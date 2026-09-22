Отряд 731 и закон: злостное неповиновение Императору



Сиро Исии с подчиненными в лаборатории отряда 731

Международные договора и мятеж против Императора

Что приказал Исии Императора Сёва?

Сформировать в составе Квантунской армии Управление по водоснабжению и профилактике эпидемий (関東軍防疫部). Начальником Управления назначить военврача 1-го ранга Сиро Исии. Управлению вменяется в обязанность проведение всесторонних исследований в области микробиологии, вирусологии и методов противодействия биологическим агентам силами и средствами, необходимыми для обеспечения превосходства Императорской армии.

Реорганизовать Управление по водоснабжению в «Отдел эпидемической профилактики и очистки воды Квантунской армии» (満州第731部隊). Разрешить Отделу создание Экспериментального (Второго) сектора для проведения испытаний. Установить для деятельности Второго сектора высший режим секретности Сухопутных войск (陸軍機密). Вся оперативная отчетность по методам ведения исследований замыкается исключительно на Командование Квантунской армии и Особый отдел Генерального штаба, минуя общие каналы учета Министерства здравоохранения и гражданской администрации.



Есть серия фотоснимков чумы 1911 года, с которой пришлось бороться, в том числе японской администрации Южно-Маньчжурской железной дороги. На фото обход домов и выявление чумного больного. Для японцев чума в Маньчжурии была недавно пережитым опытом.



Китай того времени был рассадником различных инфекций. Конкретно это фото сделано где-то в южном Китае; все это было проблемой для японской армии.



Продовольственный рынок в Китае примерно в то время. Даже на черно-белом фото заметно, насколько это грязное место.

Закон о врачах и уголовное законодательство



Во время чумы 1911 года сжигают дом чумного больного.