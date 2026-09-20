С мощным ракетным арсеналом: Россия предлагает на экспорт подлодку «Амур-1650»

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С мощным ракетным арсеналом: Россия предлагает на экспорт подлодку «Амур-1650»

Россия представила на оборонной выставке в ЮАР переработанный проект подлодки «Амур-1650». Новая модификация получила один из самых мощных для неатомных субмарин арсенал средств поражения, который теперь может составлять до 28 крылатых ракет.

«Амур-1650» (проект 677Э) – это экспортный вариант ДЭПЛ 4-го поколения проекта 677 «Лада», разработанный ЦКБ «Рубин». Россия активно продвигает обновлённый концепт ПЛ на международных салонах.



В конструкцию внедрён модуль ВПУ, который позволяет оснащать подлодку либо крылатыми ракетами комплекса Club-S, либо российско-индийскими сверхзвуковыми BrahMos для нанесения массированных ударов по наземным и надводным целям.
В проекте предусмотрена установка ВНЭУ, благодаря которой ПЛ сможет находиться под водой без всплытия для вентиляции батарей до 60 суток.

Разработчик заявляет о сверхвысокой скрытности. По аналогии с базовым проектом «Лада», ПЛ обладает минимальным уровнем физических и акустических сигнатур за счёт специальных контурных обводов, виброизолирующих платформ и особого резинового противогидролокационного покрытия.


Водоизмещение составляет около 3000 тонн (в надводном положении с ВПУ). Экипаж сокращён до 42 человек благодаря значительной автоматизации систем управления. Скорость подводного хода составляет до 21 узла.

«Амур-1650» создавался на экспорт как высокотехнологичный преемник знаменитых подлодок проекта 877/636. Ранее, по неподтверждённой информации, Москва уже пыталась продать две ПЛ проекта «Амур-1650» Марокко, судя по всему, без результата. Но попытки продвижения изделия на мировой рынок продолжаются. Так, ЮАР сейчас имеет лишь одну боеспособную подлодку немецкого проекта Type 209/1400, ещё две разукомплектованы и выведены из состава флота. Но при этом отсутствуют сообщения о том, что Претория готова приступить к поиску новых субмарин.
25 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Вчера, 21:31
    ..а персам для охраны Ормуза слабо парочку подогнать? они то бы конкретно ими распорядились, может тогда там и амеры шастать сразу перестали... можно быдо бы и пацанам в шлёпках тоже аккуратно подарить...

    эээх, мечты....
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Вчера, 22:18
      а персам для охраны Ормуза слабо парочку подогнать?
      А они у нас вообще есть, прежде чем подгонять, надо это иметь.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      -1
      Вчера, 22:25
      Цитата: Nexcom
      ..а персам для охраны Ормуза слабо парочку подогнать?

      ...продай свою квартиру и перечисли деньги КСИР, мы то тут причем к твоему "слабо"?

      "В нашем поколении деб...в меньше было" (с)
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Вчера, 21:34
    А почему такую лодку не сделать для России. ВНЭУ и ракеты вертикального пуска как на Ясенях. Или это только на экспорт????
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +7
      Вчера, 21:38
      А откуда у нас ВНЭУ взялась? Я что-то пропустил? Если про это:
      В проекте предусмотрена установка ВНЭУ, благодаря которой ПЛ сможет находиться под водой без всплытия для вентиляции батарей до 60 суток.

      Так обещать - не значит жениться. ВНЭУ у нас не первое десятилетие разрабатывают, только вот пока кроме обещаний "вот-вот, уже скоро", работоспособного двигателя в металле как не было, так и нет. А вот у наших конкурентов - есть.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +3
        Вчера, 21:43
        А вот насчет ВНЭУ вопрос вопросов. Сам удивлён, однако предлагают. Или это опять некий перспективный план, который будут ещё допиливать непонятно сколько??????
        1. УАЗ 452 Звание
          УАЗ 452
          -1
          Вчера, 21:47
          Думаю, Вы правы. Читал, что в своё время пытались продавать Индии МиГ 35 с АФАР, которая должна была быть "вот уже завтра". И которой вроде как нет до сих пор.
        2. Cympak Звание
          Cympak
          -1
          Вчера, 22:00
          Цитата: ВАМ
          А вот насчет ВНЭУ вопрос вопросов. Сам удивлён, однако предлагают. Или это опять некий перспективный план, который будут ещё допиливать непонятно сколько??????

          План известный, дайте денег/ купите лодку, а мы на эти деньги изобретем/доведем ВНЭУ. Вот, только мало кто(никто) из потенциальных заказчиков в это сейчас верит.
          1. Лт. запаса ВВС Звание
            Лт. запаса ВВС
            -2
            Вчера, 22:36
            Цитата: Cympak
            План известный, дайте денег/ купите лодку, а мы на эти деньги изобретем/доведем ВНЭУ. Вот, только мало кто(никто) из потенциальных заказчиков в это сейчас верит.

            Проще было бы давно поставить небольшой реактор и выпускать подлодки, чем более 20 лет пытаться создать ВНЭУ, вон Японцы уже отходят от этого, просто ставят литий-ионные аккумуляторы.
            1. Cympak Звание
              Cympak
              +1
              Вчера, 22:54
              Цитата: Лт. запаса ВВС
              Проще было бы давно поставить небольшой реактор и выпускать подлодки,

              Тут возможно есть проблемы с экспортом таких подлодок и контролем за распространением ядерных технологий.
            2. solar Звание
              solar
              0
              Сегодня, 00:07
              Японцы уже отходят от этого, просто ставят литий-ионные аккумуляторы.

