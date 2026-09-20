Элла Памфилова напутала, озвучивая предварительные итоги выборов в России

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Элла Памфилова напутала, озвучивая предварительные итоги выборов в России

Глава ЦИК, подводя в пресс-центре промежуточные итоги выборов после подсчёта 13,8% голосов, допустила ошибку, озвучивая результаты. По словам Эллы Памфиловой, на втором месте после «Единой России» идёт ЛДПР, а на третьем «Партия прямой демократии». Когда произносила название этой партии, она изменилась в лице – на нём читалось явное удивление и недоумение…

Далее глава Центризбиркома заявила, что напутала, отметив, что в представленном отчёте партии не выстроили по ранжиру, а сама она допустила ошибку, так как в последние дни интенсивно работает.



Промежуточные результаты выборов в Госдуму РФ на данный момент таковы.

В нижнюю палату Федерального собрания проходят 5 партий – те же, что и пятью годами ранее. Это «ЕР» с результатом 57,54% голосов, КПРФ – 13,1%, ЛДПР – 9,1%, «Новые люди» - 7,2%, «Справедливая Россия» - 5,1%.

Остальные партии в новый состав ГД РФ не проходят.

У «Партии пенсионеров» около 1,8% голосов, у «Коммунистов России» - 0,9%, у «Зелёных» и «Родины» - примерно по 0,7% и у «Партии прямой демократии» - около 0,33%.

Если эти показатели в итоге принципиально не изменятся, то и состав Думы фактически тоже. При этом результат «Единой России» существенно отличается от ранее представленных ВЦИОМ результатов опросов на выходе с участков. Служба социологического мониторинга приводила данные так называемых экзитполов, где «ЕР» давали порядка 49% голосов – как итоговый результат на прошлых выборах. ЦИК говорит, что на данный момент у лидера списка – на 8 с лишним процентов больше.

Тем временем подсчёт голосов продолжается. Но вряд ли что-либо в данных изменится кардинально.
63 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    -7
    Вчера, 21:59
    "Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что те, кто не проголосует на грядущих выборах за партию "Единая Россия", тот – сторонник Владимира Зеленского. А кто проголосует "за" – тот поддерживает Владимира Путина. " request
    1. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      +3
      Вчера, 22:15
      Если бы я мог голосовать на выборах в России, я бы отдал голос за КПРФ — главным образом чтобы выразить поддержку идеологии, которую отстаивает эта партия; надеюсь, что в итоге они наберут около 30%. drinks
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        +12
        Вчера, 22:17
        Я кстати за КПРФ и проголосовал при всём моём недовольстве высшим руководством этой партии.
        1. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          +4
          Вчера, 22:25
          Я тоже...причём в рекламе по радио людей путали другими коммунистами #10....

          Эта рекламная компания была весьма странная. В прошлой Европе напрягалась, ходили агитировали. В этот раз -забили на все, билборды вывесили и все!
        2. SEVERIN Звание
          SEVERIN
          -2
          Вчера, 22:32
          Я был честнее - порвал свои бюллетени, уничтожив свой голос.
          1. Перейра Звание
            Перейра
            +11
            Вчера, 22:48
            Единая Россия Вам благодарна.
      2. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +4
        Вчера, 22:48
        Цитата: 1944-1989
        за КПРФ — главным образом чтобы выразить поддержку идеологии, которую отстаивает эта партия; надеюсь, что в итоге они наберут около 30%.

        Наберут и больше. Но не ранее 2036 г laughing
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Вчера, 22:15
      Элла Памфилова напутала
      Это напутал тот, кто хотел всё напутать... am Кто поставил неадекватную Эллу, тот и напутал
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +4
        Вчера, 22:53
        Элла вполне адекватна. Выполняет поставленную ей задачу четко и нагло.
        В данном случае она разыграла дешевый спектакль, вбросив для лохов ушастых мысль, что ей якобы заранее не известны результаты выборов. Некоторые поверили.
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 00:28
          Элла вполне адекватна.
          Но ей уже свыше 70 лет. Похоже, реально напутала. Пора бы уже кого помоложе на этот сложный участок работы поставить.
          - Молодым везде у нас дорога,
          - Старикам везде у нас почёт - (с)
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      -4
      Вчера, 22:25
      Цитата: Пур Наволок
      "Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что те, кто не проголосует на грядущих выборах за партию "Единая Россия", тот – сторонник Владимира Зеленского. А кто проголосует "за" – тот поддерживает Владимира Путина. "

