По данным СБУ, Россия модернизировала новейший реактивный дрон «Герань-5»
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Россия модернизировала новейший реактивный беспилотник «Герань-5», утверждают украинские эксперты со ссылкой на данные СБУ после попыток перехватов.
Как сообщает украинская пресса, основное изменение коснулось турбореактивного двигателя, который был перенесён из внешней гондолы во внутренний отсек, что значительно увеличило скорость беспилотника, а также его дальность. Реактивную «Герань-5» на Украине считают малогабаритной крылатой ракетой за её конструкцию и считают, что первичный вариант с расположением двигателя в отдельной гондоле сверху фюзеляжа, на манер немецких «Фау-1», был применён для ускорения разработки.
Расположение двигателя в отдельной гондоле, вероятно, упрощало разработку первого варианта малогабаритной крылатой ракеты «Герань-5».
Перенос двигателя во внутрь фюзеляжа позволяет убрать лишнее сопротивление, тем самым увеличивая скорость беспилотника и уменьшая шансы украинских дронов-камикадзе его перехвата.
Ранее сообщалось, что «Герань-5» имеет длину около 6 метров, размах крыльев в 5,5 метра и способна нести боевую часть массой 90 кг на дальность до одной тысячи километров. Теперь же её дальность может увеличится. Российская сторона какие-либо изменения не комментирует.
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