Без «Русланов» не обойтись: ЕС собрался модернизировать Ан-124

2 819 13
Без «Русланов» не обойтись: ЕС собрался модернизировать Ан-124

Без крупногабаритных транспортных самолётов НАТО сложно «проецировать» силы на внешний ТВД. Для этого организация использует контракт SALIS, заключённый с украинской компанией Antonov Logistics Salis по аренде Ан-124-100, способных перевозить 120 тонн, или, как крайний вариант, полагается на C-17A Globemaster III грузоподъёмностью 70 т, состоящие на вооружении членов альянса.

В связи со старением «Русланов» Европейская комиссия ещё в 2021 году запустила проект «Стратегический воздушный транспорт для негабаритных грузов» (SATOC), который реализуют Германия (выступающая в роли координатора программы), Франция, Нидерланды и Чехия:



Цель проекта SATOC – восполнить критический пробел в перевозке грузов, не соответствующих стандартным размерам.

Тем временем компания Airbus Defence Space предложила решение на основе своего уже находящегося в эксплуатации крупногабаритного транспортного самолёта A300-600ST Beluga:

Спрос на негабаритные перевозки растёт, ощущается дефицит. Многие клиенты ищут новые, быстрые и эффективные решения.

Однако в январе 2025 года проект милитаризации Beluga был закрыт, так как выяснилось, что эти машины не смогут заменить «Русланы» из-за очень ограниченной грузоподъёмности (40–47 т), несмотря на огромный объём фюзеляжа, не говоря уже об отсутствии встроенной рампы.


В мае 2024 года программа SATOC трансформировалась в ESOCA («Европейская система воздушных перевозок негабаритных грузов»), в которой участвуют Германия, Франция, Италия, Греция, Финляндия, Польша и Нидерланды:

Стратегические возможности воздушных перевозок имеют решающее значение для быстрой и эффективной переброски больших масс войск, тяжёлой техники и негабаритных грузов.



По итогам исследования, которое обошлось в €20 млн, консорциум недавно представил свои «результаты», указав, что для обеспечения стратегических перевозок предпочтительны два варианта: глубокая модернизация существующих Ан-124-100 или разработка нового европейского самолёта для замены C-17. Члены Евросоюза должны рассмотреть эти выводы в октябре на очередном собрании. По этому поводу в руководстве ЕС отметили:

ESOCA – это превосходный пример того, как совместное развитие потенциала может помочь восполнить критические пробелы.

В то же время ВВС США недавно заявили, что рассматривают возможность возобновления производства C-17A Globemaster III, которое было приостановлено компанией Boeing в 2015 году. Однако и на этом фронте следует ожидать серьёзных затруднений. Генерал Дэниел Талли, глава командования воздушной мобильности (AMC), заявил:

Возможно ли возобновить работу сборочной линии после её остановки? Кто-то хранит станки, кто-то штампы и т. д., и можно ли их снова использовать? Вот вопрос, который мы задаём себе.


13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +4
    Сегодня, 17:47
    ЕС собрался модернизировать Ан-124

    Одного "Руслана" в Канаде у нас отжали, и отдали ка_клам. am
    И теперь собираются модернизировать кого-то, если этих машин осталось очень мало, у которых срок эксплуатации практически истёк. fool
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +3
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Joker62
      Одного "Руслана" в Канаде у нас отжали, и отдали ка_клам.

      Благодаря кому? Да тому, кто отправил его в Канаду. Думаете он не понимал, чем это может закончиться? Понимал, но направил. А-У, Лаврентий Павлович, Вы где? Нет в России Л.П., все зачищены.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +7
    Сегодня, 17:49
    На до бы кое кому задуматься, стоит ли экспортировать "партнерам" титан и алюминий. А на КБ Антонова в 404 ставить большой жирный крест, при помощи наших средств поражения.
    1. Слесарь Звание
      Слесарь
      +6
      Сегодня, 18:00
      Цитата: ВАМ
      А на КБ Антонова в 404 ставить большой жирный крест,

      Там крест мелом поставило разрушение связей с Россией , они отнюдь не самостоятельны , как думают . На Антонова работал весь СССР , поэтому и была эффективность .
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 18:39
      Цитата: ВАМ
      На до бы кое кому задуматься, стоит ли экспортировать "партнерам" титан и алюминий.

      Да Вы что? Вы покусились на святое нашего президента, на торговлю! Недаром первыми словами президента, при встрече с гостем из забугорья, всегда о возросшем товарообороте между "нашими странами"
  3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +2
    Сегодня, 17:50
    Интересно и сколько этих бортов сейчас есть у не братьев?
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      +3
      Сегодня, 17:56
      На Украине их и нет - уничтожат. Всё в аренде.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +5
      Сегодня, 17:57
      У России 12-17 самолетов . У краины 7 . Они базируются в Европах .
      Всего вроде около 35-40 в мире осталось . Но многие не летают из за отсутствия запчастей .
      Это по моим сведениям , но точны ли они ?
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 18:29
        10 Ан-124 по состоянию на 2024 год[42], в составе 566-го втап.
        «Волга-Днепр» — 11 и 1 на хранении[43]
        224-й лётный отряд — 8 по состоянию на 2016 го
        Из них, для ВКС было модернизировано 10 штук
  4. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 17:53
    Чувствую, что без Маска им не обойтись. Этот товарищ столько напридумает что денег не хватит на реализацию. Старшипами грузы будет доставлять в любую точку планеты и главное быстро (теслу ведь забросил в космос).
  5. позывной_53 Звание
    позывной_53
    +1
    Сегодня, 17:56
    Кто это пишет? Кого модернизировать? Ан-124 или С-17?
  6. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    0
    Сегодня, 18:15
    А что тут думать. Создавать производство самолёта с нуля в неких государствах, пусть и по известным чертежам, или перезапустить производство на линиях, где уже делали? Ответ очевиден - С-17 будет жить дальше.
  7. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 18:22
    Потенциал Airbus не следует недооценивать. В целом, не следует недооценивать противника.