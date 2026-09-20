«Bayraktar вернутся на поле боя»: новое оснащение ударных беспилотников

Теперь БПЛА благодаря новым системам может не только уничтожать наземные цели, но и обнаруживать и подавлять российские РЛС и ЗРК, что может очень заинтересовать Украину.

Antidot 2ES 100 и Antidot 2EA 200 – это великолепный дуэт для подавления вражеской ПВО

Ударные возможности Bayraktar TB2 на Украине сейчас очень ограничены из-за плотности российской ПВО. Но оснащение их подвесными контейнерами способно вернуть эти БПЛА на поле боя как активную единицу, предназначенную для подавления ПВО противника.