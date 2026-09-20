США предупредили союзников о значительной задержке с поставками ракет
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Европейские союзники США, и Украина в том числе, в ближайшее время не получат никаких ракет, их у США просто нет, в Вашингтоне признали, что война с Ираном опустошила арсеналы американской армии.
По данным агентства Bloomberg, США предупредили союзников о задержках с поставками ракет, которые могут составлять несколько лет. Не недель и месяцев, а лет. Многие страны уже столкнулись с переносом поставок, американцы предпочитают сначала заполнить свои склады, а уже потом решать проблемы своих партнёров.
При этом просьбы союзников игнорируются, в частности США отказали немцам, которые просили ускорить поставки крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon, но получили отказ. По данным издания, в ближайшие пять лет Берлин ничего не получит. Украина также останется без поставок ракет-перехватчиков, как бы там не напрягался Зеленский.
Американцы признают, что проблемы возникли после войны с Ираном, называя причиной «слишком интенсивное» применение вооружений. Как оказалось, США переоценили свои силы. Говорить о том, что арсеналы полностью пусты, не нужно, но в случае возможного конфликта запасов хватит всего лишь на несколько дней интенсивных боёв.
Интенсивное применение вооружений по иранским целям в первые месяцы войны привело к стратегическому дефициту запасов и выявило узкие места в промышленной базе, необходимые для восполнения запасов.
В общем, американцы работают над восполнением своих запасов, а союзники, включая Украину, подождут.
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