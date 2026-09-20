Трамп внезапно покинул резиденцию Кэмп-Дэвид на фоне выдвинутых требований Ирана

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Трамп внезапно покинул резиденцию Кэмп-Дэвид на фоне выдвинутых требований Ирана

Дональд Трамп покинул резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд, причём сделал это на день раньше и без объяснения. Как предполагается, причиной стала ситуация с Ираном.

Американский лидер в срочном порядке в субботу вечером или рано утром воскресенья по Москве отправился в Вашингтон, как предполагается, что после получения условий Ирана по мирному урегулированию. Накануне Тегеран через Катар выдал предупреждение о «решительной войне», а посольства США во всех странах Ближнего Востока выпустили предупреждение для американских граждан с рекомендацией покинуть данный регион.



Как пишет пресса, Иран передал США семь условий, выполнение которых приведёт к миру. Отказ Вашингтона от их выполнения будет считаться как готовность к продолжению войны. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, если США хотят выйти из того тупика, в который сами себя загнали, то должны принять требования Тегерана.

Иран передал правительству США 7 условий, которые необходимо выполнить для начала каких-либо переговоров. Позиция Тегерана ясна и однозначна: если Вашингтон хочет избежать тупика, в который он сам себя загнал, и не усугублять ситуацию, у него нет другого выбора, кроме как принять права и условия Ирана.

Пока официальных сообщений со стороны Белого дома нет, да и Трамп в своей соцсети ничего не публикует, хотя там он весьма активен.
26 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:20
    А где можно увидеть эти семь условий Ирана .Краткость - сестра таланта .Надо меньше разглагольствовать .Недвижимость Трампа на ближнем Востоке оценивается в миллиарды - может в этом причина .
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +6
      Сегодня, 08:25
      Видимо, эти условия сильно засекречены, ведь даже Трампу чтоб их прочитать пришлось выехать в Вашингтон! laughing
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 11:11
        Цитата: Pharmacist
        Видимо, эти условия сильно засекречены

        И чего вдруг все только сегодня принялись говорить про эти семь условий?
        Tasnim ещё 12-го сентября про это сообщил (https://tasnimnews.ir/en/news/2026/09/12/3695068/iran-oman-understanding-does-not-mean-reopening-of-hormuz-strait-source). Потом 15-го Резайи это еще раз подтвердил - «пока условия Ирана не будут выполнены, никаких переговоров не будет. Точка». (https://tasnimnews.ir/en/news/2026/09/15/3697027/no-talks-until-iran-s-conditions-are-met-top-security-official) и 19-го в соцсети Х. Сегодня уже спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф подключился (https://tasnimnews.ir/en/news/2026/09/20/3701078/iran-s-messages-conditions-relayed-to-us-qalibaf). Что ли давят на Пис Дила Трампова? laughing
        А насчет семи пунктов, Газета.ру еще 12-го предположение сделала. https://www.gazeta.ru/politics/2026/09/12/23543245.shtml
    2. faterdom Звание
      faterdom
      +9
      Сегодня, 08:27
      Там среди прочих снять ВСЕ санкции и разморозить ВСЕ активы Ирана. Учитывая, сколько десятилетий эти деньги "заморожены", то есть отобраны, выплата их на самом деле сейчас - это нечто сродни выплаты репараций.
      Ну и снятие санкций с запутанной американской системе власти практически невозможно, или президент против, или конгресс или сенат не доберет голосов за это предложение. Или верховный суд отменит такую отмену. Короче, там куча предохранителей от любого решения вопроса, который кому-то в Америке не понравится.
      Плату за проезд Иран тоже отменять не намерен, и это тоже для США признание поражения.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 08:32
        Да уж Трамп влез так влез ,не зря с 80ых годов ни один президент США не начинал войну с Ираном .А этот начал ?! На что надеялся ?
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +4
          Сегодня, 09:33
          Есть такое мнение, что его основной задачей было устроить эпический бардак на БВ и уронить наповал снабжение нефтью и газом Гейропы. Ну и удобрениями до кучи. Попутно - нагадить маленько Китаю с Индией.. Типа победа над Ираном в планах особо и не значилась.

          Коли так - в рамках фактически объявленной войны США против Гейропы Донни-то пока действует весьма и весьма успешно..
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 09:16
        Цитата: faterdom
        Учитывая, сколько десятилетий эти деньги "заморожены", то есть отобраны

        Учитывая склонность США дербанить чужие активы, по разным причинам оказавшиеся в США или под контролем США - сомневаюсь, что там есть, что "размораживать".
        Цитата: faterdom
        Плату за проезд Иран тоже отменять не намерен, и это тоже для США признание поражения.
        В ситуации, в которую Трамп загнал США с Ираном - любое действие США, кроме продолжения до бесконечности войны, будет признанием поражения.
        Тут ведь всё просто - ничего не достигли, всё хуже, чем было до войны. Остаётся бомбить и врать, что "вот ещё чуть-чуть - и будет СОВСЕМ ПОЛНАЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ победа". Врать до тех пор, пока хоть кто-нибудь в мире будет верить. Потом - сбежать. Как обычно. Но это уже дело следующего президента. Предположительно - демократа.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 09:37
          Хуже, чем было до войны - для кого? Уж точно не для США... Для всего остального мира - да, но США?
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 10:20
            Цитата: paul3390
            Хуже, чем было до войны - для кого? Уж точно не для США...

