Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве провалилась

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Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве провалилась

Самая массированная атака бандеровского режима на Москву отражена. По имеющимся данным, с субботы и по настоящее время средствами ПВО перехвачено более полутора тысяч украинских беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил об отражении «самой массированной» за всё время атаке. По его словам, противник направил на столицу России порядка 1600 беспилотников самолётного типа, большинство из которых были перехвачены на дальних рубежах. Тем не менее, 450 из них смогли прорваться в Подмосковье и были сбиты на подлёте к Москве.



Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, с субботы на всех рубежах отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве.

Как предполагается, такая массированная атака была организована с целью срыва выборов, Зеленский и его клика ставили себе такую задачу, но сделать этого противнику не удалось. В то же время подтверждаются попадания дронов по жилым домам в Подмосковье, а также по московскому НПЗ, украинские паблики активно распространяют кадры возгораний и столбов дыма над данным объектом.

Как отмечают эксперты, такой концентрации беспилотников противнику удалось добиться путём их переориентации на одно направление. При этом предполагается, что Киев использовал для удара сделанный запас дронов, попытавшись всё же продавить российскую систему ПВО, что ему, в общем, не удалось.
90 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +9
    Сегодня, 08:56
    Попытка киевского режима провалилась полностью! СВО идёт по плану и в соответствии с графиком.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 09:15
      hi Не будем переживать, спецпред Дмитриев бьёт копытами в предвкушении скорой встречи с жуликоватыми сионистами эятькоффым- витькоффым.
      На этот раз у него будет больше козырных карт на переговорах с посланниками рыжего педофила из Фашингтона.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +11
        Сегодня, 09:24
        "На этот раз у него будет больше козырных карт на переговорах с посланниками рыжего педофила из Фашингтона." - Когда садишься играть с профессиональными каталами количество козырей в твоих картах не имеет значения, ты заведомо в проигрыше.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 09:27
        Цитата: ZovSailor
        спецпред Дмитриев бьёт копытами в предвкушении скорой встречи с жуликоватыми сионистами эятькоффым- витькоффым.

        Уверен, что на Московском НПЗ есть комната для переговоров. Или им только Кремль подавай?
      3. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +1
        Сегодня, 09:27
        Цитата: ZovSailor
        спецпред Дмитриев бьёт копытами в предвкушении скорой встречи с жуликоватыми сионистами эятькоффым- витькоффым.

        Дмитриев как может улучшает переговоры фон и воскрешает Дух Анкориджа. Совместные фото у кабака на фоне вывески "Все для победы". А стало быть, и волноваться насчёт хлопков в Подмосковье и Москве резона нет. Есть резон помнить, что если драка неизбежна, бить надо первым, а если в руках у врага нож, не стоит откладывать до лучших времён применение пистолета, потому что без пистолета лучшие времена могут и не наступить.
        Впрочем, как все вы прекрасно понимаете, всё это всего лишь благопожелания...
        1. Pohoda Звание
          Pohoda
          +3
          Сегодня, 09:51
          Все вы знаете пословицу… «Ворона вороне не выклевывает глаза».
          И это вдвойне верно в случае людей, которые получили одинаковое образование в одних и тех же вузах, были воспитаны и подготовлены к жизни одной и той же политической системой и, по сути, работали в одних и тех же транснациональных компаниях.
          И благодаря этому их единственной целью и смыслом жизни являются деньги и защита интересов этих международных групп. А в финансовом мире это верно вдвойне.
          Интересы людей или даже целых народов с их точки зрения не имеют значения.
          Главное — это международный финансовый капитал и то, что он принесёт им лично.
          А как этого добиться? Попасть в ближайший круг лиц, принимающих решения, завоевать их доверие, а затем оказывать влияние ,конечно же, в интересах своих хозяев и своего социального круга, жизненные цели и идеи которых они полностью поддерживают.
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 11:56
            Война — это когда совершенно незнакомые друг другу люди убивают друг друга во славу и на благо людей, которые отлично знакомы, но не убивают друг друга.
            © Поль Валери
      4. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 09:45
        у него будет больше козырных карт

        Если уж сел с шулерами - надо выкладывать не козыри а пару кольтов на стол...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 10:20
          paul3390
          Сегодня, 09:45

          hi Видимо, парень отягощён жёсткими инструкциями от Кремля и, подозреваю, личными капиталами где-то на лазурном берегу Майами.
          К сожалению, время мистера "Нет" А. Громыко для страны рано миновали, тому как с наглосаксами необходимо поступать их же силовыми методами.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 10:21
            Хорошо если из Кремля инструкции-то... Возможно - всё гораздо печальнее...
    2. Jovanni Звание
      Jovanni
      +2
      Сегодня, 09:25
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Попытка киевского режима провалилась полностью! СВО идёт по плану и в соответствии с графиком.

