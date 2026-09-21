«ВСУ уже давно таким пользуются»: в западной прессе оценили комплекс «Зверобой»

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«ВСУ уже давно таким пользуются»: в западной прессе оценили комплекс «Зверобой»

Российский производитель вооружений «Калашников» впервые публично представил зенитный комплекс «Зверобой», который способен эффективно бороться в любое время суток с воздушными угрозами, обеспечивая защиту критически важной инфраструктуры от вражеских беспилотников.

Как пояснили в концерне, система специально разработана для поражения БПЛА, таких как украинские применяемые ВСУ модели «Лелека», «Лютый», «Бобёр» и «Hornet-XR».



В качестве средства поражения применяются высокоскоростные мультироторные БПЛА-перехватчики «Кракен» с неназванным типом БЧ. В каждом из 3 пусковых контейнеров размещается по 3 беспилотника. Имеется возможность оснащения комплекса БПЛА «Кракен-Н», который дополнительно оснащён тепловизионной камерой и может использоваться в темноте.



Система включает в себя автоматизированную станцию управления (с цифровым ретранслятором) в наземном КП, оптическую систему целеуказания и РЛС. Датчики могут размещаться на мачте, увеличивая зону покрытия. Возможно использование «Зверобоя» как в стационарном, так и в мобильном варианте, например, на шасси стандартного пикапа или на прицепе.

Компания не предоставила никакой информации о дальности полёта, скорости, максимальной рабочей высоте, характеристиках датчиков или точности «Кракена».

В западной прессе дали свою оценку новому изделию:

Таким образом, «Калашников» решил дополнить классические средства обнаружения воздушных угроз, целеуказания и поражения беспилотными перехватчиками. ВСУ уже давно используют такие системы западного и украинского производства.
2 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 08:30
    Где эти системы ? Опять в НАЗ в Капотне попали . Правда Ярославский НПЗ отстояли на этот раз. Но думаю там начальство больше думает чем в Москве.
  2. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 08:34
    Противодроновое ПВО должно быть недорогое, массовое, разное, т.к. есть недорогие медленные но многочисленные дроны, а есть высотные, типа Риппера, или скоростные как Ланцет. А есть ракеты, которые добавляют в стаю специально для средств ПВО.
    Атаку многочисленных дронов как в этом видео: https://m.vkvideo.ru/video-211485340_456239170 вместе с противорадиолокационными ракетами, под контролем высотных разведывательных БПЛА, с применением БПЛА РЭБ, с обходом или предварительным уничтожением зон ПВО - отбить очень сложно. Даже если смогут установить множество радаров, да хоть на аэростатах - их всех будут уничтожать в приоритетном порядке. Акустический обнаружитель не слышит высотных дронов, к тому же эволюция продолжается, установят глушители, или тихие электромоторы. МОГи, помимо сложностей обнаружения и наведения, имеют небольшой радиус прикрытия и небольшую высоту поражения. К тому же в видео очень хорошо показана неэффективность стрелковки по маневрирующим дронам. Нужно именно оружие, которое сможет уложить всю стаю, и не будет стоить как самолет. В идеале, это скоростной но дешевый БПЛА с пулеметом и возможно с радаром, + автономный, с самонаведением. А также МОГи без человека, автономные. Понаставить эти турели везде где только можно, тогда будет толк.
    Здесь концепт:
    https://m.my.mail.ru/mail/nakhab1806/video/6/23.html
    А здесь реализация:
    https://topwar.ru/289751-kompleks-kalitka-ka-dlja-borby-s-bpla-aktivno-primenjaetsja-v-zone-svo.html
    ПКТ + многопульные патроны + видеокамера + плата управления. Дешево, много, эффективно, устанавливается на что угодно, клепается многими тысячами в месяц. А если смогут реализовать внешнее целеуказание, добавить к ним более серьезные зенитки: тот же БТР, но с радаром, автопушка 30мм с дистанционным подрывом для высотных БПЛА, - такое ПВО сможет дать нам преимущество в малом небе. Т.е. автоматические турели ПВО везде где можно, на каждой АЗС, на каждой Шишиге и багги. А БТР с радаром скорее всего потребует доработки если его будут быстро выносить, или отработки тактики, например, кратковременный обзор и тут же смена позиции.
    Вот такой боевой модуль на БТР:
    https://topwar.ru/289504-porazhaet-drony-programmiruemymi-snarjadami-pokazana-rabota-zak-30-citadel.html