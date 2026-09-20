Без «Русланов» не обойтись: ЕС собрался модернизировать Ан-124

Цель проекта SATOC – восполнить критический пробел в перевозке грузов, не соответствующих стандартным размерам.

Спрос на негабаритные перевозки растёт, ощущается дефицит. Многие клиенты ищут новые, быстрые и эффективные решения.

Стратегические возможности воздушных перевозок имеют решающее значение для быстрой и эффективной переброски больших масс войск, тяжёлой техники и негабаритных грузов.

ESOCA – это превосходный пример того, как совместное развитие потенциала может помочь восполнить критические пробелы.

Возможно ли возобновить работу сборочной линии после её остановки? Кто-то хранит станки, кто-то штампы и т. д., и можно ли их снова использовать? Вот вопрос, который мы задаём себе.

Без крупногабаритных транспортных самолётов НАТО сложно «проецировать» силы на внешний ТВД. Для этого организация использует контракт SALIS, заключённый с украинской компанией Antonov Logistics Salis по аренде Ан-124-100, способных перевозить 120 тонн, или, как крайний вариант, полагается на C-17A Globemaster III грузоподъёмностью 70 т, состоящие на вооружении членов альянса.В связи со старением «Русланов» Европейская комиссия ещё в 2021 году запустила проект «Стратегический воздушный транспорт для негабаритных грузов» (SATOC), который реализуют Германия (выступающая в роли координатора программы), Франция, Нидерланды и Чехия:Тем временем компания Airbus Defence Space предложила решение на основе своего уже находящегося в эксплуатации крупногабаритного транспортного самолёта A300-600ST Beluga:Однако в январе 2025 года проект милитаризации Beluga был закрыт, так как выяснилось, что эти машины не смогут заменить «Русланы» из-за очень ограниченной грузоподъёмности (40–47 т), несмотря на огромный объём фюзеляжа, не говоря уже об отсутствии встроенной рампы.В мае 2024 года программа SATOC трансформировалась в ESOCA («Европейская система воздушных перевозок негабаритных грузов»), в которой участвуют Германия, Франция, Италия, Греция, Финляндия, Польша и Нидерланды:По итогам исследования, которое обошлось в €20 млн, консорциум недавно представил свои «результаты», указав, что для обеспечения стратегических перевозок предпочтительны два варианта: глубокая модернизация существующих Ан-124-100 или разработка нового европейского самолёта для замены C-17. Члены Евросоюза должны рассмотреть эти выводы в октябре на очередном собрании. По этому поводу в руководстве ЕС отметили:В то же время ВВС США недавно заявили, что рассматривают возможность возобновления производства C-17A Globemaster III, которое было приостановлено компанией Boeing в 2015 году. Однако и на этом фронте следует ожидать серьёзных затруднений. Генерал Дэниел Талли, глава командования воздушной мобильности (AMC), заявил: