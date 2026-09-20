Депутат Кнессета: общемировые законы не могут применяться к Израилю

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Депутат Кнессета: общемировые законы не могут применяться к Израилю

Мировые законы, применяемые ко всем странам, не могут применяться к Израилю. С таким заявлением выступил депутат израильского Кнессета от правящей партии «Ликуд» Ханох Мильвидский.

Мнения мировых лидеров не имеют значения для Израиля, кроме того, на еврейское государство не должны распространяться законы, по которым живут все остальные, потому что в Израиле живёт «выдающийся народ», выполняющий миссию по созданию государства, «достойного евреев». Естественно, никто не может сравниться с евреями.



Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам. Мнения государственных деятелей со всего мира не должны иметь для нас значения. Земля Израиля была дана нам, потому что мы должны выполнить здесь свою миссию. Наша миссия — создать здесь еврейское государство, достойное евреев. Народ Израиля — выдающийся народ.

Ранее ряд международных правозащитных организаций высказали критику в адрес израильских политиков правого и крайне правого толка, заявивших о якобы превосходстве евреев над теми же палестинцами и призывающих «стереть с лица земли» сектор Газа. О «богоизбранности» евреев заявляли другие израильские политики, в частности министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал палестинцев покинуть сектор Газа и переселиться «куда-нибудь», чтобы освободить эти земли для евреев.
78 комментариев
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  1. Suff Звание
    Suff
    +6
    Вчера, 20:02
    Кто бы сомневался ....Везде лобби !
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +7
      Вчера, 21:47
      Цитата: Suff
      Кто бы сомневался ....Везде лобби !

      Они - "богоизбранный народ", а остальные гойи.
      Кто сказал, что сионизм - это не род еврейского нацизма?
      Ах, да, они же в "своей борьбе" пострадали от других нацистов ... поэтому считают, что право имеют
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Вчера, 22:25
      Когда же всевышний, нас избавит от этой нации тварей.
  2. ian Звание
    ian
    +55
    Вчера, 20:03
    Собственно, что и требовалось доказать....
    "Мы избранная нация , а все остальные недочеловеки".
    Обыкновенный фашизм в чистом виде. hi
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Вчера, 20:12
      Не «избранная», а «богом избранная» )))
      1. Lako Звание
        Lako
        +11
        Вчера, 20:28
        Ну, если верить Библии, то не Богом избранная нация-выбирать не из кого было, а Богом созданная. Слепил из того что было под руками. Потом, вроде как утопить хотел, но выжили.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +15
      Вчера, 20:14
      Цитата: ian
      "Мы избранная нация , а все остальные недочеловеки".

      Земля Израиля была дана нам, потому что мы должны выполнить здесь свою миссию. Наша миссия — создать здесь еврейское государство, достойное евреев.

      Осталось только вспомнить, КТО ИМЕННО дал им "землю Израиля" и "создал еврейское государство".

      Ох, допрыгаются они со своим новоявленным нацизмом... Отправятся опять под руководством какого-нибудь Моисея клочок земли себе по миру искать...
      1. Dizel200 Звание
        Dizel200
        +3
        Вчера, 21:05
        Если их какой нибудь Адольф не перережет на это́м пути
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Вчера, 21:22
        Ну так то
        Осталось только вспомнить, КТО ИМЕННО дал им "землю Израиля" и "создал еврейское государство".
        все знают, это идея Сталина recourse
        Вот только никак не пойму, то ли он о евреях заботился, то ли весь остальной мир пытался от них избавить laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Вчера, 22:15
          Цитата: Evgeny64
          Вот только никак не пойму, то ли он о евреях заботился, то ли весь остальной мир пытался от них избавить

