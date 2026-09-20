Дата-центр «Би-мобаил» и завод «Радионикс» поражены в ходе ночных ударов в Киеве
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Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 сентября нанесло групповой удар по Киеву высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Ведомство заявило о поражении предприятия радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и дата-центра «Би-мобаил».
По версии российского военного ведомства, «Радионикс» производит системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. «Би-мобаил», как утверждается, использовался для хранения, обработки и передачи данных, включая разведывательные, а также для работы сетевого оборудования в интересах ВСУ. Через него же налажена прямая коммуникация с натовскими силами и разведками.
Это уже как минимум третий крупный дата-центр на подконтрольной киевскому режиму территории, поражённый российскими Вооружёнными силами за последние несколько дней. Вывод из строя дорогостоящего оборудования не только обходится режиму в значительные суммы, но и вызывает острую необходимость очередных запросом на поставки комплектующих странами Запада.
В сообщении Минобороны не приводятся данные о масштабах повреждений, последствиях для производства или работе дата-центра.
Украина традиционно не подтверждала прилётов по названным объектам. При этом ряд украинских каналов в ночной онлайн-хронике фиксировали несколько воздушных тревог в Киеве - в том числе из-за ракетной и дроновой опасности.
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