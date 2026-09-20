На Украине опровергли заявление Зеленского о применении ракеты FP-7 Pelican

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На Украине опровергли заявление Зеленского о применении ракеты FP-7 Pelican

Киевский режим не применял для ударов по Москве никакой баллистики, заявление Зеленского о якобы ударе новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican названы «преждевременными». Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на заявления экспертов.

Заявленного «нелегитимным» удара по Москве украинской баллистической ракетой не было, во-первых, ни один украинский ресурс, включая компанию-разработчика, не подтвердил её запуск, а во-вторых, чтобы бить FP-7 Pelican по Москве, нужно быть от неё на дальности не больше 200 км, дальше она не летает. Такие данные приводятся на официальном сайте Fire Point.



Некоторые ресурсы утверждают, что речь вообще идёт о неком беспилотнике, а сама ракета ещё не готова.

Упомянутый Зеленским Pelican — это беспилотник, а не баллистическая ракета.

Напомним, что сегодня Зеленский заявил о массированной атаке на Москву, подчеркнув, что в ударах участвовали не только беспилотники самолётного типа, но и некие ракеты украинской разработки.

На сайте компании-разработчика указано, что FP-7 Pelican является баллистической ракетой малой дальности, способной бить на дальность не более 200 км. Масса боевой части 150 кг, заявленная точность — 14 метров, максимальная скорость — 1500 метров в секунду, высота полёта — 65 км.
17 комментариев
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  1. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 15:13
    Спалили Зе: - у пана атамана нет таких ракет.
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Andobor
      Спалили Зе: - у пана атамана нет таких ракет.

      есть, но не летают
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 15:19
    Зенюх опять вискарь коксом занюхал.
  3. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 15:19
    Абсолютно ожидаемая информация! Этот Зе беспробудно врет всем и везде. Особенно его несет после принятия неких белых порошков....
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 15:21
    То ли поторопился сообщить, или принял желаемое за действительное, может под дозой. Или решили, что в России, всё таки могут за такое ответить. И решили сдать назад.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:22
    МО РФ отчиталось Слава ПВО сбил более 1900 БПЛА и 8 Фламинго. И долго они это копили.
    Наш ответ должен быть беспощадным ,на западе эйфория от количества средств поражения запущенных ВСУ.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 15:27
      Да неплохо бы было, а вернее обязательно надо. Но что то подсказывает, ничего более чем сейчас, не будет. Впрочем подождём официальной реакции от ВГК.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        -5
        Сегодня, 15:38
        Цитата: ВАМ
        Впрочем подождём официальной реакции от ВГК

        Реакция обязательно будет!
        Но не там, где мы ее ожидаем!
        Выборы прошли, и сейчас реакция будет на повышении тарифов жкх ( это точно), отпуска цен на гсм ( это предположительно), ну и т. д.
        Затягиваем потуже пояса!
        1. Chifka Звание
          Chifka
          +2
          Сегодня, 15:46
          Затягиваем потуже пояса!

          К чему здесь этот Ваш в... с... р? Тема статьи другая request
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 15:51
          Цитата: ваш вср 66-67
          Реакция обязательно будет!
          Но не там, где мы ее ожидаем!
          Выборы прошли, и сейчас реакция будет на повышении тарифов жкх ( это точно), отпуска цен на гсм ( это предположительно), ну и т. д.
          Затягиваем потуже пояса!

          Вы ещё забыли про мобилизацию упомянуть, непростительно с вашей стороны такой козырь упускать! negative
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 15:58
        Цитата: ВАМ
        Да неплохо бы было, а вернее обязательно надо. Но что то подсказывает, ничего более чем сейчас, не будет.

        Предполагаю, что расплата будет обязательно. Что-то давно в Киеве свет не гасили, некоторые ТЭЦ и ТЭС ещё дышат. И вообще, достаточно малочисленное поголовье подстанций 750 кВ пора ещё сократить.
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 16:03
          Я только за ответку. Причём такую чтоб запомнилось на долго всем, кто думает доставать Россию. Хотелось бы услышать официальный комментарий. good
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:13
      Цитата: tralflot1832
      МО РФ отчиталось Слава ПВО сбил более 1900 БПЛА и 8 Фламинго. И долго они это копили.

      Разбор налёта на Москву на канале "Два майора".
      Удар по Москве
      как летели дроны и ракеты на столицу

      Украинская атака на столичный регион планировалась на протяжении почти месяца. С начала сентября ВСУ чуть ли ежедневно отправляли группы БЛА в сторону столицы с целью выявления актуальных позиций ПВО и их разоружения.

      В преддверии самого налета интенсивность возросла, а спутниковыми группировками стран Запада начался ежедневный мониторинг стратегических объектов в Москве и Подмосковье, в том числе Московского НПЗ и ТЭЦ-22, которые стали целями ночного удара.

      🔸Атака противника осуществлялась волнами в три группы в основном по маршруту через Брянскую область. В первой ожидаемо летели дроны-пустышки, которыми разряжали ЗРК. С земли сложно понять, какой БЛА летит (с боевой частью или нет), поэтому сбивать приходится всё.

      К 3-й и 4-й волнам ВСУ запустили основные ударные БЛА, которые заходили на Москву с запада, юга и востока. А в едином с ними контуре ВСУ также запустили 10 крылатых ракет «Фламинго», 9 из которых были сбиты еще на подлете к Москве.

      🔸Причем одну из ракет противник запустил маршрутом через Одинцово и жилые кварталы Подмосковья и столицы, чтобы в случае ее поражения обломки с большой боевой частью упали на жилые дома.

      По итогу за всю атаку по последним данным подразделениями ПВО зафиксировано не менее 1300 беспилотников, из которых не удалось сбить лишь 11. Причем в отражении участвовали и МОГи, и армейская с истребительной авиацией.

      Сегодняшний день еще не закончился, и противник готовится к новому удару (запасы они накапливали около месяца), поэтому расслабляться еще рано. Но что известно точно: удары по украинской столице и окрестностям в ближайшее время возобновятся с новой силой и интенсивностью, и пора бы уже задуматься о более системном уничтожении их энергомощностей.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 16:35
        Спасибо Александр ,я в курсе как это делается .Три БЭКа на Сочи прикрывали около 50 БПЛА и один БЭК всётаки доехал до ресторана почти среза воды.Идиоты уже постарались ,выложили результаты в сеть.И присутствуют фото сгенерированные ИИ ,по результатам ударов.
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 17:15
      Цитата: tralflot1832
      МО РФ отчиталось Слава ПВО сбил более 1900 БПЛА и 8 Фламинго. И долго они это копили.
      Наш ответ должен быть беспощадным ,на западе эйфория от количества средств поражения запущенных ВСУ.

      Средства ПВО России за сутки сбили 1951 украинский беспилотник самолетного типа, восемь крылатых ракет "Фламинго", восемь управляемых авиабомб, сообщило Минобороны России.
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Сегодня, 16:24
    высота полёта — 65 км.

    В мезосфере летит?
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 18:00
    FP-7 Pelican является баллистической ракетой малой дальности, способной бить на дальность не более 200 км. Масса боевой части 150 кг, заявленная точность — 14 метров, максимальная скорость — 1500 метров в секунду, высота полёта — 65 км.

    Т.е. в пересчёте скорость "игрушки" будет примерно в 4,37М??? Не верю!
    Свежо предания да верится с трудом!