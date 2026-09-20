Удары России поставили крест на сталелитейной промышленности Украины

9 414 42
Удары России поставили крест на сталелитейной промышленности Украины

На Украине больше нет сталелитейной промышленности, Россия полностью уничтожила эту отрасль, заявил руководитель офиса генерального директора горно-металлургической группы «Метинвест» Александр Водолиз.

Российские ракеты и беспилотники целенаправленно били по доменным печам предприятий «Метинвеста» — комбинатам «Запорожсталь», «Каметсталь» и заводу «АрселорМиттал Кривой Рог». По словам Водолиза, российские военные знали, куда бить, чтобы полностью остановить производство стали. Разрушения столь значительные, что сейчас легче построить комбинат с нуля, чем восстановить выплавку стали на этих предприятиях.



Они знали о заводе всё, они точно знали, куда бить. Баллистические ракеты были нацелены на доменные печи трех заводов, в том числе двух, принадлежащих «Метинвесту», и завода ArcelorMittal в родном для Зеленского Кривом Роге. Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт — дни, недели, месяцы или годы.

Данные предприятия, обеспечивающие до 90% производства стали на Украине, сейчас не работают, сколько времени уйдёт на их восстановление, никто не знает. Соответственно, не платятся налоги в украинский бюджет, а украинская экономика получила очередной очень серьёзный удар.

По последним данным, у Киева нет возможности прикрывать предприятия стратегического значения, в том числе энергетические, остатки ПВО стянуты в украинскую столицу.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +8
    Сегодня, 13:25
    Ну как и ожидалось. Легче до основания, а за тем.
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +6
      Сегодня, 14:34
      То что это вынесли, это хорошо. На очереди ещё много отраслей и инфррструктуры, которые тоже надо до основания.
      И уже давно.
    2. Ми Ха Эль Звание
      Ми Ха Эль
      -1
      Сегодня, 17:07
      А над сталелитейной промышленностью Европы крест поставили? США? Не? Ну тогда готовимся воевать до 2028 года как завещанию в прошлом году банкиры украины в Швейцарии.
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +2
      Сегодня, 17:53
      До основания - это когда на всей б/Украине не останется ничего, выше фундаментов.
      Все остальное - от лукавого.
  2. frruc Звание
    frruc
    +24
    Сегодня, 13:26
    Они знали о заводе всё, они точно знали, куда бить.

    Неудивительно. Эти заводы строила вся страна, как говорят на украине во времена "совка".
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +1
      Сегодня, 16:09
      На самом деле, это знает любой человек, мало-мальски знакомый с чёрной металлургией.
    2. Горизонт Звание
      Горизонт
      +1
      Сегодня, 18:16
      По идее укры радоваться должны. Наследие клятого СССР пошло под нож.
      Уж теперь то точно заживут laughing
  3. позывной_53 Звание
    позывной_53
    -14
    Сегодня, 13:30
    Данные предприятия, обеспечивающие до 90% производства стали на Украине, сейчас не работают, сколько времени уйдёт на их восстановление, никто не знает.

    А какая ситуация с промышленностью наших "новых территорий"? Предполагаю, что кроме металлолома оттуда брать пока нечего.
    1. RaiderXV1909 Звание
      RaiderXV1909
      +7
      Сегодня, 13:36
      Кроме металла брать и не будут пока. Слышал Азов сталь ремонтировать не будут, а новое строить пока идет конфликт, нет смысла
    2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +15
      Сегодня, 13:38
      Сейчас рассуждать и анализировать состояние промышленности "новых территорий" мягко говоря рано. Совершенно другие задачи и угрозы актуальны.
      1. позывной_53 Звание
        позывной_53
        -9
        Сегодня, 15:23
        Вполне согласен, но тем не менее, по скромным подсчётам потеряв 30% национального богатства в Великую Отечественную, через 15 лет после её окончания СССР послал человека в космос. Интересно, через сколько лет после окончания СВО Россия запустит хотя бы Луноход 3?
        1. позывной_53 Звание
          позывной_53
          -1
          Сегодня, 18:22
          «Луна-25» (2023 год): Запуск состоялся 11 августа 2023 года с космодрома Восточный. 19 августа аппарат столкнулся с поверхностью Луны и прекратил существование

          По некоторым данным, жертвы ЕГЭ запускавшие спутник, не учли время прохождения радиосигнала от Земли до Луны.
  4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +15
    Сегодня, 13:33
    "Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт — дни, недели, месяцы или годы." - что за бред? На вскидку очень сложно определится дни или годы? Не говоря уже о том, что остывшая доменная печь - это полный кирдык.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 13:34
    " Закозлённую" доменную печь разве невозможно вывести из состояния " козла ".Российские металлурги на сайте могут поправить, если что не так .Это декомунизация или деиндустрилизация ? what
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +9
      Сегодня, 13:48
      Только новую строить придётся. В детстве дядя водил меня на металлургический завод в Макеевке на экскурсию, незабываемое зрелище мартеновских и доменных печей. Сталевары рассказывали про печи и свою работу. Угощали бесплатными газировками и квасом в цехах.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 14:09
        Получается ,если печь разобрать ,появится железное изваяние похоже на тот индийский железный столб ,который не ржавет .Но больших размеров ?
        1. Отставной старлей Звание
          Отставной старлей
          +2
          Сегодня, 15:03
          ...железное изваяние похоже на тот индийский железный столб...