            США - это ещё не весь мир. И за репутацией своей они не сильно следят, но слова-то правильные надо говорить. А если цельный их президент говорит: "Пролив свободен, мы охраняем, велкам!", а Иран в борт всаживает - тут уж приходится признать, что всё не так радужно и "ещё чуть-чуть - и совсем-совсем победим".
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +2
              Сегодня, 10:25
              Да клал он на то, что другие о нём думают! Дедушка оттягивается. А чего не оттягиваться - если основная задача практически выполнена, Гейропа от ресурсов отлучена. Осталось только не допустить открытия пролива ещё хотя бы бы годик-другой - и жизнь удалась.. Как и карьера. США-то побеждают! Просто цель войны - совсем не совпадает с официально заявленной...
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 10:30
                Цитата: paul3390
                Просто цель войны - совсем не совпадает с официально заявленной...

                Как нас учительница по геометрии учила писать в конце решения задачи на доказательство - "Чтд." ("Что и требовалось доказать")
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:05
      tralflot1832
      Сегодня, 08:20

      hi Одним из решений цугцванга для военного преступника и педофила коалиции Эпштейна из Фашингтона был бы импичмент рыжему нарциссу и посадка на руль Вэнса с началом переговоров с ИРИ накануне промежуточных выборов.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 09:36
        А почему вы считаете что у Донни цугцванг? what И что его вообще волнуют эти самые промежуточные выборы? what
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 10:10
          paul3390
          Сегодня, 09:36

          hi Цугцванг для рыжего педофила - это внешнее общественное восприятие, а для личного обогащения всей семьи военного преступника из Фашингтона и всей гоп-компании, которая им руководит, золотая эра освоения сверходоходов.
          Ничего личного - только бизнес.
          Диктатура буржуазии процветает.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +3
            Сегодня, 10:19
            Я лично думаю - Донни посадили на трон выполнить спец.миссию. Сокрушить Гейропу и прежде всего - Англию. Окончательно. Заодно - нагадить глобальным финансистам. По этим вопросам - у демов с респами нет особых разногласий. По такому случаю - он получил индульгенцию за свои действия, ну и конечно преференции для своей семьи и друзей..

            Он уже старый, жить не долго, да и карьера точно закончена. Чего бы и не взяться за такую миссию напоследок? И великое дело свершишь, и близких обеспечишь, и оттянешься под конец жизни. Вот он и оттягивается - а многие почему-то считают что он глупости творит. Да нет - делает всё правильно, просто ещё и удовольствие от этого получает, позволяя себе дикие выходки..
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              +1
              Сегодня, 10:26
              paul3390
              Сегодня, 10:19

              hi В моём представлении всё гораздо сложнее, а внешняя мишура для публики - это всего лишь мизансцена.
              На самом деле на гадящих островах и Ватикане находится мозговой центр, а все щупальца глобалистов исполняют указания за селёдочной Атлантической лужей, гейропе, исраэле.
    4. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      0
      Сегодня, 10:33
      Цитата: tralflot1832
      Недвижимость Трампа на ближнем Востоке оценивается в миллиарды

      В июле 2026 года КСИР Ирана официально назвал недвижимость Трампа на Ближнем Востоке «законной целью для ударов» — на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. В список попали башня в Дубае, объекты в Джидде и Эр-Рияде, а также гольф-клубы. Совокупная стоимость всех ближневосточных активов и проектов Дони экспертами оценивается примерно $17 млрд.
    5. Ковакс Звание
      Ковакс
      0
      Сегодня, 11:37
      Прекращение военного давление, блокады Ормуза. Возмещение убытков, разморозка активов, прекращение БД против хуситов.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:28
    Цитата: Pharmacist
    Видимо, эти условия сильно засекречены, ведь даже Трампу чтоб их прочитать пришлось выехать в Вашингтон! laughing

    Одно условие я точно знаю - США должны выплатить Ирану компенсацию за нанесённый ущерб .
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 10:22
      Цитата: tralflot1832
      Одно условие я точно знаю - США должны выплатить Ирану компенсацию за нанесённый ущерб .
      Включая сорок лет санкций!
  3. TEM Звание
    TEM
    +4
    Сегодня, 08:52
    Персы показали всему миру , что у них есть ,, Фаберже "и рыжий клоун - кусучая вша на их многовековом пути ...
  4. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 09:08
    Трамп великий спекулянт и торгаш, но не политик, редко кто из американских президентов имел такой дар.
  5. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 09:10
    Есть информация, что одним из условий Ирана является отстранение от власти Шестипалого Биби и Педофила Дони.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:55
    Цитата: paul3390
    А почему вы считаете что у Донни цугцванг? what И что его вообще волнуют эти самые промежуточные выборы? what

    Вот именно ,ему эти промежуточные выборы не важны .У демократов голова кругом ,Зачем Трамп играет в поддавки перед промежуточными выборами ? Зачем ,чёрт бы его побрал ? bully
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 10:21
    Иран передал правительству США 7 условий
    Такое в истории впервые, когда "побежденная" страна выставляет стране "победителю" условия! Да ещё и семь штук! wink
  8. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 11:01
    Если Трамп ничего не опубликовал в соцсетях, значит, условия действительно не для слабонервной части американцев. По видимому: репарации, а платить по счетам американцы очень не любят.