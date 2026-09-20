Трамп заявил о трёх вариантах развития ситуации вокруг Ирана

658 6
Трамп заявил о трёх вариантах развития ситуации вокруг Ирана

Соединённые Штаты рассматривают несколько вариантов развития ситуации вокруг Ирана. Об этом в эфире Fox News заявил Дональд Трамп.

По словам американского лидера, в ближайшее время должны произойти некие «важные события», по итогам которых события могут пойти по одному из трёх рассматриваемых сценариев: США уничтожат Иран, Иран экономически деградирует при помощи американцев или США и Иран «заключат сделку». При этом Трамп отказался говорить более подробно о «важных событиях».



Мой вопрос заключается в том, когда и если я уничтожу всю страну. Им лучше вести себя хорошо прямо сейчас.

В то же время президент США допустил свою встречу с президентом Ирана Пезешкианом уже на следующей неделе в ходе Генассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке. Но пока в планах у Трампа встреча с лидерами Великобритании, Японии, Венесуэлы и стран Персидского залива. От возможной встрече с Зеленским, о которой ранее заявляли в Киеве, информации нет.

Ранее в Тегеране заявили, что выдвинули США семь условий, которые необходимо принять, чтобы подписать мирное соглашение. А на угрозы Трампа Иран внимания уже не обращает.

Иран передал правительству США 7 условий, которые необходимо выполнить для начала каких-либо переговоров. Позиция Тегерана ясна и однозначна: если Вашингтон хочет избежать тупика, в который он сам себя загнал, и не усугублять ситуацию, у него нет другого выбора, кроме как принять права и условия Ирана.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 18:31
    Странно почему всё время упор делается на слове "Сделка" вместо нормального в международных отношениях "Договора"? Чувствуется американский бизнесподход на краткую сделку в делах, а не долгосрочные договорённости с последовательным выдерживанием и соблюдением правил и договорённостей в течении времени. Менталитет однако. И кстати три варианта событий - это не предел множества других вариантов когда США просто сбегут с этого региона или их заставят это сделать.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 18:32
    Так победили уже, или все таки будем побеждать. ????? И что Доня подразумевает под сделкой. Согласиться на условия Ирана, а потом объявить победу.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 18:42
    Значит реальные события пойдут по пятому варианту.
    Доня, многое бы дал,, чтобы вернуться в февраль, и .... не ввязываться в эту маленькую победоносную войну.
    1. Suff Звание
      Suff
      0
      Сегодня, 18:48
      Цитата: faterdom
      Значит реальные события пойдут по пятому варианту.
      Доня, многое бы дал,, чтобы вернуться в февраль, и .... не ввязываться в эту маленькую победоносную войну.

      И президентов тырить )))) Изхраиль тоже хвост поджал ,подставили они США .!
  4. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:45
    Ух, ты! Уже три варианта, а был один- победЮ и пролив заберЮ. sad Так- так.
  5. Suff Звание
    Suff
    0
    Сегодня, 18:46
    Ну персы ,ну блин дают !!!!!!! Запад нагнули конкретно и за такой короткий срок !!!!
    Трамп по ходу сдулся ))))