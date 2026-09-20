Триумфальную арку в Вашингтоне переделают в «передовой военный комплекс»
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Дональд Трамп объявил о планах построить в Вашингтоне Триумфальную арку, но с некоторыми изменениями. Как он написал в своей соцсети Truth Social, сооружение одновременно будет выполнять функцию военного объекта.
В Вашингтоне появится Триумфальная арка с площадками для беспилотников, снайперов и складом боеприпасов. Якобы просьбу превратить сооружение в «передовой военный комплекс» Трампу передали военные, и он пошёл им навстречу. Тем более, что Триумфальную арку планировали построить еще после гражданской войны в США, но дошли до неё руки только сейчас.
По настоятельной просьбе Вооруженных сил США и в целях национальной безопасности я согласился преобразовать великолепную Триумфальную арку, строительство которой планировалось еще со времен Гражданской войны много лет назад на круговой площади рядом с Арлингтонским мемориальным мостом, в первоклассный военный комплекс.
Как подчеркнул Трамп, подобного комплекса не будет больше нигде в мире. Триумфальные арки есть, а совмещающая в себе функции ещё и военного объекта будет только в Вашингтоне.
Там можно будет размещать и хранить большое количество беспилотников с возможностью их быстрого применения, а также размещать снайперов как на крыше, так и на прилегающей площади. Кроме того, там будут храниться значительные запасы боеприпасов для снайперского оружия. Подобного объекта не будет больше нигде в мире.
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