Массированная атака украинских дронов: враг пытается прорваться к Москве

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Массированная атака украинских дронов: враг пытается прорваться к Москве

Бандеровский режим продолжает попытки атаковать Москву на фоне проходящих в России выборов в Госдуму. Примерно с 3 часов ночи и до 5 часов утра на подлёте к столице сбито почти 250 беспилотников. При этом атака продолжается.

Как минимум двое погибших и не менее шести получивших ранения в ходе ночной атаки украинских беспилотников на Москву. Зеленский с маниакальным желанием отправляет дроны атаковать российскую столицу практически в беспрерывном режиме, но основную часть беспилотников перехватывают на дальних рубежах.



Сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, 20 сентября, враг атаковал сразу с нескольких направлений. По имеющимся данным, дроны сбивались в 17 округах Московской области. В Софьине БПЛА попал в трёхэтажный дом и в складской комплекс, в Орехово-Зуевском районе беспилотник упал на частный дом. В Капотне снова прилетело по Московскому НПЗ. В Котельниках горит многоквартирный дом, в Раменском — кровля дома. Это данные от властей Подмосковья.

С 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах Московской области. С начала суток уничтожены ещё 186 БПЛА, летевших на Москву. Атака продолжается.

Как ранее сообщалось, у Киева беспилотников для ударов по России много, на Украину работает практически вся Европа и не только. Зеленский сделал ставку на удары вглубь России, надеясь, что они заставят россиян выступить против властей, чтобы остановить конфликт.
45 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +15
    Сегодня, 07:26
    Зеленский сделал ставку на удары вглубь России, надеясь, что они заставят россиян выступить против властей, чтобы остановить конфликт.

    А россияне становятся от этого еще злее, и требуют от властей ликвидировать зе любым способом!
    1. Грац Звание
      Грац
      +10
      Сегодня, 07:44
      этого мало надо бить по военным предприятиям в европе где эти беспилотники производят, это даже важнее сейчас чем ликвидация Зеленского
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 08:12
      Власти никак не могут почти 5 лет попасть по Зе. Увёртливый, зараза!
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        -1
        Сегодня, 08:16
        Власти никак не могут почти 5 лет попасть по Зе. Увёртливый, зараза!

        Да, не увертливый, а просто не хотят уничтожать его и иных гадов из верхушки страны 404.
        Хотели бы, давно бы уже был ликвидирован и этот наркогаденых и иные гады, которых в этой погано стране 404 хватает...
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +2
          Сегодня, 08:18
          Ну так и я о том же, с горьким сарказмом...
    3. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 11:26
      Но судя по всему, ярость благородная россиян, пока разбивается о высокие стены Кремля. Если даже после этой атаки Банковая, здание верховной рады Украины, МО, СБУ, в Киеве, останутся стоять нетронутымм, то уже просто не знаю что и думать.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 07:27
    Держаться и отвечать более массировано ,единственный способ .Фуры из Европы с БПЛА идут сплошным потоком ,наши удары по их логистике дают только временный результат .Украина большая ,у них есть места где они ещё могут накапливать средства дальнего поражения.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +9
    Сегодня, 07:27
    В Капотне снова прилетело по Московскому НПЗ.


    Владимир, необходима большая корректность с указанием регионов и целей, поскольку Капотня - это не Московская область, а уже Москва, как и НПЗ в Капотне.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +7
      Сегодня, 07:58
      Так ли нужна такая корректность, Владимир не виноват, что некие клоуны разделили Москву и область на разные регионы, причём первая имеет границу аж с Калужской областью, а вторая подходит ко МКАДу и сидит без метро.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 08:12
        Pharmacist
        Сегодня, 07:58

