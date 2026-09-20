Завершаются выборы в Госдуму России: названа явка на данный момент

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Завершаются выборы в Госдуму России: названа явка на данный момент

В России завершается голосование по выборам депутатов Госдумы и региональных заксобраний.

К настоящему моменту явка, по данным ЦИК, превысила 56%. Это выше показателей предыдущих выборов.



Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев усилил атаки, обстрелы и применение беспилотников, пытаясь помешать выборам депутатов Государственной Думы.

Выступая в Центральной избирательной комиссии, Мирошник сказал, что такую динамику российская сторона наблюдает как минимум два месяца. По его словам, атаки были направлены прежде всего на территории, где организовано голосование.

Только за эти сутки противник применил почти 2 тысячи БПЛА и ракет. Это абсолютный рекорд.

На протяжении последних как минимум двух месяцев мы наблюдаем достаточно серьёзную эскалацию террористических и военных преступлений в виде атак, увеличения количества обстрелов и максимального использования беспилотников различного типа с непосредственным прицелом на те территории, где будут организованы выборы.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы депутатов Госдумы девятого созыва «полностью провалились».

Напомним, что в выборах участвуют 10 политических партий, включая все действующие парламентские. Первые результаты ЦИК России опубликует после 21:00 мск, когда последний избирательный участок закроется в самом западным регионом страны - Калининградской области.
61 комментарий
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  1. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Вчера, 20:31
    В "Ростов Главный" размещено видео - очередь в избирательный участок в Москве.. Огромная очередь, люди стояли, а им говорили: по техническим причинам, голосование бюллетенями сейчас невозможно, только в онлайн-режиме. Мне все ясно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 20:42
      Цитата: Сергей Новиков_3
      В "Ростов Главный" размещено видео - очередь в избирательный участок в Москве.. Огромная очередь, люди стояли, а им говорили: по техническим причинам, голосование бюллетенями сейчас невозможно, только в онлайн-режиме. Мне все ясно.


      Местами проблемы были, причём рукотворные.
      МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. У врагов и недругов России не получится сорвать выборы, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на фоне атак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
      В ходе брифинга Памфилова сообщила, что московская система ДЭГ подвергалась мощной атаке, которая продолжается и в настоящий момент и отбивается техническими специалистами, голосование в столице работает штатно. Председатель ЦИК РФ назвала эту атаку скоординированными попытками помешать выборам и негативным давление на весь избирательный процесс в Москве.

      И сегодня, в воскресенье, проблемы были.
      Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что в воскресенье продолжаются масштабные внешние хакерские атаки на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках. В связи с этим, по его словам, у некоторых избирателей могли происходить кратковременные задержки с возможностью проголосовать. В настоящее время все сервисы работают штатно, а все предусмотренные способы голосования остаются доступными, добавил Реут.
      https://newdaynews.ru/incidents/880805.html
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 20:50
        На Дальнем Востоке тоже были попытки дезогранизации.
        Две магистральные линии в Хабаровском крае и Сахалине временно вышли из строя. Уточняется, что в одном случае спилили опору, в другом повредили кабель. Связь восстановили в течение часа.

        Голосование продолжилось в штатном режиме. Последствия аварии оперативно устранили.

        В Минцифры ранее сообщили, что связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена после перебоев с фиксированным интернетом. Известно, что причиной произошедшего стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи.

        https://tvzvezda.ru/news/20269191738-YDahW.html?ysclid=mua3xhibtf862609220
    2. mann Звание
      mann
      +8
      Вчера, 20:53
      Интересно, кто же теперь победит... прям теряюсь в догадках... request
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +1
        Вчера, 21:52
        ультралоялисты победят........ это предсказуемо
        1. mann Звание
          mann
          -1
          Вчера, 22:05
          Цитата: Овсиговец
          ультралоялисты победят........ это предсказуемо

          Увы, это вряд ли ... Бурбоны не пользуются особой популярностью в России
          1. Овсиговец Звание
            Овсиговец
            +1
            Вчера, 22:09
            вы перепутали роялистов с лоялистами))))
            1. mann Звание
              mann
              0
              Вчера, 22:13
              Цитата: Овсиговец
              вы перепутали роялистов с лоялистами))))

              Каюсь... решил, что вы не ту букву по ошибке нарисовали smile
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +3
      Вчера, 21:04
      Мне все ясно

