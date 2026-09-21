Минобороны приняло решение усилить удары по Киеву

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Минобороны приняло решение усилить удары по Киеву

ВС РФ усилят удары по Киеву в ответ на попытки бандеровского режима сорвать выборы депутатов Госдумы массовым применением беспилотников и крылатых ракет. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Накануне вечером военное ведомство России опубликовало заявление об отражении массированных атак Киева на Москву с целью срыва выборов. По данным Минобороны, только за последние сутки противник применил порядка 2 тысяч ударных беспилотников самолётного типа, а также восемь крылатых ракет «Фламинго», видимо, выпустив все свои запасы. Российская ПВО сработала хорошо, все ракеты были перехвачены на подлёте к столице, беспилотники сбивались ещё на дальних подступах.



В ответ на эти попытки российское командование приняло решение об усилении ударов по Киеву, столкнувшемуся с проблемами в ПВО. Как до этого сообщали украинские ресурсы, Зеленский приказал стянуть в украинскую столицу остатки зенитных ракет, фактически оставив всю остальную часть Украины без защиты от баллистики.

В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.
13 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 06:26
    Накануне вечером военное ведомство России опубликовало заявление об отражении массированных атак Киева на Москву с целью срыва выборов

    Вот я даже не сомневался в том, что банда зе предпримет массовую атаку во время выборов!
    Ведь не зря они всем шалманом свалили с куева!
    И надо бы долбануть в первую очередь вот по ихнему шалману!
    Чесслово, не понимаю я, почему наше ВПР цацкается с ними?! Ведь не проблема в наше время вычислить всех этих га дов и прикончить их!
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 06:46
      Цитата: ваш вср 66-67
      Ведь не проблема в наше время вычислить всех этих га дов и прикончить их!

      Молодого аятоллу его ракета/бомба так и не нашла вон за полгода, несмотря на все возможности ЦРУ, АНБ и Моссад. Полагаю, в наше время это всё-таки может быть проблемой.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 07:04
        Цитата: Тарелка
        за полгода

        А тут 4,5 года!
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 08:42
          Цитата: ваш вср 66-67
          А тут 4,5 года!

          За это время и Чёрта можно вычислить !
      2. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 08:01
        Цитата: Тарелка
        Молодого аятоллу его ракета/бомба так и не нашла

        Так и устранение старого привело к обратному эффекту. Так же и тут - "небесная сотня" в свое время сильно сыграла на психику и мышление, вероятно вариант "небесное правительство" с этой стороны не является выгодным. Живое ошибаться может и спрос с него высок.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:36
    Зеленский приказал всё стянуть в Куев и сам вечерней лошадью отбыл в зарубежный вояж - жаловаться и просить .Будет в Куеве появляться наездами .
  3. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +7
    Сегодня, 06:54
    Не надо ничего обещать, просто надо делать. Пусть не ждут, пусть знают, что так будет!
    1. Лорен Звание
      Лорен
      +1
      Сегодня, 07:44
      Верно. В метро, пока они ещё не завалены. До последнего.
  4. Пенза мстит
    Пенза мстит
    +1
    Сегодня, 08:49
    Ну да, сейчас от хох.лов баллистика полетит, там на порядок все хуже и хуже будет, кто сказал, что они ТЭЦ ы не начнут выносить, у нас например 2 ТЭЦ на миллионный город и похоже придется ехать на дачу, благо есть газовое отопление и резерв ИК обогреватели и печь дровяная negative
    Это к тому что все хотели договорняка, а его не будет, финны уже спилили все свои вековые леса, лишь бы русских одолеть am
  5. asher Звание
    asher
    +4
    Сегодня, 08:59
    "ВС РФ усилят удары по Киеву в ответ"
    Вот когда военные будут бить не "в ответ", а с целью уничтожить врага и разгромить нацистов, тогда будет успех.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 09:00
    Надо было "в ответ" в ночь на 20-е разнести все что можно, так сказать, предварительно.
  7. alanery Звание
    alanery
    +1
    Сегодня, 09:22
    как всегда только в ответ! Смешная Военная Операция... :-)
  8. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 09:25
    В ответ на попытки, в ответ на прилеты, в ответ на атаки, в ответ, ответ. Давно уже создаётся впечатление, что мы не собираемся вовсе побеждать, хотя также уверены - победа будет за нами! Для этого , наоборот, удары должны с каждым днём только усиливаться, особенно по куеву, кратно, чтобы каждый на своей шкуре почувствовал, что сопротивляться бесполезно. К, сожалению, время работает против нас, даже освобождение присоединенных регионов не решает вопрос безопасности страны, пока у власти Зеля и К⁰. А ликвидировать их не составляет особого труда, Зеля на сегодняшний день "турист" номер один в мире, ему самому уже обидно, из-за отсутствия попыток покушения, так и будет придумывать. Вопрос в одном, что он должен ещё выкинуть, чтобы в головах наших верхов наконец-то созрело решение.