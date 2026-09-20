70 лет в строю: США модернизируют стратегический бомбардировщик B-52
ВВС США проводят одну из самых масштабных модернизаций в истории эксплуатации бомбардировщика B-52 Stratofortress превращая 70-летнюю модель в модификацию B-52J с новыми двигателями, радаром APQ-188 с АФАР, повышенной генерацией электроэнергии и обновлёнными бортовыми системами. Модернизация призвана сохранить боевую эффективность самолёта до 2060-х годов за счёт увеличения дистанции полёта, улучшения характеристик датчиков и способности выполнять дальние рейды с ядерным и конвенциональным оружием, не попадая под удар неприятеля.
В основе модернизации B-52J лежит замена 8 прожорливых турбовентиляторных двигателей Pratt Whitney TF33 на 8 Rolls-Royce F130. Новая силовая установка призвана повысить надёжность, снизить расход топлива и улучшить ремонтопригодность, а также обеспечить питание новых генераторов, гидравлических насосов, дисплеев кабины и бортовых систем.
На днях ВВС объявили, что программа замены двигателей (планируется закупка 600 изделий для 76 бомбардировщиков), которая, как предполагается, обойдётся в целом в $20,2 млрд, перешла на стадию проектирования и промышленного производства. Современные радары, средства связи, системы самообороны и будущие электронные подсистемы требуют гораздо больше энергии, чем предполагала первоначальная архитектура B-52H.
Предполагается замена аналогового радара APQ-166, выпущенного в 1980-х годах, на APQ-188 с АФАР (создан на базе РЛС истребителей F/A-18), который обеспечит мгновенное электронное сканирование и переброску луча, улучшит ситуационную осведомлённость, навигацию и целеуказание. Как было заявлено на днях, программа замены РЛС перешла на этап малосерийного начального производства.
15 июня 2026 года один из тестовых B-52, переоборудованный для испытаний нового радара, потерпел крушение при взлёте с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Чтобы не сорвать сроки, Пентагон экстренно модернизирует ещё два строевых B-52H на заводе Boeing в Сан-Антонио (Техас) с одновременной заменой двигателей и радаров.
В целом стоимость всей программы превысит $48 млрд. Она позволит американскому стратегу, совершившему первый полёт в 1952 году, оставаться в строю до 2060-х годов.
Информация