      Проблема в другом - существенная часть граждан РФ предпочла походу на избирательный участок диван и пиво
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Вчера, 21:11
        Цитата: Ате_ист
        Проблема в другом - существенная часть граждан РФ предпочла походу на избирательный участок диван и пиво
        3 дня шли выборы, вы реально думаете что все 3 дня на диване пЫво пили? Если явка 56% то народу просто пофигу на все эти партии и прочий демократический бред.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -4
          Вчера, 21:39
          значит нужно лишать не голосовавших права избирать и быть избранным
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            -2
            Вчера, 22:01
            А уже.Причём и голосовавших то-же.
          2. Юрий Васильев Звание
            Юрий Васильев
            0
            Вчера, 22:20
            Голосовать - это право, а не обязанность гражданина. Когда он не голосует, это лишь значит, что ему все равно, что за него решат другие люди, он отказывается в этом участвовать. Что ж, имеет право.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Вчера, 22:28
              Цитата: Юрий Васильев
              Голосовать - это право, а не обязанность гражданина.

              вот потому и бардак, что мы только о правах помним
              1. Юрий Васильев Звание
                Юрий Васильев
                -2
                Вчера, 22:30
                А почему это должно быть обязанностью? А если он тупой, зомбированный, алкаш или маргинал,не знает, не понимает, не интересуется? Он тебе наголосует... И зачем такой "голос" нужен?
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Вчера, 22:32
                  Цитата: Юрий Васильев
                  И зачем такой "голос" нужен?

                  это вы мягко подводите к меритократии или к демократии в её истинном и первозданном виде?
                  1. Овсиговец Звание
                    Овсиговец
                    0
                    Вчера, 22:52
                    это интересно когда ты голосуешь))))) я занимаюсь организацией выборов в своей организации.......не поверите.....я становлюсь приверженцем монархии и номинального парламента с двумя разрешенными партиями
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      0
                      Вчера, 22:53
                      я уже с четверть века уверен, что для России монархия это оптимальная форма правления
                      1. Овсиговец Звание
                        Овсиговец
                        0
                        Вчера, 22:57
                        просто это какой то фарс....не у нас в России, а выборы сами по себе это реально какая-то клоунада повсеместно.....выборы в сша по организации вообще широкое поле для обмана....в румынии отменяют победителя, в германии за партию голосует самый большой % (конретно 35%), но союз партий их не просто задвигает а кладет с прибором на граждан своей странны.....у нас прошлые выборы......полотенце в два листа партий насовали (кроме системных просто цирк уродов)
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Вчера, 22:59
                        «Нигде так не врут, как на войне и после охоты»
                        я бы добавил, что и во время предвыборных обещаний
                      3. Овсиговец Звание
                        Овсиговец
                        0
                        Вчера, 23:01
                        меньше всего на это смотрю.....вспоминаю какие реально политические труды писали Ленин или Сталин и смотрю на ныненшние подобия программ партий и понимаю насколько измельчали политики....они даже врать изящно и как-то самобытно уже не умеют
                      4. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Вчера, 23:05
                        те росли в диспутах и спорах, а нынешние на пьянках и в саунах, они даже пристреленную лосиху спрятать не в состоянии и хоть какую-то маломальски правдоподобную версию для отмазки придумать, а вы про программу партии - все на что они способны "за все хорошее, против всего плохого"
                        кто из них сможет держать зал речью пару часов?!
                      5. Овсиговец Звание
                        Овсиговец
                        0
                        Вчера, 23:12
                        других нет совсем.............................
                      6. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Вчера, 23:14
                        Цитата: Овсиговец
                        других нет совсем.............................

                        тогда вариант только один, царя на трон
                        кстати жирик такое то же предлагал
                        В декабре 2014 года Жириновский выступил за установление в России выборной монархии и полный запрет любых политических партий
                2. Михаил Тында Звание
                  Михаил Тында
                  0
                  Сегодня, 00:06
                  Он тебе наголосует... И зачем такой "голос" нужен?

                  Лиши его дееспособности. И не наголосует ничего...
      2. Essex62 Звание
        Essex62
        +1
        Вчера, 21:38
        И правильно сделала. На рыбалку ещё хорошо сходить. Погода прекрасная.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 22:07
          Цитата: Essex62
          И правильно сделала. На рыбалку ещё хорошо сходить. Погода прекрасная.

