На Украине опровергли заявление Зеленского о применении ракеты FP-7 Pelican
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Киевский режим не применял для ударов по Москве никакой баллистики, заявление Зеленского о якобы ударе новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican названы «преждевременными». Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на заявления экспертов.
Заявленного «нелегитимным» удара по Москве украинской баллистической ракетой не было, во-первых, ни один украинский ресурс, включая компанию-разработчика, не подтвердил её запуск, а во-вторых, чтобы бить FP-7 Pelican по Москве, нужно быть от неё на дальности не больше 200 км, дальше она не летает. Такие данные приводятся на официальном сайте Fire Point.
Некоторые ресурсы утверждают, что речь вообще идёт о неком беспилотнике, а сама ракета ещё не готова.
Упомянутый Зеленским Pelican — это беспилотник, а не баллистическая ракета.
Напомним, что сегодня Зеленский заявил о массированной атаке на Москву, подчеркнув, что в ударах участвовали не только беспилотники самолётного типа, но и некие ракеты украинской разработки.
На сайте компании-разработчика указано, что FP-7 Pelican является баллистической ракетой малой дальности, способной бить на дальность не более 200 км. Масса боевой части 150 кг, заявленная точность — 14 метров, максимальная скорость — 1500 метров в секунду, высота полёта — 65 км.
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