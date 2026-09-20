«Избежит пушечных дуэлей»: Франция получила последнюю версию бронемашины Jaguar
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В феврале 2022 года французская армия объявила о том, что первые разведывательно-боевые бронемашины Jaguar (EBRC), предназначенные для замены AMX-10RCR, ERC-90 Sagaie и VAB HOT, были переданы в войска.
Однако выяснилось, что стабилизация башни Jaguar нуждается в доработке, что вызвало паузу в поставках. В Минобороны тогда отметили:
Нам придётся добиться серьёзного прогресса, чтобы уложиться в сроки. Необходимы доработки, прежде чем объявить бронемашину полностью боеспособной.
В середине 2024 года в военном ведомстве отметили, что Jaguar R2 теперь способны «вести огонь на ходу по движущимся целям», используя 40-мм пушки CTA и дистанционно управляемый 7,62-мм пулемёт. Однако техника не достигла полной боеготовности, так как требовалась интеграция ПТУР MBDA Akeron MP (стандарт R3).
AMX-10RCR на вооружении ВСУ:
Наконец, 18 сентября 2026 года Минобороны заявило, что ещё в апреле Jaguar в последней модификации R3 был признан боеготовым, а в июле было выдано разрешение на его эксплуатацию:
По состоянию на 4 сентября 2026 года была поставлена в общей сложности 21 машина [в версии R3].
ТТХ Jaguar:
Ранее переданные армии Jaguar R2 к концу 2027 года все должны были быть приведены в соответствие со стандартом R3:
Jaguar R3 оснащён ракетами средней дальности [Akeron MP], что позволяет ему избегать пушечных дуэлей с вражескими танками и даёт возможность поражать вражеские активы на дальности до 4 км.
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