          Читал, что расчёт был на то, что в ответ на такую заботу это государство станет надёжным союзником СССР на Ближнем Востоке - тем, чем Израиль сейчас является для США.
          Как ни крути - а евреи многим обязаны были Советскому Союзу. При Гитлере все пошли бы в Освенцим, ПОГОЛОВНО, со всей Европы. А тут ещё такой подарок...
          Но... Не впрок подарки пошли.
          Что-то пошло не так и имеем то, что имеем...
        2. solar Звание
          solar
          0
          Вчера, 22:35
          все знают, это идея Сталина

          Это чья-то выдумка. Создание Израиля - не одномоментный акт, оно началось еще с 19 века. Всерьез о создании Израиля заговорили после Соглашения Сайкса — Пико, которое поддержала и Российская империя тогда еще, и Декларации Бальфура, которую поддержали Штаты и европейские страны на конференции в Сан- Ремо. Позже Лига наций передала мандат на Палестину Англии с условием, что она будет способствовать эмиграции евреев в Палестину для её заселения. Но Англия запуталась в противоречиях между арабами и евреями и передала вопрос недавно созданному ООН. При решении в ООН СССР поддержал создание Израиля в пику Англии, но принципиального значения вообще-то это не имело- решение о разделе Палестины принималось на Генассамлее, а не на Совбезе, где у СССР было право вето. Решающую роль в создании Израиля сыграл Трумен (вопреки противодействию собственного Госдепа).
    3. Варяжко Звание
      Варяжко
      +13
      Вчера, 20:51
      А что-то кто-то сомневался что сионисты Израиля = нацисты Третьего Рейха(Германии).
    4. 123_123 Звание
      123_123
      +2
      Вчера, 21:04
      Чтож, выходит этот депутат считает, что израиль - не часть человечества? Так себе тейк
    5. Cympak Звание
      Cympak
      +1
      Вчера, 22:37
      Цитата: ian
      "Мы избранная нация , а все остальные недочеловеки".
      Обыкновенный фашизм в чистом виде.

      Если быть точным, то это подпадает под формулировку нацизма, т.е. фашизм + национализм
  3. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +22
    Вчера, 20:06
    Пещерный фашизм. Дальше газовые камеры и крематории для всех, кто не "богоизбранный"?
    1. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +16
      Вчера, 20:17
      А также ламповые абажуры и чемоданы из кожи замученных. Уроки своего учителя гитлера этот народ хорошо усвоил и взял на вооружение.
    2. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +10
      Вчера, 20:24
      Цитата: Офицер запаса
      Пещерный фашизм. Дальше газовые камеры и крематории для всех, кто не "богоизбранный"?
      Предполагаю, - они скоро начнут черепа измерять... wassat
      1. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +1
        Вчера, 23:01
        Цитата: Дядя Сэм_2
        Предполагаю, - они скоро начнут черепа измерять...

        нет! что вы! большой кошелек можно набить медью а маленький золотом поэтому размер черепа значения не имеет. А вот суммы денег которые накоплены потомками верных адептов Моисея действительно доказывают исключительность нации. Из народов тысячелетиями не имеющих своей страны наверно только они и цыгане сохранили свою идентичность, язык, в отличии от цыган - веру.
  4. mitrich Звание
    mitrich
    +25
    Вчера, 20:06
    Ну что тут скажешь, богоизбранные. А по существу оборзевшая и края не видящая наглая нация.
    Жаль что римлянам, не удалось в своё время, решить еврейский вопрос.
    1. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      +1
      Вчера, 22:22
      Римляне еврейский вопрос не решали - они управляли евреями, мирили их и ублажали - читайте книгу "Еврейские войны", автора не помню - простите.
      1. Cympak Звание
        Cympak
        +2
        Вчера, 22:42
        Цитата: SEVERIN
        читайте книгу "Еврейские войны", автора не помню

        Книга называется "Иудейские войны", была написана евреем по национальности и римским гражданином по званию Иосифом Флавием.
      2. mitrich Звание
        mitrich
        +1
        Вчера, 22:44
        Однако при бунтах, вырезали их от мала до велика. На границах стояли заслоны и бегущих резали поголовно.
        Не дорезали.
  5. двп Звание
    двп
    +16
    Вчера, 20:08
    Один германский ефрейтор, ставший канцлером, проповедовал схожие идеи о "богоизбраном народе". Кончилось все очень скверно.
  6. VicVic Звание
    VicVic
    +7
    Вчера, 20:10
    У все, кто по их мнению не "выдающийся народ" черепа измерять будут?
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +2
      Вчера, 22:44
      Цитата: VicVic
      У все, кто по их мнению не "выдающийся народ" черепа измерять будут?

