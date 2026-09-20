Украинский офицер: ближе к зиме русская пехота может войти в Запорожье

Офицер ВСУ Дмитрий Филатов допустил подход российских групп к Запорожью зимой. Он считает весьма вероятным то, что пехотные группы ВС РФ смогут заходить в город в зимний период.Речь идёт о командире 1-го отдельного штурмового полка ВСУ.Филатов связывает такой риск с направлением Степногорска и продвижением ВС РФ вдоль побережья Днепра. Он говорил не о продвижении крупных войсковых соединений, а именно о небольших группах.Особую тревогу в стане противника вызывает тот факт, что российские войска смогли вернуться в упомянутый Степногорск и одновременно занимают значительную часть Орехова, продолжая охват его украинского гарнизона с разных направлений.За несколько дней до этого Филатов в интервью украинскому каналу ДнипроTV называл Запорожье одним из городов, которые, по его мнению, могут оказаться в центре российских усилий в осенне-зимний период. Эта оценка, как и нынешнее заявление, отражает его взгляд на риски на запорожском направлении.Напомним, что официально командование ВСУ на данный момент не признаёт контроль ВС РФ ни над частью Орехова, ни возврат под контроль армией России южной части Степногорска.

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