      Так вот! Ихние попытки провалятся и на предстоящих в 2031 году президентских выборах! Ура...
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        0
        Сегодня, 10:30
        Смешно. Но тем не менее, с точки зрения президента и государства, всё идёт хорошо и по плану. И это объективно так.

        А вообще по теме, хахлы проспали очередной виток перевооружения. В 26-м, надо было переходить на ракеты, что ВС РФ и сделали. На 5-й год войны, наконец-то, мы, из вечно рефлексирующих и догоняющих, вышли вперёд. Если наши пвошники не врут (такая вероятность есть) и если в сети не врут про стоимость хахлятских БПЛА, то они сегодня, практически вхолостую потратили порядка 300-350 миллионов бакинских.
  2. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 09:01
    Аллилуйя! Из 1600 дронов почти все сбиты, только есть жертвы и разрушения, и попали в НПЗ.

    Сколько же дронов налетало на Москву в 2022? Сколько будет налетать в 2027 г? Но всё это меркнет перед тем, что не удалось добиться "срыва выборов", как будто их что-то могло сорвать!
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +4
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Борис Сергеев
      Из 1600 дронов почти все сбиты, только есть жертвы и разрушения, и попали в НПЗ.

      Северная война со шведами при Петре Первом длилась 20 лет. Мединский сказал, будем брать с него пример. Пока война в пределах графика, как в славные петровские времена! Очередная жалкая попытка хoxлов втянуть Москву в войну между Украиной и Россией полностью провалилась...
      1. Лад Звание
        Лад
        +6
        Сегодня, 09:30
        Удивительно идет эволюция высказываний: от "Киев за три дня" до "со шведами 20 лет воевали - и теперь повоюем". Тут и эволюция сроков удивляет и само понятие "война". Войны ведь официально нет. Точно так же нет как нет прорывов беспилотников. И войны почти нет и беспилотникики почти не прорвались. И потерь нет. Ну прям живи и радуйся.
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          0
          Сегодня, 10:40
          Цитата: Лад
          Удивительно идет эволюция высказываний: от "Киев за три дня"

          "Киев за три дня" обещал американский генерал и его фразу подтянули для того, чтобы родить перемогу на фоне потерянных областей в начале СВО. Потом ЦИПСОта приписала эту фразу русским. И получилось "зато Киева за три дня не смогли взять" - уже перемога!
      2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        -1
        Сегодня, 09:31
        Вот только в войне со шведами не было непрерывных боевых действий, было состояние войны с несколькими сражениями. Да и по тылам в то время не били.
      3. кот Краш Звание
        кот Краш
        -1
        Сегодня, 11:04
        Так, будем ждать объявления войны и Полтавского сражения?
        1. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          0
          Сегодня, 11:44
          Цитата: кот Краш
          Так, будем ждать объявления войны и Полтавского сражения?
          До этого интернет пердунчики все с ВОВ сравнивали. И Сталинград им мерещился, потом Курск и тд. Теперь опустились до Северной войны
    2. Седов Звание
      Седов
      -1
      Сегодня, 09:45
      Но всё это меркнет перед тем, что не удалось добиться "срыва выборов", как будто их что-то могло сорвать!
      Ну тогда "Даешь ежедневные повсеместные выборы в России".. На каждом НПЗ предлагаю поставить по Кремлю. Он неплохо охраняется.
    3. zloybond Звание
      zloybond
      -2
      Сегодня, 09:50
      нет желания, чтобы враг в гейропе умывался кровью = проще смотреть как свой народ гибнет.
  3. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 09:01
    Ну конечно не удалась, судя по фото МНПЗ неслабо полыхает, заявления о якобы лучшей защите НПЗ, оказались очередным пшиком от властей, в дни аыборов всем стало ясно, чего стоят их заявления.
    1. KCA Звание
      KCA
      -9
      Сегодня, 09:07
      Ни одно ПВО/ПРО в мире не даст 100% неуязвимости объекта, если я в вас пальну из АК-47 по суперпупер бронежилету 999 бронестойкости, велик шанс, что попаду между пластинами и прошью кевлар прям насквозь, американские полицмены очень боятся старенького ТТ, прошивает от пуза до жопы
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        +7
        Сегодня, 09:11
        Согласен с вами, но зачем тогда делать громкие заявление о том что НПЗ защищены лучше если они всеравно горят??? Зарабатывание политических очков перед выборами? С бензином проблемы еще не полностью решились, людей не проведешь...
        К тому же Москва защищена лучше всех городов и если сюда прорвались, то до любых НПЗ доберуться, вопрос только в том сколько дронов задействуют.
        1. KCA Звание
          KCA
          -7
          Сегодня, 09:17
          На календарь смотрели? Лет вам сколько? Не знаете, или не помните СССР, где никто никого не бомбил, а в уборочный сезон, кроме как у уборщиков, бензин взять негде было, вообще, комбайны и прочие дизеляки слюнями исходили, глядя как водилы ЗиЛ-130 с зерном и корнеплодами всякими канистрами бенз продавали
          1. Пур Наволок Звание
            Пур Наволок
            -3
            Сегодня, 09:34
            а в уборочный сезон, кроме как у уборщиков, бензин взять негде было,

