА, транспортно-пусковые установки 1.5, оборудование для адаптации мобильных ПУ, ПО, техническое обслуживание и прочие сопутствующие услуги:
Как указано в решении Госдепа, подрядчики для исполнения данного решения будут выбраны в ходе конкурсных закупок.
RPS 202 – это тактические импульсно-доплеровские трёхмерные радары воздушного наблюдения, специально разработанные для обнаружения сверхмалых и малозаметных целей, в основном беспилотников. Они производятся израильской компанией RADA Electronic Industries (ныне в составе американской корпорации Leonardo DRS).
По данным украинских обозревателей, под названием S-300 Clone скрывается новая ракета к комплексам С-300, находящимся на вооружении ВСУ:
Отмечается, что GAM-67 также является новой разработкой. Данная ЗУР предназначена для зенитных комплексов средней дальности, как уже имеющихся, включая советские, так и перспективных.
Создание указанных ЗУР является частью усилий США по разработке ЗРК, использующих советский технологический задел, например, способных применять ракеты советских типов с западных платформ или наоборот. Судя по тому, что в заявлении Госдепа также фигурируют ТПУ 1.5, определённые в документе как «импровизированные» (improvised), речь идёт и о создании пусковых платформ в рамках этой «гибридизации». Таким образом, США ведут разработку универсальных зенитных средств, адаптированных как под советские и российские, так и под западные технологии.
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