        hi Речь идёт не об излишней дотошности и щепетильности, но военная наука призывает к точному изложению событий и фактов, а корректировка лишь неизбежность в нашей повседневной жизни.
        В статье это уточнение необходимо, поскольку речь идёт о двух территориально граничащих субъектах РФ, как Республика Крым и город-Герой Севастополь федерального значения.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +5
      Сегодня, 08:29
      Да,рядом с кольцевой,внутри. Так что Москва
  4. PASus Звание
    PASus
    +5
    Сегодня, 07:32
    Возможно пора начинать "работу" по европейским заводам производителям дрон-комплектов? Или, например, показательно аннигилировать латвийскую шарагу-производителя полного цикла.
    Лучше то точно не будет, а успокаивать себя словами " у них там кризис нарастает, всё плохо, мигранты, топливо заканчивается к зиме " и т.п. это всё фигня, потому что даже если это и правда то на производстве дронов это НИКАК не скажется.
    Похоже скоро конфликт неотвратимо перейдет в следующую фазу, более трагическую и кровавую и не по воли России.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 07:33
    Цитата: ваш вср 66-67
    А россияне становятся от этого еще злее, и требуют от властей ликвидировать зе любым способом!
    Только к ним никто не прислушивается
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +14
    Сегодня, 07:35
    Спасибо, что хоть здесь сообщили. С утра на московском телеканале "Москва 24" сообщают, что движение к станции метро "Алма-Атинская" перекрыто, но ни слова почему. Вообще, новости весело, буднично, ни дронов, ни тревоги. Причём в регионах всё это есть. Понятно, что выборы, народ тревожить не хотят, но меня такая позиция раздражает. Война есть, но её как бы нет. Как в детской песенке, где девочке запретили говорить слово ...опа, а она удивлялась: "...опа есть, а слова нет". negative
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Pharmacist
      С утра на московском телеканале "Москва 24" сообщают, что движение к станции метро "Алма-Атинская" перекрыто, но ни слова почему.

      Бедные москвичи... в Белгород приезжайте, там поспокойнее!
  7. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +6
    Сегодня, 07:39
    Зеленский с маниакальным желанием отправляет дроны атаковать российскую столицу практически в беспрерывном режиме


    И в это же время руководство РФ высылает Зеленскому приглашения приехать в Москву. Лавров не хочет эти приглашения на фоне разрушений в Московской области зачитать? И не они ли и способствуют тому, что у Зеленского не пропадает "маниакальное желание атаковать российскую столицу", поскольку он уверен, что перед ним не очень смелые люди, готовые ради "договорнячка" забыть о жертвах среди собственного населения.

    12 сентября 2026 г
    Приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры является огромным жестом доброй воли со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    "Приглашение этому персонажу (Зеленскому - ред.) было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой", - сказал Лавров
    1. cmax Звание
      cmax
      -1
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Борис Сергеев
      И в это же время руководство РФ высылает Зеленскому приглашения приехать в Москву

      Такое ощущение, что больные люди населяют самый-самый "центр" Москвы. По другому трудно это комментировать. Имхо.
  8. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 07:40
    Удары ВСУ по тылам (20.09.26): с третьего захода – продавили массой…
    Сегодня был третий подряд крупный ожидаемый налет дронов ВСУ на Москву. И судя по пока предварительным сообщениям с мест противник таки сумел продавить наше ПВО массой и суперконцентрацией (переключив запуски дронов, которые обычно запускались по югу России на Москву).
    Только между 3 и 5 часами утра только в Московской области (то есть уже на третьей линии обороны) было сбито 249 БПЛА. Которые заходили с юга и юго-востока. Полные данные по статистике будут после 9.00, но то, что на третьей только линии и только за 2 часа было сбито столько дронов (и отсутствие крупных налетов по югу) говорит о тактике предельной концентрации и вложения в последний удар всего, что только можно.
    К сожалению продавили. Есть прилеты по НПЗ в Копотне и по жилым домам южнее и юго-восточнее. Но при такой концентрации по времени и направлении было бы трудно рассчитывать на другой результат (которые был при прошлых двух налетах). Но стремиться к этому, безусловно, надо.
    Остальные подробности позднее (когда будет полная статистика удара)…
    МАХ Юрий Подоляка
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +8
      Сегодня, 08:03
      "Капитан Очевидность", а не Подоляка: растянуть СВО на 4 с лишним года, позволить военной промышленности Европы мобилизоваться, оставить в целости транспортную систему Украины, безучастно наблюдать, как военные разведчики НАТО сканируют систему ПВО, чтобы в итоге заявить: "продавили массой"! Что же было сделано, чтобы "массы" не появилось?
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +6
    Сегодня, 07:41
    Почему не задействуют УР-500 ( ракетоноситель "Протон")? Это 23 тонны взрывчатки можно доставить на головы бандеровцев. Это вес больше чем у всех БПЛА Украины атакующих Москву в эти дни. Эффект будет не меньше чем в Хиросиме но без радиоактивного заражения. Ударить по Киеву и по столице бандеровщине Львову.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +3
      Сегодня, 07:59
      Почему не задействуют УР-500

