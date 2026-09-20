Триумфальную арку в Вашингтоне переделают в «передовой военный комплекс»

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Триумфальную арку в Вашингтоне переделают в «передовой военный комплекс»

Дональд Трамп объявил о планах построить в Вашингтоне Триумфальную арку, но с некоторыми изменениями. Как он написал в своей соцсети Truth Social, сооружение одновременно будет выполнять функцию военного объекта.

В Вашингтоне появится Триумфальная арка с площадками для беспилотников, снайперов и складом боеприпасов. Якобы просьбу превратить сооружение в «передовой военный комплекс» Трампу передали военные, и он пошёл им навстречу. Тем более, что Триумфальную арку планировали построить еще после гражданской войны в США, но дошли до неё руки только сейчас.



По настоятельной просьбе Вооруженных сил США и в целях национальной безопасности я согласился преобразовать великолепную Триумфальную арку, строительство которой планировалось еще со времен Гражданской войны много лет назад на круговой площади рядом с Арлингтонским мемориальным мостом, в первоклассный военный комплекс.

Как подчеркнул Трамп, подобного комплекса не будет больше нигде в мире. Триумфальные арки есть, а совмещающая в себе функции ещё и военного объекта будет только в Вашингтоне.

Там можно будет размещать и хранить большое количество беспилотников с возможностью их быстрого применения, а также размещать снайперов как на крыше, так и на прилегающей площади. Кроме того, там будут храниться значительные запасы боеприпасов для снайперского оружия. Подобного объекта не будет больше нигде в мире.
14 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 16:58
    Как подчеркнул Трамп, подобного комплекса не будет больше нигде в мире.

    Ну поскромничал Дональд. Надо же назвать эту арку в честь себя самого типа "Триумфальная Арка Трампа" (ТАТ).
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +7
    Сегодня, 17:04
    "Если человек ид.и.от, то это надолго" (С)
    Триумфальная арка это объект в честь военного триумфа. Чё то даже и не вспомню большого триумфа янкесов в войнах, кроме стычек с козлопасами в пустынях, ну и выдуманных доней.... laughing
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 17:07
      Цитата: майор Юрик
      "Если человек ид.и.от, то это надолго" (С)

      к сожалению НАВСЕГДА
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:05
    Молодец Доня,жги .Пусть у дерьмократов голова идёт кругом ,где правда а где фейк .А с арки Капитолий виден ,прямым выстрелом ?Там ни чего не заслоняет Капитолий ,если заслоняет снести к чертям .
    А говорят Трамп не пьёт ?Да он бухает по " чёрному" ,судя по его постам.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 17:06
    В честь 50 побед над Ираном.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 17:07
    все таки он с придурью
    да, комментарий короткий, я об этом знаю, но что тут можно еще сказать?!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:12
    Цитата: tralflot1832
    Молодец Доня,жги .Пусть у дерьмократов голова идёт кругом ,где правда а где фейк .А с арки Капитолий виден ,прямым выстрелом ?Там ни чего не заслоняет Капитолий ,если заслоняет снести к чертям .
    А говорят Трамп не пьёт ?Да он бухает по " чёрному" ,судя по его постам.

    В боковых стойках арки сколько Синтенелов будет bully
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:34
      Цитата: tralflot1832
      В боковых стойках арки сколько Синтенелов будет

      главное что бы мужик в трусах поверх колготок был всегда рядом
  7. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 17:12
    Лаже не стал сразу комментировать. Сложно разбирать бред сумасшедшего. Триумфальная арка еще туда сюда, хотя есть вопросы. А вот еще и военный объект??? Прям как в анекдоте. " Закончится война построим консерваторию. Ага а на верху пулемет. А пулемет то за чем??? А чтоб консервы не тырили." fool laughing
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 17:15
    Как подчеркнул Трамп, подобного комплекса не будет больше нигде в мире. Триумфальные арки есть, а совмещающая в себе функции ещё и военного объекта будет только в Вашингтоне.

    До кучи - ещё "Макдональдс", бензоколонку и общественный туалет.
    Тогда точно такой арки нигде не будет...
  9. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 17:17
    Так то и обещанный Трампом "бальный зал" в Белом доме можно превратить в казарму или склад, да там пару Абрамсов можно впихнуть...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:17
    Цитата: майор Юрик
    "Если человек ид.и.от, то это надолго" (С)
    Триумфальная арка это объект в честь военного триумфа. Чё то даже и не вспомню большого триумфа янкесов в войнах, кроме стычек с козлопасами в пустынях, ну и выдуманных доней.... laughing

    Арку строят в честь победы в Гражданской войне Северян над Южанами в США.Южанам это понравится ,так до новой гражданской войны не далеко .Так Трамп за " Белых" или за " Красных" .
  11. Комментарий был удален.
  12. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 17:31
    Триумфальная арка имени Трампа.
    Красота-то какая, лепота!
  13. kmru
    kmru
    0
    Сегодня, 17:43
    Т.е. Трам готовится к партизанской войне с чужими или в полицейской со своими?