Зеленский заявил об ударе по Москве новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican

2 637 10
Зеленский заявил об ударе по Москве новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican

Украина применила для удара по Москве новейшую ракету «Пеликан» собственной разработки. Об этом заявил Зеленский, комментируя сегодняшнюю попытку атаковать российскую столицу.

По словам «нелегитимного», Киев при ночном ударе применил несколько «новинок», в том числе некую ракету «Пеликан». Как пишут наши ресурсы, под этим названием Украина разрабатывала новейшую лёгкую баллистическую ракету FP-7 Pelican («Пеликан») на основе боеприпасов 48Н6 (5В55) к зенитной системе С-300. Как заявляла гендиректор компании-разработчика Fire Point, ракета якобы перешла к этапу войсковых испытаний и может быть применена для ударов по российским объектам уже в ближайшее время.



В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы: «Фламинго», «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Сичень», Pelican.

Однако, как отмечают российские ресурсы, заявленная дальность в 300 км ракеты FP-7 Pelican не позволяет ей достигнуть Москвы, да и подтверждений применения этого боеприпаса нет. Обломки различных беспилотников самолётного типа есть, даже ракеты «Фламинго» имеются, а вот «Пеликана» нет. Возможно, что Зеленский пытается выдать желаемое за действительное.

Ранее в Киеве заявляли, что ракета FP-7 Pelican будет предназначена для ударов по целям в ближайшей зоне, а для ударов по Москве разрабатывается другая ракета — FP-9, несущая боевую часть массой 800 кг и способная поражать цели на дальности до 850 км.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 11:33
    Будем и дальше миндальничать и не начинать, дождемся и Пеликана и еще чего ни будь. Пишут по Капотне и НПЗ прилетело. am
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:51
      ВАМ
      Сегодня, 11:33
      Будем и дальше миндальничать и не начинать, дождемся и Пеликана и еще чего ни будь. Пишут по Капотне и НПЗ прилетело. am

      hi Кремль в осаде.
      На соседней ветке призывы философа и политолога РФ А. Дугина, как и большинства россиян, довести СВО до устранения первопричин и выполнения всех целей и задач.
      А вот продажная элитка требует от Кремля завершения СВО, чтобы чувствовать рост и движение своих капиталов комфортным.
    2. Ax Yeti Звание
      Ax Yeti
      +1
      Сегодня, 11:51
      Пишут по Капотне и НПЗ прилетело."
      Полтора часа прилетало, с пяти часов утра.
  2. mitrich Звание
    mitrich
    0
    Сегодня, 11:37
    Да понятно, что киевская хунта будет и далее наращивать удары. В т.ч. крылатыми ракетами и баллистикой, поставляемой с запада. И будут поражения наших военных и гражданских объектов.
    Пока не начнём выносить, хотя бы их хабы по периметру шумерии, ущерб нашей инфраструктуре и экономике, будет нарастать.
    А по хорошему, надо бить и по европейским военным заводам, работающим на шумеров. Запад уже давно напрямую вовлечён в войну с нами и его военные объекты, являются законной целью для ответных ударов.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 11:46
      Рано или поздно селюки соберут при помощи запада какой-нибудь "птирозельцер" и пульнут в нашу сторону..... Ожидать этого разрушая только ангары с запчастями контрпродуктивно. Давно пора вдалбливать все энергетику и экономику хутора в грязь, без энергиии собрать что-то путное не получится. И рано или поздно мы к этому прийдём, но лучше раньше..... negative
  3. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:38
    Видимо МО хочет посмотреть долетит или нет до Москвы, а там будут думать!
  4. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 11:38
    Ну что ж...Бьём, бьём по окраине, а она вон новые ракеты разрабатывает и начинает применять. Дальше хуже. Может как -то не так бьём или не по тем местам?
  5. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    Сегодня, 11:48
    У руководства же РФ вся надежда на Трампа, правда он их, "бумажных тигров", опять обманул! И теперь мы радуемся, что по Москве не Пеликан прилетел. Пока не прилетел.

    Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула (американцев. - Прим. автора) от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны", - отметил глава российской дипломатии,
    1. Ковакс Звание
      Ковакс
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Борис Сергеев
      У руководства же РФ вся надежда на Трампа,

      Слава Богу не повелись рыть лаз под Беринговым проливом для мериканов...
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:52
    У антинародной власти в России одна проблема - усидеть на мягком кресле в тёплом кабинете. Все остальные проблемы - на 25-м месте. По Рублёвке ракеты же не летят.