      Это заявление было сделано 2-го июля, для издания "Взгляд", а 3-го июля, после реакции общественности, последовало обращение на имя председателя "Единой России" Дмитрия Медведева от депутата Госдумы Михаила Делягина (фракция "Справедливая Россия"). В нём он потребовал разъяснить, является ли позицией партии заявление зампреда думского комитета по информполитике Олега Матвейчева о том, что голосование против «Единой России» на выборах в Госдуму равносильно поддержке президента Украины Владимира Зеленского.
      В письме Делягин указывает, что заявление Матвейчева вызвало широкий резонанс среди избирателей - в том числе среди сторонников и даже членов «Единой России», которые обращались к Делягину за комментариями.
      4-го июля этот фрагмент колонки Матвейчева был удален с сайта издания.
      https://rtvi.com/news/deputat-potreboval-ot-edinoj-rossii-kommentariev-o-golosovanii-kak-podderzhke-zelenskogo/
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        +2
        Вчера, 22:31
        Господин Монтесума , прошу Вас не писать мне . Объясню почему , я на этом форуме давно и на мой прошлый аккаунт приходили предупреждения от администрации сайта после общения с Вами . В результате этих предупреждений ( по сумме) он оказался заблокирован. Я , конечно, полностью "уверен" , что ябедничали не Вы , но , нижайше прошу Вас избавить меня от общения с Вами путём Вашего меня игнорирования.😻
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -3
          Вчера, 22:41
          Цитата: Пур Наволок
          Господин Монтесума , прошу Вас не писать мне .

          Вам лично ничего не написано, мой коммент - просто дополнительная информация к вашему комменту. Имею на это полное право, так же как и вы можете сочинять любые бездоказательные фантазии в мой адрес.
          Haben Sie mich verstanden? hi love
          1. Пур Наволок Звание
            Пур Наволок
            -2
            Вчера, 22:49
            Я всё сказал . Засим , буду уповать ( надеясь на Вашу " порядочность") , что мы больше не пересечёмся с Вами на этом великолепном сайте.😻
    4. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +3
      Вчера, 22:30
      "Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что те, кто не проголосует на грядущих выборах за партию "Единая Россия", тот – сторонник Владимира Зеленского. А кто проголосует "за" – тот поддерживает Владимира Путина. "

      То есть даже если брать только пришедших на выборы, сторонников Зеленского в РФ - 43%?
  2. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +17
    Вчера, 22:01
    Понятно, но не покидает чувство что нас опять обманули. Ну не верю этому
    1. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +9
      Вчера, 22:15
      Лично для меня это не вопрос веры , я ЗНАЮ , что опять подтёрлись мнением народа в угоду ЕдРосне .
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +7
    Вчера, 22:02
    "В нижнюю палату Федерального собрания проходят 5 партий – те же, что и пятью годами ранее"
  4. al3x Звание
    al3x
    +2
    Вчера, 22:02
    Оконфузились. Ая-яй. Ну, ЕдРу уже неделю назад ВЦИОМ напророчил 51-53%.
    1. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +11
      Вчера, 22:07
      Тот же ВЦИОМ утверждал например , что - " 81 россиян положительно относятся к мигрантам".
      Какая власть, такие и вциомы,
  5. Комментарий был удален.
    1. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +4
      Вчера, 22:12
      Прямо в наглую мухлюют , впрочем как и на всех прошлых выборах. Грустно всё это ...
    2. Garm Звание
      Garm
      +13
      Вчера, 22:16
      Полностью поддерживаю данное утверждение. Не знаю ни одного человека, готового проголосовать за ЕР, но они опять побеждают с разгромным счётом...
      1. Земеля Звание
        Земеля
        -10
        Вчера, 22:34
        Я проголосовал за ЕР, если не знаете ни одного человека.
        1. Garm Звание
          Garm
          +5
          Вчера, 22:41
          Я не утверждаю что никто за ЕР не голосовал. Я говорил о том, что ни знаю ни кого кто за ЕР готов голосовать, среди друзей, знакомых, знакомых знакомых. При этом, раньше такие люди были, даже я, на фоне того что у нас участвует в выборах, был сторонником ЕР. Сейчас голосуют не за партию, а против ЕР, в основном за КПРФ, не потому что за них, а потому что больше не за кого. Главное против ЕР, а процент у них не падает...
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Сегодня, 00:14
        Ну я зато знаю, практически все родственники, друзья и знакомые, с пеной у рта, доказывали мне что я не прав и ЕР это, чуть-ли не последняя надежда России и все у нас прекрасно. request
        Даже с женой поругались recourse
        Я давно понял, что мнение интернета и мнение реальных людей, абсолютно разные вещи. И то, что говорят в интернете, никаким образом не отражает реальной ситуации.
        Тем более, когда есть диванные борцуны, которые всем недовольны, но голосовать не пойдут или, как один там выше отписался, "уничтожил" свой голос, т.е. фактически забрал голос у ее конкурентов laughing
        Все кто не голосовал, фактически проголосовал за ЕР.
    3. Горизонт Звание
      Горизонт
      -1
      Вчера, 22:21
      народ кто может бежит из страны остальные в глубокой депрессии.


