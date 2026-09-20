Серия продолжается: показано поражение турецким БПЛА AKINCI беспилотника из КНР
Беспилотник AKINCI TİHA производства турецкой компании BAYKAR, вооружённый боеприпасом EREN от ROKETSAN, сбил в Судане ещё один китайский беспилотник. Соответствующее видео было показано в сети.
Жертвой стала модель CH-95, находящаяся на вооружении повстанцев – Сил быстрого реагирования, поддерживаемых ОАЭ. Таким образом, начавшаяся в мае серия воздушных сражений между дронами в Судане продолжается. На сегодня потери обеих сторон составили как минимум 7 беспилотников. Примечательно, что один из боёв вёлся между двумя AKINCI, состоявших на оснащении противоборствующих сил.
EREN представляет собой 35-килограммовый барражирующий боеприпас с реактивным двигателем. По словам производителя, изделие обеспечивает высокую точность на дальности более 100 км. Для наведения используется комбинация ИНС и GNSS, на конечном этапе полёта – электрооптическая ГСН.
EREN специально разработана для нейтрализации низкоскоростных воздушных угроз, таких как вертолёты и БПЛА, но может также использоваться для поражения наземных целей.
CH-95, относящийся к семейству Rainbow, – это средневысотный ударно-разведывательный беспилотник большой продолжительности полёта (MALE-класса), разработанный CASC.
CH-95:
Размах крыла составляет 18–20 м, максимальная взлётная масса около 1100–1300 кг, полезная нагрузка до 345 кг, максимальная скорость до 280 км/ч (крейсерская около 180–200 км/ч), продолжительность полёта до 30–40 часов (в зависимости от боевой нагрузки), практический потолок до 5000–7000 м.
CH-95 позиционируется как многофункциональный комплекс, способный не только наносить удары, но и вести радиоэлектронную борьбу. Он оснащён радаром с синтезированной апертурой (SAR/GMTI), позволяющим обнаруживать наземные цели в условиях густого тумана, песчаных бурь или облачности. На узлах подвески расположен широкий спектр высокоточного китайского вооружения, включая ПТУР семейства Blue Arrow (например, BA-11 или AR-1/AR-2) с лазерным наведением и дальностью пуска до 8 км, а также корректируемые планирующие авиабомбы типа FT-7/FT-9. Может оснащаться подвесными контейнерами РЭБ для постановки помех и радиоэлектронного подавления систем связи противника.
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