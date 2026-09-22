В Омске делают свою защиту от дронов для танков типа Т-80
Несмотря на то, что омский «Трансмаш» уже давно входит в состав корпорации «Уралвагонзавод», защита от дронов модернизируемых под стандарт Т-80БВМ танков отличается от того, что делают в Нижнем Тагиле.
Тагильский вариант
В этом году российские танки, идущие стройными эшелонами с заводов после модернизации и ремонта в действующие части, начали получать обновлённую защиту от дронов. И речь, конечно, не про модифицированную «Арену-М», которая пока показывает слишком неоднозначные результаты боевого применения.
Здесь всё куда проще: машинам наконец-то прикрутили новые «мангалы», которые уже больше похожи на шатры, а также другие средства защиты уязвимых зон, входящие в единый комплекс мер противодействия БПЛА. При этом, что важно, никакой кустарщины — всё делают в заводских условиях.
Правда, несмотря на то, что омский завод по факту входит в корпорацию «Уралвагонзавод», к единому варианту доработки машин так и не пришли. У танков Т-80БВМ «мангал» и дополнительная противодроновая защита одни, а у Т-72Б3М и Т-90М — другие.
Для начала взглянем на то, что делают в Нижнем Тагиле. Ниже представлены танки Т-90М — у Т-72Б3М практически то же самое с незначительными отличиями (больше по размеру резиновые «лопухи» и т. п.).
Фото «Уралвагонзавода»
Фотография Т-90М из Челябинского танкового училища
Видно, что сам «мангал» (фальшкрыша) имеет сравнительно небольшую площадь. Он установлен на раме, которая крепится к крыше башни танка с помощью стоек. На фальшкрыше в гофрированных металлических листах (зигзагообразно) установлены элементы динамической защиты и средства РЭБ (это уже опционально).
По периметру фальшкрыши располагаются резиновые листы или, проще говоря, «лопухи». Их назначение — это работа в качестве взводного экрана, подрывающего боеприпасы на расстоянии от брони крыши танка, а также исполнение роли этакого упругого «мата», от которого отскакивают боеприпасы с задержкой детонации, сбрасываемые с дронов.
От рамы, на которой установлена фальшкрыша «мангала», отходят свободно свисающие вниз тросы. Между собой они стянуты цепями и служат для защиты от FPV-дронов. Об них беспилотник может поломать лопасти своих пропеллеров. При этом, если детонация боеприпаса на БПЛА всё-таки произойдёт, то на расстоянии, которое существенно снизит заброневое действие кумулятивной струи, а в ряде случаев и её проникающую способность.
Борта танков защищены «забором» из прямоугольных листов резинотканевого материала. Эти экраны крепятся к машине с помощью гибких штанг и работают как взводные экраны для кумулятивных средств поражения, установленных на FPV-дронах. Дополнительно борта корпуса танка, его лоб, корма и ходовая часть защищены свободно свисающими и согнутыми в дугу тросами.
Отличия Т-80БВМ
Теперь взглянем на то, что предложили омичи. Ниже представлена фотография «восьмидесятки» с их вариантом дополнительной защиты от дронов. И она, как можно заметить, довольно сильно отличается от тагильской схемы.
Как и уральские танки, Т-80БВМ получили установленный на металлических стойках «мангал», но гораздо больших размеров и со сложной геометрической формой. Помимо горизонтальной части, на которой также установлена динамическая защита в гофрированных листах, омский «мангал» по периметру имеет установленные под углом скаты из решётчатых металлических конструкций.
По сути эти конструкции выполняют роль взводных экранов, как и резиновые «лопухи» на Т-90М и Т-72Б3М, только с одним важным преимуществом. Дело в том, что они не горят — решётку при подрыве боеприпаса может разорвать и искорёжить, но не более того. А вот резина вполне может загореться и, плавясь, капать огненными каплями вниз. Танк от этого, конечно, не загорится, но плавленой резиной заляпать смотровые приборы можно вполне.
От «мангала» Т-80БВМ, как и в случае с тагильскими машинами, отходят свободно свисающие вниз тросы, скрепленные между собой цепями. Тут особых отличий нет, однако присутствует ощущение, что в омском варианте присутствуют несколько большие бреши в этой тросовой защите, но тут, возможно, проблема в ракурсе фото.
Ещё одно явное отличие «восьмидесятки» — это дополнительная защита бортов корпуса. В Омске не стали крепить к бортам танка штанги, на которые нужно весить «забор» из резинотканевых листов. Омичи просто закрепили на бортах кучу свободно свисающих тросов, об которые дрон поломает свои пропеллеры или сдетонирует на расстоянии от бортового экрана.
Подход весьма и весьма правильный. Живучесть этих тросов при движении танка по пересечённой местности, а также при контакте с различными препятствиями, куда выше. От «притирки» со стволом какого-нибудь дерева или при езде по глубокой колее их снесёт с сильно меньшей вероятностью, чем тагильские экраны.
Также принципиальным отличием Т-80БВМ в плане дополнительной защиты является съёмный модуль в виде плиты с динамической защитой, устанавливаемый над моторно-трансмиссионным отделением танка. Его на фотографиях не видно, но, судя по описаниям, он там должен быть.
На танках Т-72Б3М и Т-90М его не ставят по технологическим причинам, поэтому отнести это к преимуществам по типу «в Омске смогли, а в Тагиле нет» нельзя. Но и не обратить на него внимание тоже было бы неправильно.
В остальном же дополнительная защита Т-80БВМ (тросы для защиты ходовой части, лба и кормы) плюс-минус соответствует таковой у уральских танков. Хотя создаётся ощущение, что омичи пожалели тросов на защиту ходовой и как минимум лба корпуса — у того же Т-90М тросов побольше израсходовали.
Заключение
В целом, несмотря на отдельные недостатки, у омичей получилась удачная конструкция. Присутствует большой по площади «мангал» без резиновых «лопухов», есть и более живучая защита бортов корпуса в виде тросов, которая выдержит куда большие нагрузки, чем «забор» из резины на уральских танках. В связи с этим даже странно, что два завода не скооперировались в данном плане.
Ну а что окажется эффективнее, покажет только практика. Главное, что производители избавили эксплуатантов от львиной доли работы — на местах танки явно будут дорабатывать, закрывая уязвимые места, но необходимость водружать на танки самопальные «мангалы» и «сараи» у ремонтников и танкистов отпадёт.
Информация