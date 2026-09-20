Китай раскритиковал подписанный Трампом закон «об адских санкциях»

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Китай раскритиковал подписанный Трампом закон «об адских санкциях»

Китай раскритиковал так называемый новый законопроект «об адских санкциях» США, заявив, что оставляет за собой право на ответные действия в случае введения американцами каких-либо ограничений. Пекин готов защищать свои интересы.

Подписанный Трампом в минувшую пятницу законопроект, позволяющий вводить 100% пошлины на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, не имеет подтверждения в международном праве и явно нарушает права других стран. Китай выступает против данного документа и вообще против односторонних санкций, оставляя за собой право на ответные действия в отношении Вашингтона.



Китай выступает против санкций, которые не имеют санкции ООН или основания в международном праве.

Пекин является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов и отказываться от закупок нефти и газа у Москвы не собирается. Ранее китайский МИД предупредил, что в случае введения пошлин США могут столкнуться с торговой войной, поэтому Вашингтону будет лучше поддерживать стабильные торговые отношения с Китаем, а возникающие разногласия решать посредством диалога и консультаций.

Пока Трамп не планирует вводить пошлины в отношении китайских компаний, тем более накануне важнейшей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которая пройдёт в Вашингтоне в грядущий четверг, 24 сентября.
20 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +4
    Сегодня, 13:02
    Рыжий явно играет на повышение цены на энергоресурсы laughing
    В понедельник будет видно, что там подписал этот «писатель», точнее на сколько процентов подписал.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +5
      Сегодня, 13:12
      Да он планку сразу ставит повыше . Вдруг прокатит .
      Потом понизит или совсем опустит . Делец .
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 13:17
      Рыжий играет в покер...делая вид что всё козыри у него,на понт берет...но это не так. smile
      У китайцев своя игра...не покер это точно.
    3. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +3
      Сегодня, 14:17
      да он утром подписывает санкции, а вечером уже отменяет, говоря что все уже урегулировал
      а на следующее утро все по новой
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 13:13
    Надо не "критиковать", а ответные меры предпринимать. А то так и будут считать "бумажным тигром".
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 16:22
      Цитата: Vulpes
      А то так и будут считать "бумажным тигром".
      Так а уже давно и считают. Не даром нами сильно возмущается Латвия и Эстония wink
    2. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 17:16
      Так Китай сильно зависит от рынка США ибо туда много чего на экспорт поставляет и если прекратит экономика Китая может просесть, а заменить рынок США не так то просто.
      США тоже видят свою зависимость от Китая и поэтому хотят переломить ситуацию пытаясь разворачивать на своей территории какие-то производства и особенно электронные. Потому и всякие войны с Китаем устраивают дабы его присмирить и напугать ведь именно он экономический противник для США, а не Россия и даже ЕС которую Дональд уже потрепал и дальше трепать будет. Всё идёт через энергоносители кои если дорогие или их нет, то производство начинает простаивать и рынок освобождается от невыпущенных товаров и этим нужно воспользоваться для вброса своих товаров которые по цене не конкурентны, но вынужденно из-за дефицита будут продаваться. Всё хитро в не честной конкуренции, но Китай такой же хитрец демпингуя ценами не только на мировых рынках, но и на Российском где наше производство в подавляющем случае не конкурентно по ценам и тем самым убивает наше производство. Ну а потом когда у нас останется мало всяких производств он уж поверьте взвинтит цены упирая на то, что мы можем, а вы нет и если надо платите в три дорога (Китайцы это те ещё бездушные стяжатели).
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 13:17
    Китайская сторона подтвердила государственный визит Си Цзинпина в США ?.А то один ещё американский брехунок озаботтился здоровьем товарища Си,а о здоровье Байдена они не беспокоились ,когда тот чудил .
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    Сегодня, 13:20
    Трамп несёт пургу, он живёт одним днём в каком то своём мире. Нужно вообще не обращать на него внимания. С сумасшедшим невозможно разговаривать. Есть нормальные адекватные страны с адекватными руководителями, вот с ними нужно вести дела. А у Трампа семь пятниц на неделе.
  5. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +5
    Сегодня, 13:24
    Рыжий психопат хочет покорности, а везде встречает недоумение и отторжение.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    -3
    Сегодня, 13:41
    Китай выступает против санкций, которые не имеют санкции ООН или основания в международном праве.
    Если Трамп ведет, что Китай делать будет, понесет Трампу жалобу и подчинится ?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 14:38
      Цитата: opuonmed
      Китай выступает против санкций, которые не имеют санкции ООН или основания в международном праве.
      Если Трамп ведет, что Китай делать будет, понесет Трампу жалобу и подчинится ?

      Уже вводил, в ответ Китайцы ввели ответные санкции, что амеры приехали на переговоры и нашли компромисс.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:43
    Цитата: Солдатов В.
    А у Трампа семь пятниц на неделе.

    И после каждой пятницы ,наступают два дня когда мировые биржи не работают .А инсайд только у Трампа . wassat
  8. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 13:44
    Ранее китайский МИД предупредил, что в случае введения пошлин США могут столкнуться с торговой войной, поэтому Вашингтону будет лучше поддерживать стабильные торговые отношения с Китаем,


    Везде доне достается. laughing
    Иран " победил", парни в тапках клали болт на него с америкой и израилем, зе вообще берегов не видит, Гренландия с Канадой уже " американские", китай предупреждает, что с ним лучше дружить....
    Нигде не пролазит, а медальку хочется.... laughing
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -7
    Сегодня, 14:05
    Трамп понимает , что КНР уж больно долго сидит на двух стульях на дереве у речки.
    А так , КНР выпишут счёт Путину за санкции , и всё.
  10. LuzinI Звание
    LuzinI
    -1
    Сегодня, 15:24
    Трамп "сжигает мосты", поскольку полсрока президентства прошло, а перспективы скорее туманные. Сейчас начинается период болевых ударов по Йемену и Ирану (арабские страны заставят платить за войну и может принимать более активное участие). С Китаем немного сгладят наиболее конфликтные вопросы (задержат поставки оружия Тайваню на еще более долгий срок) С Россией переговоры на фоне все более подлых ударов по ее экономике будут продолжаться, но без перспектив. Нам предстоит еще год тяжелых боев.
  11. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 16:08
    Китай выступает против данного документа и вообще против односторонних санкций, оставляя за собой право на ответные действия в отношении Вашингтона.

    Ну скорее всего пока "выступают" китайские СМИ. От официальных органов или лиц Китая никаких заявлений вроде как не было.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 17:56
      Официальное заявление от органов власти Китая уже последовало.
      Министерство коммерции КНР опубликовало официальное заявление, в котором осудило подписанный Дональдом Трампом американский «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:20
    А мы в США до сих пор экспортирует титан, удобрения и ещё что-то. Чудны твои дела, Господи!
  13. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 17:00
    Вот нравится мне эта "китайская панда" Си. На фоне остальных, он каким то умным выглядит.