Элла Памфилова напутала, озвучивая предварительные итоги выборов в России
Глава ЦИК, подводя в пресс-центре промежуточные итоги выборов после подсчёта 13,8% голосов, допустила ошибку, озвучивая результаты. По словам Эллы Памфиловой, на втором месте после «Единой России» идёт ЛДПР, а на третьем «Партия прямой демократии». Когда произносила название этой партии, она изменилась в лице – на нём читалось явное удивление и недоумение…
Далее глава Центризбиркома заявила, что напутала, отметив, что в представленном отчёте партии не выстроили по ранжиру, а сама она допустила ошибку, так как в последние дни интенсивно работает.
Промежуточные результаты выборов в Госдуму РФ на данный момент таковы.
В нижнюю палату Федерального собрания проходят 5 партий – те же, что и пятью годами ранее. Это «ЕР» с результатом 57,54% голосов, КПРФ – 13,1%, ЛДПР – 9,1%, «Новые люди» - 7,2%, «Справедливая Россия» - 5,1%.
Остальные партии в новый состав ГД РФ не проходят.
У «Партии пенсионеров» около 1,8% голосов, у «Коммунистов России» - 0,9%, у «Зелёных» и «Родины» - примерно по 0,7% и у «Партии прямой демократии» - около 0,33%.
Если эти показатели в итоге принципиально не изменятся, то и состав Думы фактически тоже. При этом результат «Единой России» существенно отличается от ранее представленных ВЦИОМ результатов опросов на выходе с участков. Служба социологического мониторинга приводила данные так называемых экзитполов, где «ЕР» давали порядка 49% голосов – как итоговый результат на прошлых выборах. ЦИК говорит, что на данный момент у лидера списка – на 8 с лишним процентов больше.
Тем временем подсчёт голосов продолжается. Но вряд ли что-либо в данных изменится кардинально.
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