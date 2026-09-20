США рассматривают варианты ударов по хуситам, но пока решение не принято
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Соединённые Штаты могут выступить на стороне Саудовской Аравии в её конфликте с йеменскими хуситами и нанести удары по силам «Ансаруллы». Как сообщает аналитик CNN по национальной безопасности Алекс Плитсас, Трамп рассматривает несколько вариантов вступления США в конфликт.
Американцы не исключают вариант с применением авиации для ударов по йеменским хуситам для поддержки своего союзника на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии. Этой теме были посвящены совещания, которое Трамп провёл в своей резиденции Кэмп-Дэвид в последние дни. И именно после этого американские посольства в странах Ближнего Востока выпустили предостережения, поскольку не исключают, что могут стать целями ответных атак. Сам Трамп досрочно покинул резиденцию и вернулся в Белый дом, о чём уже сообщалось.
В то же время утверждается, что США не намерены напрямую вступать в конфликт с хуситами, хотя официальных заявлений пока не было. Единственное — это заявление Госдепа о сложной ситуации в регионе и что она «может меняться».
Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды запрашивал у Трампа военную поддержку против йеменских хуситов и дважды получал отказ. Пока американцы ограничиваются передачей разведданных.
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