Без «Русланов» не обойтись: ЕС собрался модернизировать Ан-124
Без крупногабаритных транспортных самолётов НАТО сложно «проецировать» силы на внешний ТВД. Для этого организация использует контракт SALIS, заключённый с украинской компанией Antonov Logistics Salis по аренде Ан-124-100, способных перевозить 120 тонн, или, как крайний вариант, полагается на C-17A Globemaster III грузоподъёмностью 70 т, состоящие на вооружении членов альянса.
В связи со старением «Русланов» Европейская комиссия ещё в 2021 году запустила проект «Стратегический воздушный транспорт для негабаритных грузов» (SATOC), который реализуют Германия (выступающая в роли координатора программы), Франция, Нидерланды и Чехия:
Тем временем компания Airbus Defence Space предложила решение на основе своего уже находящегося в эксплуатации крупногабаритного транспортного самолёта A300-600ST Beluga:
Однако в январе 2025 года проект милитаризации Beluga был закрыт, так как выяснилось, что эти машины не смогут заменить «Русланы» из-за очень ограниченной грузоподъёмности (40–47 т), несмотря на огромный объём фюзеляжа, не говоря уже об отсутствии встроенной рампы.
В мае 2024 года программа SATOC трансформировалась в ESOCA («Европейская система воздушных перевозок негабаритных грузов»), в которой участвуют Германия, Франция, Италия, Греция, Финляндия, Польша и Нидерланды:
По итогам исследования, которое обошлось в €20 млн, консорциум недавно представил свои «результаты», указав, что для обеспечения стратегических перевозок предпочтительны два варианта: глубокая модернизация существующих Ан-124-100 или разработка нового европейского самолёта для замены C-17. Члены Евросоюза должны рассмотреть эти выводы в октябре на очередном собрании. По этому поводу в руководстве ЕС отметили:
В то же время ВВС США недавно заявили, что рассматривают возможность возобновления производства C-17A Globemaster III, которое было приостановлено компанией Boeing в 2015 году. Однако и на этом фронте следует ожидать серьёзных затруднений. Генерал Дэниел Талли, глава командования воздушной мобильности (AMC), заявил:
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