            Так везде и не было ? Голимейшее враньё ! Если и пишете подобный бред то хоть делайте уточнение , что бензина не хватало в единичных случаях и в самых завалящих колхозах а не "везде".☝️
            1. KCA Звание
              KCA
              -3
              Сегодня, 09:39
              Конкретно - Тульская обл, Донской район, топливо, а в горби времена и синьку вообще в уборочную запрещали, ещё вопросы?
              1. d4.fokin Звание
                d4.fokin
                -2
                Сегодня, 11:02
                Цитата: KCA
                Конкретно - Тульская обл, Донской район, топливо, а в горби времена и синьку вообще в уборочную запрещали, ещё вопросы?

                Вы хрен с редькой не смешивайте, где вы видели советскую власть при этом козле. Да не забудьте напомнить, что цена за 92 бензин 15копеек за литр а солярка ещё меньше.
                1. KCA Звание
                  KCA
                  0
                  Сегодня, 11:06
                  Да нуна, а почему купоны на 72 в каждом ларьке были по 30-36 копеек? конкретно у меня от школы до дома в ларьке "мороженное"
                  1. Комментарий был удален.
                  2. d4.fokin Звание
                    d4.fokin
                    -1
                    Сегодня, 11:19
                    Цитата: KCA
                    Да нуна, а почему купоны на 72 в каждом ларьке были по 30-36 копеек? Конкретно у меня от школы до дома в ларьке «Мороженное».

                    Вы внимательно читали то, что я написал? Время меченного, советская власть кончилась. Да, если по дороге кончился бензин, можно было остановить любую машину, и тебе бесплатно могли налить ведро.
                  3. Andobor Звание
                    Andobor
                    0
                    Сегодня, 11:52
                    Цитата: KCA
                    почему купоны на 72 в каждом ларьке были по 30-36 копеек?

                    Да, мне таких талонов два три номинала приходилось отдавать что бы заправится.
                    Три талона по 20 литров отдаешь,
                    - 20 литров заливаешь.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Сегодня, 09:20
          Цитата: navigator777
          громкие заявление о том что НПЗ защищены

          Защита 99,9%, лучше не может быть в принципе, чисто статистически.
          1. navigator777 Звание
            navigator777
            -1
            Сегодня, 09:28
            А зачем заявления делаются тогда, если они горят а бензина как небыло так и нет? И как верить после этого им что мобилизации не будет?
        3. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          -2
          Сегодня, 09:44
          Что же делать ? Какие предложения?
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 09:48
        очень боятся старенького ТТ

        Не боятся а не любят, ибо он заставляет носить броню классом выше, а следовательно - тяжелее и неудобнее..
      3. cmax Звание
        cmax
        +5
        Сегодня, 10:14
        Цитата: KCA
        Ни одно ПВО/ПРО в мире не даст 100% неуязвимости объекта,

