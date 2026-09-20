Украинский эксперт: при успешном развёртывании «Рассвет» создаст проблемы

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Украинский эксперт: при успешном развёртывании «Рассвет» создаст проблемы

Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш, заявил, что российская спутниковая система «Рассвет» при успешном развёртывании может создать серьёзные трудности для Украины.

По оценке Бескрестнова, который по числится советником Зеленского, спутниковые каналы связи потенциально позволят российской стороне управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени, лучше определять цели, в том числе движущиеся. Это позволит кардинально изменить ситуацию не только на фронте, но и в тыловых районах.



Бескрестнов призвал заранее создавать и развёртывать средства радиоэлектронной борьбы для противодействия таким каналам, в том числе для защиты критической инфраструктуры.

Напомним, что сама система относится к низкоорбитальной - для широкополосной передачи данных. По информации компании, аппараты должны обеспечивать глобальное интернет-покрытие; среди заявленных технических решений - межспутниковая лазерная связь и пользовательские терминалы для стационарных и подвижных объектов.

Таким образом, заявление Бескрестнова указывает на опасения относительно возможных последствий развития спутниковой инфраструктуры России. При этом отдельные украинские эксперты считают, что ВС РФ уже применяют возможности системы «Рассвет» - например, для нанесения ударов по Киеву и объектам в западных областях Украины.
4 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +7
    Сегодня, 17:45
    российская спутниковая система «Рассвет» при успешном развёртывании может создать серьёзные трудности для Украины.

    Странно как-то такое слышать, ведь по логике Рассвет и развёртывался для создания проблем окраине, но так же и для проблем остальным членам цветущего сада. Ну прям мистер очевидность.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 17:46
    Очередной балабол. Полагаю, что ТТХ "Рассвета" представляют гостайну. И откуда хохлоэксперту-рогулю знать, сколько сюрпризов чудных доставит он 404-ой?
    1. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      +1
      Сегодня, 18:27
      Цитата
      По информации компании, аппараты должны обеспечивать глобальное интернет-покрытие; среди заявленных технических решений - межспутниковая лазерная связь и пользовательские терминалы для стационарных и подвижных объектов.
      Конец цитаты.

      Когда для всех этих задач появиться целиком российское оборудование, вот тогда и стоит опасаться. А иначе будет как с принтерами Катюша или как там они называются. У тех, у которых название только российское, а на самих этикетка "сделано в Китае".
  3. VPKirillov Звание
    VPKirillov
    0
    Сегодня, 18:43
    При этом отдельные украинские эксперты считают, что ВС РФ уже применяют возможности системы «Рассвет» - например, для нанесения ударов по Киеву и объектам в западных областях Украины.

    На сегодня эти спутники занимают 2 орбитальные плоскости из 12 необходимых для глобального покрытия. Поэтому связь и свой прочий сервис они могут обеспечивать лишь два раза по два часа в сутки. Впрочем, со второй плоскостью пока не всё понятно. Она ещё не функционирует штатно. Поэтому до полного использования возможностей Рассвета ещё далеко.