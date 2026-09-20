Удары России поставили крест на сталелитейной промышленности Украины
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На Украине больше нет сталелитейной промышленности, Россия полностью уничтожила эту отрасль, заявил руководитель офиса генерального директора горно-металлургической группы «Метинвест» Александр Водолиз.
Российские ракеты и беспилотники целенаправленно били по доменным печам предприятий «Метинвеста» — комбинатам «Запорожсталь», «Каметсталь» и заводу «АрселорМиттал Кривой Рог». По словам Водолиза, российские военные знали, куда бить, чтобы полностью остановить производство стали. Разрушения столь значительные, что сейчас легче построить комбинат с нуля, чем восстановить выплавку стали на этих предприятиях.
Они знали о заводе всё, они точно знали, куда бить. Баллистические ракеты были нацелены на доменные печи трех заводов, в том числе двух, принадлежащих «Метинвесту», и завода ArcelorMittal в родном для Зеленского Кривом Роге. Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт — дни, недели, месяцы или годы.
Данные предприятия, обеспечивающие до 90% производства стали на Украине, сейчас не работают, сколько времени уйдёт на их восстановление, никто не знает. Соответственно, не платятся налоги в украинский бюджет, а украинская экономика получила очередной очень серьёзный удар.
По последним данным, у Киева нет возможности прикрывать предприятия стратегического значения, в том числе энергетические, остатки ПВО стянуты в украинскую столицу.
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