              Очень дорогие, которые заметно поднимают стоимость лодки.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 23:44
        Так надо разобраться - выделял ли кто-то на это деньги или это три дедушки чертят в уголке КБ какого-то со скуки? В МО проходило ТЗ и ОКР?
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 21:43
    Лодки "на бумаге" никто не будет покупать.
  4. Cympak Звание
    Cympak
    -1
    Вчера, 21:44
    «Амур-1650» создавался на экспорт как высокотехнологичный преемник знаменитых подлодок проекта 877/636. Ранее, по неподтверждённой информации, Москва уже пыталась продать две ПЛ проекта «Амур-1650» Марокко, судя по всему, без результата.

    Так какой может быть результат, если в ВМФ РФ не эксплуатирует ни одной подводной лодки в ВНЭУ.
    Причем, японцы уже отказались от ВНЭУ в пользу большего объема литий-онных батарей на борту. Мы же пытаемся догнать паровоз, который идет даже не по нашей колее.
    Сейчас признанные лидеры ВНЭУ - это немцы, сумевшие создать двигатель на топливных элементах (привет от "зеленой повестки" в автомобилестроении 2000-х). Но у нас нет такого задела, зато есть "яйца Доллежаля". Мне кажется нужно смотреть в сторону связки малогабаритного ядерного реактора с естественной конвекцией и современных батарей для хранения энергии: литий- или натрий-ионных.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +1
      Вчера, 21:54
      Причем, японцы уже отказались от ВНЭУ в пользу большего объема литий-онных батарей на борту. Мы же пытаемся догнать паровоз, который идет даже не по нашей колее.

      Мне кажется, после гибели "Лошарика" со всем экипажем, из-за пожара, вызванного батареей, флотские будут испытывать к литиевым батареям сильную... скажем мягко - настороженность.
      1. Cympak Звание
        Cympak
        +1
        Вчера, 21:58
        Цитата: УАЗ 452
        Мне кажется, после гибели "Лошарика" со всем экипажем, из-за пожара, вызванного батареей, флотские будут испытывать к литиевым батареям сильную... скажем мягко - настороженность.

        Проблема не в концепции, а в реализации. Сделай надежную многоуровневую защиту батарей от перегруза, размести их в изолированных отсеках, используй менее опасные батареи (натрий-ионный, литий-металлогидридные, твердотельные ) и не будет таких рисков.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          +3
          Вчера, 22:15
          Цитата: Cympak
          Сделай надежную многоуровневую защиту батарей от перегруза, размести их в изолированных отсеках, используй менее опасные батареи (натрий-ионный, литий-металлогидридные, твердотельные )
          Проблема в том, что любая ПЛ это попытка впихнуть невпихнуемое - все нужно, а место ограничено, вот и пытаются скомпоновать так как физически возможно.
          1. Cympak Звание
            Cympak
            -1
            Вчера, 22:20
            Цитата: Dart2027
            Проблема в том, что любая ПЛ это попытка впихнуть невпихнуемое - все нужно, а место ограничено, вот и пытаются скомпоновать так как физически возможно.

            Вот японцы на своих подводных лодках класса «Тайгэй» и отказались от ВНЭУ на базе двигателя Стирлинга в пользу большего объема литий ионных батарей.
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              0
              Вчера, 22:56
              Цитата: Cympak
              Вот японцы на своих подводных лодках класса «Тайгэй»

              Все зависит от того сколько оборудования там кроме них и какие меры безопасности приняты. В принципе батареи это наиболее эффективный вариант, но насколько это безопасно сейчас сказать сложно.
              1. Cympak Звание
                Cympak
                0
                Вчера, 23:04
                Цитата: Dart2027
                В принципе батареи это наиболее эффективный вариант

                И да, и нет. Большая емкость батарей для ДЭПЛ - бесспорный плюс, но эти батареи все равно нужно будет когда-то подзаряжать во время плавания. У ДЭПЛ для подзарядки батарей служит дизель, которому для работы нужен кислород, поэтому все равно нужно будет всплывать и двигаться на малой глубине под шнорхелем для подзарядки батареи. Но если иметь на борту "ядерную батарейку", которая бы постоянно подзаряжала батареи и при этом не требовала постоянной работы насосов для своего охлаждения и не была завязана паровые турбины, то возможности такой подлодки резко выросли, а скрытность была бы выше, чем у классических АПЛ
    2. Normann Звание
      Normann
      0
      Вчера, 23:20
      А для чего батареи если есть ядерный реактор?
      1. Cympak Звание
        Cympak
        +3
        Вчера, 23:26
        Чтобы реализовать принцип полного электрохода и снизить шумы, связанные с работой паровой турбины, трансмиссии. Желательно, чтобы при этом сам реактор не требовал постоянного внешнего охлаждения за счет работы насосов.
  5. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -5
    Вчера, 21:48
    -Слушай, а почему у России в Балтийском море подлодок почти нет?
    - Да мы их все на выставку в ЮАР увезли - решили, что экспортный вариант «Амур-1650» смотрится эффектнее, чем просто торчит под водой.
    - А если покупатель спросит: «А как она в деле?»
    - Ну… мы честно скажем: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз нырять!» 😅
  6. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +4
    Вчера, 21:58
    Они ВНЭУ глубоко засекретили, что бы еще 30 лет её разрабатывать.?
    Хоть бы технологию указали. За эти годы и альтернативные новые батареи появились. И не так нужна уже ВНЭУ..а с КР на борту , может и не нужно столько под водой ходить? И, может лучше для себя построить?
  7. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 00:38
    К такой лодке в комплекте должны идти тех. средства (или услуги) целеуказания. Иначе и смысла в ней нет. Ну купит ЮАР лодку, а дальше что? На какой дальности гидроакустик сможет обнаружить и распознать цель? Без спутниковой группировки не обойтись.