        Слабое оправдание ПВО второй армии мира, ведущей боевые действия пятый год. Обычно так покрывают некомпетентность тех от кого зависит защита страны.
        Потому, что главное не сбивать, а не дать взлететь и поразить пусковые в момент выхода на позиции. При отсутствии достаточного количества спутников наблюдения, российских аналогов Авакса имеемчто имеем. Имхо.
        1. Розмари Звание
          Розмари
          0
          Сегодня, 10:38
          Цитата: cmax
          Слабое оправдание ПВО второй армии мира,

          Да еще учитывая, что расстояние от Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне до Московского Кремля (прикрытого несколькими рубежами ПВО) составляет 26,9 км по автомобильным дорогам и около 15 км по прямой
        2. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Сегодня, 10:54
          Цитата: cmax
          Потому, что главное не сбивать, а не дать взлететь и поразить пусковые в момент выхода на позиции

          Напомните, у США получилось это сделать с Ираном?

          Цитата: cmax
          При отсутствии достаточного количества спутников наблюдения, российских аналогов Авакса имеемчто имеем

          У США тоже нет достаточного количества спутников и аваксов? )))
        3. kolian Звание
          kolian
          0
          Сегодня, 11:09
          Лучше расскажи про ваш железный купол 😂
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -7
      Сегодня, 09:10
      Цитата: navigator777
      Ну конечно не удалась,

      Антикриз каклячий, по статистике максимум один из тысячи дальнебойных украинских дронов достигает цели это 0,01%, один из ста наносит повреждения уже сбитым, это фантастическая эффективность работы ПВО.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        +7
        Сегодня, 09:56
        Причем тут каклятский антикриз если кризис с бензином у нас в России и горящий НПЗ в Москве в день выборов тоже в России, аы разве не видите проблему или вам просто наплевать?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -8
          Сегодня, 10:10
          Цитата: navigator777
          если кризис с бензином у нас в России и горящий НПЗ в Москве

          Да, тупарикам говорят: скакать, нада скакать, и будет тебе счастье аки кaклам в Кaклостане.
          А то что эффективность работы ПВО 99,9%, тупарикам не говорят, - "чтоб ярость благородная вскипала как волна".
        2. cmax Звание
          cmax
          +2
          Сегодня, 10:17
          Цитата: navigator777
          Причем тут каклятский антикриз если кризис с бензином у нас в России и горящий НПЗ в Москве в день выборов тоже в России, аы разве не видите проблему или вам просто наплевать?

          По ходу он из особой колонки заправляется, где всегда есть бензин, так что хочешь можно писать. Утрирую конечно, но не видеть проблем с горящими НПЗ это уже садомазохизм
        3. kolian Звание
          kolian
          -2
          Сегодня, 11:10
          Кризис с бензином??? В какой стране вы живёте?
        4. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          -1
          Сегодня, 11:48
          Цитата: navigator777
          Причем тут каклятский антикриз если кризис с бензином у нас в России и горящий НПЗ в Москве в день выборов тоже в России, аы разве не видите проблему или вам просто наплевать?
          Да видят они все, просто интернет-троллям подкинули денег перед выборами...хотя лучше бы на защиту НПЗ направили hi
    3. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 09:35
      Цитата: navigator777
      судя по фото МНПЗ неслабо полыхает, заявления о якобы лучшей защите НПЗ,

      Нельзя не отметить, что мощная система ПВО (одну Капотню прикрывало ок. 30 установок) не подвела, сработала на совесть. Пусть даже этот конкретный НПЗ дает Москве 40%+ потребляемого бензина, врагу не стоит радоваться: на все 100% лишить Белокаменную горючего ему не удалось.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 09:04
    субботы на всех рубежах отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве.

    Значит враг смог накопить эти БПЛА, враг смог их запустить, враг смог координированно их направить на Москву...значит силы у противника ещё имеются.
    Значит такой же налёт следует ожидать и на Новый год. request
    Неприятно конечно...но это реальность.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +4
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Значит такой же налёт следует ожидать и на Новый год.

