Медиа Франции: «Крупные российские атаки возможны уже в 2027 году»
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France Télévisions заявляет о пересмотре оценки угрозы со стороны России. Эммануэль Макрон ранее сообщил об усилении «гибридной угрозы» и поручил готовить защиту инфраструктуры. От этого отталкивается французский генералитет.
Французские разведслужбы теперь, видите ли, рассматривают осень 2027 года как возможный срок «крупных российских атак» - на три года раньше прежнего сценария, предполагавшего 2030 год.
Французские репортёры якобы ознакомились с некой конфиденциальной запиской, в которой говорится о приближении возможных сроков. Среди вероятных целей названы объекты критической инфраструктуры: электростанции и электросети, железные дороги, телекоммуникационные сети и системы водоснабжения. Публично сам документ не опубликован, поэтому его содержание остаётся изложением France Télévisions.
Из серии «доказательства у нас есть, но мы вам их не представим, потому что они секретные».
В качестве одного из гипотетических сценариев бывший заместитель главы французской военной разведки Ален Кристьенн упомянул удар беспилотника со взрывчаткой по предприятию оборонной промышленности. По его словам, установить причастность России к такой атаке могло бы быть сложно. Впоследствии оказалось, что говорит он не об уже произошедшем инциденте, а оценивает возможные риски.
18 сентября президент Франции Макрон после встречи с представителями политических партий и кандидатами в президенты заявил об усилении российской «гибридной угрозы» для Франции и Европы. Как передавало AFP, на встрече присутствовали руководители внешней и внутренней разведок Франции — DGSE и DGSI.
Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры, а также наиболее чувствительных предприятий оборонно-технологической базы от атак с использованием дронов и кибератак. Таким образом, публично подтверждённая часть реакции французских властей касается усиления защиты от угроз ниже порога открытого военного конфликта; оценка срока возможных крупных атак основана на сообщении СМИ о непубличной разведывательной записке.
Всё это напоминает банальную охоту на ведьм и культивацию выдуманной угрозы - чтобы сохранить политические позиции и выбить новое финансирование так, чтобы это вызывало меньше гражданского недовольства. Мол, видите - мы вас защищаем от русской угрозы...
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