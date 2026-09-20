Украинский офицер: ближе к зиме русская пехота может войти в Запорожье

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Украинский офицер: ближе к зиме русская пехота может войти в Запорожье

Офицер ВСУ Дмитрий Филатов допустил подход российских групп к Запорожью зимой. Он считает весьма вероятным то, что пехотные группы ВС РФ смогут заходить в город в зимний период.

Речь идёт о командире 1-го отдельного штурмового полка ВСУ.



Филатов связывает такой риск с направлением Степногорска и продвижением ВС РФ вдоль побережья Днепра. Он говорил не о продвижении крупных войсковых соединений, а именно о небольших группах.

Особую тревогу в стане противника вызывает тот факт, что российские войска смогли вернуться в упомянутый Степногорск и одновременно занимают значительную часть Орехова, продолжая охват его украинского гарнизона с разных направлений.

За несколько дней до этого Филатов в интервью украинскому каналу ДнипроTV называл Запорожье одним из городов, которые, по его мнению, могут оказаться в центре российских усилий в осенне-зимний период. Эта оценка, как и нынешнее заявление, отражает его взгляд на риски на запорожском направлении.

Напомним, что официально командование ВСУ на данный момент не признаёт контроль ВС РФ ни над частью Орехова, ни возврат под контроль армией России южной части Степногорска.
6 комментариев
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  1. rytik32 Звание
    rytik32
    +3
    Сегодня, 11:01
    Сейчас идут бои уже в Орехове, а после него вплоть до Запорожья нет ни одного крупного города
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: rytik32
      Сейчас идут бои уже в Орехове, а после него вплоть до Запорожья нет ни одного крупного города

      Совершенно верно hi там ~ 70 км. Но основная сложность вернуть Запорожье в том, что город находится по обе стороны Днепра. Сложная военная цель.
    2. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 11:59
      Так тоже ж проблема, по полям и лугам пройти десятки километров, под постоянными ударами БПЛА.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 11:13
    Хахло , тикай пока есть возможность.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 11:21
    Если разместить карту на экране телефона, то что там той Украины. В реале на каждый километр уходят жизни солдат, тонны железа, пороха и триллионы денег. Можно слушать телевизор, украинских офицеров, но когда и чем закончится так и остаётся без ответа.
  4. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    0
    Сегодня, 11:22
    Брать Запорожье надо с востока и северо- востока, после полного охвата и уничтожения мостов.