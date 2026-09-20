Украинский эксперт: при успешном развёртывании «Рассвет» создаст проблемы
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Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш, заявил, что российская спутниковая система «Рассвет» при успешном развёртывании может создать серьёзные трудности для Украины.
По оценке Бескрестнова, который по числится советником Зеленского, спутниковые каналы связи потенциально позволят российской стороне управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени, лучше определять цели, в том числе движущиеся. Это позволит кардинально изменить ситуацию не только на фронте, но и в тыловых районах.
Бескрестнов призвал заранее создавать и развёртывать средства радиоэлектронной борьбы для противодействия таким каналам, в том числе для защиты критической инфраструктуры.
Напомним, что сама система относится к низкоорбитальной - для широкополосной передачи данных. По информации компании, аппараты должны обеспечивать глобальное интернет-покрытие; среди заявленных технических решений - межспутниковая лазерная связь и пользовательские терминалы для стационарных и подвижных объектов.
Таким образом, заявление Бескрестнова указывает на опасения относительно возможных последствий развития спутниковой инфраструктуры России. При этом отдельные украинские эксперты считают, что ВС РФ уже применяют возможности системы «Рассвет» - например, для нанесения ударов по Киеву и объектам в западных областях Украины.
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