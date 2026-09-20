Логистические центры, склады и порты: Россия продолжает бить по Украине

1 655 6
Логистические центры, склады и порты: Россия продолжает бить по Украине

Россия продолжает бить по Украине, сегодня ночью под ударами оказались Киевская и Одесская области, а также морская логистика. Про удары по морским судам наши военные не забывают.

Согласно данным от Минобороны, в ночь с субботы на воскресенье ракеты для ударов не применялись, работали исключительно дронами-камикадзе, в том числе реактивными «Геранями-4 сикер». Били по складам ВСУ, логистическим центрам, портам и морским судам.



В Киевской области в результате ударов накрыли склад компании FIRE POINT, расположенный в населённом пункте Боярка. Как сообщается, на складе осуществлялось хранение комплектующих и стартовых ускорителей для ударных беспилотников большой дальности.

В порту Одессы поражено морское судно типа сухогруз с грузом военного назначения, а на территории Одесской области, практически в предместьях Одессы, дроны накрыли очередной логистический центр «Новой почты». Кстати, руководство «Новой почты» запросило у властей Украины срочной помощи, поскольку ущерб от российских ударов очень большой. Вот только у Зеленского и его окружения для данной структуры средств нет.

Накануне вечером в порту Черноморска ударами беспилотников был поражён танкер с ГСМ.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 10:39
    Удары это, конечно, хорошо, но и по нам бьют по нарастающей. Каждый день гибнут люди...
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Сегодня, 10:41
    Слабовато бьют, Армагеддон должен произойти на территории 404.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 10:46
    В Киевской области в результате ударов накрыли склад компании FIRE POINT, расположенный в населённом пункте Боярка.

    В 1921-м году Боярка спасла Киев от замерзания.
    В 2026 не спасёт. Потому что на складе FIRE POINT вовсе не дрова лежали...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:47
    Удары по " раздражителю" Российско - Американских переговоров пока не включают мосты через Днепр. Пока не включают .Умеет Рябков настроение поднять - " скоро продолжаться переговоры с американцами по " раздрожителям" .Это единственное что добилась Европа с Украиной ,они теперь просто " раздрожители" .Это что новое для них .
  5. anatolmd Звание
    anatolmd
    +1
    Сегодня, 10:52
    Нова пошта (nova post) - давно известная структура по скрытой логистике товаров военного и околовоенного назначения. Соединяет Украину со странами Европы, также завозит комплектующие из стран Юго-Восточной Азии. Склады используются (давно) в военных целях, поэтому Нова Пошта негласно поддерживается правительствами многих европ. стран, даже в ущерб собственным национальным сервисам доставки и отправления.
  6. mitrich Звание
    mitrich
    0
    Сегодня, 11:22
    Хорошо что массово бьют дронами. Не дорогое, относительно, оружие, помогающее выносить инфррструктуру врага без использования дорогой баллистики и крылатых ракет.