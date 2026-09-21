Колёса со встроенным приводом: Финляндия разработала наземную платформу ESOX X2

500 3
Колёса со встроенным приводом: Финляндия разработала наземную платформу ESOX X2

Финская компания ESOX Group разработала беспилотного наземного робота военного назначения, имеющего оригинальную ходовую часть.

Снаряжённая масса ESOX X2 и полезная нагрузка составляют по 300 кг (то есть дрон несёт вес, равный собственной массе) при заявленном потенциале при модернизации платформы до 600 кг, скорость до 30 км/ч, запас хода более 200 км на одном заряде.



Платформа оснащена инновационным твердотельным аккумулятором (Solid-State Battery) ёмкостью 8 кВт·ч (батарея разделена на два быстросъемных модуля по 4 кВт·ч), плотностью энергии 400 Вт·ч/кг (в 2 раза выше лучших литий-ионных аналогов, используемых в армии, что при том же весе удваивает время автономной работы). При температуре в экстремальном диапазоне от –30°C до +100°C сохраняется более 85% ёмкости. Полная зарядка занимает менее 5 минут. Проектный срок службы структуры ячеек рассчитан на 100 тыс. циклов.



Машина использует мотор-колёса со встроенным приводом – 4 независимыми электродвигателями ESOX Theron по 7 кВт каждый. Суммарный крутящий момент составляет 1000 Нм (по 250 Нм на каждое 12-дюймовое колесо). Разработчик отметил по этому поводу:

Электропривод выделяет минимум тепла и шума, снижая инфракрасную и акустическую сигнатуру машины и затрудняя её обнаружение вражескими датчиками.

Робот управляется программным обеспечением ESOX OS, которое способно на лету транслировать телеметрию, получать обновления по беспроводной сети (OTA) и быстро менять модульные пакеты для решения различных задач – от автономной логистики и разведки до работы в режиме дрона-камикадзе или носителя лёгкого вооружения.

Наши клиенты могут лицензировать платформу и создавать на её основе собственные варианты, используя наши основные технологии в любой необходимой конфигурации.

3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:08
    На дачу бы такую приладу...фрезу или плуг прикрутил и паши землю...или мешки с картошкой перетаскивать...полезная штука. what
  2. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 06:21
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    На дачу бы такую приладу...фрезу или плуг прикрутил и паши землю...или мешки с картошкой перетаскивать...полезная штука. what

    Легкий, плуг не потянет, будет сидеть буксовать.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 06:33
      Легкий, плуг не потянет, будет сидеть буксовать

      Колеса через редуктор с большим числом приладить то потянут...наверх пару бетонных блоков под сто кг.