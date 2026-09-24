Добро пожаловать в 1992 год: F-16 вместо F-35!
Вот буквально недавно мы уже говорили на злободневную тему нехватки самолетов в вооруженных силах США, и вот – продолжение истории, да еще такое, от которого волосы дыбом встают на этой стороне мира, а что творится там, за Западе, вообще предположить сложно.
Lockheed Martin и ВВС США снова обсуждают… новые истребители F-16. Это решение было принято в связи с тем, что парк истребителей одновременно стареет, сокращается, требует все больших затрат на техническое обслуживание и должен выполнять все больше задач. Мы об этом писали, плюс все это безобразие происходит в то время, когда ВВС сейчас вкладывают значительные средства в F-15EX, еще один истребитель четвертого поколения, который они не закупали в течение многих лет после того, как в 2000-х годах сделали ставку на истребители со стелс-технологиями.
Но F-15EX — отдельная тема: самолет реально сильный и точно обойдется без всей этой малозаметности. Он не ниндзя-ассасин, наносящий удары из ниоткуда, он амбал с здоровенной дубиной, способный разбить голову кому угодно, невзирая на поколение.
Так что пока пятое поколение борется с детскими болезнями и (главное, на мой скромный взгляд) дороговизной в использовании, самолеты четвертого поколения готовы идти в драку как есть, невзирая на цифры.
По данным Aviation Week, компания Lockheed Martin предложила самолет под названием F-16G — усовершенствованную модификацию F-16 Block 70. Сообщается, что предложенная конфигурация включает в себя конформные топливные баки, крыльевые баки на +600 галлонов, систему инфракрасного поиска и слежения (IRST), подвесной контейнер Sniper и тормозной парашют. Все эти элементы в той или иной форме использовались на предыдущих моделях F-16. Компания Lockheed позиционирует новую версию как потенциальную замену истребителям F-16 ВВС США предыдущих модификаций, срок службы которых подходит к концу.
Истребитель F-16D Block 70 ВВС Бахрейна
Военно-воздушные силы США, со своей стороны, заявляют, что еще не определились ни с требованиями, ни с вариантами решения проблемы. На данный момент ведомство не взяло на себя обязательство закупать какие-либо новые F-16. Тем не менее это предложение примечательно тем, что оно последовало за предыдущим раундом обсуждений, в ходе которого ВВС уже рассматривали возможность того, что новый F-16 поможет решить проблему растущего дефицита истребителей.
В декабре 2025 года издание Inside Defense, которое реально сообщает о сути вещей весьма четко, сообщило, что ВВС обратились к компании Lockheed Martin по поводу цен на истребители F-16 Block 70 — нынешний экспортный стандарт. Переговоры носили ознакомительный характер, без четкого плана закупок, но, как стало известно из публикации, идея вышла за рамки чисто теоретического обсуждения. Один из помощников конгрессмена сообщил изданию, что военные ищут способы «заполнить пробелы» в рамках планирования структуры вооруженных сил на будущее.
Новый вариант Viper на базе Block 70 будет дешевле, чем замена устаревающего F-16 на F-35, при этом ВВС смогут сохранить большую часть инфраструктуры, системы обучения и опыта, связанных с существующими самолетами. Это серьезное преимущество, поскольку уникальная инфраструктура и требования к поддержке F-35 значительно увеличивают базовую стоимость самолета. Еще более важный фактор не связан с затратами на приобретение и ввод в эксплуатацию: Block 70 гораздо дешевле в обслуживании и эксплуатации в течение всего срока службы, чем F-35, и эта разница значительно увеличивается при наличии целого парка самолетов.
Группа истребителей F-16 Fighting Falcon на взлетно-посадочной полосе во время операции «Северный кактус» в Центре боевой подготовки Альпена
Вообще идея закупки новых Viper уже несколько месяцев назад обсуждалась на самом высоком уровне руководства ВВС, и это весьма и весьма логично: необходимость заполнять ряды выбывающих самолетов очень актуальна, а просветов, как мы уже говорили, как-то в тучах не видно.
В мае 2025 года сенатор Том Коттон спросил тогдашнего начальника штаба ВВС генерала Дэвида Оллвина о возможности покупки F-16 «Блок 80» в американской конфигурации, если Конгресс выделит дополнительное финансирование. Оллвин не поддержал это предложение, но и не отверг его, заявив, что ему нужно изучить, сколько времени потребуется на адаптацию проекта Block 70, как американский самолет впишется в производственную линию Lockheed Martin и какую поддержку может оказать промышленная база. Он также отметил, что существующая линейка Block 70/72 уже сильно перегружена продажами для иностранных военных.
Это действительно так, вписавшись в мировой рынок на очень крутом вираже, F-16 Block 70/72 стал весьма желанным приобретением во многих ВВС стран мира из числа тех, кто не может (или не хочет) позволить себе F-35.
На тех же слушаниях Оллвин признал более широкую логику структуры вооруженных сил, заявив, что ВВС нужны как высокотехнологичные средства, необходимые для ведения боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе, так и другие истребители, которые «могут быть не такими совершенными, как наши самолеты пятого и шестого поколений». Он также подчеркнул, что первая партия совместных боевых самолетов (Collaborative Combat Aircraft, CCA) предназначена для усиления, а не замены пилотируемых истребителей, таких как F-16.
YFQ-42 от General Atomics для первого этапа программы ВВС по созданию многоцелевого боевого самолета, который теперь получил официальное название Vengeance
В совокупности эти события показывают, что концепция не утратила актуальности в ходе продолжающихся дебатов о структуре ВВС.
Игра в цифры
На первый взгляд идея закупки новых F-16 для ВВС в конце 2020-х годов может показаться странной. F-16 поступил на вооружение ВВС США в 1970-х годах, и более 20 лет назад ВВС перестали закупать новые самолёты. Согласно утвержденному плану, парк устаревших F-16 должен быть заменен на F-35A. Долгое время целью ВВС было создание полностью стелс-истребительных тактических сил, но эта идея уже практически забыта из-за бюджетных, операционных и производственных ограничений.
Короче, ни для кого не секрет, что F-35 — это могила для денег и требует очень приличных сумм для осуществления своей деятельности. И далеко не каждая страна может позволить себе эксплуатацию ВВС, вооруженных только этими самолетами. И это касается США, причем более чем кого бы то ни было.
В предыдущей статье мы рассматривали как пример ВВС Австралии, которые моложе по самолетам, чем ВВС США. Однако нельзя сравнивать 72 заказанных F-35 ВВС Австралии с 446 F-35 ВВС США. Ни по возможностям, ни по затратам.
Сегодня средний возраст истребителей по-прежнему намного выше, чем должен быть, а устаревшим самолетам четвертого поколения, за исключением некоторого количества новых F-15EX, уже более 20 лет. 27, если быть совсем точным, в среднем. Обслуживание самых старых из них становится все более сложным и дорогостоящим. Что касается F-35, то у него тоже есть свои успехи и проблемы, но своевременная и эффективная замена всех устаревших истребителей ВВС США на JSF и эксплуатация этих самолетов в ближайшие десятилетия выглядят все более проблематичными. F-47… Он, возможно, будет, вопрос только в том, когда, но этот самолет в теории обладает другим набором возможностей, больше схожих с F-22, чем с F-16, и будет стоить гораздо дороже любого из закупаемых сейчас истребителей.
Прежде всего проблема заключается в том, что ВВС США не хватает истребителей.
Согласно долгосрочной оценке структуры истребительных сил, проведенной в 2025 году, выяснилось, что к 2035 году ВВС потребуется 1 558 боеспособных истребителей, чтобы достичь уровня, который они считают оперативным потенциалом с низким уровнем риска. По состоянию на май 2026 года на вооружении ВВС было всего 1098 истребителей в наличии, что ниже установленного законом минимума в 1145 единиц.
В то же время ВВС пытаются вывести из эксплуатации старые самолеты, расширить закупки F-35A, внедрить F-47, приобрести дополнительные F-15EX и поставить на вооружение большое количество истребителей-бомбардировщиков. Эти программы отвечают разным требованиям, но все они конкурируют за деньги, производственные мощности, персонал и инфраструктуру.
Беспилотный летательный аппарат MQ-28 Ghost Bat компании Boeing Defence Australia и истребитель F-15EX Eagle II ВВС США участвуют в учениях Valiant Shield 2026 над Филиппинским морем, 27 июня 2026 года
Для ВВС вопрос заключался не только в том, остается ли F-16 полезным с военной точки зрения, но и в том, может ли этот самолет стать решением проблемы нехватки авиационных средств, а также справиться с задержками в поставках F-35 и выводом из эксплуатации A-10, которые создают еще одну брешь в авиапарке. Тем временем некоторые старые F-16, которые, как ожидалось, должны были покинуть парк, вместо этого проходят модернизацию, включая установку нового радара и комплекса радиоэлектронной борьбы, что позволит им летать дольше.
Старший сержант ВВС США Дэвид Дюссо, мастер по авионике 52-й эскадрильи технического обслуживания самолетов, устанавливает новую радиолокационную систему с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) на истребитель F-16C Fighting Falcon 480-й истребительной эскадрильи на авиабазе Шпангдалем, Германия, 23 мая 2022 года
Модернизация по установке AESA обеспечивает F-16 значительный скачок в боевых возможностях, делая пилотов еще более эффективными, чем когда-либо прежде, одновременно улучшая противовоздушную оборону и общую живучесть самолета при столкновении с силами противника.
Это создает трудности в переходный период. Военно-воздушные силы США хотят вывести из эксплуатации устаревшие истребители, но при этом им нужно сохранить достаточное количество самолетов на случай, если на смену им быстро не придут новые. F-16 снова появляется в повестке дня, потому что он позволяет решить хотя бы часть этой проблемы с помощью хорошо известного продукта и без необходимости замены каждого устаревшего истребителя на F-35 или F-15EX.
Важность производственной линии
Есть еще одна причина, по которой идея закупки F-16 не теряет актуальности: у Lockheed Martin все еще есть действующая производственная линия F-16 в США.
Завод в Гринвилле, штат Южная Каролина, был создан для производства самолетов Block 70/72 для иностранных заказчиков и на сегодняшний день является единственным в мире предприятием по производству F-16. Военно-воздушные силы США помогли запустить эту линию в рамках более масштабных усилий по сохранению промышленной базы F-16 за счет зарубежных военных продаж. Линия была перенесена в Гринвилл после того, как крупный завод Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, где F-16 производился десятилетиями, полностью перешел на выпуск F-35.
Таким образом, покупка новых F-16 не потребует возобновления работы законсервированной производственной линии или запуска совершенно новой программы по созданию самолетов. Базовая производственная инфраструктура уже существует, а дополнительные работы, необходимые для создания самолета, предназначенного для нужд США, могут оказаться минимальными — возможно, потребуется лишь взять существующий Block 70 и внести в него некоторые изменения, а не проводить масштабные инженерные работы, испытания и интеграцию вооружения.
Двухместный F-16D Block 70 на производственной линии в Гринвилле
Военно-воздушные силы США знали об этой возможности уже давно. В 2021 году тогдашний помощник министра ВВС по закупкам Уилл Ропер утверждал, что службе следует рассмотреть возможность использования новой производственной линии F-16 в рамках решения проблемы нехватки самолётов. Ропер особо отметил расширенные возможности, которые открывает производственная линия в Южной Каролине.
Однако Гринвилл — это не простаивающая производственная линия, ожидающая американского заказчика. На заводе Lockheed Martin по производству F-16 уже имеется значительный портфель заказов на Block 70/72 для иностранных эксплуатантов. Компания сообщает, что в очереди более 100 самолетов, и не исключает возможности получения дополнительных международных заказов.
Это возвращает нас к вопросу генерала Оллвина, заданному в мае 2025 года, о том, где на производственной линии может разместиться американский самолет. Даже если бы ВВС США решили купить эти самолеты, им пришлось бы конкурировать за производственные мощности с уже существующим международным портфелем заказов, а также заниматься разработкой, тестированием и интеграцией в соответствии с требованиями США.
Это не F-16 из прошлого века.
Предлагаемый F-16G также примечателен тем, что это не просто модернизированный F-16C/D, которые уже есть на вооружении ВВС США.
Сообщается, что предложенная компанией Lockheed конфигурация будет включать в себя конформные топливные баки и крыльевые баки на 600 галлонов, а также систему инфракрасного поиска и слежения и новейший прицельный контейнер Sniper. Все эти системы уже стоят на вооружении и доступны сегодня, и для их разработки не требуется ничего нового.
Эти модернизации указывают на то, что самолет должен обеспечивать еще большую гибкость базирования, дальность полета, живучесть, а также возможности по вооружению и обнаружению целей, чем нынешний F-16, который уже много лет назад превратился в истребитель средней весовой категории. Это важно для понимания того, как такой самолет может вписаться в структуру ВВС будущего.
Техник ВВС США сержант Райан Кил, специалист по авионике, готовится установить систему целеуказания Sniper Advanced Targeting Pod на истребитель F-16 Fighting Falcon
Современный F-16 уже сильно отличается от самолета, поступившего на вооружение ВВС США полвека назад. Современные радары с активной фазированной антенной решеткой, системы радиоэлектронной борьбы, цифровая архитектура, каналы передачи данных, усовершенствованные интерфейсы кабины и вооружение существенно расширили его возможности. Предполагаемый F-16G станет следующим этапом этой эволюции, но, как и F-15EX, он будет занимать иную нишу, чем F-35 и всё, что в конечном итоге появится в рамках программы F-47.
Это различие может оказаться полезным при увеличении численности самолетов. F-35 обладает возможностями, особенно благодаря сочетанию малозаметности и передовых сенсорных систем, которые никогда не сможет воспроизвести F-16. Но ВВС не выполняют все задачи в наиболее защищенной части воздушного пространства противника. Оборона страны, обучение, противовоздушная оборона, ряд ударных задач, а также операции в условиях, когда противник не оказывает существенного сопротивления, не обязательно требуют тех же характеристик, что и задача по прорыву интегрированной системы противовоздушной обороны. В крупном конфликте ни один боец не будет сражаться в одиночку.
Операция «Полуночный молот», удары B-2 по иранской ядерной программе, яркий тому пример. F-16, F-22 и F-35 проникают вглубь страны, чтобы расчистить путь для ударной группы B-2. К настоящему времени Военно-воздушные силы США хорошо освоили использование всего спектра вооружений четвертого и пятого поколений и обнаружили, что они дополняют друг друга уникальным образом, что может быть преимуществом, а не просто компенсацией недостаточной мощи.
Нет никаких сомнений в том, что F-16 не является заменой F-35. Но он может помочь ВВС лучше распределять свои ограниченные запасы все более дорогих самолетов пятого и будущего шестого поколения, сохраняя при этом гораздо более многочисленный парк истребителей.
Совместные ударные авиационные системы меняют представление о самолетах четвертого поколения. Один из факторов, который легко упустить из виду, — это совместные ударные авиационные системы. Они не только дополняют истребители пятого и шестого поколений, но и могут вдохнуть новую жизнь в самолеты четвертого поколения, такие как F-16. Сочетание малозаметных и даже, при необходимости, одноразовых ударных беспилотных летательных аппаратов с таким истребителем, как F-16G, может существенно повысить его живучесть и смертоносность, переложив функции обнаружения, стрельбы и часть рисков на беспилотные платформы.
Это позволит F-16 оставаться эффективным даже в более сложных сценариях, в которых в противном случае он оказался бы в невыгодном положении. В этом смысле ударные беспилотные летательные аппараты могут оказаться столь же актуальными для самолетов четвертого поколения, как и для самолетов пятого.
Другими словами, усовершенствованные системы вооружения являются положительным фактором для бизнес-кейса F-16G.
Несмотря на то, что первыми на вооружение должны поступить истребители F-22 и F-35, оснащенные системами CCA, F-16G может быть построен с возможностью взаимодействия с ними, что значительно усилит и без того самый доступный тактический самолет с экипажем. Со временем системы CCA можно будет использовать для усиления F-16G, выполняющих задачи по обороне страны и другие более обыденные функции.
Аргумент в пользу Национальной гвардии
Новые самолеты Block 70 могут быть особенно полезны для Национальной гвардии ВВС США.
Национальная гвардия продолжает активно эксплуатировать F-16, а это значит, что ее персонал, оборудование, тренажеры и инфраструктура технического обслуживания уже приспособлены для работы с этими самолетами. Таким образом, новый F-16 может заменить устаревший F-16 без необходимости такого же организационного перехода, как при перевооружении подразделения на совершенно другой истребитель, особенно на очень сложный самолет пятого поколения со всеми его уникальными требованиями к поддержке.
Это имеет финансовые последствия не только для самого самолета. Замена существующей эскадрильи F-16 на истребители Block 70 снизит затраты на строительство и обучение, поскольку можно будет сохранить большую часть существующей инфраструктуры и опыта.
Слева: два истребителя F-16C ВВС США, приписанные к 177-му истребительному авиаполку Национальной гвардии Нью-Джерси, и два истребителя F-35A, приписанные к 158-му истребительному авиаполку Национальной гвардии Вермонта, следуют за самолетом-заправщиком KC-135
Военно-воздушным силам все равно придется платить за самолеты и их обслуживание, но им не придется начинать с нуля в плане операционной инфраструктуры, а модернизированные возможности F-16G четвертого поколения станут шагом вперед по сравнению со старыми F-16.
