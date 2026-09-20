Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»

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Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»

Зеленский объявил очередную 40-дневную операцию, на этот раз по «разгрому России». Об этом он заявил на саммите в Закарпатье, где присутствуют представители Румынии, Сербии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии.

«Нелегитимный» пообещал «разгромить Россию» за 40 дней. По его словам, он уже утвердил план новой операции с «дальними ударами» на встрече с новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой. Планируется увеличение количества ударов в глубину России в ответ на «российские удары» по энергетике и морской логистике.



Нам ещё нужны 40 дней, чтобы разгромить Россию.

Украинская пресса напоминает, что в конце июня Зеленский уже объявлял 40-дневную операцию по «принуждению России к переговорам», в ходе которой предполагалось, что Москва запросит перемирия. Вместо этого Россия нарастила удары, фактически перекрыв всю морскую логистику Украины, а киевский клоун побежал за помощью к союзникам, пытаясь через посредников запросить перемирие. И с новой операцией будет то же самое, это очередное «громкое заявление» Зеленского, сделанное на публику.

Российские околовоенные ресурсы, в свою очередь пишут, что удары по украинской энергетике необходимо продолжать, да и вообще с ней «нужно заканчивать» в преддверии зимы.
73 комментария
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +14
    Сегодня, 15:49
    Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»
    "Совсем озверел Черный Адбулла" ! Ведь было же сказано: Давайте жить дружно ! wink
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +20
      Сегодня, 16:05
      Самое обидное то, что никто не «спрашивает» с него за слова. А наркоман пиарится на убийствах наших граждан…
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +1
        Сегодня, 16:30
        Даже стало интересно что вы подразумеваете под словами "спросить с него"???? Спрос сейчас идет со всей Украины как таковой, без особого разбирательства кто что сказал конкретно ища его понты словесные (в том числе) прилетит по Киеву и предместьям
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +2
          Сегодня, 17:15
          Даже стало интересно что вы подразумеваете под словами "спросить с него"????

          Ликвидировать. Так понятней? Или вы фашиста защищать намерены?
        2. SSR Звание
          SSR
          -1
          Сегодня, 18:26
          Цитата: Овсиговец
          Даже стало интересно что вы подразумеваете под словами "спросить с него"????

          Наркоман говорит то, что ему кураторы поставившие БПЛА сказали.
          По Уставу ООН, мы можем влупить по Германии и Японии, в очереди Англия без ООН и нафтг НАТО.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +12
      Сегодня, 16:30
      Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»

      У Трампа научился?
      Посоветуйте уже ему кто-нибудь нумеровать "разгромы России"...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 17:02
        Так Зеля нас недавно уже разгромил в хлам!? request
        Так часто нас громить нельзя, имей совесть, мы тоже люди и у нас нервы не железные.
        Придётся жаловаться в профком. am
    3. Ми Ха Эль Звание
      Ми Ха Эль
      +2
      Сегодня, 17:01
      Эт чо, седня 20.09.?до 30 10.? Ню, ню. Тама столько наворовано, шо за 40 дней Зеля не управится, видать снова шутит, шут гороховый
  2. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +12
    Сегодня, 15:50
    А ведь в начале СВО такое себе никто даже представить не мог.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +11
      Сегодня, 16:34
      Нам есть кого поблагодарить за это.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      -3
      Сегодня, 16:59
      Представить что? Мало было обещаний победить Россию, вернуть Крым и Донбасс? Контронаступ 2023 тоже никто не помнит? Обещать не значит сделать.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 17:10
        Цитата: ГолыйМужик
        Мало было обещаний победить Россию, вернуть Крым и Донбасс?

        Он уже ничего такого не обещает. Не знаю, что он понимает под "разгромом России", но про "победу Украины" он говорит, что это означает, что Украина не будет уничтожена как государство и будет в состоянии "сопротивляться агрессии". Критерии "победы" у него всё скромнее.
        Настанет время - он "победой Украины" будет считать то, что СЕГОДНЯ его британский конвой не придушил, что он жив...
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 17:03
      Цитата: Дмитрий Ригов
      А ведь в начале СВО такое себе никто даже представить не мог.

      В начале СВО, он ссался от шорохов, а сейчас борзеет.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        0
        Сегодня, 17:14
        Распустился паренёк, мы ему это позволили, а теперь уже и неудобно его трогать..........................
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +3
          Сегодня, 17:17
          Цитата: Роман Ефремов
          Распустился паренёк, мы ему это позволили, а теперь уже и неудобно его трогать..........................