          Тут у нас такие белые грибы шикарные, какие нафиг выборы ))).
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            Вчера, 22:11
            Я про это дело вспомнил случайно встретив 92 летнюю бабулю соседку,когда с внуками гулял. Ковыляла он в наш поселковый клуб ,да при параде. Спросил куда? Гордо так ответствовала-голосовать Вот что значит старая закалка.
      3. mann Звание
        mann
        0
        Вчера, 21:56
        Цитата: Ате_ист
        Мне все ясно

        Проблема в другом - существенная часть граждан РФ предпочла походу на избирательный участок диван и пиво

        Полагаю, вы недооцениваете сознательность наших сограждан! am
        Почему именно пиво? Есть же и другие напитки...
    4. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -2
      Вчера, 21:38
      Цитата: Сергей Новиков_3
      только в онлайн-режиме. Мне все ясно.

      и что вам ясно?
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Вчера, 20:32
    К настоящему моменту явка, по данным ЦИК, превысила 56%

    44% выборы не заинтересовали, очень жаль.
    1. ученый Звание
      ученый
      +16
      Вчера, 20:51
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      не заинтересовали

      Любой человек заинтересован в своем будущем. Эта аксиома! Проблема в в том, что для 44% населения все политики себя настолько дискредитировали, что выбирать лучшее из худшего все равно что копаться в сортире выбирая что то менее вонючее. Противно, поэтому и не пошли. И это отношение власть должна учитывать.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -3
        Вчера, 21:12
        Цитата: ученый
        И это отношение власть должна учитывать.
        А какая власть? у нас 3 вида власти, Исполнительная, законодательная и судебная, вы про какую?
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          +4
          Вчера, 21:21
          А какая власть? у нас 3 вида власти, Исполнительная, законодательная и судебная, вы про какую?

          Они все на одно лицо, они все работают на тех дядей, которые эту власть поставили...
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +2
        Вчера, 21:16
        И это отношение власть должна учитывать

        Чисто по человечески ваша протестная позиция понятна, но практической пользы от такой формы выражения протеста ноль. Правящая партия за такую помощь только спасибо скажет. Если бы по закону был определен порог явки (например, менее 60%), когда выборы признаются недействительными, был бы смысл так протестовать
      3. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Вчера, 21:31
        Цитата: ученый
        Проблема в в том, что для 44% населения все политики себя настолько дискредитировали, что выбирать лучшее из худшего все равно что копаться в сортире выбирая что то менее вонючее. Противно, поэтому и не пошли.

        Как насчёт того, чтоб испортить бюллетень, если не охота из сортов Г выбирать?
        Цитата: ученый
        И это отношение власть должна учитывать.

        Как можно учитывать отношение тех, кто никакого отношения не высказал? Это всё равно, что молчать всё собрание, а потом возмущаться, что при принятии решений не учли твоё мнение, хотя там вслух ты даже "фи" не высказал.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -1
          Вчера, 21:48
          Были желающие высказать. Правда давно.Иных уж нет,а те далече.(с) Есть современный жаргонизм у молодёжи и примкнувшим к ним-убейся головой о стену.
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Вчера, 21:50
            Ну так если желающих высказать мнение всё-таки, по вашим словам, нет, то чего тогда возмущаться? Значит, всех всё устраивает. Или как у Вас это работает?
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              -1
              Вчера, 21:52
              А ни как не работает. Давно. Какую цифирь назовут ,ту и скушаете.Проверить-то желающих давно нема.Зачищено,до стерильности.
      4. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Вчера, 21:40
        Цитата: ученый
        для 44% населения все политики себя настолько дискредитировали, что выбирать лучшее из худшего все равно что копаться в сортире выбирая что то менее вонючее. Противно, поэтому и не пошли.