          Скорее на железный блин или кулич высотой довольно меньше диаметра доменной печи. Сам не видел такой цех, но понимая суть процесса восстановления оксидов железа до металла, я представляю объём выхода жидкого металла в несколько процентов от загруженных в домну объёмов кокса и железной руды.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 15:56
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      " Закозлённую" доменную печь разве невозможно вывести из состояния " козла

      Ещё в школьном возрасте был на "Запорожстали" на экскурсии. "Экскурсовод" (мужик, как я понял, из небольших начальников, которого попросили поводить по заводу школьников) тогда рассказывал, что остывшую печь не разогревают, а сносят до фундамента и строят новую - кто-то из наших специально его об этом спросил.

      Много лет спустя видел, как зимой разогревали застывший битум в битумовозе на базе "КрАЗа" - поверил тому мужику. Уж если с бочкой битума столько геморроя, то с печью похоже на правду.

      По времени. В интернетах написано, что на довоенный уровень после Великой Отечественной производство на "Запорожстали" вышло за пять лет. При том, что большое количество оборудования было вывезено, а не уничтожено.

      Так что процесс не быстрый. И восстанавливать "Запорожсталь" уже не Украине.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +12
    Сегодня, 13:37
    Все эти заводы - наследие "кровавого режима", так что чубатым помогли провести декоммунизацию
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 13:38
    Когда мы всю промышленность снесём на Украине и победим что будет с Украиной? Будет она чисто аграрной страной? И кто будет её восстанавливать и за чей счёт? Западу кстати не нужна промышленная Украина и с хорошей наукой.
    1. alean245 Звание
      alean245
      +6
      Сегодня, 14:15
      Сначала нужно победить. А уж потом отвечать на эти вопросы, так как сейчас неизвестен ряд исходных данных. Какую часть Украины будет контролировать Россия? Сколько населения на ней останется? В каком состоянии будут населенные пункты, остатки экономики и инфраструктура?
    2. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 14:23
      Кстати нужна...................
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 14:53
        А что есть на Украине из промышленности чего нет на Западе? Ну ресурсы это понятно, а производство техники ,приборов, электроники и т.д. Зачем Западу конкурент?
  8. tabex Звание
    tabex
    +3
    Сегодня, 13:38
    Теперь на этих территориях только хлеб будут выращивать, как сто лет назад.
    1. trromar Звание
      trromar
      +2
      Сегодня, 14:06
      Если денафицировать ту краину до Чопа (Тиссы), то будет там всё.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 13:48
    Англии придётся свою металлургию восстанавливать штоле ???Дешёвой украинской стали - кердык пришёл ,какое горе. drinks Ну ,за горе,не наше горе . wassat
  10. trromar Звание
    trromar
    -1
    Сегодня, 13:58
    Если крест, то откуда у них металлисты на производство ракет и пр.
    шо,.. с западу танкерами возют?
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +1
      Сегодня, 14:08
      "откуда у них металлисты... шо,.. с западу танкерами возют?"
      Пешком приходят
  11. Жека111 Звание
    Жека111
    +5
    Сегодня, 14:02
    Так радоваться надо - на Украине декоммунизация произошла в металлургической отрасли.
    Особенно должен радоваться Ринатик Ахмедов
  12. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 14:06
    5 лет понадобилось, чтобы принять решение. Раньше что мешало?
    1. alean245 Звание
      alean245
      +3
      Сегодня, 14:19
      Принципиально иное видение возможности разрешения конфликта (были иллюзии о возможности ведения войны по сценарию 08.08.08, и что в стране 404 можно привести к власти адекватные элиты), отсутствие достаточного объема производства дальнобойных боеприпасов.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:18
    Металлолом резко на мировых биржах упадёт в цене ?
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +3
      Сегодня, 15:00
      Цитата: tralflot1832
      Металлолом резко на мировых биржах упадёт в цене ?


      Ну как минимум на выпавший объем поднимется цена на литье и прокат. Что неплохо для наших металлолигархов hi
      1. Керенский Звание
        Керенский
        0
        Сегодня, 16:08
        поднимется цена на литье и прокат.

        Не факт. Литьё и прокат в цене, пока они востребованы. Если нечего строить, то и гвозди невыгодно делать...
    2. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 16:06
      Металлолом резко на мировых биржах упадёт в цене ?

      Он уже несколько лет, как упал так, что даже собирать невыгодно.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:41
    У кого есть доступ к FT 👎 можете почитать жалобы этого Водлиза ,нашёл куда жаловаться . fellow
  15. nikvp Звание
    nikvp
    +4
    Сегодня, 14:42
    Зеленскому это на руку. Теперь рабочих можно в "бусик".
  16. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:20
    Декоммунизацию вам провели, вы же сами за это скакали.
  17. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 15:27
    Цитата: позывной_53
    А какая ситуация с промышленностью наших "новых территорий"? Предполагаю, что кроме металлолома оттуда брать пока нечего.

    Какая связь? Они обеспечивали 90% производства стали в России?
    1. позывной_53 Звание
      позывной_53
      0
      Сегодня, 16:35
      Закусывать не пробовал? Попробуй.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:36
    Металлургия, это одна из основ экономики. Вот ее-то и надо долбить так, чтобы было невозможно восстановить. И энергетика тоже!
  19. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 17:56
    Хочу поздравить исполнителей этих атак. Уничтожение мощностей по производству стали на Украине стало сокрушительным ударом. Теперь необходимо продолжать атаки на любые суда, которые осмелятся зайти в украинские порты для погрузки зерна.