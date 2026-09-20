Зеленский заявил об ударе по Москве новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican
2 63710
Украина применила для удара по Москве новейшую ракету «Пеликан» собственной разработки. Об этом заявил Зеленский, комментируя сегодняшнюю попытку атаковать российскую столицу.
По словам «нелегитимного», Киев при ночном ударе применил несколько «новинок», в том числе некую ракету «Пеликан». Как пишут наши ресурсы, под этим названием Украина разрабатывала новейшую лёгкую баллистическую ракету FP-7 Pelican («Пеликан») на основе боеприпасов 48Н6 (5В55) к зенитной системе С-300. Как заявляла гендиректор компании-разработчика Fire Point, ракета якобы перешла к этапу войсковых испытаний и может быть применена для ударов по российским объектам уже в ближайшее время.
В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы: «Фламинго», «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Сичень», Pelican.
Однако, как отмечают российские ресурсы, заявленная дальность в 300 км ракеты FP-7 Pelican не позволяет ей достигнуть Москвы, да и подтверждений применения этого боеприпаса нет. Обломки различных беспилотников самолётного типа есть, даже ракеты «Фламинго» имеются, а вот «Пеликана» нет. Возможно, что Зеленский пытается выдать желаемое за действительное.
Ранее в Киеве заявляли, что ракета FP-7 Pelican будет предназначена для ударов по целям в ближайшей зоне, а для ударов по Москве разрабатывается другая ракета — FP-9, несущая боевую часть массой 800 кг и способная поражать цели на дальности до 850 км.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация