Колёса со встроенным приводом: Финляндия разработала наземную платформу ESOX X2
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Финская компания ESOX Group разработала беспилотного наземного робота военного назначения, имеющего оригинальную ходовую часть.
Снаряжённая масса ESOX X2 и полезная нагрузка составляют по 300 кг (то есть дрон несёт вес, равный собственной массе) при заявленном потенциале при модернизации платформы до 600 кг, скорость до 30 км/ч, запас хода более 200 км на одном заряде.
Платформа оснащена инновационным твердотельным аккумулятором (Solid-State Battery) ёмкостью 8 кВт·ч (батарея разделена на два быстросъемных модуля по 4 кВт·ч), плотностью энергии 400 Вт·ч/кг (в 2 раза выше лучших литий-ионных аналогов, используемых в армии, что при том же весе удваивает время автономной работы). При температуре в экстремальном диапазоне от –30°C до +100°C сохраняется более 85% ёмкости. Полная зарядка занимает менее 5 минут. Проектный срок службы структуры ячеек рассчитан на 100 тыс. циклов.
Машина использует мотор-колёса со встроенным приводом – 4 независимыми электродвигателями ESOX Theron по 7 кВт каждый. Суммарный крутящий момент составляет 1000 Нм (по 250 Нм на каждое 12-дюймовое колесо). Разработчик отметил по этому поводу:
Электропривод выделяет минимум тепла и шума, снижая инфракрасную и акустическую сигнатуру машины и затрудняя её обнаружение вражескими датчиками.
Робот управляется программным обеспечением ESOX OS, которое способно на лету транслировать телеметрию, получать обновления по беспроводной сети (OTA) и быстро менять модульные пакеты для решения различных задач – от автономной логистики и разведки до работы в режиме дрона-камикадзе или носителя лёгкого вооружения.
Наши клиенты могут лицензировать платформу и создавать на её основе собственные варианты, используя наши основные технологии в любой необходимой конфигурации.
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