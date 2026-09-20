Логистические центры, склады и порты: Россия продолжает бить по Украине
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Россия продолжает бить по Украине, сегодня ночью под ударами оказались Киевская и Одесская области, а также морская логистика. Про удары по морским судам наши военные не забывают.
Согласно данным от Минобороны, в ночь с субботы на воскресенье ракеты для ударов не применялись, работали исключительно дронами-камикадзе, в том числе реактивными «Геранями-4 сикер». Били по складам ВСУ, логистическим центрам, портам и морским судам.
В Киевской области в результате ударов накрыли склад компании FIRE POINT, расположенный в населённом пункте Боярка. Как сообщается, на складе осуществлялось хранение комплектующих и стартовых ускорителей для ударных беспилотников большой дальности.
В порту Одессы поражено морское судно типа сухогруз с грузом военного назначения, а на территории Одесской области, практически в предместьях Одессы, дроны накрыли очередной логистический центр «Новой почты». Кстати, руководство «Новой почты» запросило у властей Украины срочной помощи, поскольку ущерб от российских ударов очень большой. Вот только у Зеленского и его окружения для данной структуры средств нет.
Накануне вечером в порту Черноморска ударами беспилотников был поражён танкер с ГСМ.
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