Переписка перебежчика в соцсетях помогла ВС РФ вычислить ПВД ВСУ

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Переписка перебежчика в соцсетях помогла ВС РФ вычислить ПВД ВСУ

Активная переписка в соцсетях перебежчика помогла российским спецслужбам определить местоположение пункта временной дислокации украинских националистов и нанести по нему удар.

11 сентября ВС РФ накрыли ПВД 425-го отдельного штурмового полка «Скала», уничтожив до 30 человек личного состава, преимущественно операторов воздушных и наземных беспилотников. Кроме того, под удар попала автомобильная и другая техника. Сделать это удалось благодаря слежению за российским предателем, ефрейтором Максимом Прибушевским, который активно общался в сети с телефона.



Подробности перехода Прибушевского на сторону ВСУ не приводятся, известно, что он по собственной инициативе выбрал сторону бандеровского режима. Однако потом в соцсетях начал жаловаться, что «его не ценят» и «не ставят ни во что». Для общения со своими старыми знакомыми он использовал телефон военнослужащего ВСУ, тем не менее его активность не прошла мимо российских спецслужб.

В общем, если не углубляться в подробности, пока перебежчик жаловался на свою жизнь, российские спецы определили местонахождение телефона, скоординировали свои действия и нанесли мощный удар, который сразу же отправил на свидание с Бандерой не менее 30 человек, причём большинство из них было обученными операторами дронов. О судьбе самого перебежчика ничего не сообщается. Видимо, тоже был ликвидирован.
18 комментариев
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  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +15
    Сегодня, 06:39
    В семье не без урода...
    Поделом и ему, и его "побратимам". А собаке - собачья смерть, это должен помнить любой предатель
  2. Елис_С Звание
    Елис_С
    +12
    Сегодня, 06:55
    Отлично отработали наши спецы!
    Спасибо Вам и дальнейших успехов!
  3. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +12
    Сегодня, 06:56
    в соцсетях начал жаловаться, что «его не ценят» и «не ставят ни во что»
    Мы до самой (его) смерти будем считать его предателем и мерзавцем и хотеть ликвидировать за сра нца. Хххлы будут считать его неполноценным глупым москалём и желать его за это прибить. Везде он будет не нужен и презираем. Поделом идиоту! am
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +4
      Сегодня, 08:31
      И дорога ему прямая к Беленко
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Дядя Сэм_2
      в соцсетях начал жаловаться, что «его не ценят» .........
      Мы до самой (его) смерти будем считать его предателем ........... Хххлы будут считать его неполноценным глупым москалём и желать его за это прибить. Везде он будет не нужен и презираем. Поделом идиоту! am
      Не ценят? Ну, понятно
      а меня-то за шоооо?
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 06:59
    А как такая мразь смогла дослужиться аж до ефрейтора?
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 07:12
      Недоделанный сержант, переделанный солдат. Ну Вы поняли. Мне на дембель ротный предлагал, я мягко отказался. С одной соплей как то не солидно было домой ехать.😀
      1. Sancheas Звание
        Sancheas
        0
        Сегодня, 07:39
        Да уж. В армии неуважаемое звание) Мне после учебки дали соплю, а потом мы всем отделением залетели за пьянку))) И все, всем на праздники благодарности, звания, а мне только под дембель вторую лычку повесили)))
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          +2
          Сегодня, 09:06
          Цитата: Sancheas
          Да уж. В армии неуважаемое звание) Мне после учебки дали соплю, а потом мы всем отделением залетели за пьянку))) И все, всем на праздники благодарности, звания, а мне только под дембель вторую лычку повесили)))

          Как по мне, то сержантский был самый красивый погон. У старшого одна широкая как то не внушала. Наши советские лохлы все стремились именно к сержанту. Кстати, в учебке , практически весь сержантский состав были именно они.😀 До сих пор помню фамилию нашего замка, сержант Школьный. Но справедливый был мужик. Говорили пошел в учебку на прапора.
    2. sub307 Звание
      sub307
      +6
      Сегодня, 07:42
      До ефрейтора - это "ещё что"...,некоторые персонажи до генеральских погон "вырастают", и до губернаторских должностей. winked
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:12
        ну так это и есть - бывшие ефрейторы по сути laughing
        ефрейтор это не звание - это состояние души.
  5. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 07:02
    Однако потом в соцсетях начал жаловаться, что «его не ценят» и «не ставят ни во что»
    - а предателей нигде не любят......
  6. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    +3
    Сегодня, 07:04
    Цитата: Дядя Сэм_2
    в соцсетях начал жаловаться, что «его не ценят» и «не ставят ни во что»
    Мы до самой (его) смерти будем считать его предателем и мерзавцем и хотеть ликвидировать за сра нца. Хххлы будут считать его неполноценным глупым москалём и желать его за это прибить. Везде он будет не нужен и презираем. Поделом идиоту! am

    Ни "до смерти", а и после смерти тоже.
  7. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 08:01
    Un traditore della propria Patria DEVE sempre essere ucciso.
    1. MichIs Звание
      MichIs
      0
      Сегодня, 09:18
      E questo sarà giusto. Un traditore non lascia discendenti che continueranno a tradire. Il "terribile" Stalin non sterminò centinaia di migliaia di nazionalisti ucraini sostenitori di Bandera, collaboratori fascisti e traditori della Patria, ma si limitò a imprigionarli, nonostante questi nazionalisti ucraini avessero partecipato a massacri raccapriccianti di civili in Ucraina, Bielorussia e Russia, e al genocidio di ebrei e polacchi. Kruscev, un funzionario del partito comunista "bifolco" ucraino, liberò questi traditori, che tornarono a casa, misero su famiglia, ebbero figli, che crebbero con uno spirito di odio verso coloro che, con noncuranza, avevano risparmiato loro la vita. Ora questi protetti fascisti, sotto la direzione di circoli finanziari e politici negli Stati Uniti e in Europa, hanno scatenato una strage. E se i Banderati fossero stati fisicamente annientati nel 1945, non si sa se questo conflitto esisterebbe ancora oggi. (google translated)
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 08:30
    Ну вот, а жаловался, что его не ценят.
    Оценили, измерили и взвесили, решили что "не годен". Негодяй, короче.
  9. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 11:41
    Стали хыборги неремонтопригоды , да и запчастей нема ......... lol lol lol
  10. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 11:48
    О судьбе самого перебежчика ничего не сообщается. Видимо, тоже был ликвидирован.
    Жаль, если так легко отделался . Лучше бы остался жив и с их контрразведкой вдумчиво общался.
    Я не упырь, но предателям в отмщении считаю меры нет.