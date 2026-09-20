Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве провалилась
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Самая массированная атака бандеровского режима на Москву отражена. По имеющимся данным, с субботы и по настоящее время средствами ПВО перехвачено более полутора тысяч украинских беспилотников.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил об отражении «самой массированной» за всё время атаке. По его словам, противник направил на столицу России порядка 1600 беспилотников самолётного типа, большинство из которых были перехвачены на дальних рубежах. Тем не менее, 450 из них смогли прорваться в Подмосковье и были сбиты на подлёте к Москве.
Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, с субботы на всех рубежах отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве.
Как предполагается, такая массированная атака была организована с целью срыва выборов, Зеленский и его клика ставили себе такую задачу, но сделать этого противнику не удалось. В то же время подтверждаются попадания дронов по жилым домам в Подмосковье, а также по московскому НПЗ, украинские паблики активно распространяют кадры возгораний и столбов дыма над данным объектом.
Как отмечают эксперты, такой концентрации беспилотников противнику удалось добиться путём их переориентации на одно направление. При этом предполагается, что Киев использовал для удара сделанный запас дронов, попытавшись всё же продавить российскую систему ПВО, что ему, в общем, не удалось.
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