      Только на Новый год? Да Вы оптимист - теперь такие налеты, это не раз в году, а наша повседневная обыденная реальность
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +6
    Сегодня, 09:04
    О беспрецедентной масштабности сегодняшнего налета на Москву...
    Более 1600 дронов. Исторический рекорд. И все на Москву (даже с пусковых установок на юге Украины):
    "Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Тем не менее, несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет.
    Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", - Мэр Москвы Сергей Собянин.
    Комментарий. И еще пара слов от себя. Повторюсь, такой концентрации противник добился путем переориентации всех пусковых на одно направление (обычно их минимум два, хотя бывает и три). И использование запаса дронов, которые ему удалось сэкономить накануне.
    То есть это его на сегодня теоретический предел. Вот максимум того, что он вообще способен при максимальной концентрации удара. И только это и позволило противнику буквально "прогрызть" защиту Москвы.
    Как результат несколько прилетов по НПЗ в Копотне и несколько поврежденных жилых домов.
    А значит и я соглашусь этой ночью наше малое ПВО (как и большое), как и ВКС показало, что ОНИ ЛУЧШИЕ. Не думаю, чтобы кто-то в мире вообще был способен на такой (даже близкий) результат при таких параметрах налета...
    МАХ Юрий Подоляка
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +4
      Сегодня, 09:12
      Такие налёты наверняка просчитываются на суперкомпьютерах в НАТО...учитывается всё...от плотности сил ПВО до погодных условий по всему маршруту полётов БПЛА. what
      Я думаю ВСУ в одиночку такое не способно провернуть...без помощи НАТО не обошлось.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +6
        Сегодня, 09:35
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Я думаю ВСУ в одиночку такое не способно провернуть...без помощи НАТО не обошлось.

        Правда приятнее думать, что мы пятый год не можем победить не какую-то задрипанную Украину, а целый агрессивный империалистический блок НАТО с ее 32 странами-участниками, 3,2 миллионами солдат, 1,5 триллионами долларов военных расходов и штаб-квартирой в Брюсселе?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -8
          Сегодня, 09:39
          Цитата: Розмари
          не можем победить не какую-то задрипанную Украину,

          У Украины ни чего нет, ни денег ни оружия, даже своих патронов нет, воюет Запад. Украинское только мясо, ЧВК на содержании Запада.
        2. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          +1
          Сегодня, 10:06
          приятнее думать, что мы пятый год не можем победить не какую-то задрипанную Украину,

          В отличии от Трампа победившего шесть раз задрипанный Иран в тапочках, мы не заявляем что победили Украину...это всё еще впереди...нужно время.
        3. kolian Звание
          kolian
          0
          Сегодня, 11:11
          А это разве не так???.....
    2. faterdom Звание
      faterdom
      +7
      Сегодня, 09:36
      По Ростовской области сегодня много, по-моему около 70. Так что, не все на Москву полетело, хотя и львиная для.
  6. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +4
    Сегодня, 09:15
    Ну не знаю как на счёт того, что они все собрали и отправили на Москву. В Сочи сирена орала и стрельба была.
  7. МЮД Звание
    МЮД
    +8
    Сегодня, 09:41
    Зачем ни к селу и не к городу лепить, "Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве". Какие выборные мероприятия проходили ночью? Участки закрыты, люди по домам спят. И ладно бы это был бы первый налет. Ибо они подобные налеты и ранее делали.
    Повлиять на выборы еще соглашусь.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +2
      Сегодня, 09:55
      Цитата: МЮД
      Попытка Зеленского сорвать выборы

      Результаты выборов в России неизбежны как смена времен года, как смерть и налоги, как крах капитализма - их невозможно сорвать
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +1
        Сегодня, 10:56
        Как можно в принципе сорвать выборы, если результаты уже давно подсчитаны до последнего голоса и лежат на серверах ЦИКа?
    2. cmax Звание
      cmax
      -1
      Сегодня, 10:21
      Цитата: МЮД
      Зачем ни к селу и не к городу лепить, "Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве". Какие выборные мероприятия проходили ночью? Участки закрыты, люди по домам спят. И ладно бы это был бы первый налет. Ибо они подобные налеты и ранее делали.
      Повлиять на выборы еще соглашусь.

