Мерц назвал предварительные итоги региональных выборов катастрофическими

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Мерц назвал предварительные итоги региональных выборов катастрофическими

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал «катастрофой» предварительный результат ХДС на выборах в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании. При этом он заявил, что намерен остаться главой партии и продолжить работу канцлером.

По данным экзитпола, опубликованным после голосования 20 сентября, «Альтернатива для Германии» получила 37% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 35,5%, а ХДС лишь 5,4%. Это антирекорд Союза.



Эти цифры пока не являются окончательными результатами выборов. Однако даже предварительная оценка заметно ниже показателя ХДС на предыдущих выборах в земельный парламент: в 2021 году партия получила 13,3% голосов.

Проигрывает ХДС и на выборах в парламент столицы - Берлина. У партии пока ещё канцлера ФРГ порядка 20%. Лидирует в Берлине «Левые» с результатом в 24% голосов. Третье место - у АдГ. Партия Алис Вайдель набирает порядка 16% голосов. Отметив, что всё это предварительные результаты.

На пресс-конференции после встречи руководства ХДС Мерц сказал, что стране необходимы перемены, а эффект от части решений проявится не сразу. По его словам, предстоящая работа потребует «твёрдости, стойкости и терпения» — и эти качества он, по его словам, намерен проявить как председатель ХДС и как канцлер.
17 комментариев
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +8
    Вчера, 20:44
    Он забыл уточнить для кого итоги выборов катастрофические. Для Германии, ХДС или для него лично?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Вчера, 20:54
      Для Германии конечно. Холопы против барина голосуют? Но он всё ещё барин, у него все полномочия, ща холопы огребут по полной программе! Будут знать как за его оппонентов голосовать! am
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Вчера, 21:09
        Уйти , для него это будет самая большая катастрофа в жизни . Он так мечтал стать канцлером , и вот …. .
        Поэтому то он и не уйдет сам , ну если только товаришы по партии не заставят .
        Ведь они видят , к чему его политика привела , и что бы совсем не опозориться , возможно захотят сменить лидера .
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 21:05
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Дмитрий Михайлович Серегин

      Он забыл уточнить для кого итоги выборов катастрофические. Для Германии, ХДС или для него лично?

      Конечно беда для всех немцев - ведь он же лучше всех знает "как обустроить Германию".
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +1
        Вчера, 21:38
        Цитата: Монтесума
        он же лучше всех знает "как обустроить Германию".
        Он хотел, как лучше, -"как похорошела Германия при Мерце!" А получилось, - как всегда... request
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 21:49
      Херр Мерц, Гитлер капут!
      Фашистен унд нацистен ин Дойчеланд капитулирен геен.
    4. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Вчера, 22:30
      Еще одна земля проголосовала за Альтернативу для Германии. Земля относится к восточной Германии, бывшей ГДР, поэтому большого веса не представляет. Сама по себе партия чисто прогерманская, она за то чтобы покупать ресурсы у России, прекратить помощь Украине и непонятно поддерживает ли она дальнейшую милитаризацию Германии?
  2. PASus Звание
    PASus
    +4
    Вчера, 20:54
    "я никуда не уйду" - самое популярное заявление канцлеров и премьеров нынешнего времени, да и не мудрено, ставленники феодалов-колониалистов европки отрабатывают свои гонорары "от и до"
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      -1
      Вчера, 21:21
      Всё потому, что не читают живых классиков:
      Я же не цеплялся за эту должность, хотя мог легко изменить Конституцию, чтобы один человек мог становиться президентом более двух сроков подряд. Но я не стал этого делать под конкретного человека - под себя. Для того чтобы люди поняли: нет трагедии в смене, естественной смене власти
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        0
        Сегодня, 00:37
        И вроде правы, НО есть нюансы)))))) классика выбирали прямым голосованием, а Мерца нет..... у партии классика 54%, а у ХДС в данном случае 5,4%...... а так все так)))))) немножко передергиваешь))))
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Вчера, 20:56
    Пора Фрицу уже кинуть зигу, как делал его дед, и отменить к чертям выборы.
    Зеленскому можно, а он чем хуже?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 20:58
    Не все хотят "пушки вместо масла"...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 21:22
      Цитата: rocket757
      Не все хотят "пушки вместо масла"...

      И это обстоятельство очень расстраивает г-на Мерца. Не прокатило у него поголовно запрограммировать немцев по рецепту Германа Геринга - "Любым народом очень легко управлять - надо сообщить, что на него собираются напасть, показать ему врага, а всех пацифистов объявить непатриотами".
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 21:24
    Мерц, это Гарри Поттер оставшийся без потенциала. Палочка больше не творит магию, осталос лишь сходство с постаревшим Гарри. И вот опять - Волдемор.
  6. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Вчера, 21:31
    Мерц назвал «катастрофой» предварительный результат ХДС на выборах в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании......... При этом он заявил, что намерен остаться главой партии и продолжить работу канцлером.

    Первое же, что приходит в голову:
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 21:38
    либо создадут коалицию и АДГ отодвинут, либо признают АДГ экстремистской партией и запретят
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 21:43
      Василенко Владимир hi ,ну или 57 статью их конституции применят,тоже вариант.