          Ну не совсем МЫ его распустили, есть конкретный человек, распустивший его, МЫ то наоборот хотим его грохнуть.
          1. Роман Ефремов Звание
            Роман Ефремов
            0
            Сегодня, 17:23
            Ну это я "МЫ" написал, чтобы не обострять, а то опять что не так и предупреждение вынесут.............. laughing
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +37
    Сегодня, 15:50
    Да грохните вы уже наконец этого придурка вместе со всей его гопой!! Сколько можно терпеть? И поставленного ему на смену - тоже. Пока не появится кто вменяемый, или пока желающие на трон не закончатся...
    1. frruc Звание
      frruc
      +16
      Сегодня, 15:55
      Нам ещё нужны 40 дней, чтобы разгромить Россию.

      За эти 40 дней Куев и Закарпатье могут превратиться в труху.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +5
        Сегодня, 17:07
        Могут, конечно, но "милосердие" стучится в некоторые сердца. А Зеля чихать хотел на Украину, на ее промышленность и сельское хозяйство, и на все остальное. Он не с этого богатеет, а с финансовых потоках с запада. И какой резон ему войну прекращать? Именно поэтому повторяюсь, кончать его надо.
      2. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        +1
        Сегодня, 17:17
        Да, до этого за 4,5 года не превратились а теперь превратятся.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 17:47
          Дербенев Антон
          Да, до этого за 4,5 года не превратились а теперь превратятся.

          Эскалация идет по нарастающей, раньше мы и по мостам не били, и по сухогрузам в море. А теперь вот, каждый день долбим. А завтра, может что угодно с неба свалиться.
      3. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 18:33
        *За эти 40 дней Куев и Закарпатье могут превратиться в труху.*

        но сперва Конча-Заспа..первым делом.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +18
      Сегодня, 15:57
      Цитата: paul3390
      Да грохните вы уже наконец этого придурка вместе со всей его гопой!!

      Это страстное желание мнооогих на ВО !
    3. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      +3
      Сегодня, 16:51
      Весь народ России 4 года просит ударить, как и положено в любой войне, только один играет в шахматы.
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +1
        Сегодня, 16:55
        Дзюдоист-шахматист - аццкая смесь.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 17:18
        Даже в шахматах можно доской по ухам от души въехать... А потом все фигурки по одной в известное место запихать.
    4. Ми Ха Эль Звание
      Ми Ха Эль
      0
      Сегодня, 17:03
      Похоже в цру решили и дальше ржать над своим соперником. Просто дурить и душить и резать и гробить им надоело. С шуткой с юмором, иронией, сарказмом попались хлопчики.
    5. Горизонт Звание
      Горизонт
      0
      Сегодня, 18:51
      Да грохните вы уже наконец этого придурка вместе со всей его гопой!!


      Полностью с вами солидарен, но блин, тут ВО, а не ГШ, не СВР и не ФСБ, ну или кто там у нас устранением нежелательных персон занимается.
  4. двп Звание
    двп
    +14
    Сегодня, 15:51
    Это какое-то сакральное число у иудеев. Моисей сорок лет водил евреев по пустыням, Зеленский за сорок дней собрался разгромить Россию. Нужно дать слово Дмитрий Анатольевичу,он тоже любит поговорить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +15
      Сегодня, 15:54
      Дмитрий Анатольевич срочно запросил подвоз 15 клавиатур. Ждём.
      1. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 16:58
        . Дмитрий Анатольевич срочно запросил подвоз 15 клавиатур

        Он планшетом пользуется. Там клавиатура виртуальная.
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +2
          Сегодня, 17:20
          Он планшетом пользуется. Там клавиатура виртуальная.

          Отечественным. От Анатолия Чубайса.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 16:41
      Нужно дать слово Дмитрий Анатольевичу,он тоже любит поговорить.

      Ну не мудрено что тот еврей что этот.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 16:50
        Цитата: частное лицо
        Нужно дать слово Дмитрий Анатольевичу,он тоже любит поговорить.

        Ну не мудрено что тот еврей что этот.

