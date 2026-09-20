Завершаются выборы в Госдуму России: названа явка на данный момент
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В России завершается голосование по выборам депутатов Госдумы и региональных заксобраний.
К настоящему моменту явка, по данным ЦИК, превысила 56%. Это выше показателей предыдущих выборов.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев усилил атаки, обстрелы и применение беспилотников, пытаясь помешать выборам депутатов Государственной Думы.
Выступая в Центральной избирательной комиссии, Мирошник сказал, что такую динамику российская сторона наблюдает как минимум два месяца. По его словам, атаки были направлены прежде всего на территории, где организовано голосование.
Только за эти сутки противник применил почти 2 тысячи БПЛА и ракет. Это абсолютный рекорд.
На протяжении последних как минимум двух месяцев мы наблюдаем достаточно серьёзную эскалацию террористических и военных преступлений в виде атак, увеличения количества обстрелов и максимального использования беспилотников различного типа с непосредственным прицелом на те территории, где будут организованы выборы.
При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы депутатов Госдумы девятого созыва «полностью провалились».
Напомним, что в выборах участвуют 10 политических партий, включая все действующие парламентские. Первые результаты ЦИК России опубликует после 21:00 мск, когда последний избирательный участок закроется в самом западным регионом страны - Калининградской области.
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