Стоит отметить, что также обсуждалась возможность замены устаревающих F-16 на дополнительные F-15EX. Однако этот путь дороже как с точки зрения приобретения, так и с точки зрения эксплуатационных расходов, и он по-прежнему потребует перехода на другой планер, а не простого восстановления на месте.
Возвращение Viper
Новый F-16 — это свежий и хорошо зарекомендовавший себя планер, которому предстоит прослужить еще 12 000 летных часов без необходимости модернизации конструкции, что вдвое больше, чем у оригинального F-16. Для сравнения: существующие F-16, находящиеся на вооружении, уже десятилетиями подвергаются износу и усталости, но благодаря модернизации конструкции они все еще могут подниматься в воздух. Разница в остаточном ресурсе конструкции, пожалуй, является самым большим преимуществом нового самолета по сравнению с модернизированным.
Техник ВВС США сержант Чейз Брозия и рядовой 1-го класса Вэнс Уивер, специалисты по системам вооружения самолетов, заряжают 20-миллиметровую пушку M61A1 «Вулкан» истребителя F-16 Fighting Falcon
Кроме того, как и в случае с F-15EX, разработка F-16 Block 70 на протяжении многих лет в значительной степени финансировалась иностранными заказчиками. Это готовое решение, и оно очень привлекательно для военно-воздушных сил, пытающихся свести концы с концами.
Прежде всего, затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию F-16 намного ниже, чем у F-35. Эта разница сохраняется даже в случае со старыми F-16, а с новыми самолетами она станет еще больше.
Аргумент против того, чтобы просто закупать больше F-35
Одной из, казалось бы, очевидных альтернатив было бы ускорение закупок F-35A. Но F-35 — это не просто еще один истребитель, который можно заменить на F-16, когда срок службы последнего подойдет к концу. На практике это тоже было бы непросто. Производство F-35A фактически ограничено, портфель заказов заполнен, а хорошо задокументированные проблемы с модернизацией Block 4 — огромный фактор, который в первую очередь заставляет ВВС рассматривать альтернативы, такие как F-16G.
Согласно текущим планам ВВС по структуре сил, им требуется значительно больше истребителей, при этом они одновременно ведут разработку F-35A, F-15EX и F-47.
Истребитель F-15EX Eagle II ВВС США пролетает над Мексиканским заливом
Среди причин, по которым наряду с этими программами может рассматриваться вопрос о модернизации F-16, опасения не только по поводу стоимости этих самолетов, но и по поводу сроков поставок F-35, которые были нарушены из-за получивших широкую огласку проблем с модернизацией Joint Strike Fighter. В то же время поддержание боеспособности старых F-16 за счет их модернизации становится все менее привлекательным способом решения проблемы нехватки самолетов.
Таким образом, вопрос не столько в том, чтобы выбрать F-16 вместо F-35, сколько в том, чтобы решить, стоит ли ВВС использовать оба самолета для разных частей структуры вооруженных сил.
Служба уже делает что-то в этом направлении довольно давно с F-15EX. Она признала, что модернизированный самолет четвертого поколения может выполнять свои задачи наряду с F-35 и F-22, вместо того чтобы требовать от каждого нового истребителя малозаметности.
Новый F-16 расширит эту логику на менее затратный сегмент авиапарка, что потенциально позволит ВВС использовать F-35 там, где их особые возможности наиболее ценны, сохраняя при этом дополнительную вместимость за счет менее дорогих самолетов.
Что может произойти дальше?
Даже если руководство ВВС решит, что F-16G имеет смысл использовать в боевых условиях, Конгрессу все равно придется решать, стоит ли выделять на него финансирование.
В отчете за декабрь 2025 года была обозначена главная проблема: законодатели хотели бы, чтобы ВВС продемонстрировали, что покупка новых самолетов предпочтительнее, чем продолжение модернизации уже имеющихся F-16. Кроме того, им придется сопоставить это предложение с программами F-35 и CCA.
Если существующий F-16 можно поддерживать в рабочем состоянии с помощью относительно недорогой модернизации, то новый самолет должен оправдывать затраты на его приобретение и дополнительные расходы на долгосрочное обслуживание. Но если содержание все более устаревающего парка F-16 не позволяет сэкономить крупные суммы в долгосрочной перспективе, то новый вариант Block 70 начинает выглядеть более привлекательным.