      нет, у них проще, проверят обрезание и кто уточнят, кто и откуда была мама.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    -11
    Вчера, 20:11
    Вообще-то на евреев наложены Богом другие законы, не те что на остальных. Еврей, чтобы попасть в рай, должен соблюдать 613 заповедей, тогда как представителям других народов достаточно лишь семь заповедей сыновей Ноя yes
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +10
      Вчера, 20:17
      Еврей, чтобы попасть в рай, должен соблюдать 613 заповедей

      а они их соблюдают?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -4
        Вчера, 20:49
        Ну кто не соблюдает тот пойдёт греться в геене, а кто совсем не соблюдает тот окончательно пропадёт
    2. Modya Звание
      Modya
      +7
      Вчера, 20:19
      Это евреи для остальных семь заповедей придумали? Дайте угадаю. Первая заповедь. Еврей твой хозяин. Вторая. Слушайся хозяина. Тратья. Ты полное ничтожество. и т.д.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Вчера, 20:41
        Запрет идолопоклонства;
        Запрет богохульства;
        Запрет убийства;
        Запрет воровства;
        Запрет прелюбодейства, инцеста, гомосексуализма и скотоложства;
        Запрет употребления в пищу мяса, отрезанного от живого животного;
        Повеление основывать жизнь на законодательных началах.

        Как видим - ничего такого нет stop
      2. solar Звание
        solar
        0
        Вчера, 22:42
        Это евреи для остальных семь заповедей придумали? Дайте угадаю.

        Можно просто почитать.
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Семь_законов_потомков_Ноя
    3. Смысл_Жизни Звание
      Смысл_Жизни
      +1
      Вчера, 22:43
      Цитата: alexoff
      Вообще-то на евреев наложены Богом другие законы, не те что на остальных. Еврей, чтобы попасть в рай, должен соблюдать 613 заповедей

      Вообще-то про 613 заповедей впервые написал в 12-ом веке талмудист Рамбам. Он же написал что евреям можно пить человеческую кровь.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 23:35
        Цитата: Смысл_Жизни
        Вообще-то про 613 заповедей впервые написал в 12-ом веке талмудист Рамбам.

        ага, иудаизм религия относительно свежая
        Цитата: Смысл_Жизни
        Он же написал что евреям можно пить человеческую кровь.

        вообще пить кровь нельзя, что животных что людей, но если уж случилось что кого-то укусил в борьбе то можно. Ну или приведите цитату
    4. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Вчера, 22:45
      Цитата: alexoff
      Еврей, чтобы попасть в рай

      А для евреев есть Рай?
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Вчера, 23:34
        Цитата: Cympak
        А для евреев есть Рай?

        В иудаизме нет понятия "загробной жизни" после смерти.
        Иудаизм учит евреев , что "рай" должен наступить для них именно при их жизни на Земле с приходом Машиаха в виде якобы "богоизбранных" господ над всеми другими народами - низшими расами, которых якобы бог дал им в услужение в виде, как двуногий скот, для удовлетворения всех их прихотей в по-земному обустройстве их "райской" жизни.
        Гитлер знал о природе существования этого религиозного еврейского нацизма. И никакой холокост евреев во время ВМВ не даёт нынешнему Израилю - Нетаньяху и его партии "Ликуд" - никакого права на индульгенцию по возрождению израильтянами еврейского нацизма против неевреев (гоев) на геноцид ими арабов в Палестине и в других народов в других странах.
        Причём многие здравомыслящие евреи сами это прекрасно осознают, чем исторически это снова может закончится поголовно для самих же евреев. История развивается по спирали.

