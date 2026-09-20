США предупредили союзников о значительной задержке с поставками ракет

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США предупредили союзников о значительной задержке с поставками ракет

Европейские союзники США, и Украина в том числе, в ближайшее время не получат никаких ракет, их у США просто нет, в Вашингтоне признали, что война с Ираном опустошила арсеналы американской армии.

По данным агентства Bloomberg, США предупредили союзников о задержках с поставками ракет, которые могут составлять несколько лет. Не недель и месяцев, а лет. Многие страны уже столкнулись с переносом поставок, американцы предпочитают сначала заполнить свои склады, а уже потом решать проблемы своих партнёров.



При этом просьбы союзников игнорируются, в частности США отказали немцам, которые просили ускорить поставки крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon, но получили отказ. По данным издания, в ближайшие пять лет Берлин ничего не получит. Украина также останется без поставок ракет-перехватчиков, как бы там не напрягался Зеленский.

Американцы признают, что проблемы возникли после войны с Ираном, называя причиной «слишком интенсивное» применение вооружений. Как оказалось, США переоценили свои силы. Говорить о том, что арсеналы полностью пусты, не нужно, но в случае возможного конфликта запасов хватит всего лишь на несколько дней интенсивных боёв.

Интенсивное применение вооружений по иранским целям в первые месяцы войны привело к стратегическому дефициту запасов и выявило узкие места в промышленной базе, необходимые для восполнения запасов.

В общем, американцы работают над восполнением своих запасов, а союзники, включая Украину, подождут.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 07:59
    Странно ,а нам тамошние и примкнувшие к ним украинцы объясняли военный потенциал запада кратно больше чем Российский .А оно во как Петрович?Иран растрелял запасы США ,а тут ещё эти хуситы в тапках .И откуда у них взялись современные средства дальнего поражения .И которые попадают очень метко - хабах и нефть за сто .Европе взгрустнулось .
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:02
    ЕСовским взгрустнётся скоро ещё больше - пацаны в тапках обстреляли в Эль-Рияде нефтяные хранилища Сауди Арамко - горит очень красиво. Сбить ничего не удалось. Саудиты воют уже. Нефть выше 100 баксов походу новая реальность. ЕСовским можем предложеить шапки-ушанки, валенки и телогрейки на зиму - по хорошей цене за комплект. laughing

    Андрей привет hi
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:14
      Привет Дмитрий hi Когда наконец Дональд скажет чем провинился перед ним принц Салман .У Дональда мир с хуситами между прочим .Мир ,худой но это мир .ВМС США это ВМС ,которые не могут обнулить поставки хуситам вооружений .Совсем это не понятно ,никого не топят ни кого не берут на абордаж. Или Иран освоил стелс технологии ?
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 08:32
      Нефть выше 100 баксов походу новая реальность. ЕСовским можем предложеить шапки-ушанки, валенки и телогрейки на зиму - по хорошей цене за комплект.

      Не переживайте Россия как всегда придёт на помощь.. Путин же сказал что мы готовы к конструктивному диалогу.
  3. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 08:22
    Люди в халатах и тапках(скорее всего, всё-таки, в кедах и кроссовках) полмира на уши поставили, что будет, если Россия озлобится и начнёт воевать по настоящему, надеюсь, без ЯО, хотя-бы диверсионными группами
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 08:26
      Ну это когда наш спецназ переобуюь в тапки,не раньше lol
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 08:57
        Сам не служил в спецназе, но был знаком, ротный был в Афгане комвзвода, фото - на бэтере сидят все подчинённые в кроссовках, прям совсем не по уставу, а кто замечание сделает, когда война?
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:23
        Цитата: pudelartemon
        Ну это когда наш спецназ переобуюь в тапки,не раньше
        +++++++++++
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 08:24
    Не понимал раньше , почему СССР раздавал даром лицензии на производство военной техники и вооружений.
    А его просто нужно много и не до лицензионных отчислений было...