      А вы лично уже из за границы вещаете или пока тут выживаете обильно депрессируя?
      Если вы уже улизнули то поделитесь если не жалко, как там за кордоном? много демократии?
      Я это вот к чему - вы жути не нагоняйте излишне. Наш народ крепкий и психологически устойчивый и к депрессиям не склонен, тем более из за какого то вонючего едра или не менее вонючих КПРФ или СР. Так что расслабьтесь, жизнь продолжается.
      Я если что за партию ВВЖ проголосовал. Не из убеждений, но в память о ВВЖ и принципиально против едра
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        -1
        Вчера, 22:45
        Не из убеждений, но в память о ВВЖ и принципиально против едра

        Вы это серьезно? Проголосовав за ЛДПР полагаете, что "насолили" ЕР? Откуда такая наивность? ЛДПР - верный союзник ЕР.
        Мой вам совет: зайдите на сайт ГД и поинтересуйтесь как голосовала (а это и есть практическая работа депутата) фракция ЛДПР в ГД 8 созыва по знаковым законопроектам. Эти данные пока в свободном доступе: фракция в целом и поименно
        1. Горизонт Звание
          Горизонт
          0
          Вчера, 23:00
          Я проголосовал так, как посчитал нужным.
  6. Есаул Звание
    Есаул
    +11
    Вчера, 22:16
    Реальный рейтинг ЕР - около 15-20%, остальное просто "нахимичили" в ЦИК. Результаты "выборов" были известны уже заранее, когда ЕР по плану должна была получить 56%. Честных выборов в России больше нет.
    1. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +2
      Вчера, 22:25
      "Бывали хуже времена, Но не было подлей."
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Вчера, 22:59
      Честных выборов в России больше нет

      Даже в случае фальсификации есть возможность лишить простого большинства ЕР в ГД. Для этого нужна высокая явка, голосование бумажными бюллетенями и наличие наблюдателей на участках. Админ ресурс (ДЭГ+бюджетники+электронное голосование на участках и т.д.) все равно даст не более 40%. Протокол по итогам подсчета бумажных бюллетеней это документ, дающий достоверные данные. Его не подделаешь - его копия есть у наблюдателей, а значит в штабе любой партии
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +10
    Вчера, 22:18
    Что-то результат ЛДПР сомнителен. Без Жирика партия тупо мертва. Нынешнее губастое чудо я даже комментировать не хочу.
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      0
      Вчера, 22:54
      Без Жирика партия тупо мертва.

      наверное по привычке голосуют
    2. al3x Звание
      al3x
      -2
      Вчера, 23:11
      Без Жирика партия тупо мертва


      На его харизме и живом уме она и держалась. Косноязычный Слуцкий и в подмëтки ему не годится. Даже удивительно, что подобный человек возглавил партию.
  8. Черноречье Звание
    Черноречье
    +7
    Вчера, 22:18
    Модераторы усердно трут коменты против Едра. Какая же вы свободная пресса ?
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +5
      Вчера, 22:41
      Этот сайт подконтрольный режиму, чего тут ожидать. Вконтакт зайдите, там народ не боясь пишет что думает, вот там весело 🤣
  9. Вайфу Звание
    Вайфу
    +10
    Вчера, 22:24
    Чем сильнее власть обманывает и не слышит народ, тем печальнее будет ее судьба.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      -2
      Вчера, 22:38
      Цитата: Вайфу
      Чем сильнее власть обманывает и не слышит народ, тем печальнее будет ее судьба.

      тем печальнее его(народа) участь и богаче отдельные представители власти
  10. Палдиски Звание
    Палдиски
    +5
    Вчера, 22:29
    Во всех тг группах при опросе за педро 13-15%
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 23:22
      Весь "прикол" в том, что те, кто не пришёл, автоматом становятся "мёртвыми душами" со всеми вытекающими. Вот такая арифметика, почти по Гоголю.
  11. Max Otto Звание
    Max Otto
    0
    Вчера, 22:33
    Не нарисовали 70+ и на этом спасибо.
    Давно терзает вопрос: а когда собственно свернут эту практику трехдневного голосования и вернут единый день голосования, как это было всегда и практикуется во всем цивилизованном мире?
  12. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +5
    Вчера, 22:36
    Один народ, одна партия, один лидер.

