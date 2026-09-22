«Государство не видит анклавы»: о мигрантских анклавах и способах борьбы с ними

Ни один российский закон не регулирует расселение мигрантов – даже с учетом десятка законов, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле». Ни одно государственное ведомство не составило карту явления, с которым собралось бороться. Какие анклавы в России уже существуют, где они находятся и насколько они на самом деле «замкнуты» – на эти вопросы нет ответа. Получается, государство борется неизвестно с чем,

Что такое «мигрантский анклав»?

Анклав – это территория компактного проживания инокультурных мигрантов, где их доля заметно выше, чем в окружающей местности.

Государство не видит анклавы. Нам не удалось найти надёжных оценок численности мигрантов или их доли в населении, доли детей мигрантов в школах в половине анклавов. Это лучшая иллюстрация отсутствия необходимой статистики для объективной и всеобъемлющей оценки масштаба проблемы анклавизации,

Почему возникают анклавы и как с ними бороться?

Примечание

* См. Т. А. Бажан. «Этнический анклав как социально-экономическое явление современной России». Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2025.