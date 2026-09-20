«Bayraktar вернутся на поле боя»: новое оснащение ударных беспилотников
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Турецкая компания Aselsan интегрировала на борт ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2 от Baykar три новых подвесных контейнера для ведения радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и SAR картографирования. По этому поводу западные обозреватели отмечают:
Теперь БПЛА благодаря новым системам может не только уничтожать наземные цели, но и обнаруживать и подавлять российские РЛС и ЗРК, что может очень заинтересовать Украину.
Как указывается, контейнер РЭР Antidot 2ES 100 способен выявлять, идентифицировать и определять точные координаты цели. Так, в своём промо-видео Aselsan демонстрирует, как беспилотник обнаруживает боевую машину, схожую с российским ЗРПК «Панцирь-С1».
Три типа подвесных контейнеров:
При выявлении цели TB2 может самостоятельно отправиться для её уничтожения. Однако в таком случае существует высокая вероятность быть сбитым по пути. Шансы на выживание беспилотника существенно возрастают за счёт контейнера РЭБ Antidot 2EA 200, который в состоянии подавлять РЛС и нарушать их работу, защищая Bayraktar от зенитных ракет с РЛ-ГСН.
Antidot 2ES 100 и Antidot 2EA 200 – это великолепный дуэт для подавления вражеской ПВО.
Подвесной контейнер Fulmar 200 больше подходит для разведывательной модификации Bayraktar: он способен делать чёткие снимки на расстоянии до 40 км и с высоты до 9 км.
Контейнер РЭР Antidot 2ES 100:
В западной прессе отмечается, что в текущих условиях TB2 не могут показать себя в полный рост:
Ударные возможности Bayraktar TB2 на Украине сейчас очень ограничены из-за плотности российской ПВО. Но оснащение их подвесными контейнерами способно вернуть эти БПЛА на поле боя как активную единицу, предназначенную для подавления ПВО противника.
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