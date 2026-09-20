По данным СБУ, Россия модернизировала новейший реактивный дрон «Герань-5»

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По данным СБУ, Россия модернизировала новейший реактивный дрон «Герань-5»

Россия модернизировала новейший реактивный беспилотник «Герань-5», утверждают украинские эксперты со ссылкой на данные СБУ после попыток перехватов.

Как сообщает украинская пресса, основное изменение коснулось турбореактивного двигателя, который был перенесён из внешней гондолы во внутренний отсек, что значительно увеличило скорость беспилотника, а также его дальность. Реактивную «Герань-5» на Украине считают малогабаритной крылатой ракетой за её конструкцию и считают, что первичный вариант с расположением двигателя в отдельной гондоле сверху фюзеляжа, на манер немецких «Фау-1», был применён для ускорения разработки.



Расположение двигателя в отдельной гондоле, вероятно, упрощало разработку первого варианта малогабаритной крылатой ракеты «Герань-5».




Перенос двигателя во внутрь фюзеляжа позволяет убрать лишнее сопротивление, тем самым увеличивая скорость беспилотника и уменьшая шансы украинских дронов-камикадзе его перехвата.

Ранее сообщалось, что «Герань-5» имеет длину около 6 метров, размах крыльев в 5,5 метра и способна нести боевую часть массой 90 кг на дальность до одной тысячи километров. Теперь же её дальность может увеличится. Российская сторона какие-либо изменения не комментирует.
13 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    Сегодня, 11:06
    Больше Гераней хороших и разных, чтоб кукуевская хунта и их западные сообщники подавились, от зависти и злости. И не смогли подобрать противоядие. am
    1. Suff Звание
      Suff
      +1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: ВАМ
      Больше Гераней хороших и разных, чтоб кукуевская хунта и их западные сообщники подавились, от зависти и злости. И не смогли подобрать противоядие. am

      Ну на западе тоже не дураааки сидят ..! Это может длится бесконечно даже уже без хоооохлов..
      Тут нужно такое придумать ,чтобы мир ахнул
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 11:24
        Да уже придумано, применять надо решительно и давно. am
        1. Suff Звание
          Suff
          +1
          Сегодня, 11:54
          Цитата: ВАМ
          Да уже придумано, применять надо решительно и давно. am

          Вчера что то было в небе(пальба) ,я так и не понял Думал фейрверк ,но нет что то другое ..Вспышки синеватые и хвост чего то на большой скорости горизонтально (метров 100 по высоте)..Быстро все закончилось !!! До сих пор под впечатлением ..Ни дыма ничего !!!
          Что то выдумали наши Кулибины..(точки там у нас)
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: ВАМ
      И не смогли подобрать противоядие.

      Эволюцию не остановишь, всегда будет поэтапное улучшение у каждой стороны. Сначала скакуасы не могли совладать с Геранью 5, теперь вот https://t.me/ZOV_Voevoda/53616. А значит мы будем дальше совешенствовать.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 11:12
    Нам для бандэроуродов ничего не жалко.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:12
    Им конечно лучше знать ,мечты сбываются .
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 11:14
    По сути новая Герань это труба с реактивным двигателем и системами управления+90 и более кг взрывчатки или иного вещества...дешево и сердито.
    Такие изделия можно клепать тысячами за короткое время! what
    Неплохо...очень неплохо...очень технологично.
    1. balabol Звание
      balabol
      0
      Сегодня, 11:42
      Как бы да, но упрощать не стоит. Система управления и турбореактивный двигатель - не примитивные устройства. Супер быстро их дешовое производство не нарастить.
      На мой взгляд внешний двигатель был действительно переходный вариант на этапе тестирования комплекса. Определились с выбором конструкции двигателя - можно под него оптимально перестроить корпус.
  5. matwey Звание
    matwey
    +1
    Сегодня, 11:28
    Ну вот только вчера была здесь статья с видео как хо хлы могут перехватить «Герань-5». Не прошло и суток как её модернизировали. Ну могут же быстренько сделать...
  6. Пенза мстит
    Пенза мстит
    0
    Сегодня, 11:29
    А почему ТРД спереди не поставить, тянуть легче чем толкать, и будет экран о фюзеляж а, а это значит что захват с земли будет сложнее, ну там наверху много умных голов, пусть начнут работать am
  7. mitrich Звание
    mitrich
    0
    Сегодня, 11:29
    Цитата: Suff
    Цитата: ВАМ
    Больше Гераней хороших и разных, чтоб кукуевская хунта и их западные сообщники подавились, от зависти и злости. И не смогли подобрать противоядие. am

    Ну на западе тоже не дураааки сидят ..! Это может длится бесконечно даже уже без хоооохлов..
    Тут нужно такое придумать ,чтобы мир ахнул

    Хорошо что постоянно модернизируют и совершенствуют наши БПЛА.
    Был здесь пост, что запад поставил (не шумеры же) новые перехватчики, сбивающие наши герани 4.
    Это соревнование будет идти нон стоп. Главное, быть на шаг впереди.
  8. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 11:58
    Цитата: Suff
    Цитата: ВАМ
    Больше Гераней хороших и разных, чтоб кукуевская хунта и их западные сообщники подавились, от зависти и злости. И не смогли подобрать противоядие. am

    Ну на западе тоже не дураааки сидят ..! Это может длится бесконечно даже уже без хоооохлов..
    Тут нужно такое придумать ,чтобы мир ахнул

    Бесконечно точно не будет, наша армия идёт вперёд. Потери ВСУ 26000 человек в месяц, как сказал поляк.