        СПРАВКА
        В иудейской традиции Машиах — это потомок царя Давида, который восстановит Израильское царство, соберёт евреев из изгнания, построит Третий Храм в Иерусалиме и приведёт народ к соблюдению законов Торы. Его приход ознаменует эру всеобщего мира, справедливости и нравственного совершенства, когда «перекуют народы мечи свои на орала, и копья свои — на серпы» (Исаия 2:4). Машиах будет обладать исключительными качествами: мудростью, твёрдостью, силой духа и развитым чувством справедливости. При этом он — человек из плоти и крови, избранный Богом, но не божественная личность
  8. tralmaster Звание
    tralmaster
    +20
    Вчера, 20:11
    Тогда если они избранная нация и к ним законы ООН не должны применяться тогда о каком геноциде в отношении евреев можно говорить.
  9. БойКот Звание
    БойКот
    +12
    Вчера, 20:11
    Дождались. А ведь известно, что паровозы надо давить, пока они чайники. Кстати, Зеленский тоже носитель этой парадигмы.
  10. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +8
    Вчера, 20:13
    Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам.

    И почему я не удивлен.
  11. dzvero Звание
    dzvero
    +12
    Вчера, 20:13
    Странный какой-то... По его же логике остальным тоже можно наплевать на мнение израильских правителей. И раз пошла такая пьянка, то и у евреев вне Израиля также не должно быть никаких прав. Чудило на букву M.
  12. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +14
    Вчера, 20:14
    Я не религиозен но по моему Иисус верно к иудеям в своё время обратился. Евангелие от Иоанна :
    "Ваш отец — диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи."
    Таким образом, Иисус обличал иудеев в том, что они следуют путём дьявола, предпочитая ложь истине и совершая злые дела. 
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 22:57
      Я не религиозен но по моему Иисус верно к иудеям в своё время обратился.

      Не поверите- Иисус и был тем самым иудеем. А слова, которые вы привели, относятся к некоторым (но не всем) фарисеям, а не ко всем иудеям. Кстати, фарисеем был основатель христианства апостол Павел.
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        0
        Сегодня, 00:16
        Опять Вы , со своим "ценным" мнением не поняв смысла комментария... Где я утверждал , что Иешуа не был иудеем ?🤦‍♂️
    2. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 00:05
      Цитата: Пур Наволок
      Я не религиозен но по моему Иисус верно к иудеям в своё время обратился.
      При рождении его нарекли Йешуа бен Иосиф - Иисус - греческо-латинское произношение. Христос - греческое слово "Мессия"...
  13. AlexSam Звание
    AlexSam
    +7
    Вчера, 20:18
    Мировые законы, применяемые ко всем странам, не могут применяться к Израилю. С таким заявлением выступил депутат израильского Кнессета от правящей партии «Ликуд» Ханох Мильвидский.

    Мнения мировых лидеров не имеют значения для Израиля, кроме того, на еврейское государство не должны распространяться законы, по которым живут все остальные, потому что в Израиле живёт «выдающийся народ», выполняющий миссию по созданию государства, «достойного евреев». Естественно, никто не может сравниться с евреями.

    Шикльгрубер это предвидел...
    1. Cympak Звание
      Cympak
      -1
      Вчера, 22:52
      Цитата: AlexSam
      Шикльгрубер это предвидел...

