С мощным ракетным арсеналом: Россия предлагает на экспорт подлодку «Амур-1650»
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Россия представила на оборонной выставке в ЮАР переработанный проект подлодки «Амур-1650». Новая модификация получила один из самых мощных для неатомных субмарин арсенал средств поражения, который теперь может составлять до 28 крылатых ракет.
«Амур-1650» (проект 677Э) – это экспортный вариант ДЭПЛ 4-го поколения проекта 677 «Лада», разработанный ЦКБ «Рубин». Россия активно продвигает обновлённый концепт ПЛ на международных салонах.
В конструкцию внедрён модуль ВПУ, который позволяет оснащать подлодку либо крылатыми ракетами комплекса Club-S, либо российско-индийскими сверхзвуковыми BrahMos для нанесения массированных ударов по наземным и надводным целям. В проекте предусмотрена установка ВНЭУ, благодаря которой ПЛ сможет находиться под водой без всплытия для вентиляции батарей до 60 суток.
Разработчик заявляет о сверхвысокой скрытности. По аналогии с базовым проектом «Лада», ПЛ обладает минимальным уровнем физических и акустических сигнатур за счёт специальных контурных обводов, виброизолирующих платформ и особого резинового противогидролокационного покрытия.
Водоизмещение составляет около 3000 тонн (в надводном положении с ВПУ). Экипаж сокращён до 42 человек благодаря значительной автоматизации систем управления. Скорость подводного хода составляет до 21 узла.
«Амур-1650» создавался на экспорт как высокотехнологичный преемник знаменитых подлодок проекта 877/636. Ранее, по неподтверждённой информации, Москва уже пыталась продать две ПЛ проекта «Амур-1650» Марокко, судя по всему, без результата. Но попытки продвижения изделия на мировой рынок продолжаются. Так, ЮАР сейчас имеет лишь одну боеспособную подлодку немецкого проекта Type 209/1400, ещё две разукомплектованы и выведены из состава флота. Но при этом отсутствуют сообщения о том, что Претория готова приступить к поиску новых субмарин.
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