    На выборы ходили, голосовали за другую партию которая прошла в ГД, лишь бы голос не утек к едру. Знаю что посчитают так как скажут сверху, когда все повалится хотя бы с чистой совестью детям скажу: «мы с мамой были против».
  13. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +6
    Вчера, 22:36
    Итоги выборов стали известны еще до выборов, когда ВЦИОМ опубликовал результаты своего опроса. Правда, ЕР даже их "переплюнула" - им давали до 55%, а вот КПРФ "недобрала", т.к. по опросам было 15-17%.
    Так называемую "явку" явно завысили, думаю, минимум вдвое. Опросил нескольких своих знакомых - никто не голосовал, никак. Сам голосовал за КПРФ, очно, не надеясь вообще ни на что хорошее, чисто из принципа. Журнал учета выдачи бюллетеней в воскресенье вечером (примерно в 17 ч.) был практически пустой, в зале 2-3 наблюдателя, а голосующий - я один. Вот вам и выборы. Собственно, всё как и ожидалось.
    Одно мне непонятно - кто до сих пор голосует за ЛДПР, в отсутствие Жириновского? У меня подозрение, что у них 95% голосов - рисованные.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Вчера, 23:35
      Голосовал в это же время за новых. 1,5 человека на участке вместе со мной. А под окном избирательный участок в школе - за все 3 дня не видел даже минимальной толпы.
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 00:21
      Тоже перестал за них голосовать после смерти Вольфыча. Без него это уже не партия а так, что бы видимость конституционной многопартийности в Госдуме создавать
  14. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    -1
    Вчера, 22:37
    за коммунистов не голосовал принципиально. пользуются ностальгией и проходят а делать ничего не делают. Много лет при власти и не слышно их. А вот Справедливая Россия это Сергей Михеев, Николай Стариков, Александр Бабаков - интересные целеустремленные люди!
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Вчера, 23:14
      aybolyt678ну... не слышно не только коммунистов, а вообще всех, кто как-то не согласен с действующим купи-продайным курсом нынешней власти. Вы что слушаете? Зомбоящик и Радио России? Понятно, что там не говорят, например про организованную гуманитарную помощь КПРФ народу Донбасса. Зато у Михеева на том же радио минимум две авторские программы, да и Стариков (который ничего своего не говорит, а только цитирует новости из ленты) там соловьем заливается.
      Да и какая власть у КПРФ? Не смешите.
      1. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        -2
        Вчера, 23:20
        михеев понятен, Старикова прочитал почти все книги, Бабаков скучен но подкован, на донбассе стариков с захаром прилепиным с 2014 года организовали гумпомощь, практически первыми. А коммунисты должны обладать идеологией и развивать ее! Я ничего не слышал про новую коммунистическую идеологию
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          0
          Вчера, 23:35
          Цитата: aybolyt678
          Я ничего не слышал про новую коммунистическую идеологию

          Идеология проста - отсутствие частной собственности на ср-ва пр-ва. КПРФ, правда, внесли в свою программу поправку - они допускают многоукладность экономики. Вот и вся новизна. У меня лично к этому двоякое отношение. Но что есть, то есть. Всё лучше, чем идеология потребительства.
          Да, Михеева слушать более-менее интересно, я раньше не пропускал выпуски его "Железной логики". Сейчас же практически не слушаю. Не только Михеева, но раскрученных политологов вообще.
          Стариков, может, лет 15 назад и был интересен, но сейчас он только повторяет официальную позицию властей. Так зачем слушать Старикова, когда из каждого утюга транслируется то же самое? Мне интересно что-нибудь оригинальное, нестандартное прочтение событий. Но это "на вкус и цвет...".
  15. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Вчера, 22:39
    Ну если народ устраивает данное положение вещей в стране, жизнь всё лучше и лучше, то и продолжайте голосовать за любимое ядро, только ненадо потом нытья что бензин дорожает, болеть все дороже, пенс-возоаст опять подвинут обязательно, ешьте, наслаждайтесь 😉
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +2
      Вчера, 23:19
      Вадим С Народ много чего не устраивает, но пока ком проблем не обрел критической массы. Русский народ, как известно очень терпелив и очень долго "запрягает". Этим и пользуется власть, причем довольно нагло. Это в конечном итоге ее и погубит! hi
  16. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +1
    Вчера, 22:48
    У её предшественника вообще 146% получилось однажды, потом разобрались.
  17. And11 Звание
    And11
    +1
    Вчера, 22:49
    Хотел разбавить состав и голосовал за КПРФ, хотя руководство там давно пора менять. Но чего то не разбавилось (( опять одна партия будет свои законы диктовать. Нехорошо это для страны как мне кажется. И откуда такие проценты тоже непонятно
  18. Million Звание
    Million
    0
    Вчера, 22:50
    Да тут за кого не проголосуй- победит ЕДРО.
    Выборы-фикция.В любой стране.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -1
      Вчера, 23:10
      Выборы-фикция.В любой стране

