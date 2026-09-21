ВС РФ усилят удары по Киеву в ответ на попытки бандеровского режима сорвать выборы депутатов Госдумы массовым применением беспилотников и крылатых ракет. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Накануне вечером военное ведомство России опубликовало заявление об отражении массированных атак Киева на Москву с целью срыва выборов. По данным Минобороны, только за последние сутки противник применил порядка 2 тысяч ударных беспилотников самолётного типа, а также восемь крылатых ракет «Фламинго», видимо, выпустив все свои запасы. Российская ПВО сработала хорошо, все ракеты были перехвачены на подлёте к столице, беспилотники сбивались ещё на дальних подступах.
В ответ на эти попытки российское командование приняло решение об усилении ударов по Киеву, столкнувшемуся с проблемами в ПВО. Как до этого сообщали украинские ресурсы, Зеленский приказал стянуть в украинскую столицу остатки зенитных ракет, фактически оставив всю остальную часть Украины без защиты от баллистики.
В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.
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