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США взлетает с базы в зоне ответственности Центрального командования
Между презентацией F-16G компанией Lockheed Martin и его фактическим приобретением ВВС США по-прежнему существует значительный временной разрыв. Служба ВВС США сообщила, что «находится на начальном этапе анализа вариантов для следующей оборонной программы на ближайшие годы». Представитель ВВС добавил: «На данном этапе мы не определили ни конкретные требования к задачам, ни спектр вариантов, которые могли бы их решить».
Это соответствует информации, опубликованной Inside Defense девять месяцев назад. В то время ВВС США не планировали закупать Block 70, а переговоры с Lockheed носили предварительный характер. Даже если бы высокопоставленные чиновники в конечном итоге высказались в пользу этого самолета, Inside Defense сообщила, что программа не может быть включена в программу обороны на ближайшие годы, как минимум до 2028 финансового года, поскольку бюджетный процесс на 2027 финансовый год уже давно утвержден и менять его нереально.
Таким образом, F-16G остается скорее предложением, чем программой. Но сам факт того, что эта идея не теряет актуальности, уже важен. Следует отметить, что закупка F-15EX стала результатом очень похожих махинаций, и ее преимущества оказались неоспоримыми.
Согласно новому предложению, некоторые подразделения Национальной гвардии и резерва смогут заменить свои F-16 на значительно усовершенствованные F-16 — по той же логике, по которой закупались F-15EX, при этом линия в Гринвилле останется в рабочем состоянии, что само по себе является существенным преимуществом. И это будет сделано максимально эффективным способом: не только с точки зрения затрат на приобретение, но и с точки зрения затрат на техническое обслуживание, что на самом деле является более серьезной проблемой. В конце концов, это указывает на еще один вопиющий факт, опровергающий концепцию «стелс-войск» — идею, от которой ВВС фактически уже отказались.
Военно-воздушные силы США годами называли F-35 заменой для своего парка F-16, но теперь им приходится иметь дело со стареющими F-16, задержками или ограничениями в производстве истребителей, возросшими заявленными потребностями в общем количестве истребителей, а также с длительным переходом на F-47 и беспилотные боевые самолеты. В таких условиях новый F-16 — это компромисс между продлением срока службы устаревших самолетов и покупкой самых современных истребителей.
Как бы то ни было, сейчас перед вооруженными силами стоит столько приоритетных задач, что покупка новых F-16 будет проблемой на каждом шагу, но это не значит, что предложение не будет слишком заманчивым. Тем не менее многие будут утверждать, что каждый доллар следует вкладывать в более совершенные истребители и беспилотные платформы, которые будут более устойчивыми к главной угрозе для Америки — Китаю.
Эта страна стремительно развивает свои военно-воздушные силы, оснащая их истребителями-невидимками и передовыми беспилотными летательными аппаратами. Если смотреть на ситуацию поверхностно, то возвращение к F-16 в условиях такой угрозы может показаться контрпродуктивным. В то же время предполагается, что F-16 будет стоять на вооружении сотнями в течение десятилетий, что несколько снижает остроту этого аргумента.
И стоит помнить, что F-16G – потомок того F-16, который противостоял советскому Су-27, потомком которого являются J-15 и им подобные.
В конце концов, удивительно, что F-16 должен был исчезнуть с рынка истребителей США много лет назад. Но каждый раз, когда ВВС США обращают внимание на разрыв между имеющимися и необходимыми истребителями, этот самолет каким-то образом снова оказывается в центре внимания.
Так что, вполне возможно, до полной отставки F-16 еще очень далеко. Ситуация, конечно, уникальная: действительно, похоже на начало 90-х годов с F-15, F-16 и C-17, только без современных проблем с работоспособностью.
Кроме того, не обсуждается стоимость нового истребителя Block 70/72/F-16G по сравнению с другими современными истребителями или с восстановлением «самых новых» старых «Вайперов».
Установка радара с активной фазированной антенной решеткой на старые самолеты, которым осталось служить от силы лет десять, или на те, которые вот-вот будут модернизированы, это 20-30 миллионов долларов, в отличие от стоимости нового самолета, который прослужит дольше, чем модернизация, но цена от 80 миллионов долларов. Но в любом случае, это варианты жизненные и вполне рабочие. Так что есть над чем задуматься.
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