      Просто, самый простой способ сплотить социум - это дать ему образ врага. Местные евреи отлично для этого подошли.
  14. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +11
    Вчера, 20:20
    Последние события на ближнем востоке показали, что гегемона не стоит бояться, и даже больше, его можно бить и бить жёстко...
    До недавней поры семиты были за спиной гегемона, и очень скоро им придётся ощутить сполна на себе итоги своей же агрессивной политики...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 21:36
      Цитата: Роман_Васильевич
      До недавней поры семиты были за спиной гегемона

      Евреи являются только частью семитских народов, как и арабы, мальтийцы, ливанцы и другие. Но да, эта часть очень много возомнила о себе, ничем хорошим для них это не кончится.
  15. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +8
    Вчера, 20:26
    Ух, как расквакался обрезок богоизбранный!
    Одной ракеты с ЯБЧ достаточно, чтобы уничтожить это гнездо сионистских гнuд.
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    +6
    Вчера, 20:30
    Бесы рвутся к власти и всемирному господству. Уже говорят об этом открытым текстом...
  17. bambr731 Звание
    bambr731
    +5
    Вчера, 20:30
    Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам. Мнения государственных деятелей со всего мира не должны иметь для нас значения. Земля Израиля была дана нам, потому что мы должны выполнить здесь свою миссию. Наша миссия — создать здесь еврейское государство, достойное евреев. Народ Израиля — выдающийся народ.

    Гитлер с Трампом отдыхают
  18. Izotovp Звание
    Izotovp
    +7
    Вчера, 20:32
    А я то думаю: откуда взялись погромы и холокост ? Похоже, напросились. И еще просят.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 21:44
      Цитата: Izotovp
      А я то думаю: откуда взялись погромы и холокост ?

      Не стоит смешивать всё в кучу - массовые кровавые проявления гитлеровского нацизма нынешняя ситуация нисколько не оправдывает. Так же как и нынешний еврейский нацизм не может прикрываться былыми преследованиями на расовой почве, и на этом основании считать себя сверхчеловеками.
      1. Izotovp Звание
        Izotovp
        +1
        Вчера, 22:23
        А никто и не оправдывает. Я говорю о причинах, вызвавших эти явления, а не о человечности этих явлений. Так же и Волынская резня случилась не на пустом месте, а как реакция на поведение поляков. Когда звучат громкие лозунги-это всегда прикрытие для чего-то очень земного и шкурного.
  19. Наган Звание
    Наган
    -20
    Вчера, 20:39
    Не лучше и не хуже чем "Мы русские, с нами бог".
    1. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +6
      Вчера, 20:56
      А как вам лозунг Империи Зла - «In God We Trust» ?
      А ведь гитлер и тот же нитаньягу убили гораздо меньше людей в мире чем главари и рядовые граждане американского бесовника.
      1. solar Звание
        solar
        +2
        Вчера, 23:08
        А как вам лозунг Империи Зла - «In God We Trust»

        Знаете, как это переводится? "На Бога уповаем", «В Бога мы верим», но смысл фразы ближе к «Мы полагаемся на Бога». Обычное для христиан признание.
        1. Пур Наволок Звание
          Пур Наволок
          0
          Сегодня, 00:13
          Я то как-раз знаю , вы контекст моего ответа этому американскому гражданину абсолютно не поняли , однако ринулись вставлять свои "пять копеек" не разобравшись.😻
    2. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Вчера, 21:03
      Русские почему то к "ним" относятся с добровольно-принудительным уважением .
    3. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +2
      Вчера, 21:14
      Все кто платит налоги в США - соучастники преступлений этого адского государства.
      Деньги эти - кровавые , на эти доллары создают оружие которое потом через Европу для убийства русских на Украину отправляют.
  20. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Вчера, 20:44
    Еще один выдающийся "богоизбранный" народ... am Ну они наверное вторые, после амеров? Вот такая "исключительность", относительно конкретного человека или целого народа, почти всегда ведет к нарушениям законов и безнаказанности... Ну а в итоге такие "избранные" (люди или целые народы) плохо кончают...
  21. avdkrd Звание
    avdkrd
    +4
    Вчера, 20:46
    Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам.

