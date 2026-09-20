Трамп заявил о трёх вариантах развития ситуации вокруг Ирана

Мой вопрос заключается в том, когда и если я уничтожу всю страну. Им лучше вести себя хорошо прямо сейчас.

Иран передал правительству США 7 условий, которые необходимо выполнить для начала каких-либо переговоров. Позиция Тегерана ясна и однозначна: если Вашингтон хочет избежать тупика, в который он сам себя загнал, и не усугублять ситуацию, у него нет другого выбора, кроме как принять права и условия Ирана.

Соединённые Штаты рассматривают несколько вариантов развития ситуации вокруг Ирана. Об этом в эфире Fox News заявил Дональд Трамп.По словам американского лидера, в ближайшее время должны произойти некие «важные события», по итогам которых события могут пойти по одному из трёх рассматриваемых сценариев: США уничтожат Иран, Иран экономически деградирует при помощи американцев или США и Иран «заключат сделку». При этом Трамп отказался говорить более подробно о «важных событиях».В то же время президент США допустил свою встречу с президентом Ирана Пезешкианом уже на следующей неделе в ходе Генассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке. Но пока в планах у Трампа встреча с лидерами Великобритании, Японии, Венесуэлы и стран Персидского залива. От возможной встрече с Зеленским, о которой ранее заявляли в Киеве, информации нет.Ранее в Тегеране заявили, что выдвинули США семь условий, которые необходимо принять, чтобы подписать мирное соглашение. А на угрозы Трампа Иран внимания уже не обращает.