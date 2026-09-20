Дата-центр «Би-мобаил» и завод «Радионикс» поражены в ходе ночных ударов в Киеве

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Дата-центр «Би-мобаил» и завод «Радионикс» поражены в ходе ночных ударов в Киеве

Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 сентября нанесло групповой удар по Киеву высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Ведомство заявило о поражении предприятия радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и дата-центра «Би-мобаил».

По версии российского военного ведомства, «Радионикс» производит системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. «Би-мобаил», как утверждается, использовался для хранения, обработки и передачи данных, включая разведывательные, а также для работы сетевого оборудования в интересах ВСУ. Через него же налажена прямая коммуникация с натовскими силами и разведками.



Это уже как минимум третий крупный дата-центр на подконтрольной киевскому режиму территории, поражённый российскими Вооружёнными силами за последние несколько дней. Вывод из строя дорогостоящего оборудования не только обходится режиму в значительные суммы, но и вызывает острую необходимость очередных запросом на поставки комплектующих странами Запада.

В сообщении Минобороны не приводятся данные о масштабах повреждений, последствиях для производства или работе дата-центра.

Украина традиционно не подтверждала прилётов по названным объектам. При этом ряд украинских каналов в ночной онлайн-хронике фиксировали несколько воздушных тревог в Киеве - в том числе из-за ракетной и дроновой опасности.
6 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 10:45
    Так вот почему хохлота из комментов резко пропала.
  2. Вованыч007 Звание
    Вованыч007
    +3
    Сегодня, 10:46
    Слава Русской Разведке.
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 11:01
    Сегодня-завтра Зе-ленский срочно поедет в "командировку" в Эвропу или ещё куда (может даже в Лимпопо)...почему!? да потому что атаки на Москву(и не только) явно ему даром не пройдут.....очччень надеемся на приличный ответ на его наглость.. hi
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:03
    Неплохо бы чпокнуть дата центры обслуживания банковские терминалы Украины. Деньги вроде есть ,а чтобы их взять надо потрудиться .А в кассе банка через несколько часов появится объявление: наличности нет - но вы держитесь !Орлы!!!РS .Есть вариант с 30% откатом. drinks
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:31
    Интересно - откуда у них электричество для работы такой прожорливой штуки как дата-центр? what
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Сегодня, 11:42
      Последнее время лупят по складам да по логистике, а энергетика отдохнула. Да подшаманили наверное и поставки всё равно идут. hi