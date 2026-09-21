«ВСУ уже давно таким пользуются»: в западной прессе оценили комплекс «Зверобой»
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Российский производитель вооружений «Калашников» впервые публично представил зенитный комплекс «Зверобой», который способен эффективно бороться в любое время суток с воздушными угрозами, обеспечивая защиту критически важной инфраструктуры от вражеских беспилотников.
Как пояснили в концерне, система специально разработана для поражения БПЛА, таких как украинские применяемые ВСУ модели «Лелека», «Лютый», «Бобёр» и «Hornet-XR».
В качестве средства поражения применяются высокоскоростные мультироторные БПЛА-перехватчики «Кракен» с неназванным типом БЧ. В каждом из 3 пусковых контейнеров размещается по 3 беспилотника. Имеется возможность оснащения комплекса БПЛА «Кракен-Н», который дополнительно оснащён тепловизионной камерой и может использоваться в темноте.
Система включает в себя автоматизированную станцию управления (с цифровым ретранслятором) в наземном КП, оптическую систему целеуказания и РЛС. Датчики могут размещаться на мачте, увеличивая зону покрытия. Возможно использование «Зверобоя» как в стационарном, так и в мобильном варианте, например, на шасси стандартного пикапа или на прицепе.
Компания не предоставила никакой информации о дальности полёта, скорости, максимальной рабочей высоте, характеристиках датчиков или точности «Кракена».
В западной прессе дали свою оценку новому изделию:
Таким образом, «Калашников» решил дополнить классические средства обнаружения воздушных угроз, целеуказания и поражения беспилотными перехватчиками. ВСУ уже давно используют такие системы западного и украинского производства.
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