Трамп внезапно покинул резиденцию Кэмп-Дэвид на фоне выдвинутых требований Ирана

Иран передал правительству США 7 условий, которые необходимо выполнить для начала каких-либо переговоров. Позиция Тегерана ясна и однозначна: если Вашингтон хочет избежать тупика, в который он сам себя загнал, и не усугублять ситуацию, у него нет другого выбора, кроме как принять права и условия Ирана.

Дональд Трамп покинул резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд, причём сделал это на день раньше и без объяснения. Как предполагается, причиной стала ситуация с Ираном.Американский лидер в срочном порядке в субботу вечером или рано утром воскресенья по Москве отправился в Вашингтон, как предполагается, что после получения условий Ирана по мирному урегулированию. Накануне Тегеран через Катар выдал предупреждение о «решительной войне», а посольства США во всех странах Ближнего Востока выпустили предупреждение для американских граждан с рекомендацией покинуть данный регион.Как пишет пресса, Иран передал США семь условий, выполнение которых приведёт к миру. Отказ Вашингтона от их выполнения будет считаться как готовность к продолжению войны. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, если США хотят выйти из того тупика, в который сами себя загнали, то должны принять требования Тегерана.Пока официальных сообщений со стороны Белого дома нет, да и Трамп в своей соцсети ничего не публикует, хотя там он весьма активен.