Иран рассматривает возможность прикрытия Баб-эль-Мандебского пролива радарами

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Иран рассматривает возможность прикрытия Баб-эль-Мандебского пролива радарами

Иран рассматривает возможность установки радаров близ города Мока и на острове Зукар в южной части Красного моря для прикрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Специалисты из состава Корпуса стражей исламской революции уже посетили подконтрольные йеменским хуситам территории страны.

Эксперты КСИР прибыли в Йемен, где осмотрели территорию в районе Баб-эль-Мандебского пролива для устройства системы защиты и контроля. По данным агентства AFP, ссылающегося на источники в военных структурах хуситов, КСИР и представители «Ансаруллы» обсуждали строительство подземных туннелей, укреплений и установку радаров. Речь идёт о районе важнейшего стратегического города Мока и острова Зукар.



Иранские специалисты посетили район Баб-эль-Мандеб, порт и аэропорт Мока, а также лагерь Джабал-эль-Нар к востоку от Мока в период с четверга по пятницу. Они контролировали прокладку туннелей в горных районах, с которых открывается вид на Моку и пролив Баб-эль-Мандеб.

Ранее йеменские хуситы выбили просаудовские силы с западного побережья Красного моря, установив полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Поскольку движение «Ансарулла» является союзником Ирана, Тегеран фактически контролирует сразу два важнейших в регионе пролива. Отсюда и отправка специалистов КСИР в Йемен.

12 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +10
    Вчера, 19:11
    Иран последовательно усиливает свои позиции в мировой геополитике.
    Мужественные действия Персов заслуживают уважения.
    1. Suff Звание
      Suff
      +4
      Вчера, 19:44
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Иран последовательно усиливает свои позиции в мировой геополитике.
      Мужественные действия Персов заслуживают уважения.

      Поддерживаю !!!! Без истерик и воплей персы действуют ...США очень умно затролили в соцсетях ! )))) Постоянно проговаривают свои условия и не уступают ни в чем...Понимая свою правоту .Трамп в истерике ,Израиль вообще затих..)))
      И если что бомбят все вокруг (НПЗ базы сша и и т.д.)
  2. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +1
    Вчера, 19:26
    США с нами ведут гибридную через западноевропейскую прокладку, а с Ираном открытую войну. Мы США боимся ответить, а иранцы отвечают без страха.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +3
      Вчера, 19:42
      Цитата: Николай Иванов_5
      Мы США боимся ответить, а иранцы отвечают без страха


      Не стоит нагнетать. Янки тоже в Сирии боялись нам ответить и сейчас действуют через прокси. За рамками все равно в рамках дозволенного нашей властью действуют.
      Персы молодцы, а вот китайцы свой набирающий ранее авторитет слили. Осталось только мощь, характера не оказалось.
      А мы воюем в полный рост против более 50 стран. От укропов там только мясопехота осталась hi
    2. Suff Звание
      Suff
      +1
      Вчера, 19:52
      Цитата: Николай Иванов_5
      США с нами ведут гибридную через западноевропейскую прокладку, а с Ираном открытую войну. Мы США боимся ответить, а иранцы отвечают без страха.

      Ну поспорил бы ,но вы правы !! Россия для запада-США опасней все же ! Если замес начнется планете хана будет ..Никто не хочет такой ответственности !
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Вчера, 20:34
        Все действия Трампа указывает вовлеченность США:
        1. Решение о продаже летального оружия было принято ещё администрацией президента Дональда Трампа в декабре 2017 года.
        2. Байденовские пакеты закончились на бумаге, но оплаченные ими контракты исполняются до сих пор. По данным американского издания Responsible Statecraft, которое выпускает вашингтонский Институт Куинси, на второй квартал 2026 года оставалось около $13,5 млрд уже связанных контрактами, но ещё не выплаченных средств на оружие для Украины. Это не новое обещание, а деньги, за которыми стоят действующие заказы.
        3. Работа разведывательных систем Starlink, PRISM, Palantir.
        4. Вчера президент США Дональд Трамп подписал законопроект об адских санкций сенатора Линдси Грэма против России.
        https://tass.ru/info/13560249
        https://dzen.ru/a/aq3FZEjUgT5jm2GT

  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Вчера, 19:51
    Ранее йеменские хуситы выбили просаудовские силы с западного побережья Красного моря, установив полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом

    Известный автор канала Colonelcassad немного изменил всем известную фразу из фильма "Брат", применительно к хуситам: smile
    Вот скажи мне, саудовец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и американцы говорят, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в тапках. У кого тапки — тот и сильней.
  4. bbb Звание
    bbb
    0
    Вчера, 19:53
    Это одни из важнейших проливов мира.
  5. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Вчера, 19:54
    Цитата: Suff
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Иран последовательно усиливает свои позиции в мировой геополитике.
    Мужественные действия Персов заслуживают уважения.

    Поддерживаю !!!! Без истерик и воплей персы действуют ...США очень умно затролили в соцсетях ! )))) Постоянно проговаривают свои условия и не уступают ни в чем...Понимая свою правоту .Трамп в истерике ,Израиль вообще затих..)))
    И если что бомбят все вокруг (НПЗ базы сша и и т.д.)

    Да уж. Не наше руководство страны,которое боится задеть своих западных партнеров.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Вчера, 19:58
    Правильно, и в КСИР бывают же отпуска...
    Вот и поехали к Бабам эль Мальдебским.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 20:27
      Цитата: faterdom
      Правильно, и в КСИР бывают же отпуска...
      Вот и поехали к Бабам эль Мальдебским.

      Тем более, что уже давно Бабам эль Мандебским подарки шлют - то дронами побалуют, то ракетами. Любят эти Бабы такие игрушки, и соседей своих неуживчивых да агрессивных ими развлекают, залётным супостатам тоже порой достаётся. yes
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 20:51
    Радар это статичная цель, ампириалисты быстро его заметят. Сила хуситов в подвижности и малочисленности их тактических групп. Маневр и целеуказание надо сочетать. Если бы КНР вывела бы свой контингент из Джибути, то одним "тараканьим углом" было бы меньше, БРМД / БРСД КСИР ИРИ многих бы там накрыли бы.