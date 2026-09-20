НАТО объявило о готовности к потенциальному конфликту с Россией

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НАТО объявило о готовности к потенциальному конфликту с Россией

Силы НАТО готовы к потенциальному конфликту с Россией, об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

На официальном сайте Североатлантического альянса появилось заявление, в котором говорится о готовности сил НАТО к возможному конфликту с Россией. Правда, сама Россия там не указывается, говорится о конфликте на «восточном фланге» альянса. Но других «врагов» у НАТО, тем более на востоке, нет.



Альянс готов, структура готова, солдаты... вооружения готовы.

Как подчёркивает Драгоне, НАТО продолжает работу по наращиванию своих сил и средств на восточном фланге, уделяя данному направлению особое внимание. Фактически сейчас вся деятельность альянса направлена против России, Москва отмечает беспрецедентную деятельность у своих границ. В Брюсселе заявляют, что это всё это является «сдерживанием российской агрессии», а альянс является сугубо оборонительным.

Между тем военные эксперты не уверены, что в случае конфликта с Россией НАТО выйдет победителем, Москва предупредила, что воевать как с Киевом она не будет, в ход пойдёт ядерное оружие.
24 комментария
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  1. Равик Звание
    Равик
    0
    Сегодня, 06:16
    Сначала надо научиться штаны по росту выбирать...
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +4
      Сегодня, 06:49
      Вот эта кучка людей на фото боится остаться без работы и придумывает цель для ее существования. Никогда еще эта организация не "работала" как оборонительная, и мы готовы дать отпор сейчас - это страх, одетый в благие цели.
      На самом деле это стая, которая боится одного сильного и смело нападает на одного слабого.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:53
      hi Отморозки от наглосаксов и гейропы не понимают добрых слов и предупреждений россиян, здесь, как говорил Аль Капоне
      - Доброе слово и револьвер лучше, чем просто доброе слово.
    3. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      0
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Равик
      Сначала надо научиться штаны по росту выбирать...


      Все эти заявления, чисто ради пиара организации, что мол не зря бюджеты стран НАТО проедаем... но если говорить объективно, то НАТО пока в процессе подготовки, к конфликту с нами.

      У них явно есть проблемы с ПВО, ракетами, снарядами и т.д. (основная часть помощи ушла Украине), быстро их не восстановить, возможно по их планам Украина должна держаться 2027 год, и в идеале до 2028, а там уже и Европейские армии (Германии, Франции, Польши и т.д.) будут готовы к конфликту с нами, но сейчас явно они не готовы.
  2. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +3
    Сегодня, 06:18
    Москва предупредила, что воевать как с Киевом она не будет, в ход пойдёт ядерное оружие.

    А Киев-то чем хуже? Что за дискриминация? request Ему тоже не помешает... Немножко...
  3. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    +8
    Сегодня, 06:21
    Начинать надо с малого, 10 копеек РФ равны 1 доллару США!
  4. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -4
    Сегодня, 06:26
    Коту же Леопольду плюй в глаза...

    Руководство РФ допускает возможность возобновления контактов между Москвой и Европой. Россия готова к восстановлению отношений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии. Текст прошедшей встречи приводится на сайте Кремля....Если говорить откровенно, то никаких агрессивных намерений в отношении Запада у РФ нет, подчеркнул глава государства.

    Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/7180389/
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    -2
    Сегодня, 06:55
    Можно было-бы напасть на Европу. Для этого нужно впереди себя пустить Китайскую армию. Китайцы навряд-ли согласятся.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:10
    Совсем дела плохи у Европы, раз хотят повоевать с Россией .Вот что Миша Горбатый нам устроил с своим консенсусом .Они считали победителями в " холодной войне " ,а в горячей в начале 21 века как то не задаётся ..Сколько им надо на голову боеголовок ,чтобы они успокоились на какое то время?Медведев же им объяснил ( рёйтерз), как бывший Президент РФ - мы не будем беспокоится о детях Европы ,совсем не будем .
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +7
      Сегодня, 07:26
      На голову детей России летят Сторм Шэдоу и беспилотники, собранные из европейских компонентов, а что летит на голову "детей Европы"? Кроме пустопорожних угроз Медведева.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:32
    НАТО объявило о готовности к потенциальному конфликту с Россией
    Подкинуть бы этим ypoдам ещё несколько миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Вот с ними пусть и воюют🐒🐒
  8. PASus Звание
    PASus
    -2
    Сегодня, 07:36
    Нато готово? Отлично!
    Пора наносить превентивный ядернуй удар по гадам, они не оставляют других вариантов, сами привели к такой ситуации. Похоже наш мир на грани БП.
  9. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +4
    Сегодня, 07:38
    Вот до чего доводят красные фломастеры. Эти теперь уверены в своей победе. Нет, ребята- демократы, будет не так, как вам хочется...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:40
    Кому это сказали эти министры обороны западных стран ,себе или нам .Если нам - это глупо.Министры обороны войну не начинают - команда на начало войны идёт от политиков. Мерц ,Макрон и очередной премьер Англии решаться начать войну на прямую и получить ответный удар ,от которого им станет тошно .Пока на угрозе ответного удара ядерным оружием и держимся .Один вопрос - сколько это будет продолжаться .Их надежда на бунт в России не сбылась.Выборы не сорваны.Правда они их могут не признать .( bully )
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      0
      Сегодня, 10:18
      Цитата: tralflot1832
      Мерц ,Макрон и очередной премьер Англии решаться начать войну на прямую и получить ответный удар ,от которого им станет тошно .Пока на угрозе ответного удара ядерным оружием и держимся .Один вопрос - сколько это будет продолжаться .Их надежда на бунт в России не сбылась.Выборы не сорваны.Правда они их могут не признать .