    один австрийский художник, примерно так и считал, но как то не зашло и вот опять....
  22. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Вчера, 20:51
    Не могут гои судить избранный народ.
  23. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 20:57
    Эка невидаль... каждый сходит с ума по своему, бывает и мало кого волнует ... вот когда сходят с ума массово, это может стать проблемой остальных, нормальных...
  24. PASus Звание
    PASus
    +2
    Вчера, 20:57
    Ахаха, да буй морской им в корму, захотели и на елочку залезть и рыбку съесть, ох уж эти фантазеры с огромным самомнением.
  25. Комментарий был удален.
  26. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +6
    Вчера, 21:10
    А я все думал,что вот еврейские погромы постоянно были, типа геноцид немцы сделали типа жалко их,а оказывается не зря это все, не добили их.
  27. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +3
    Вчера, 21:10
    Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам. Мнения государственных деятелей со всего мира не должны иметь для нас значения.
    М-мда... маски сброшены. Мудры были предки. Я не о геноциде.
    Земля Израиля была дана нам,
    Из жалости. И не надо это забывать.
  28. 26rus Звание
    26rus
    +2
    Вчера, 21:12
    Интересно, а в гимне у них нет случаем чего-то вроде "Израиль юбер аллес"? Очень уж риторика похожа.
  29. Nord11 Звание
    Nord11
    +2
    Вчера, 21:25
    А ведь дяденька Адольф Алоизович был прав, что не носил в сердце ортодоксальный еврейский образ..
  30. MinskFox Звание
    MinskFox
    0
    Вчера, 21:41
    Один представитель "особенного" народа как-то застрелился в 1945. Как бы и этот не пришлось повторить.
  31. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Вчера, 21:46
    Естественно, никто не может сравниться с евреями

    То-то я и смотрю, что этому "выдающемуся народу" повсюду то еврейские погромы устраивали, то холокост.
  32. anjey Звание
    anjey
    +2
    Вчера, 21:47
    Интересно за что же не любят евросов??? laughing самая противоречивая нация на Земле,наверное самое большое их искупление и наказание еще впереди hi am
  33. 30 вис Звание
    30 вис
    +1
    Вчера, 21:51
    Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам. Мнения государственных деятелей со всего мира не должны иметь для нас значения. Земля Израиля была дана нам, потому что мы должны выполнить здесь свою миссию. Наша миссия — создать здесь еврейское государство, достойное евреев. Народ Израиля — выдающийся народ.
    [/i][i]Если кратко , то звучит так - Я не такая , я жду трамвая . !!
  34. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +3
    Вчера, 22:17
    Кроме махрового сионизма в статье ничего не увидел, а по сему считаю, что еврейского государства на Земле быть не должно - будут другие аргументы - будем их изучать, а пока - 0 (зеро)!
  35. RaiderXV1909 Звание
    RaiderXV1909
    0
    Вчера, 22:21
    4 рейх? Они особенные, остальные ГОИ. Не даром со времён древнего Рима их не долюбливали. Но вечно ныли об их несчастном происхождении
  36. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +2
    Вчера, 22:35
    Всё, что веками твердили пещерные антисемиты, все лживые антисемитские подделки: цитаты из Талмуда, Шульхан Арух, Протоколы, Катехезис еврея в СССР, - всё оказалось правдой.
    А доверчивые гои, которые обличали плохишей-антисемитов, оказались не более чем полезными идиoтами.
  37. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Вчера, 22:38
    Так и пропишите это ко всем....у каждого свои законы...вообще не проблема
  38. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +1
    Вчера, 22:39
    Цитата: Наган
    Не лучше и не хуже чем "Мы русские, с нами бог".

    Попытка засчитана, но не прокатит. Между "с нами бог", и "нас не касаются человеческие законы и правила", лежит пропасть.
  39. Михаил Тында Звание
    Михаил Тында
    0
    Сегодня, 00:22
    Были уже одни, более достойные, а все остальные недочеловеки... Нацизм во всей красе...