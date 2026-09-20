Депутат Кнессета: общемировые законы не могут применяться к Израилю

Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам. Мнения государственных деятелей со всего мира не должны иметь для нас значения. Земля Израиля была дана нам, потому что мы должны выполнить здесь свою миссию. Наша миссия — создать здесь еврейское государство, достойное евреев. Народ Израиля — выдающийся народ.

Мировые законы, применяемые ко всем странам, не могут применяться к Израилю. С таким заявлением выступил депутат израильского Кнессета от правящей партии «Ликуд» Ханох Мильвидский.Мнения мировых лидеров не имеют значения для Израиля, кроме того, на еврейское государство не должны распространяться законы, по которым живут все остальные, потому что в Израиле живёт «выдающийся народ», выполняющий миссию по созданию государства, «достойного евреев». Естественно, никто не может сравниться с евреями.Ранее ряд международных правозащитных организаций высказали критику в адрес израильских политиков правого и крайне правого толка, заявивших о якобы превосходстве евреев над теми же палестинцами и призывающих «стереть с лица земли» сектор Газа. О «богоизбранности» евреев заявляли другие израильские политики, в частности министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал палестинцев покинуть сектор Газа и переселиться «куда-нибудь», чтобы освободить эти земли для евреев.