        Таки, Дима Мендель тоже наш!? belay laughing
        Если чё - сарказм yes
    3. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 16:56
      Это какое-то сакральное число у иудеев

      У евреев Семь Сорок.
      А у русских - сорок сороков.
  5. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 15:53
    Что то зеля сегодня в ударе, то у него баллистика по Москве прилетела. Правда потом не понятно от кого опровержения, а главное зачем. Теперь опять 40-к дней. Интересно какие будут на это комментарии. А кстати 40-к дней, почему именно 40-к. Вызывает какую то не понятную ассоциацию с похоронами. fool
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +5
      Сегодня, 16:39
      Сороковины - для поминания добрых православных усопших.
      А гнусная "зеленая слизь" сразу в Ад полетит, ждать ничего не надо будет, поминать его в любой день будут только матом
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +5
    Сегодня, 15:57
    А что утырку еще остается делать, кроме как сотрясать воздух?! Его спонсоры сами вкисли, на содержанку ресурсов не хватает.
  7. rusich Звание
    rusich
    +10
    Сегодня, 16:03
    40 дневное от наркофюрера уже проходили. А как пошла ответка вонь и визг из свинарника раздались. Зеля опять побежит за помощью к союзникам после ответки и начнут послы от Ватикана, янкесов и прочих летать в Москву
  8. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    Сегодня, 16:04
    Кто то давеча про право на ответ Великобритании затирал. Так че делать то будем?
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 16:05
    А что на этом шабаше делает "дружественная" Сербия?
    Воистину прав Александр III
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 16:46
      А что на этом шабаше делает "дружественная" Сербия?

      Там и Венгрия ещё и все это ,дружественные страны" . laughing Ждём отмазку пургомёта из Кремля.
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 17:55
      Цитата: pudelartemon
      А что на этом шабаше делает "дружественная" Сербия?
      Воистину прав Александр III

      у мощных на этой планете, всегда много друзей.. как у того же СССР или США с Китаем, РИ... ну по факту когда мощных..
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 16:05
    Очень интересный стих нашёл на просторах инета.
    Мы поступали ветрено и глупо
    В порыве легкомысленных шагов,
    Своих бойцов истерзанные трупы
    Не окупая жертвами врагов.
    И в час, когда все силы на пределе,
    И маревом затянут горизонт,
    Мы их бомбили... а потом жалели
    И отпускали деньги на ремонт.
    Наш враг, вставляя выбитые зубы,
    Полвека смирно приходил в себя.
    Но вновь звучали боевые трубы,
    Воинственные души теребя.
    Подняв клешню, как боевые крабы,
    Они привыкли в череде веков
    Наш добрый норов принимать за слабость,
    А нас - за примитивных дураков.
    Россия, как божественная скрипка,
    А рядом рокот в мусорной трубе.
    Погубит нас смертельная ошибка -
    Мы все народы судим по себе.
    И чтоб соседи нас не покарали,
    Нам нужно милосердие зарыть!
    Нет смысла сатану учить морали.
    С волками рядом жить - по-волчьи выть.
    (Константин Фролов-Крымский,
    май 2026г
  11. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +11
    Сегодня, 16:16
    Пока Украина существует мира не будет а Зеленский там будет или другой бродяга никакой разницы нет
    1. Тигр Звание
      Тигр
      +1
      Сегодня, 17:06
      До 2022 ещё была надежда. А, глядя на то, что там после... Таки, да! Теперь это истина!
  12. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    Сегодня, 16:21
    Бедная гейропа... Они ещё не понимают, что их разводят в "квартале 95" :)
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Сегодня, 16:27
      Цитата: позывной_53
      Бедная гейропа... Они ещё не понимают, что их разводят в "квартале 95" :)
      На 90 млрд. из уже развели wink
    2. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 17:03
      Она всё понимает, но ничего сделать не может.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 16:23
    Чёт у меня подозрение 40 дней он будет ошиваться по заграницам ,ассамблея ООН на носу ,да и с Трампом встреча анонсирована украинским МИД с 21- 23 сентября .Он обьяву сделал "и мой адрес не дом и не улица мой адрес Евросоюз" .Скотина .
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 16:50
      Чёт у меня подозрение 40 дней он будет ошиваться по заграницам

      Так и будет потому что Россия будет вынуждена отвечать на удары превращая краину из цветущего сада в лунный пейзаж.
  14. AleksByk Звание
    AleksByk
    0
    Сегодня, 16:24
    Нам ещё нужны 40 дней, чтобы разгромить Россию.