      По состоянию на конец 2024 — начало 2025 годов, по данным официальных лиц и Центра им. М.В. Хруничева, у российской стороны оставалось около 10 готовых ракет-носителей «Протон-М» (модификация УР-500) на хранении и в различной степени готовности.
      Стоимость производства и запуска ракеты-носителя семейств «Протон» (УР-500) составляла около 1,3–1,5 млрд рублей за саму ракету.
      Эффект будет не меньше чем в Хиросиме

      Зона полного уничтожения (эпицентр, радиус до 40–60 метров).
      Зона сильных разрушений (радиус до 150–200 метров).
      Зона средних и легких разрушений (радиус до 500–800 метров): Ударная волна сносит легкие постройки, крыши, межкомнатные перегородки и деревянные дома. Большинство кирпичных зданий получают серьезные трещины и частичные разрушения фасадов.

      Американская атомная бомба «Малыш» («Little Boy») была сброшена на японский город Хиросиму 6 августа 1945 года. Эквивалентна примерно 13–18 (по другим данным — до 20) килотоннам тротила.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -2
        Сегодня, 08:47
        Вы видели кадры применения "Мамы бомбы" и " Папы бомбы"? А ведь они не больше 10 тонн. А какой будет психологический эффект от 23 тонн? hi
    2. Sensor Звание
      Sensor
      0
      Сегодня, 10:14
      Это 23 тонны взрывчатки

      Взрыв 2750 тонн аммиачной селитра в порту Бейрута 2020 г примерно эквивалентен 0.8 килотонн ТНТ.
      По грубой оценке радиус разрушений пропорционален корню кубическому от массы ВВ. В общем случае кассетные боеприпасы эффективней обычных.
    3. Развед Звание
      Развед
      +1
      Сегодня, 10:30
      Цитата: Солдатов В.
      Почему не задействуют УР-500 ( ракетоноситель "Протон")?

      Потому что это абсолютная чушь.
      О рациональности и цене такого "рацпредложения" даже говорить не приходится, но кроме этого есть ряд иных моментов.
      "Протон" запускался только с двух СК:
      - площадка №81 - две установки: 81Л (№23) и 81П (№24);
      - площадка №200 - установки 200Л (№39) и 200П (№40).
      Если не в курсе - это Байконур, Казахстан. Да, Россия арендует весь комплекс до 2050 года. Но траектория "Протона" с Байконура после старта проходит над/через зоны, использование которых заранее согласуется в рамках космодрома и районов падения ступеней. Превратить штатный космический пуск в боевой удар без изменения всей процедуры и международно-правового контекста нельзя.
      Дальше. "Протон" - не МБР. Это орбитальный носитель. Сравнивать его с боевой ракетой только по массе выводимой нагрузки также нельзя. Систему наведения, траекторию, систему боевого применения, инфраструктуру подготовки, проблемы районов падения ступеней и токсичных компонентов не хочу даже упоминать.
      И где брать этот самый "Протон", производство которого прекращено? Да, часть пусков по внешнеполитическим причинам отпала. Но из 10 оставшихся машин одна уже ушла на запуск "Электро-Л №5" в феврале 2026-го. На очереди "Экспресс-АМУ4", "Экватор", "Ямал-501/Луч-5ВМ". Кстати, вы у курсе, что один конкретный "Протон" уже зарезервирован под НЭМ РОС по заявлению Мантурова от 6 января 2026 года?
      Вы предлагаете уничтожить дефицитные последние экземпляры уже не производящегося тяжелого носителя ради задачи, для которой он вообще не предназначен? В то время, когда А5 еще не вышла из ЛКИ? Предлагаете угробить один из последних тяжёлых носителей, для которого ещё существуют нормальные космические задачи?
      Конгениальная инициатива.
    4. Развед Звание
      Развед
      +1
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Солдатов В.
      Эффект будет не меньше чем в Хиросиме

