«Bayraktar вернутся на поле боя»: новое оснащение ударных беспилотников

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«Bayraktar вернутся на поле боя»: новое оснащение ударных беспилотников

Турецкая компания Aselsan интегрировала на борт ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2 от Baykar три новых подвесных контейнера для ведения радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и SAR картографирования. По этому поводу западные обозреватели отмечают:

Теперь БПЛА благодаря новым системам может не только уничтожать наземные цели, но и обнаруживать и подавлять российские РЛС и ЗРК, что может очень заинтересовать Украину.

Как указывается, контейнер РЭР Antidot 2ES 100 способен выявлять, идентифицировать и определять точные координаты цели. Так, в своём промо-видео Aselsan демонстрирует, как беспилотник обнаруживает боевую машину, схожую с российским ЗРПК «Панцирь-С1».



Три типа подвесных контейнеров:


При выявлении цели TB2 может самостоятельно отправиться для её уничтожения. Однако в таком случае существует высокая вероятность быть сбитым по пути. Шансы на выживание беспилотника существенно возрастают за счёт контейнера РЭБ Antidot 2EA 200, который в состоянии подавлять РЛС и нарушать их работу, защищая Bayraktar от зенитных ракет с РЛ-ГСН.

Antidot 2ES 100 и Antidot 2EA 200 – это великолепный дуэт для подавления вражеской ПВО.

Подвесной контейнер Fulmar 200 больше подходит для разведывательной модификации Bayraktar: он способен делать чёткие снимки на расстоянии до 40 км и с высоты до 9 км.

Контейнер РЭР Antidot 2ES 100:


В западной прессе отмечается, что в текущих условиях TB2 не могут показать себя в полный рост:

Ударные возможности Bayraktar TB2 на Украине сейчас очень ограничены из-за плотности российской ПВО. Но оснащение их подвесными контейнерами способно вернуть эти БПЛА на поле боя как активную единицу, предназначенную для подавления ПВО противника.


12 комментариев
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  1. Cartograf Звание
    Cartograf
    +4
    Вчера, 19:59
    А мы им.... помидоры запретим продавать нам.
  2. Suff Звание
    Suff
    0
    Вчера, 20:04
    Что то сомневаюсь ...Да армян они раздолбали ,но на окраине их посбивали !!!
    Или израильсмкое ИИ им закачали в память ? 169 девочек они уничтожили
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Вчера, 21:00
      Байрактары и раньше использовались х охлами для уничтожения нашей ПВО, правда не на прямую, а в связке с серьезной авиацией и антирадарными ракетами HARM. Но тогда их быстро перестреляли. Если теперь они получат самозащиту в виде бортовой РЭБ, ничего хорошего ждать не приходится. Не надо недооценивать противника, тем более что электронная начинка того же Байрактара западная.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Вчера, 20:06
    Нас интересует не то, что "чей-то друг Эрдоган" на "Байрактар" подвесил, а появится ли это на Украине. И только ли "плотность российской ПВО" тут играет роль или что-то другое.
    Сбитый самолёт с помидорами и туристами кое-как смогли увязать. А насчёт РЭБ связать с нефтью как обстоит дело?
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +3
      Вчера, 20:11
      К гадалке не ходи, друган нашего Царя Эрдогаша, поставит сии птички шумерам.
      Как он это, благополучно делал и до этого.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +1
        Вчера, 21:03
        Стопудово "трёхстульный" наладит поставки ххлам за европейские деньги. И не только "байрактаров". Там и оперативно-тактические ракеты M39 ATACMS, и пусковые установки M270, и много ещё чего.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 00:04
          А "Росатом" туркам АЭС "Акуя" строит за российские деньги!
          Байрактары - это личный бизнес зятя Эрдогана, который наживается на войне Украины с Россией.
          А мы ещё для Турции и нефтяной хаб создали из российской нефти и газа!
          Для чего всё это?
          А для того, чтобы Турция помогала странам НАТО убивать русских на СВО в Украине и ослаблять Россию для построения Эрдоганом мусульманами на территории России турецкой империи в виде "Великого Турана!

          И как это называется в геополитике? И где и какое при этом у Турции и Эрдогана место для России?
          1. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            0
            Сегодня, 00:21
            Это потому, что мы - великая страна, "добрые и совестливые", "всегда всем помогаем", если кому-то трудно, - "можем долг простить"... request
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Вчера, 23:24
      Цитата: Zoldat_A
      Сбитый самолёт с помидорами и туристами кое-как смогли увязать. А насчёт РЭБ связать с нефтью как обстоит дело?

      А в ответ перестать гнать газ в Гейропу через турецкий хаб слабО ?!
      Да и АЭС не достраивать и не запускать !
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 20:32
    Не проверишь, не узнаешь...
    Так то, проверять самому всякое разное, зачастую совсем не полезно, но... где наша не бывала, чего не проверял, можем и это проверить, радикально... wink
  5. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Вчера, 23:55
    У Украины и самолеты есть, со всякими европейскими штуками. Вряд-ли от Байрактара стоит ждать чего-то особенного.
  6. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Вчера, 23:59
    ОЧЕНЬ интересный бизнес, мы им атомную станцию, они нам Байрактар, правда не нам, а против нас. Я задумываться стал, а точно те кто в Кремле за нас?