    Хм.. Сильно однако.. Разгромить... У этого персонажа опять передоз? И вообще хочется спросить - почему он еще дышит? Не пора ли его наконец грохнуть? Эта озверевшая свинина уже в конец обнаглела, сколько можно уже терпеть? Нет возможности или нет желания? А может есть какие договоренности?
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:26
    Цитата: paul3390
    Пока не появится кто вменяемый, или пока желающие на трон не закончатся...
    Последнее, самое эффективное wink
  16. Эдуард_Адольфович Звание
    Эдуард_Адольфович
    0
    Сегодня, 16:27
    Уже не знает чем привлечь к своей персоне.
  17. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 16:33
    Зеленский объявил очередную 40-дневную операцию, на этот раз по «разгрому России».
  18. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    -1
    Сегодня, 16:37
    У меня что-то сомнение, что "украинские" дальнобойные ракеты и дроны летят с территории Окраины. Мелочь летучая да может запускаться с огорода, чердака и погреба итд так и дальность их мала, А с шестиметровыми средствами доставки такое невозможно. Отслеживают ли наши средства наблюдения точки их запуска?
    1. позывной_53 Звание
      позывной_53
      -1
      Сегодня, 16:47
      С какой целью интересуетесь? Это военная тайна!
  19. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 16:42
    Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»

    Ну, после таких заявлений зеленого наркомана, руководство РФ должно принять упреждающие удары, да такие, чтобы вся украина, в буквальном смысле умылась собственной кровью. Не надо никого жалеть, там зомбоящик давно сделал свое гиблое дело, даже с некогда адекватными украинцами.
    Давно пора понять, что уже выбор стоит "или они или мы"
  20. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 16:58
    Цифра какая знаменательная 40. Поминки через 40 дней. Иосиф 40 лет водил евреев по пустыне. 40 дней Иисус размышлял в Иудейской пустыне. Может нам тоже объявить что через 40 дней мы превратим Украину в пустыню. Десять Сталинских ударов, пардон Путинских ударов и Украина повержена. А Зеленский с женой покончат с собой. История может повторяться.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      0
      Сегодня, 17:33
      пардон Путинских ударов

      Вот именно,что пардон.
  21. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 17:08
    Опять звездюлей выпрашивает laughing
    Потом начнется...
    -А нас за шо!!!???
  22. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    0
    Сегодня, 17:15
    Зеленский объявил новую 40-дневную операцию по «разгрому России»

    А целей в Киеве еще на сорок дней "разгрома России" хватит?
  23. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 17:20
    Очевидно,подвезли баллистику.
    1. navigator777 Звание
      navigator777
      0
      Сегодня, 17:34
      Цитата: helilelik
      Очевидно,подвезли баллистику.

      Да откуда? США ее им больше не дают, ее просто нет.
  24. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 17:22
    Всё очевиднее становится, что без применения ТЯО по Украине нам не обойтись.............. Обычным вооружением слишком медленно выходит, или не туда бьём. Транспорт у них ходит, свет есть, тепло зимой тоже будет. А они бьют в ответ - сколько нам ещё это терпеть? И у них тоже есть кое-что в запасе, они тоже "ещё не начинали" в каком-то смысле. Чего нам ждать - их БРСД с радиоактивной начинкой по Москве? Сегодня утром так бухало со стороны центра - я думал, уже ихние БРСД летят............
  25. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 17:33
    Сами украинцы видимо берутся за голову, обычным каклам понятно чем это для них обернется, после провало первой операции и последствий им ничего не остается.
  26. Karabin Звание
    Karabin
    0
    Сегодня, 17:35
    «Нелегитимный» пообещал «разгромить Россию» за 40 дней.

    Это он, конечно, загнул, но нагадить по крупняку может.
  27. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 17:35
    Зеленский объявил очередную 40-дневную операцию, на этот раз по «разгрому России».
    Шо, опять? Опять главе киевского режима подвезли забористый белый порошок из Колумбии?
  28. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:44
    Нам ещё нужны 40 дней, чтобы разгромить Россию.

    Через 40 дней Зелю закопают за не выполненное обещание разгромит Россию.... wassat
    Сказал бы, что через 40 дней сдаёмся - можно поверить
    Но увы, свежо предания полного вранья и верится с трудом.
  29. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    0
    Сегодня, 17:45
    Господи, да грохнут ли когда нибудь эту обрезанную обезьяну, или его, как "партнера" , наложено табу?..
  30. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:17
    «Нелегитимный» пообещал «разгромить Россию» за 40 дней.


    Пора уже ликвидировать это недоразумение.
    Возможно два варианта: Зеленского вместе с нынешней Украиной, или нынешнею Украину вместе с Зеленским.
  31. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 18:22
    Учитывая что было после той, чубные напряглись...
  32. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 18:33
    "Зеленский объявил очередную 40-дневную операцию..." fool Россию он, конечно, не разгромит, но относится к таким "заявам" надо серьёзно! soldier stop