      Не будет. "Малыш" - ядерный заряд порядка 13–18 кт в тротиловом эквиваленте. 23 т обычной взрывчатки - это примерно 0,023 кт, если условно считать её TNT-эквивалентом. Разница - три порядка. Называть это "не меньше Хиросимы" - просто не понимать, о чём говоришь. Кроме того, подобное сравнение физически бессмысленно. Химическая взрывчатка и ядерный взрыв - совершенно разные масштабы выделения энергии.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 11:14
        Если это так то зачем сравнивают мощность ядерного взрыва с со взрывом тротила? Что у них общее и что у каждого своё? У обоих ударная волна которая в зависимости от высоты подрыва сносит всё вокруг. У тротиловой бомбы может быть начинённость осколками. Ну а про поражающие факторы ядерной бомбы все и так знают. hi
      2. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 11:34
        Не все кстати понимают что одна килотонна (кт) это одна тысяча тонн (1000) тротила. Но и 23 тонны тротила или другой какой взрывчатки мало не покажется.
  10. navigator777 Звание
    navigator777
    +13
    Сегодня, 07:43
    Интересно, а на что сделал ставку верховный, жуя сопли уже пятый год, на то что народ еще годы будет терпеть эти налеты, погибая от дронов каждый день?
  11. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    -2
    Сегодня, 07:51
    Come ho già detto mesi fa ,bisogna uccidere il terrorista drogato senza altre perdite di tempo! E'necessario in maniera assoluta senza preoccuparsi di eventuali minacce dei suoi sostenitori occidentali.
  12. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 07:58
    Со вчерашнего дня на всех рубежах сбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве.
    МАХ ГШ
    1. cmax Звание
      cmax
      +2
      Сегодня, 08:32
      Цитата: Andobor
      Со вчерашнего дня на всех рубежах сбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве.
      МАХ ГШ

      Так это сейчас, а что будет писать МАХ ГШ, через месяцев 5-8. Сегодня уже и по ТЭЦ прилетело, а зима впереди однако.
  13. Седов Звание
    Седов
    +5
    Сегодня, 08:03
    Цитата: navigator777
    Интересно, а на что сделал ставку верховный, жуя сопли уже пятый год, на то что народ еще годы будет терпеть эти налеты, погибая от дронов каждый день?
    Ну мы народ терпеливый.. Долго запрягаем.. Ещё лет пять таких темпов и терпение экономики сильно подорвётся.
  14. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 08:03
    Зеленский сделал ставку на удары вглубь России, надеясь, что они заставят россиян выступить против властей, чтобы остановить конфликт.

    Не заставят.
    Я за то чтобы уничтожить Зеленского и его нацисткий режим всеми доступными средствами...никакого окончания конфликта ,пока этого не будет сделано.
  15. НСВ Звание
    НСВ
    +2
    Сегодня, 08:05
    Странно!!! А почему в киëве тишина!!!????
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 09:35
      Цитата: НСВ
      Странно!!! А почему в киëве тишина!!!????

