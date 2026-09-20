Иран рассматривает возможность прикрытия Баб-эль-Мандебского пролива радарами
3 33412
Иран рассматривает возможность установки радаров близ города Мока и на острове Зукар в южной части Красного моря для прикрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Специалисты из состава Корпуса стражей исламской революции уже посетили подконтрольные йеменским хуситам территории страны.
Эксперты КСИР прибыли в Йемен, где осмотрели территорию в районе Баб-эль-Мандебского пролива для устройства системы защиты и контроля. По данным агентства AFP, ссылающегося на источники в военных структурах хуситов, КСИР и представители «Ансаруллы» обсуждали строительство подземных туннелей, укреплений и установку радаров. Речь идёт о районе важнейшего стратегического города Мока и острова Зукар.
Иранские специалисты посетили район Баб-эль-Мандеб, порт и аэропорт Мока, а также лагерь Джабал-эль-Нар к востоку от Мока в период с четверга по пятницу. Они контролировали прокладку туннелей в горных районах, с которых открывается вид на Моку и пролив Баб-эль-Мандеб.
Ранее йеменские хуситы выбили просаудовские силы с западного побережья Красного моря, установив полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Поскольку движение «Ансарулла» является союзником Ирана, Тегеран фактически контролирует сразу два важнейших в регионе пролива. Отсюда и отправка специалистов КСИР в Йемен.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация