«Избежит пушечных дуэлей»: Франция получила последнюю версию бронемашины Jaguar

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«Избежит пушечных дуэлей»: Франция получила последнюю версию бронемашины Jaguar

В феврале 2022 года французская армия объявила о том, что первые разведывательно-боевые бронемашины Jaguar (EBRC), предназначенные для замены AMX-10RCR, ERC-90 Sagaie и VAB HOT, были переданы в войска.

Однако выяснилось, что стабилизация башни Jaguar нуждается в доработке, что вызвало паузу в поставках. В Минобороны тогда отметили:



Нам придётся добиться серьёзного прогресса, чтобы уложиться в сроки. Необходимы доработки, прежде чем объявить бронемашину полностью боеспособной.

В середине 2024 года в военном ведомстве отметили, что Jaguar R2 теперь способны «вести огонь на ходу по движущимся целям», используя 40-мм пушки CTA и дистанционно управляемый 7,62-мм пулемёт. Однако техника не достигла полной боеготовности, так как требовалась интеграция ПТУР MBDA Akeron MP (стандарт R3).

AMX-10RCR на вооружении ВСУ:


Наконец, 18 сентября 2026 года Минобороны заявило, что ещё в апреле Jaguar в последней модификации R3 был признан боеготовым, а в июле было выдано разрешение на его эксплуатацию:

По состоянию на 4 сентября 2026 года была поставлена в общей сложности 21 машина [в версии R3].

ТТХ Jaguar:


Ранее переданные армии Jaguar R2 к концу 2027 года все должны были быть приведены в соответствие со стандартом R3:

Jaguar R3 оснащён ракетами средней дальности [Akeron MP], что позволяет ему избегать пушечных дуэлей с вражескими танками и даёт возможность поражать вражеские активы на дальности до 4 км.


12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:25
    Хренцузы в курсе что FPV - дронщик может поразить эту их " железяку" находясь в отпуске. laughing
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      -1
      Сегодня, 17:49
      FPV - дронщик может поразить эту их " железяку"
      А так же гранатомётчик, расчёт ПТРК, артиллерист, танкист, лётчик, вертолётчик, мина и ... и не только эту "железяку". И что?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 17:52
        Может наехать на мину, или столкнуться с танком
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +3
    Сегодня, 17:28
    Вроде все замечательно в теории. Ну и актуальный вопрос - какая у машины анти дроновая защита?
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Вроде все замечательно в теории. Ну и актуальный вопрос - какая у машины анти дроновая защита?

      Когда разрабатывалась эта машина дроны в повестке дня не стояли. Т.е. машину готовили к вчерашней войне.
      1. Горизонт Звание
        Горизонт
        +1
        Сегодня, 18:07
        Все как у всех (и у нас в том числе).
  3. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +3
    Сегодня, 17:37
    Наивные лягушатники, боевая устойчивость их дивного пепелаца близка к нулю (судя по внешнему виду) в условиях современного боя и танки тут не при чëм.
    Их генералы (как и все собственно) готовятся к "вчерашней войне".
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +1
      Сегодня, 17:44
      "Их генералы (как и все собственно) готовятся к "вчерашней войне"." - просто ВОЕННАЯ МАШИНА, в частности ВПК очень инертная штуковина. Все вроде и видят крутой поворот и пытаются вырулить, а она все равно по прямой чешет.)))
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 17:53
        Патамушто деньги. И все!
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:08
    Jaguar R3 оснащён ракетами средней дальности [Akeron MP], что позволяет ему избегать пушечных дуэлей с вражескими танками и даёт возможность поражать вражеские активы на дальности до 4 км.

    Ну, если 4 километра это средней дальности, то наш "Конкурс" с его 10 тысячами метров это межконтинентальная дальность. fellow yes wassat
    Пока они будут по земле телепаться фпв-ишка прилетит и нахлобучит так, что не поймут от куда и от кого, как уже на небесах пред Ним отчитываются. wassat
  5. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +1
    Сегодня, 18:23
    Jaguar R3 оснащён ракетами средней дальности [Akeron MP], что позволяет ему избегать пушечных дуэлей с вражескими танками и даёт возможность поражать вражеские активы на дальности до 4 км.
    Комбинация 125-мм гладкоствольной пушки и многоканального прицела с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления танковой управляемой ракетой, позволяет экипажу «Прорыва» вести прицельный огонь по целям (даже вертолётам), находящимся на дистанции до 5 км, в любое время суток и при любой погоде. Впрочем, как показала СВО, заявленная в рекламных брошюрах предельная дальность поражения цели 5 км для комплекса вооружения Т-90М, это не предел. Почему? Потому что на опубликованных в начале сентября 2023-го Минобороны РФ кадрах «Прорыв-3» «внезапно» всадил танковую управляемую ракету в цель, удалённую от Т-90М на 6830 метров!
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:24
    Очередная тарантайка с мелкой пушкой на этот раз колесная большая коробка.