        делай, что должно
        проще всего придумать откорячку
      5. Essex62 Звание
        Essex62
        -4
        Вчера, 21:43
        Ага,щаз. Вот щаз как разбежится,да как учтёт ,мнение. Пилювать они хотели .(с) Три дня бабло на ветер выкидывали. Результат давно известен и цифирь тоже.Кому надо известен. Сиди на диване,пей пиво до тебя всё это доведут.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +8
      Вчера, 20:52
      А чего интересоваться решённым делом? Этот не выборы, а утверждение преемственности власти
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Вчера, 21:16
        Именно такой ответ был самым популярным на мой вопрос,-А сходил ли?
  3. Комментарий был удален.
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Вчера, 20:41
    Карликовый диктатор-наркоман, отменивший выборы и уничтоживший всю оппозицию, поди топал ножками и визжал, обвиняя Россию в отсутствии демократии.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Вчера, 20:43
    Компания "Бюро 1440" протестировала свою разработку, систему спутниковой связи "Рассвет" во время дистанционного голосования на выборах.
    Терминал "Рассвета" доставили в Заполярье, в поселок Нельмин-Нос Ямало-Ненецкого автономного округа. Устройство отработало штатно: установило связь со спутниками и при помощи Wi-Fi обеспечило доступ в интернет планшету с программой для голосования.
  6. faiver Звание
    faiver
    +4
    Вчера, 21:00
    спокойно съездил и проголосовал, в домовом чате предложил соседям пенсионерам свозить их на избирательный участок - никто не пожелал, по состоянию на 15 часов воскресенья из моего дома проголосовало 20%, как то так.... hi
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 21:17
      Я ножками ходил мне до участка идти минуты 2-3. Но правда около 12 часов. На участке пусто, рамка металлодетектора на мне зазвенела, но всем было пофигу ))). В большой "тетради" с номером своего дома Я был единственным на 2х страницах.
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Вчера, 21:21
        На мне тоже рамка звенела, но полицейскому и росгвардейцу было пофиг, зато вежливо и доброжелательно поздоровались, а после голосования еще и экзитполовцы на улице опросили - честно ответил за кого проголосовал.....
        А ножками от меня до избирательного участка далековато и не удобно....
        1. rafat Звание
          rafat
          +1
          Вчера, 21:43
          Съездили с женой проголосовали после обеда жена была против не хотела, из моих знакомых 3 их сегодня встретил то же махнули рукой сказали всё уже решено и ходить не стоит, ну да ладно с супругой заходим рамка запищала дежурный полицейский остановил вежливо попросил открыть сумку жены, сделал осмотр мы прошли проголосовали всё чинно , на развернутой странице заметил что из соседей никого не отмечено и только мы вдвоём с женой.
    2. Modya Звание
      Modya
      -3
      Вчера, 21:24
      Думаю 56% - накрученная явка. С другой стороны пенсионеры и военные могли ее помочь обеспечить.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Вчера, 21:31
        с моего дома пенсы голосовать не пошли, но отчасти это из-за того что участок расположен далеко и не удобно
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Вчера, 22:48
          К ним должны были прийти с переносным ящиком для голосования, если бы они попросили. Моя мама и теща так голосовали.
  7. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Вчера, 21:30
    Хм, а когда объявят, что у какой надо партии конституционное большинство, и когда коммунисты опять будут вечно вторыми? Завтра или попозже?
    1. bubalik Звание
      bubalik
      0
      Вчера, 21:35
      объявят, что у какой надо партии конституционное большинство, и когда коммунисты
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Вчера, 21:38
        Это понятно, по партийным спискам. Но еще половину мест по одномандатным считать должны.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Вчера, 22:49
          Механизм выборов по мажоритарной системе таков, что там представительство партии, вышедшей на первое место по партийным спискам, будет гораздо выше.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Вчера, 22:05
      Коммунистов там вообще не будет.
  8. Комментарий был удален.
  9. codetalker Звание
    codetalker
    0
    Вчера, 21:38
    Учитывая, какой беспрецедентный админ ресурс был применен в этот раз для загона людей, явка прям очень низкая.
  10. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    -1
    Вчера, 21:42
    Забавно , у нас всегда дорогу , по которой из нашего посёлка мы выезжаем на проспект к городу , перед выборами ремонтировали ( так власть относится к своему народу , то есть нужны только к выборам) а в этот раз даже не стали . То есть уже заранее уверены в результате ЕдРа были.😁
  11. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +1
    Вчера, 22:04
    56.Ну что же..Учитывая попытку сорвать выборы со стороны Европы и их сателлитов, с массовыми вбросами про фальсифицированные выборы, и комментарии "возмущенных россиян" результат очень даже хороший..
  12. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    0
    Вчера, 22:34
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: Юрий Васильев
    И зачем такой "голос" нужен?

    это вы мягко подводите к меритократии или к демократии в её истинном и первозданном виде?

    А вы к чему? К диктатуре, когда голосовать палками загонять надо?