Массированная атака украинских дронов: враг пытается прорваться к Москве
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Бандеровский режим продолжает попытки атаковать Москву на фоне проходящих в России выборов в Госдуму. Примерно с 3 часов ночи и до 5 часов утра на подлёте к столице сбито почти 250 беспилотников. При этом атака продолжается.
Как минимум двое погибших и не менее шести получивших ранения в ходе ночной атаки украинских беспилотников на Москву. Зеленский с маниакальным желанием отправляет дроны атаковать российскую столицу практически в беспрерывном режиме, но основную часть беспилотников перехватывают на дальних рубежах.
Сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, 20 сентября, враг атаковал сразу с нескольких направлений. По имеющимся данным, дроны сбивались в 17 округах Московской области. В Софьине БПЛА попал в трёхэтажный дом и в складской комплекс, в Орехово-Зуевском районе беспилотник упал на частный дом. В Капотне снова прилетело по Московскому НПЗ. В Котельниках горит многоквартирный дом, в Раменском — кровля дома. Это данные от властей Подмосковья.
С 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах Московской области. С начала суток уничтожены ещё 186 БПЛА, летевших на Москву. Атака продолжается.
Как ранее сообщалось, у Киева беспилотников для ударов по России много, на Украину работает практически вся Европа и не только. Зеленский сделал ставку на удары вглубь России, надеясь, что они заставят россиян выступить против властей, чтобы остановить конфликт.
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