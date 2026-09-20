Переписка перебежчика в соцсетях помогла ВС РФ вычислить ПВД ВСУ
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Активная переписка в соцсетях перебежчика помогла российским спецслужбам определить местоположение пункта временной дислокации украинских националистов и нанести по нему удар.
11 сентября ВС РФ накрыли ПВД 425-го отдельного штурмового полка «Скала», уничтожив до 30 человек личного состава, преимущественно операторов воздушных и наземных беспилотников. Кроме того, под удар попала автомобильная и другая техника. Сделать это удалось благодаря слежению за российским предателем, ефрейтором Максимом Прибушевским, который активно общался в сети с телефона.
Подробности перехода Прибушевского на сторону ВСУ не приводятся, известно, что он по собственной инициативе выбрал сторону бандеровского режима. Однако потом в соцсетях начал жаловаться, что «его не ценят» и «не ставят ни во что». Для общения со своими старыми знакомыми он использовал телефон военнослужащего ВСУ, тем не менее его активность не прошла мимо российских спецслужб.
В общем, если не углубляться в подробности, пока перебежчик жаловался на свою жизнь, российские спецы определили местонахождение телефона, скоординировали свои действия и нанесли мощный удар, который сразу же отправил на свидание с Бандерой не менее 30 человек, причём большинство из них было обученными операторами дронов. О судьбе самого перебежчика ничего не сообщается. Видимо, тоже был ликвидирован.
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