      Чего же тогда канцлер Мерц после выборов в Саксонии- Анхальт, Передней Померании и Берлине с такой кислой физиономией ходит?
      Может, народ там поумней и политикой интересуется?
  19. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Вчера, 23:07
    Не верю в эти голосования. Уверена,что наверняка всё население России понимает,что "ЕР" пытается сохранить свою власть всеми доступными способами. Это же партия чиновников- коррупционеров (мягко говоря). Самая менее глупая партия ,конечно на мой личный взгляд" это Справедливая Россия.
  20. Грац Звание
    Грац
    0
    Вчера, 23:11
    не думаю что явка сильно большая, скорее всего нарисовали, я сходил и когда расписывался в получении бюллетеней на всем листе была только 4 моих росписи за 4 бюллетеня, народ особо не верит в то что выборы будут честными и этому есть основания, но страна идет не туда всюду зажравшиеся чинуши, которым откровенно наплевать на чаяния людей и так уже очень очень давно, власть живет отдельно сама по себе а люди отдельно сами по себе и это всё благодаря Партии власти
  21. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 23:13
    Телевизионный ляп, всегда вызывает улыбку. Кто контролирует ЦИК, тот и победитель.
  22. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +2
    Вчера, 23:24
    Среди моих родственников и знакомых все пошли голосовать. За ЕР проголосовал только один. Все остальные, включая несколько чиновников - за КПРФ и Новых людей. Так что в ЕР больше 20-30 % никогда не поверю.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 00:10
      До выборов и сейчас, уже после, смотрел на реакции под тематическими постами. Если оценивать реакции в виде "шоколадного пирожного" и пальцев вниз то партия чиполлинизаторов в реальности набрала бы процентов 10, не больше. Не настолько у нас народ раболепен, что бы голосовать за тех, кто лишает этот народ практически всех конституционных прав и свобод. Ну, как говорится, ни чего не поделаешь , такова наша судьба, видимо
  23. Земеля Звание
    Земеля
    -4
    Вчера, 23:41
    Во, хохложопиков понабежало...
    По партийным спискам после обработки 24,20% протоколов с избирательных участков «Единая Россия» набирает 56,84% голосов. Это более 120 мест. Также фракции смогут сформировать еще четыре партии: КПРФ (13,95%), ЛДПР (9,36%), «Новые люди» (8,08%), «Справедливая Россия» (5,23%).
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 00:16
      Скоро в психиатрии появится новый термин и диагноз "хохлофобия". Это про вас. По вашему любой, кто за Россию и за Президента, должен быть автоматом за партию , которую уже переполнили казнокрады и предатели? С чего вдруг ? Эта партия лишила граждан страны конституционных прав на свободу слова, на свободу информации, на свободу взглядов и убеждений. Лишила информационных коммуникаций между народом, придумала кучу новых статей, за которые можно попасть в тюрьму или вляпаться на большой штраф, фактически возродив в России институт политических заключённых, как в 1937. И началось это не вчера, и даже не сегодня, это началось в период короноьесия, в 2020 году. Это уже попахивает государственным фашизмом, когда только одна , угодная правящей партии , идеология навязывается нашему населению насильно, под угрозой тюремных заключений, штрафов и иных поражений в гражданских правах. Так что вы бы язык свой прикусили бы, а лучше откусили. Он ваш враг. Я за нашего Верховного был и буду всегда, но вот партия зажравшишхся чинуш мне никогда не нравилась. И у меня на эти взгляды и оценки есть право, закреплённое в Конституции. Так что лесом со своими обвинениями в "хохлячестве"
  24. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 00:08
    Ещё пять лет "чиполлинизации". Интересно ,что за эти пять лет запретят чиполлинизаторы, если за последний год запретили уже все,что только можно было запретить ? Дышать только осталось запретить. По нечётным дням 😆😆😆