      Наверное сейчас это как раньше "Слава КПСС". Какое время такие слоганы
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:42
    Зеленский добился ,что он просто стал " раздражителем" в наших переговах с США .
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -1
    Сегодня, 09:48
    Многие комментарии сложно понять: серьёзно или сарказм?...
    1. Лад Звание
      Лад
      +6
      Сегодня, 09:59
      Ну у Вас и вопросы. ) Кто же будет тут серьезно писать? Сразу ведь забанят. Это Эзопов язык называется. А еще да, сарказм. И еще много чего, только не серьезно. Читать надо не строки написанного, а между строк. А как иначе?
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +1
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Лад
        Ну у Вас и вопросы. ) Кто же будет тут серьезно писать? Сразу ведь забанят. Это Эзопов язык называется. А еще да, сарказм. И еще много чего, только не серьезно. Читать надо не строки написанного, а между строк. А как иначе?


        Ваша правда, как и у Лёхи. Но комментарии к этой новости почти все двусмысленные. А причины конечно понятны. ...
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 10:00
      Цитата: samarin1969
      Многие комментарии сложно понять: серьёзно или сарказм?...

      Как раз здесь все просто...люди боятся откровенно высказывать свои мысли...в ход идёт эзопов язык.
      Понимайте как хотите.
  10. Juan Звание
    Juan
    -2
    Сегодня, 09:51
    "Si ritiene che l'Ucraina abbia usato tutto il suo arsenale per attaccare Mosca" Ma chi lo dice? Chissà quanti ne avranno ancora da qualche parte! È possibile che il servizio di intelligenza non sia in grado di scoprire da dove vengono lanciato i droni? Nemmeno la Russia con tutto il suo potere ha lanciato tanti droni in un solo giorno. E se venissero lanciati dall' estero? Insomma sembra che l'Ucraina semi distrutta sia ancora una potenza che può impensierire Mosca! Lasciatemi x che tutta questa storia è molto umiliante per la Federazione russa!
    1. MichIs Звание
      MichIs
      0
      Сегодня, 11:48
      Quale "Ucraina semidistrutta"? Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'UE (Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, ecc.), il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, ecc. Putin deve mantenere le sue promesse e colpire le fabbriche in questi paesi che producono armi contro la Russia. Prima deve colpire con armi convenzionali, poi con armi nucleari.
  11. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:54
    Ну как отражена...сижу 6-й час в Тюмени, Внуково не принимает
    И сарказм -на наши выборы никто помешать не сможет..
    .146% обеспечено
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Konnick
      Ну как отражена...сижу 6-й час в Тюмени, Внуково не принимает
      И сарказм -на наши выборы никто помешать не сможет..
      .146% обеспечено

      А трудно было предположить, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов, именно в период выборов?
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Теренин
        А трудно было предположить, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов, именно в период выборов?

        Нет не трудно...
        А трудно было нашим властям спрогнозировать массированный налет на Москву? И принять меры типа превентивного удара и усиления ПВО по предполагаемому маршруту полета беспилотников, а уж НПЗ в Капотне стал символом бесполезных мер защиты
        1. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          -1
          Сегодня, 11:52
          Цитата: Konnick
          а уж НПЗ в Капотне стал символом бесполезных мер защиты
          Это точно...фактически самый главный НПЗ страны защитить не могут. Зато местные пердунчики верещат про лучшее ПВО в мире.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 10:03
      сижу 6-й час в Тюмени, Внуково не принимает