      Вам это кто сказал? ЦИПСО?
      За сутки 19 сентября на Куевщине повітряну тривогу объявляли 15 раз. За сегодняшний день с 00-00 часов до 08-00 уже 14 раз.
      На Одесщине за 19-е -11раз, за утро 20-го 4 раза. При этом под каждым объявлением не один дрон атакует.
      На Одесщине объявляли повітряну тривогу в:
      -январе 93 раза
      -феврале 99
      -марте 168
      -апреле 160
      -мае 120
      -июне 162
      -июле 286
      -августе 306
      -за 19 дней сентября 265
  16. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 08:35
    Xoxлы снова пытаются втянуть Москву в войну между Украиной и Россией. Но у них ничего не получится.
  17. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Сегодня, 08:42
    О беспрецедентной масштабности сегодняшнего налета на Москву...
    Более 1600 дронов. Исторический рекорд. И все на Москву (даже с пусковых установок на юге Украины):
    "Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Тем не менее, несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет.
    Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", - Мэр Москвы Сергей Собянин.
    Комментарий. И еще пара слов от себя. Повторюсь, такой концентрации противник добился путем переориентации всех пусковых на одно направление (обычно их минимум два, хотя бывает и три). И использование запаса дронов, которые ему удалось сэкономить накануне.
    То есть это его на сегодня теоретический предел. Вот максимум того, что он вообще способен при максимальной концентрации удара. И только это и позволило противнику буквально "прогрызть" защиту Москвы.
    Как результат несколько прилетов по НПЗ в Копотне и несколько поврежденных жилых домов.
    А значит и я соглашусь этой ночью наше малое ПВО (как и большое), как и ВКС показало, что ОНИ ЛУЧШИЕ. Не думаю, чтобы кто-то в мире вообще был способен на такой (даже близкий) результат при таких параметрах налета...
    МАХ Юрий Подоляка
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +2
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Andobor
      Как результат несколько прилетов по НПЗ в Копотне и несколько поврежденных жилых домов.

      Врет Подоляка. Он конечно знает, что кроме "НПЗ в Копотне и несколько поврежденных жилых домов" горит складской комплекс компании «Современные складские технологии» в районе села Софьино Московской области (это действительно огромный логистический объект класса «А», суммарная площадь корпусов которого составляет около 290 000 кв. м.), а также атакована ТЭЦ-22 в Люберцах.
      А по НПЗ в Копотне сегодня были не просто "прилеты" - его добивают. Московский НПЗ является одним из крупнейших в стране, он атакован в пятый раз, и после июньской атаки работал лишь на 47% первичной мощности
      1. Лад Звание
        Лад
        +1
        Сегодня, 09:19
        Подоляка обязан врать. У него работа такая. Врать. Но здесь все понимают, что если пишут "сбили 1600 дронов" то ведь никто не пишет сколько дронов не сбили. Как не пишут про видеоролики с той же, к примеру, Копотни где все в огне и в дыму. Все давно умеют читать между строк. А так то да - на публику положенно кричать Ура!
  18. Laksamana Besar Звание
    Laksamana Besar
    0
    Сегодня, 09:15
    Это агония, они не знают что такое ДЭК в более чем 30 регионах России. smile
  19. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 09:30
    Лучше уж по Москве, здесь ПВО крепче в отличии от других регионов России.
    1. Лад Звание
      Лад
      -1
      Сегодня, 09:54
      Ну, так то оно да - по Москве завсегда лучше. ) Кто ж будет спорить с этим.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        -1
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Лад
        по Москве завсегда лучше. )

        Это еще в СССР знали.
        "Армянское радио спрашивают:
        - А что будет, если на Ереван упадёт атомная бомба?
        - Москва тоже красивый город" (с) советский анекдот
  20. RaiderXV1909 Звание
    RaiderXV1909
    0
    Сегодня, 10:20
    Жду новостей, 1000 дронов РФ на подлёте к куеву
  21. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 10:22
    Дмитрий Анатолич чего то молчит.да и главный тоже.