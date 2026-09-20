Медиа Франции: «Крупные российские атаки возможны уже в 2027 году»

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Медиа Франции: «Крупные российские атаки возможны уже в 2027 году»

France Télévisions заявляет о пересмотре оценки угрозы со стороны России. Эммануэль Макрон ранее сообщил об усилении «гибридной угрозы» и поручил готовить защиту инфраструктуры. От этого отталкивается французский генералитет.

Французские разведслужбы теперь, видите ли, рассматривают осень 2027 года как возможный срок «крупных российских атак» - на три года раньше прежнего сценария, предполагавшего 2030 год.



Французские репортёры якобы ознакомились с некой конфиденциальной запиской, в которой говорится о приближении возможных сроков. Среди вероятных целей названы объекты критической инфраструктуры: электростанции и электросети, железные дороги, телекоммуникационные сети и системы водоснабжения. Публично сам документ не опубликован, поэтому его содержание остаётся изложением France Télévisions.

Из серии «доказательства у нас есть, но мы вам их не представим, потому что они секретные».

В качестве одного из гипотетических сценариев бывший заместитель главы французской военной разведки Ален Кристьенн упомянул удар беспилотника со взрывчаткой по предприятию оборонной промышленности. По его словам, установить причастность России к такой атаке могло бы быть сложно. Впоследствии оказалось, что говорит он не об уже произошедшем инциденте, а оценивает возможные риски.

18 сентября президент Франции Макрон после встречи с представителями политических партий и кандидатами в президенты заявил об усилении российской «гибридной угрозы» для Франции и Европы. Как передавало AFP, на встрече присутствовали руководители внешней и внутренней разведок Франции — DGSE и DGSI.

Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры, а также наиболее чувствительных предприятий оборонно-технологической базы от атак с использованием дронов и кибератак. Таким образом, публично подтверждённая часть реакции французских властей касается усиления защиты от угроз ниже порога открытого военного конфликта; оценка срока возможных крупных атак основана на сообщении СМИ о непубличной разведывательной записке.

Всё это напоминает банальную охоту на ведьм и культивацию выдуманной угрозы - чтобы сохранить политические позиции и выбить новое финансирование так, чтобы это вызывало меньше гражданского недовольства. Мол, видите - мы вас защищаем от русской угрозы...
12 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 18:00
    Есть детский мультфильм "Ты боишься??? Ага. Тогда давай боятся вместе."
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Сегодня, 18:05
      "Волки от испуга скушали друг друга!" (К. Чуковский)

      Трепещите, убогие! laughing
    2. Suff Звание
      Suff
      +2
      Сегодня, 18:07
      Цитата: ВАМ
      Есть детский мультфильм "Ты боишься??? Ага. Тогда давай боятся вместе."

      Пойду в зеркало мосмотрюсь и испугаюсь ))))
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 18:02
    Это,примерно,как рекомендации пожарным :приезжать на пожар за пятнадцать минут до его начала....
  3. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:02
    Французские разведслужбы теперь, видите ли, рассматривают осень 2027 года как возможный срок «крупных российских атак» - на три года раньше прежнего сценария, предполагавшего 2030 год.

    Это смотря как вы трындулей будете выпрашивать. yes angry
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 18:03
    Похоже - дела в США ещё хуже, чем предполагалось... Раз их сявки получили приказ форсировать сроки нападения на нас, несмотря на явную к тому не готовность... Я думал - у нас ещё есть как минимум года три..
    1. Suff Звание
      Suff
      +1
      Сегодня, 18:10
      Цитата: paul3390
      Похоже - дела в США ещё хуже, чем предполагалось... Раз их сявки получили приказ форсировать сроки нападения на нас, несмотря на явную к тому не готовность... Я думал - у нас ещё есть как минимум года три..

      И не только в США ,что то Израиль притих ....)))))
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 18:20
    Почему крупные? А мелкие атаки когда возможны? Или у россии только крупные... А средние?
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:25
    Париж пристрелян точно по Эйфелевой башне.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 18:32
    Медиа Франции: «Крупные российские атаки возможны уже в 2027 году»

    Если у вас есть высшее образование, и вы поддерживаете Нарышкина и Путина, то, что то будет происходить в России.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 18:40
    Ужастики на ночь. Для младшего французского возраста.
    "Вдруг из маминой, из спальни
    Одноногий и хромой,
    Выбегает умывальник,
    и качает головой..." ("Мойдодыр“)
  9. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 18:43
    До 30 года - ждать и ждать, а генеральские года поджимают. Не все и доживут, вот и хочется денежку из страны выцедить пораньше. И самому пожрать от пуза и семье чего-нибудь останется.