      Андрей, hi
      - Мерц, Макарон и очередной Премьер Британии сами-то воевать не особо стремятся. Они в костер Вотана толкают Укропию. Кончатся свидомиты, настанет очередь Трибалтов, а за ними пшеков, румын, молдаван, армянчиков и прочей расходной шушеры. Тактика "тысячи порезов" для обескровлевания великана -- вот на что надеются НАТО-вские временщики. Сами они умирать в противоатомных бункерах не особенно то стремятся пока у них есть "расходный материал".
      - А вот с демонстрацией "решимости применить ЯО" пора уже что-то делать. Иначе они точно не успокоются и таки допрыгаются до гробовой доски. Нам, кстати, тоже несладко придется. Понимая это наш Президент и занял позицию "давайте жить дружно" -- по принципу "худой мир лучше хорошей войны". А это многих не устраивает, ибо давят фантомные боли "великорусского шовинизма" (В. Ленин), питаемые памятью о ВЕЛИКОЙ СОВЕТСКОЙ ДЕРЖАВЕ, которую с подачи конценцусно-перестроечного Горби и пьяного Бори мы в благословенных 90-х про-сра-ли.
      - расчет на слом системы изнутри -- это вековая фишка англосакских колонизаторов. И ныне они на это же рассчитываю, продолжая "раскачивать лодку" российской государственности. Примеров тому -- море!
      - а по поведу признания/непризнания итогов выборов в ГД, Валентина Матвиенко уже заявила, что мнение западных элиток по данному вопросу нас не особенно-то и волнует.
      Поэтому будем следовать восточной мудрости: "собака лает, а караван идет!" drinks
      АГА.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 11:11
        Понимая это наш Президент и занял позицию "давайте жить дружно" -- по принципу "худой мир лучше хорошей войны


        Что-то долго до нашего президента это понимание доходило: вначале он заявлял, что надо "бить первым", потом чтобы "третьи страны в конфликт не вмешивались, а то наступят невообразимые последствия, все необходимые решения уже приняты", потом призывал ВСУ свергать "антинародную хунту" и вот , на тебе! "Давайте жить дружно!" Что же с такими на ленинградских улицах делали?
      2. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 11:17
        И если вас "не давят фантомные боли великорусского шовинизма", то готовьтесь к тому, что вас и в Московской области назовут "оккупантом", поскольку когда-то там жили финно-угорские племена.
  11. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +4
    Сегодня, 07:45
    Да ни к чему они не готовы! Это обычный способ оболванивания собственного населения: сначала идёт громкий крик "Враг у ворот!", потом нагнетается страх и ужас перед "варварами", а потом - временное успокоительное "Мы всех защитим!" Очень скоро этот цикл повторится. Тут как с собакой - пока она лает, то не кусает.
  12. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 07:56
    "Какие странные лица, - быть беде..." (С)
  13. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 08:14
    Смелое заявление! Однако история показывает, что все кто на западе считал себя готовыми к войне с Россией, терпели от неё горькое поражение.
  14. Melior Звание
    Melior
    +3
    Сегодня, 08:30
    В смысле готово? Гробы на весь личный состав закупили?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Melior
      В смысле готово? Гробы на весь личный состав закупили?

      В смысле - " Генацвале ! Дэржы миня крепко ! А то я убью его ! " - Кацо выними кинджал из ножен ! Нэмогу ... Пачему ? laughing Зарджавелло !!!! "
  15. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:52
    Джузеппе !!! Снова с папой Карло бухали,пока Буратино у Мальвины ночевал?😂😂💩
  16. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 10:57
    Капитана Очевидность повысили в звании до адмирала Джузеппе "Ясен Пень" Каво Драгоне.

    - Кого?!
    - Дракона!
    - Чего дракона?
    - Джузеппе!
    - А, как папа Буратино, понял, порублю на щепки.