      Угораздило же вас...сочуствую. hi
  12. Klim95 Звание
    Klim95
    -3
    Сегодня, 10:11
    Можно только предполагать, как ВС РФ отомстят за сегодняшний налёт. Но ответка будет серьёзной. Только вот Зеленскому на это наплевать. Должна наконец поступить команда - он и его команду в расход. Или всё напрасно.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:14
    Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил
    Отражение воздушных атак, это разве дело мэра?
    1. MichIs Звание
      MichIs
      -2
      Сегодня, 10:23
      Мэр - ответственный полностью за город. Для вас это секрет?
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:24
        Цитата: MichIs
        Мэр - ответственный полностью за город. Для вас это секрет?
        За теплоснабжение, канализацию и отражение воздушных атак?
        1. MichIs Звание
          MichIs
          -1
          Сегодня, 10:31
          Второй раз для особо одаренных - Да, отвечает и принимает меры по обороне населенного пункта (во взаимодействии с военными), все это входит в его обязанности.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:16
    Цитата: paul3390
    Если уж сел с шулерами - надо выкладывать не козыри а пару кольтов на стол...
    Или чтобы друзья ждали неподалеку wink
  15. MichIs Звание
    MichIs
    -3
    Сегодня, 10:21
    Да вроде вчерась Путин по телеку грозился супостатам. Давайте дождемся окончания выборов и посмотрим выполнит ли он свое слова пацана или же обратно где-то раздобудет пачку красных фломастеров и будет имя чертить свою 1000-ую красную линию, вместо того, чтобы мобилизовать Страну, подготовиться к полномасштабной войне (в том числе и с применением ЯО) и уже "начать воевать по-настоящему". Вот тогда и поговорим. ПС. еще в 2022 году надо было это делать, а не в 2026. Да даже не в 2022, а 2014 или еще раньше, вместо разговоров на Мюнхенских конференциях.
  16. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +6
    Сегодня, 10:26
    Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук: «Мы ещё не начинали» – не сработало. Программа НАТО расписана на 15 лет. Американский и европейский ВПК сегодня получают многомиллиардные заказы, а производство систем вооружения расширяется, в том числе под украинские потребности. Сейчас мы наблюдаем управляемую эскалацию, цель которой – не одержать верх над Россией, а максимально ослабить и заставить потратить по максимуму ресурсов. А украинцы используются в качестве не более чем застрельщика и испытательного полигона.
  17. RUSSR
    RUSSR
    0
    Сегодня, 10:30
    Эти жалкие удары нам нипочем. Хоть еще тысячу таких налетов сделаете по Москве . А по другим регионам не надо. Россия сила!
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 10:34
      Цитата: RUSSR
      Эти жалкие удары нам нипочем. Хоть еще тысячу таких налетов сделаете по Москве . А по другим регионам не надо. Россия сила!

      За что так Москву не любите?
  18. Анна Штольц Звание
    Анна Штольц
    0
    Сегодня, 10:31
    Вот интересно, БОЛЕЕ 1600 БПЛА - это сколько? Только через наш небольшой приграничный населённый пункт летят без перерыва, роями. Как их подсчитать можно? Думала, "дальние подступы к Москве" - это Белгородская область, но, наверное, нет, где-то ближе.
  19. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 10:32
    Какова дальнейшая судьба атакованных кораблей и грузов с них?
    Читал, только об одном затонувшем корабле из всех атакованных. Не было информации и о полностью сгоревших.
    1. MichIs Звание
      MichIs
      0
      Сегодня, 10:37
      Меня тоже это интересует. Куда деваются все эти "пораженые корабли" и военные грузы с них. - дрейфуют в море, отвозятся к румынским берегам и там разгружаются или что...?
      1. Комментарий был удален.
      2. RUSSR
        RUSSR
        0
        Сегодня, 10:42
        Туда же куда пропадают котлы и тысячи окруженных военных всу
  20. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    Сегодня, 10:48
    Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве провалилась
    да мы и сами с этим справляемся, за два дня 44 процентов проголосовавших говорит само за себя
  21. shm_kv Звание
    shm_kv
    -1
    Сегодня, 11:08
    Кажется целью было нанесение серьезного ущерба экономике путем повреждения очередного НПЗ и она достигнута. А количество БПЛА тут роли не играет - хозяева (заказчики) всегда пришлют нужное количество.
    Удивляет другое, что в бюджете Москвы не нашлось денег радикально защитить критические установки (например, возвести бетонные укрытия). Вероятно, текущая ситуация всех устраивает.
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 11:56
      Цитата: shm_kv
      Удивляет другое, что в бюджете Москвы не нашлось денег радикально защитить критические установки (например, возвести бетонные укрытия). Вероятно, текущая ситуация всех устраивает.
      Да хотя бы металлокаркасные, как уже в Эмиратах сделали. От ракет не спасет, но от дронов вполне https://topwar.ru/288554-ne-kletka-a-marshrut-reshenija-chto-na-samom-dele-pokazali-karkasy-v-oaje.html
  22. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 11:33
    Пока по очкам Москва у каклят выигрывает. Ждем следующий раунд.