Иран рассматривает возможность прикрытия Баб-эль-Мандебского пролива радарами

Иранские специалисты посетили район Баб-эль-Мандеб, порт и аэропорт Мока, а также лагерь Джабал-эль-Нар к востоку от Мока в период с четверга по пятницу. Они контролировали прокладку туннелей в горных районах, с которых открывается вид на Моку и пролив Баб-эль-Мандеб.

Иран рассматривает возможность установки радаров близ города Мока и на острове Зукар в южной части Красного моря для прикрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Специалисты из состава Корпуса стражей исламской революции уже посетили подконтрольные йеменским хуситам территории страны.Эксперты КСИР прибыли в Йемен, где осмотрели территорию в районе Баб-эль-Мандебского пролива для устройства системы защиты и контроля. По данным агентства AFP, ссылающегося на источники в военных структурах хуситов, КСИР и представители «Ансаруллы» обсуждали строительство подземных туннелей, укреплений и установку радаров. Речь идёт о районе важнейшего стратегического города Мока и острова Зукар.Ранее йеменские хуситы выбили просаудовские силы с западного побережья Красного моря, установив полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Поскольку движение «Ансарулла» является союзником Ирана, Тегеран фактически контролирует сразу два важнейших в регионе пролива. Отсюда и отправка специалистов КСИР в Йемен.